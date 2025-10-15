Интервью

Александр Рудин: важно время от времени открывать несправедливо забытую музыку классиков

Текущий год в жизни художественного руководителя Российского национального оркестра (РНО), виолончелиста с мировым именем Александра Рудина отмечен двумя значительными юбилеями: 65-летие маэстро и 35-летие оркестра. Один из ведущих современных российских дирижеров и исполнителей в интервью ТАСС рассказал о планах РНО на юбилейный сезон, обсудил свое видение состояния современной классической и оркестровой музыки в России, а также предложил идеи по улучшению системы поддержки молодых композиторов

Редакция сайта ТАСС

Александр Рудин © Алексей Филиппов/ ТАСС

— Не так давно завершился Фестиваль РНО, который дал старт юбилейному сезону оркестра, в ноябре 2025 года отмечающего свое 35-летие. Как оркестр планирует отмечать данную дату?

— Готовим серию юбилейных концертов. В день, который мы считаем днем рождения РНО, ждем всех друзей РНО в Большом зале консерватории — именно там в 1990 году и именно 16 ноября состоялось первое официальное выступление коллектива, созданного Михаилом Плетневым. Программа составлена тоже с отсылками к тому историческому вечеру — в частности, вновь, как и 35 лет назад, будет звучать Классическая симфония Прокофьева, ею откроется наш первый юбилейный концерт. А 25 ноября приглашаем в Концертный зал Чайковского. Раскрывать все секреты не будем, но очень надеемся, что нам удастся вас удивить и порадовать.

— Ваши планы на ближайший год включают гастроли и фестивали. Какие выступления вы считаете самыми важными для себя и для оркестра?

— Только что мы завершили довольно масштабный проект, организовав приезд в Россию молодого, но очень амбициозного коллектива из Китая — Симфонического оркестра города Уси и его художественного руководителя и главного дирижера, маэстро Дае Линя. В прошлом году во время наших китайских гастролей мы уже выступали на одной сцене с этими замечательными музыкантами и тогда же приняли решение повторить этот опыт, познакомив с нашими китайскими коллегами теперь уже российскую публику. 1 октября, в Международный день музыки, мы выступили с совместным концертом в московском зале "Зарядье", а 3 октября нашему объединенному оркестру рукоплескали уже петербургские меломаны.

В конце года РНО предстоит еще одна серия выступлений с молодыми талантливыми музыкантами — на этот раз это будут лауреаты II Международного конкурса имени Сергея Рахманинова: пианисты Филипп Руденко, Александр Князев и Владимир Вишневский, а место за дирижерским пультом займет Олег Худяков. 28 ноября концерт пройдет в филармонии Санкт-Петербурга, 2 декабря — в Красноярске, а 4 и 5 декабря — в Новосибирске.

Что касается зарубежных выступлений, то совсем недавно РНО вернулся с престижного фестиваля, проходившего в китайском Нанкине, а впереди еще гастроли в ОАЭ.

— Правильно ли я понимаю, что одна из важных задач, что реализует РНО, заключается в расширении репертуара путем исполнения произведений, которые ранее не исполнялись или звучали крайне редко?

— Да, мне всегда было интересно играть что-то новое. В мире так много прекрасной или как минимум любопытной музыки, которая совсем не звучит или же звучит незаслуженно редко. Думаю, открывать время от времени какие-то новые горизонты — это важно и для слушателей, и для самих музыкантов, тем более таких высококлассных, как музыканты РНО. И я очень рад, что тут мы с ними совпадаем. У Российского национального оркестра есть собственный замечательный фестиваль — Большой фестиваль РНО, он существует уже много лет. После некоторой вынужденной паузы в прошлом году он был возрожден в обновленном формате как наш совместный с Московской филармонией проект. Одним из важных принципов Фестиваля РНО было и остается исполнение в числе прочего и музыки малоизвестной, раритетной. Год назад в программе фестиваля звучали такие редкости, как "Песни Гурре" Шенберга, "Мученичество святого Себастьяна" Дебюсси и "Богоявление" Капле. В этом году мы в рамках фестиваля впервые представили российской публике оперу Рихарда Штрауса "Дафна".

— Сейчас много говорят о нехватке поддержки молодых композиторов, их произведения не ставятся в театрах, из-за чего юным талантам негде развиваться. Что вы думаете на этот счет? Необходимо ли изменить в общем систему поддержки молодых композиторов, чтобы они выходили на первый план?

— Существуют программы поддержки молодых композиторов, которые уже несколько лет реализуются при Министерстве культуры. К примеру, Союзом композиторов России ежегодно реализуется проект "Ноты и квоты", в рамках которого на конкурсной основе обеспечивается создание 25 музыкальных произведений для различных составов, в том числе симфонических оркестров. Также, разумеется, великий Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова.

