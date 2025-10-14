Интервью

Владимир Максимов: за тренировку могу поднять ногами 15 тонн

Двукратный олимпийский чемпион по гандболу — о юбилее, работе и радостях жизни

Игорь Лазорин

Владимир Максимов — легенда мирового гандбола. Был капитаном в советской сборной, становился с ней олимпийским чемпионом и брал медаль чемпионата мира. После побеждал на Играх уже в качестве тренера — с национальной командой России. 14 октября Максимов отмечает 80-летний юбилей. В интервью ТАСС именинник рассказал о своем графике, тренировках, отношении к спорту и планах на будущее.

— У вас юбилей. Какие планы на день?

— Как это какие? Одна тренировка утром, вторая вечером.

— Ничего не меняется?

— А что поменяется? Слава богу, там одно радостное событие планируется. Губернатор приезжает поздравлять. Сместим тренировку, чтобы вся команда увидела эту всю встречу вживую. Вот и все.

— А вы считали, сколько уже лет вы в гандболе?

— Наверное, не очень много. Когда был в армии, уже играл в гандбол. Значит, всего больше 50 лет.

— Ничего себе немного! Как вы сохраняете еще задор к спорту, к гандболу?

— Ну как... Вот я тут со своими воспитанниками сегодняшними спорил, дал им упражнения для поднятия веса ногами. А они: "Ой, там тяжело". А вес-то был всего 200 килограммов. А потом я посчитал, что, когда я для себя делаю такое же упражнение, которое они делают за три подхода, я делаю за четыре. И те же 15 тонн.

— Во как!

— Да. Ну и тогда почему это для них много?

— То есть еще раз — вы поднимаете 15 тонн при жиме ногами?

— Да, это в общей сложности. Я вешаю три по 25 килограммов на одну сторону и такой же вес — на другую. А тут мой воспитанник один раз несет блины, я жму и чувствую, что тяжеловато. Оказалось, что там аж 190 килограммов было. А вообще, физические упражнения мы все должны делать. В тех же горных деревнях и аулах люди много ходят, работают. Ноги — это основополагающая вещь, говорят, что состояние ног и на внутренние органы влияет. Ведь у пожилых людей что сначала отказывает? Ноги. Только надо как бы понимать возможность своего организма и не ходить больше, чем ты можешь. Нужно, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.

— Владимир Салманович, а есть ли у вас предел, когда уже не будете дальше тренировать?

— Нет, здесь возрастной планки нет. Моя задача — сделать так, чтобы, когда я уйду с этого мостика, чтобы те люди, которые придут на этот мостик, продолжили это дело и не развалили. Поэтому надо чемпионат России выиграть и потом думать, какой человек придет и захочет поработать. А пока я продолжаю писать планы на каждую тренировку, индивидуальные причем для каждого игрока. И всегда тренеру нужно думать.

— У вас в юбилей две тренировки. Но дома-то отметите?

— Нет. Дома отметить не получается. Я отмечать буду 18 октября, в выходной. Это будет в воскресенье, хоть там и будет еще утренняя тренировка. Потом вся команда приглашается с женами. Почетные гости приглашаются с женами. И отмечаем. Я ведь и каждому игроку на день рождения два-три торта покупаю, чтобы после тренировок можно было отдохнуть и с чаем поесть. Покайфовать, так сказать. Но надо помнить, что с меня берут пример. И если будет что-то покрепче чая, то на следующий день тренировки уже не будет. Рыба ведь гниет с головы. И я должен быть примером.

— Вы стали олимпийским чемпионом как игрок и как тренер. Вы — счастливый человек?

— Дай бог не сглазить — считаю, что да. У меня трое детей и трое внуков. Есть главное — работа, которую я люблю и делаю.