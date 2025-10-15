Интервью

Глава "Финуслуг": ИИ может повлиять на рост капитализации финрынка РФ

Искусственный интеллект уже занял свое место на финансовом рынке и постепенно становится "вторым пилотом" для частного инвестора. Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин в рамках форума "Финополис-2025" рассказал ТАСС, как биржа участвует в формировании будущей ИИ-конъюнктуры рынка и при каких условиях нейросети смогут влиять на рост капитализации российского рынка ценных бумаг

Данил Сытор

Игорь Алутин © Пресс-служба Мосбиржи

— Игорь, добрый день! Начать хотелось бы с того, что искусственный интеллект в центре внимания "Финополиса-2025" и мирового финтеха. Где сегодня место ИИ среди технологических драйверов финансового рынка?

— На финансовом рынке снят барьер технологической доступности: открыть счет и совершить сделку сейчас можно за пару кликов. Раньше инвестиции были доступны преимущественно профессионалам, а за последнее время база инвесторов стала качественно иной. За три года количество физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже удвоилось: на август 2025 года — 38,4 млн человек.

По мере увеличения числа розничных инвесторов возросла потребность в финансовой грамотности — это новый барьер для расширения инвестиционной активности.

Знание рынка "продлевает жизнь" инвестора, то есть он дольше остается "в рынке" и торгует

Часто у людей, желающих инвестировать, попросту нет времени на погружение в тему и изучение отчетности эмитентов. Решением в этом случае становится доверие управления деньгами профессионалам через инструменты коллективных инвестиций: доверительное управление, ПИФы. В новом инвестиционном ландшафте также особую роль стали занимать отраслевые лидеры мнений как "переводчики" сложных тем о рынке.

Искусственный интеллект уже занял свое место в этом рыночном контексте. В сентябре 2025 года мы провели исследование, в ходе которого 62% частных инвесторов заявили, что доверяют искусственному интеллекту в инвестиционных вопросах. ИИ — это уже не "функция", а новый слой операционной логики, который помогает человеку: от сбора фактов и объяснения терминов до сопоставления целей и риск-профиля с портфелем. Важно понимать, что ИИ — это "второй пилот", а не автопилот: финальное решение остается за инвестором.

— А как вы реагируете на запросы розничной аудитории? И чем именно в этом помогают ИИ-решения?

— Мы стремимся создавать инструменты, на которые видим спрос и которые клиенты могут использовать каждый день. Поэтому мы создали ИИ-ассистента FinGPT от "Финуслуг". Теперь каждый инвестор может начинать свой день с запроса нейросети на интересующую тему. К примеру: "Какие основные решения были приняты на заседании ОПЕК+ и как это отразится на стоимость нефти".

FinGPT также может подбирать релевантные конкретному человеку инвестиционные и сберегательные продукты, получать сведения об активах, компаниях и, конечно, находить объяснения сложным терминам. Например, ИИ-ассистент может собрать список акций быстрорастущих компаний на базе мультипликаторов и прогнозов аналитиков или просто предложить опции, как выгодно вложить определенную сумму.

— Как ИИ-ассистенты справляются с меняющимся рыночным контекстом, например, со смягчением денежно-кредитной политики?

— Чтобы повысить эффективность FinGPT в условиях меняющейся конъюнктуры, мы обеспечили ИИ-помощнику доступ к данным Московской биржи в реальном времени. Биржа сильна в валидации рыночной информации. Поэтому ее актуальность и достоверность, а также знание локальной специфики — ключевое преимущество продукта.

Например, Банк России снижает ставку, а вы хотите знать, какие российские ценные бумаги или компании станут бенефициарами смягчения денежно-кредитной политики. В таких условиях наиболее релевантные ответы вам даст только ИИ-помощник с пониманием отечественного рынка, особенностей его контекста и регуляторной политики. Но повторюсь: ответы ИИ не являются инвестиционной рекомендацией — это помощник. Финальное решение всегда остается за инвестором.

— Что чаще всего из финансовых инструментов советует приобретать ИИ? Есть ли у него финансовые предпочтения по конкретным инструментам?

— FinGPT не имеет предпочтений и подбирает инструменты объективно, опираясь на потребности пользователя и валидные данные рынка. Если же в запросе недостаточно контекста, помощник даст базовый ответ — консервативный и умеренный.

ИИ-ассистенту важно определить вашу ключевую потребность, исходя из запроса. Поэтому здесь мы идем к тому, чтобы начать координировать пользователей в грамотном написании промтов (задач — прим. ТАСС), ведь для ИИ работает простое правило: чем подробнее и четче формулировка, тем точнее будет ответ.

— Какова статистика по использованию FinGPT с момента внедрения? Сколько людей воспользовались и сколько прямо из диалога с ботом перешли и приобрели какой-либо из финансовых продуктов?

— Аудитория нашего ИИ-помощника сегодня — десятки тысяч пользователей. И в обозримом будущем наша цель — чтобы каждый российский инвестор начинал утро с вопроса FinGPT. Из интересных показателей, которыми можем поделиться: после июньского обновления среднее число сообщений на одного пользователя выросло более чем на 30%.

