Интервью

Экс-премьер Николай Азаров: Украина никогда не вернется к границам 1991 года

Экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС рассказал о том, как ему видится территориальное решение украинского вопроса, дал характеристику действиям киевской власти и европейских лидеров, а также ответил на вопрос, возможно ли столкновение России и НАТО

Юлия Шарифулина

Николай Азаров © Артем Геодакян/ ТАСС

— Добрый день, Николай Янович. Большое вам спасибо, что пришли к нам в студию. Переговоры России и Украины сейчас стоят на паузе. Как вы считаете, почему именно сейчас, в текущий момент, киевская власть снова поверила в себя?

— Она не верила в себя и не верит сейчас. Все вот эти вот термины, что киевская власть что-то там решает… Я могу сказать свое субъективное мнение — ничего она не решает. Оживился Запад, потому что [президент США Дональд] Трамп изменил свою позицию, это совершенно очевидно. Он становится пока на позиции, скажем, НАТО, на позиции [лидеров Великобритании, Франции, ФРГ] Стармеров, Макронов, Мерцов. И поэтому это вселило, вселяет уверенность во всех врагов России в том, что можно и дальше эксплуатировать вот этот конфликт. Поэтому дело не в киевском режиме.

© ТАСС

— Как вы считаете, Украине сейчас нужны выборы? И вообще, реален ли такой сценарий?

— Нет, сейчас выборы провести невозможно, потому что сейчас, если объявить выборы, [Владимир] Зеленский может выиграть на этих выборах. И ни один здравомыслящий политик к власти не придет. Нужен переходный период. И поэтому нужно идти по сценарию, который сейчас [президент США Дональд] Трамп прописывает для Газы — создание временной администрации в течение 2-3 лет и потом проведение выборов. Вот такой же точно сценарий должен работать на Украине.

— Горячая тема последних дней — это возможные поставки Украине ракет Tomahawk. Что бы Вы сейчас сказали Трампу, если бы оказались с ним рядом?

— Я бы сказал: уважаемый господин президент — я до сих пор отношусь к нему с уважением, он много чего сделал ради исправления провалов, в том числе для установления нормальных отношений с Россией, много чего сделал с точки зрения оценки реальных причин кризиса, поэтому я говорю уважаемый — уважаемый господин Трамп! Вы сейчас совершаете роковую ошибку. И дело вовсе не в том ущербе, который "Томагавки" нанесут России — разумеется, ущерб будет — дело в том, что своим шагом вы показываете, что вы из возможного посредника, возможного участника мирных переговоров, становитесь на сторону [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца, [президента Франции Эмманюэля] Макрона, на сторону своих врагов. То есть вы совершаете стратегическую ошибку.

— Вы были в том числе министром финансов Украины и знаете финансовую систему страны изнутри. Многие говорят о том, что на Украине уже произошел дефолт. Как вы считаете, так ли это и как долго это можно скрывать?

— Это никто не скрывает, уже несколько дефолтов было объявлено. То есть Украина отказалась платить по своим обязательствам. Наступали сроки платежа, а платежей не было. Но с учетом того, что на Украину существует огромный приток валюты сейчас, ресурсов — это, во-первых, прямая помощь, это кредиты, и это, наконец, переводы соотечественников, работающих за рубежом, которые перечисляют деньги своим семьям, оставшимся на Украине. Если все суммировать, переводы, например, это почти €20 млрд евро, помощь — почти €55 млрд, то это позволяет исполнять Украине все обязательства, которые у нее есть перед международным валютным фондом и так далее. А технический дефолт — то есть задержка платежа, объявление неспособности платить — уже фактическ был.

— Как украинцы переживут предстоящую зиму?

— Мне трудно сказать, какая будет зима. Все зависит от, скажем, зимы. Были зимы, которые за последние годы характеризовались очень теплыми периодами, а топили плохо и температура в домах была 16-17 градусов, а где-то и 14 градусов. Если зима повторится, то повторится ситуация прошлых зимних периодов.

— Возвращаясь к Зеленскому, есть много публикаций о том, что он серьезно зависим от каких-то препаратов. Как вы думаете, так ли это? Может быть, у вас есть какая-то информация на этот счет?

