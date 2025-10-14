Интервью

Вице-премьер Юрий Трутнев: главное — помогать людям и делать это качественно

О том, как дальневосточники помогают российской армии, почему нужно возвращать начальную военную подготовку в школы и может ли опыт развития Дальнего Востока пригодиться Донбассу, рассказал в интервью ТАСС вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев

Кристина Пушкина

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев © Петр Ковалев/ ТАСС

— Юрий Петрович, вы лично держите на контроле восстановление в ДНР объектов, которым помогают регионы — шефы Дальнего Востока, неоднократно бывали в субъекте. Как вы оцениваете вклад ДФО в восстановление Донбасса? Что уже удалось сделать, а над чем еще предстоит работать?

— Да, действительно, я регулярно бываю в Донбассе. Смотрю, как идет работа, общаюсь с командирами, с людьми. Потому что важно не только построить школу или больницу, но и понять, чем реально живут люди. Я вижу в глазах бойцов и командиров не просто отчеты или бумаги, где написано, сколько дронов поставлено или сколько снегоболотоходов отправлено, а получаю живую оценку, живое взаимодействие.

Мы детально работаем над качеством и эффективностью всего, что производится на Дальнем Востоке. Стараемся помочь армии, потому что осознаем ответственность. Понимаем, что ребята воюют, и нам важно не просто победить, но и сохранить молодых людей. Это большая работа, в ней участвуют многие государственные и муниципальные служащие.

За субъектами Дальнего Востока в ДНР закреплено 26 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях, где проживает более 222 тыс. человек. В 2022 году регионы Дальнего Востока работали на восстановлении 320 социальных объектов в Донецкой Народной Республике на сумму более 2,3 млрд рублей. Это школы, детские сады, больницы, дороги.

В 2023 году работы велись на 271 объекте на 3,8 млрд рублей, в прошлом году было охвачено 253 объекта на 3,5 млрд рублей. И это не только восстановление социальной инфраструктуры и жилья. Дальний Восток помогает гуманитарной помощью. С 2022 по конец 2024 года субъектами ДФО было направлено 1,4 тыс. т гуманитарной помощи. Было закуплено 117 автомобилей и специальной техники. Более 8,6 тыс. детей получили оздоровительный отдых. В целом за три года регионы Дальнего Востока на помощь ДНР направили более 12 млрд рублей.

В этом году работа на подшефных территориях продолжается. На данный момент уже завершено почти 90% — работы велись на 178 объектах, из которых 159 уже завершены

Восстановлено три больницы, 13 школ, пять детских садов, семь детских и спортивных площадок. Это не только объекты, но и дороги. В этом году восстановлено 94,5 тыс. кв. м дорог. Также идет восстановление водопроводов. В этом году выполнены работы на более 4 км водопроводов. До конца года предстоит закончить еще 19 объектов. Люди на Донбассе возвращаются в дома — значит, все не зря.

— В регионах России создаются центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Как вы оцениваете их эффективность?

— Центр "Воин" — это организация, созданная по поручению президента России Владимира Путина. Она делает важное дело: готовит новое поколение патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать.

Сегодня филиалы центра работают уже в 21 регионе, в том числе в Бурятии, Якутии, Татарстане, Чечне и Донецкой Народной Республике. Центр развивает более 40 уникальных образовательных программ — от тактической и инженерной подготовки до беспилотных систем, связи, медицины и выживания. Обучение проходит на базе школ, техникумов, вузов во внеурочное время.

К 2030 году филиалы центра "Воин" появятся во всех субъектах страны. Мы намерены присваивать им имена героев специальной военной операции

Отдельно скажу о летней программе "Время юных героев". Это практические сборы и соревнования, которые проходят в детских лагерях и всероссийских центрах "Орленок", "Смена", "Океан". В 2025 году через них прошли почти 13 тыс. курсантов — на 15% больше, чем годом ранее.