Изначально мы создавали ИИ-помощника для инвесторов с опытом, чтобы продукт помогал им быстро собрать необходимую базу информации для принятия решений. На текущем этапе именно эта аудитория задает наибольшее количество вопросов за диалог. Сейчас точку роста мы видим именно в привлечении аудитории начинающих инвесторов.

Самые популярные темы вопросов пользователей FinGPT на осень 2025 года: долговые инструменты и облигации — 12% от всех запросов, фундаментальный анализ акций — 11%, банковские продукты — 9%, "что делать с активом дальше?" — 7% и макроэкономика и денежно-кредитная политика — 6%.

— Где, на ваш взгляд, сейчас проходит граница делегирования ИИ в инвестициях и финансах? Что допустимо поручать ИИ уже сейчас, а что должно оставаться только за человеком?

— Тут работает простая, но принципиальная логика. На искусственный интеллект можно возложить сбор фактов, первичный анализ, симуляции портфеля, напоминания о рисках — это не только безопасно, но и полезно. За человеком сегодня остается постановка целей инвестирования, интерпретация ключевых выводов и решение о финальном действии.

— Как вы видите место биржи в формировании будущей ИИ-конъюнктуры финансового рынка?

— Мы занимаем проактивную позицию в этом процессе как один из игроков, формирующих будущую ИИ-конъюнктуру. Участвуем в обсуждении вопросов развития ИИ в финансах с ключевыми участниками рынка. Именно кооперация в этом вопросе позволит обеспечить совместимость решений, прозрачность и измеримость эффектов, ускорить обмен опытом и обеспечить трансформацию отрасли.

Если говорить про развитие клиентских сервисов, здесь фокус Московской биржи будет на ИИ-агентах: от специализированных — под отдельные продукты, до универсальных — для комплексных финансовых задач.

Мы также планируем обновление клиентских путей "Финуслуг" за счет интеграции нейросетей в действующие продукты и запуск новых сервисов с их использованием, чтобы свести к минимуму рутинные действия пользователей маркетплейса. Для этого нужно сделать протоколы ИИ-агентов такими, чтобы они могли автоматически и без ошибок проводить операции. Это и позволит нам произвести значительный рывок в применении искусственного интеллекта, что в том числе должно оказать влияние на задачу повышения капитализации отечественного рынка ценных бумаг.

— Каким вы видите ландшафт рынка на горизонте трех-пяти лет с учетом влияния ИИ? Станут ли инвестиции с использованием ИИ в центр всего корпоративного функционирования и какая роль останется за человеком?

— Влияние ИИ на инвестиции будет расти. Его задача — убирать лишнюю субъективность: ИИ быстро собирает факты, сверяет их с целями и риском инвестора, вовремя предупреждает, если инструмент не подходит, и предлагает альтернативы. По мере распространения такого подхода рынок станет спокойнее: меньше импульсивных решений, больше рациональности.

Что еще важно — сделать ИИ-сервисы такими, чтобы им доверяли: понятные источники данных, объяснимые выводы, персональные подсказки "под задачу". В таком формате можно будет заметно сократить путь обучения финансовой и инвестиционной грамотности: не тратить часы на изучение аналитики, а получать короткие, уместные объяснения с учетом целей, ситуации и предпочтений человека.

Вероятный сценарий дальнейшего развития применения ИИ на финансовом рынке — новые продукты и опыт: ИИ-стратегии под контролем "виртуального управляющего". Со временем часть процессов, возможно, и вовсе станет диалогом ИИ-агентов между собой — но последнее слово и ответственность все равно останутся за человеком. Чтобы это сработало, важно укреплять доверие к самим сервисам ИИ.

— А что нужно, чтобы укрепить доверие розничного инвестора к ИИ-решениям?

— Чтобы розничный инвестор доверял ИИ-сервисам, нужно говорить прямо, что это и как работает. Должно быть понятно, на какие данные опирается ИИ, как обеспечивается их качество и актуальность, какие приняты допущения и ограничения. Еще один базовый момент — равный доступ к таким сервисам для всех категорий клиентов.

Плюс — регулярная работа рынка над простыми совместимыми стандартами и понятными метриками качества. Когда эти пункты соблюдаются, доверие к ИИ у частного инвестора растет естественным образом.

— Когда, по вашему мнению, ИИ научится торговать в терминале? И научится ли вообще?

— ML-модели (модели машинного обучения — прим. ТАСС) уже способны торговать и оставлять заявки, но хуже работают с текстом, что снижает их точность. Генеративный ИИ лучше справляется с интерпретацией, однако его ограничивают невысокая скорость и риск "галлюцинаций". К примеру, есть алгоритмическая торговля на базе ИИ, но заметного "обгона" человека по результатам нейросети пока не демонстрируют, и над этой задачей во всем мире продолжают работать.

Сейчас ИИ, при использовании в трейдинге, может обрабатывать сведения о рынке и выступает как второй пилот, в том числе для проверки данных. Это будет сохраняться до решения проблем с "галлюцинациями" и достижением требуемой точности. В перспективе ИИ не нужен будет терминал в привычном виде: вся логика и данные будут не в интерфейсе терминала, а в серверной части.