Безусловно, государство должно поддерживать молодых композиторов и исполнителей. Возможно, было бы целесообразно разработать федеральную программу, которая обязывала бы региональные власти участвовать в этой поддержке. Дело в том, что не все местные власти осознают важность развития современной классической музыки; как правило, это напрямую зависит от художественных вкусов и предпочтений руководителей регионов. Скажем, если губернатор какой-то области не чужд искусству, то и поддержка, скорее всего, есть. А если ему, условно говоря, ближе хоккей или рыбная ловля, то и ситуация в области будет иной. Раньше существовали квоты на исполнение современной музыки, в некоторых странах они сохраняются до сих пор. Мне кажется, это хорошая и очень полезная практика.

Что касается РНО, то мы достаточно часто исполняем музыку современных композиторов. Безусловно, можно было бы играть еще больше, но наши программы во многом зависят от запросов дирекций залов и концертных организаций. Конечно, в современной музыке встречаются более и менее удачные работы, но, мне кажется, все же очень важно регулярно слушать и слышать не только признанные, проверенные временем шедевры классиков, но и произведения наших современников, музыку, которая сочиняется здесь и сейчас.

— Среди современных композиторов вы, очевидно, выделяете творчество Андрея Головина. Чем оно вам близко?

— Я знаю Андрея Ивановича давно, уже, наверное, более 30 лет, и исполнял довольно много его музыки — пожалуй, больше, чем кто бы то ни было. Естественно, что у нас сложились довольно близкие отношения. И я рад, что не только у меня, но теперь и у РНО. Осенью 2023 года мы исполнили премьеру его сочинения "Селение небесное". А в этом году он стал нашим композитором-резидентом и написал очень любопытное произведение специально для Фестиваля РНО — "Немая Вега", девять стихотворений русских поэтов для сопрано и оркестра. Музыка Головина действительно замечательна, этот композитор выделяется среди других. Его музыка глубока и, возможно, несколько замкнута, но мне нравится такая музыка.

— Как вы оцениваете состояние классической и оркестровой музыки в России сегодня? Какие тенденции особенно заметны в последние годы?

— С одной стороны, мы наблюдаем множество талантливых музыкантов, которые продолжают высокие традиции русской исполнительской школы. Концертные залы полны зрителей, интерес к классической музыке, к счастью, не угасает, и это не может не радовать. С другой стороны, существуют и определенные вызовы. Конкуренция с популярной музыкой по-прежнему довольно остра, молодое поколение зачастую предпочитает классике более современные жанры. Но мы видим и то, что многие молодые исполнители и композиторы стремятся экспериментировать, соединяя классическую музыку с другими стилями и жанрами, и результат иногда получается достаточно любопытным и даже художественно убедительным.

Тем не менее мне кажется, что одними усилиями творцов и исполнителей, даже самых замечательных и харизматичных, не обойтись, поддержка со стороны государства и частных инициатив в области культуры в развитии классической музыки может — и должна — играть огромную роль. Надеюсь, что количество проектов, имеющих целью популяризацию оркестровой музыки, будет расти и приносить благие для всего нашего общества плоды.

— В последние годы музыкальная культура активно адаптируется к цифровым платформам, стримингу и онлайн-концертам. Каким вы видите будущее оркестровой музыки в этой среде?

— Цифровые и стриминговые платформы, безусловно, открывают новые возможности для доступа к классической музыке, позволяя аудитории из разных уголков мира наслаждаться концертами и записями, которые ранее могли быть недоступны. Особенно важно и ценно это оказалось во время пандемии. Но ничто не заменит живое исполнение! Атмосфера непосредственного взаимодействия между музыкантами и зрителями — это то, что делает опыт посещения концерта уникальным. Когда совершенно разные и незнакомые люди, которые волей судьбы оказались рядом и получают вместе сильнейшие эмоции, а дирижер не видит, но спиной чувствует зал — это очень особенные ощущения и особая энергетика, их вряд ли может заменить онлайн-трансляция.

— В ноябре вам исполнится 65 лет, с чем мы вас сердечно поздравляем. Какие размышления и чувства сопровождают вас на этом важном этапе вашей жизни?

— К 65-летию я подхожу с разными мыслями. Да, конечно, есть некая грусть, связанная с осознанием того, что большая часть жизни позади. Время летит быстро, и порой кажется, что не успел сделать всего, что хотел и даже, может быть, мог. Но в то же время я испытываю и благодарность за пройденный путь, за все встречи и моменты, которые обогатили мою жизнь.

— Есть ли в вашей жизни правила, которыми вы руководствуетесь? Если есть такие, поделитесь с нашими читателями ими, пожалуйста.

— Не назвал бы их правилами… Но, мне кажется, очень важно прислушиваться всегда к своему внутреннему голосу, к интуиции. Порой это может быть трудно, но жизнь показывает, что лучше руководствоваться этим компасом, это позволяет избежать множества ошибок на жизненном пути. Быть требовательным не только к миру, но и к себе. И наконец, при любых жизненных обстоятельствах необходимо оставаться собой, сохранять внутреннюю порядочность и верность своим принципам. А остальное приложится.

ТАСС — генеральный информационный партнер Фестиваля РНО.

Мария Барановская