Мы видим, что интерес растет, и будем расширять программы. Патриотизм — это не лозунг, это действие. Молодежь должна видеть, что Родину можно защитить не только оружием, но и трудом, знаниями, служением обществу.

— Достаточно ли этого для полноценного воспитания патриотизма у молодежи?

— На мой взгляд, этого пока мало. Мы охватываем десятки тысяч ребят, а надо сотни тысяч. Я уверен, что нужна полноценная система начальной военной подготовки. Мы уже вносили предложения по ее созданию. Специалисты из профильного министерства сказали, что все учтено. Но я не ленивый — взял, прочитал документ. Вот, например, в программе — обучение принципам использования беспилотников: один час.

Я говорю — это невозможно. За час можно только одно сделать — взять БПЛА и разбить его об стену. Это бессмысленно. Мы должны готовить ребят по-настоящему. Неважно, мирные времена или военные, — мы должны быть готовы защищать Родину.

— Некоторые регионы, где работают центры "Воин", дают выпускникам дополнительные баллы при поступлении в вузы. Возможно ли распространить эту практику повсеместно?

— Да, уже сегодня сертификаты центра дают от 2 до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ в 27 вузах 11 регионов. Это помогает удерживать молодежь, повышает престиж участия в таких программах. Будем расширять эту практику.

— Вы отмечали, что часть резидентов территории опережающего развития "Патриотическая" копируют зарубежные решения. Как оцениваете уровень разработок сейчас, какие меры предпринимаются, чтобы добиться реального технологического суверенитета?

— По поручению президента в 2023 году был запущен комплекс мер господдержки ТОР "Патриотическая". Определены девять приоритетных направлений — от FPV-дронов и систем РЭБ до бронежилетов и турникетов. Да, сначала было много копий, но сегодня мы видим прогресс: производители все чаще используют собственные разработки и программное обеспечение.

Мы усилили требования — теперь меры поддержки предоставляются только после лабораторных и полевых испытаний, включая испытания в зоне специальной военной операции. В 2023 году на поддержку дальневосточных производителей направлено 1,8 млрд рублей, в 2024 году — 4,2 млрд рублей. Благодаря этим средствам произведено более 100 БПЛА самолетного типа, более 26 тыс. FPV дронов различных модификаций, а также наземные комплексы, средства связи, тепловизоры, бронежилеты, транспортная техника.

— Как наши военнослужащие оценивают технику, которая производится в рамках ТОР "Патриотическая"?

— У нас прямые контакты с командирами целого ряда частей, прежде всего Восточного военного округа. Есть и взаимодействие с подразделениями, которые входят в структуру флота, — 155-я и 40-я бригады. В них служат дальневосточники — замечательные бойцы, которые во многом обеспечивают продвижение нашей армии на освобожденных территориях.

Мы чувствуем перед ними не просто ответственность — мы понимаем, что если привезли технику, то она должна быть лучше, чем у противника. Я вам честно скажу: в последний раз это удалось. Мы привезли технику, до которой противник пока не дотягивается.

Но пока уровень большинства наших разработок, особенно в части импортозамещения и технологического развития, находится в стадии формирования и адаптации. Есть и первые достижения в создании и продвижении собственных инноваций, особенно в оборонке и ИТ. Практически все производители, которые получают поддержку в рамках ТОР "Патриотическая", используют свое программное обеспечение в изделиях. Это важно.

— Донбасс всегда был промышленным регионом. Сейчас экономика там нуждается в перезапуске. Возможен ли перенос дальневосточных механизмов развития, например преференциальных режимов, в Донбассе?

— Возможен или нет, пусть решают те специалисты, которые сегодня отвечают за развитие ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. Опыт по развитию экономики Дальнего Востока уникален. Другого такого в стране нет. Мы вместе за эти годы создали систему ускоренного развития территорий, научились выстраивать экономику в сложных условиях. И мы готовы делиться этим опытом с коллегами.