— Какая информация? Информация такая, знаете, от разных людей, которые с ним сталкиваются, работают. Он был зависим с точки зрения употребления наркотиков еще тогда, когда был клоуном и работал в "95-м квартале". Для того, чтобы себя оживить, сделать более энергичным, он принимал наркотики. И, скорее всего, он не отказался от этой своей привычки. И большая беда Украина, что руководитель действует под влиянием каких-то наркотических средств.

— Конечно, сложно о чем-то конкретно говорить, но как вам видится территориальное решение проблемы Украины? Что будет? И станет ли Одесса российским городом?

— Я не хочу загадывать. Много факторов, от которых зависит решение этого вопроса. Знаю одно, что Украина прежней не будет никогда. Вот это я знаю определенно. Это реалия, на которую любому украинскому политику нужно становиться и исходить не из того, что вот когда-то что-то было. Потому что — а зачем вы делали государственный переворот? Если бы не было государственного переворота, Украина была бы в границах 1991 года. Но вы его сделали, вы осуществили военный конфликт. Значит, надо становиться на сегодняшние реалии.

— Понятно, что если будет столкновение России и НАТО, то победителей не будет. Но кажется, что в Европе уже просто перечеркнуты все принципы. Как вы считаете, есть ли те политики в Европе, которые могут пойти на этот безрассудный шаг?

— Ну, они вот не считают этот шаг безрассудным. Они свято верят, что Россия никогда не решится применить свое ядерное вооружение. Именно из этого исходит их стратегия наращивания обычных вооружений. Они собираются, исходя из их возможностей — а такие возможности у них есть — обеспечить огромное превосходство в области обычных вооружений над Россией и развязать конфликт. Они этого не скрывают и даже адресуют нас к 2027 или максимум к 2030 году. Но надо их переубедить. Они должны быть убеждены в том, что, защищаясь, Россия вправе нанести упреждающий удар и ответить так, как положено ответить в данной ситуации.

Я думаю, что произойдет смена политического руководства в Европе. Все-таки, смотрите, сейчас на волоске [президент Франции Эмманюэль] Макрон, например, плохие результаты у [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера…У [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца тоже такие результаты, которые не говорят о том, что ему светит долголетие. То есть, возможно, произойдет смена, приход более реалистичных политиков, которые не будут играть в "верю — не верю", а будут принимать решения, исходя из действительности. А она такова, что России деваться будет некуда: если Европейский Союз нападет, то я думаю, что российское руководство использует абсолютно все возможности для того, чтобы нанести поражение тому, кто напал.

— Хотелось бы задать вам и личный вопрос, где, наверное, можно говорить "верю, не верю". Верите ли вы, что вы когда-либо вернетесь на Украину?

— Вы знаете, я не хочу на этот вопрос отвечать, потому что, если честно, то я скучаю иногда. Все-таки это места, в которых я, в общем-то, стал каким-то политиком. Да даже дело не в политике, дело в том, что я просто в этих местах вырос. Там у меня много друзей, товарищей. Я много вложил сил, своей энергии. И я вспоминаю многие места, в которых я бывал. И мне хотелось бы посмотреть, как там работают те предприятия, например, или те учреждения, в создании которых я принимал участие. Великолепная природа…На Украине очень благоприятная природа, я считаю. Поэтому я иногда скучаю. Но это вовсе не означает, что я скучаю по тем деятелям, которые сейчас правят на Украине. Вот я их реально ненавижу и хочу, чтобы они как можно быстрее ушли из истории Украины.

— И сегодня у вас есть прекрасная возможность при помощи площадки ТАСС обратиться к простым украинцам. Что вы им скажете?

— Уважаемые и дорогие мои соотечественники — потому что я всегда к ним так обращался — я знаю, что вы переживаете труднейшие времена, сложнейшие, но эти времена закончатся вашим освобождением. Освобождением от того ярма, которое нацепили на вас сторонники и участники госпереворота, западные спецслужбы. И тогда вы станете реально свободными. Сейчас вы воюете не за свободу, а как раз за ярмо, за то, чтобы с вами обращались вот так по-скотски, как обращаются ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов — прим. ТАСС) с нашими людьми. Ведь глядя на то, как затаскивают, избивают простых людей, сердце кровью обливается. Вот эти времена должны уйти в прошлое. Я уверен, что все можно восстановить. И благодатная Украина заживет нормальной жизнью.