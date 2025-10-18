Интервью

Глава комитета общественных связей и молодежной политики Москвы: наш волонтер помолодел

В Москве уже 11 лет работает крупнейший центр по развитию и поддержке добровольчества в России "Мосволонтер", который объединяет более 10 направлений помощи. О том, как развивается волонтерское сообщество в столице, а также о молодежных движениях и работе некоммерческих организаций рассказала в интервью ТАСС председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова

Екатерина Драгунова © Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

— Екатерина Вячеславовна, растет ли в последние годы в Москве количество волонтеров?

— Да, безусловно. Одной из главных вех развития волонтерского движения в столице стал чемпионат мира по футболу 2018 года, тогда в принципе сформировалось большое волонтерское сообщество. В Москве оно считалось самым многочисленным, и стало понятно, что "Мосволонтер" - значимое объединение, которому нужна ресурсная поддержка города.

Потом страну захлестнула волна коронавируса. Главным проектом "Мосволонтера" в период пандемии стала акция взаимопомощи "Мы вместе", в которой приняли участие более 28 тыс. волонтеров. Они выполнили свыше 150 тыс. заявок по оказанию адресной помощи - доставка продуктов, лекарств и товаров первой необходимости - москвичам, которые должны были оставаться дома. И если после чемпионата сообщество добровольцев составляло порядка 260 тыс. человек, то после коронавируса - уже около 500 тыс. Сейчас мы все переживаем непростой период, идет специальная военная операция. И наши волонтеры первыми присоединились к помощи. В Москве с первого дня СВО постоянно работают 15 гуманитарных штабов.

Сегодня у нас более 1,5 млн волонтеров, которые регулярно помогают городу, в том числе сдают кровь, посещают людей с ограниченными возможностями, ездят в приюты, участвуют в масштабных городских событиях. Очень много волонтеров - медиков и спасателей, ни одно наше мероприятие не обходится без них. Важное направление для Москвы - волонтеры хорошего настроения. Они первыми встречают посетителей на событиях, создают непередаваемую атмосферу на мероприятиях, заряжают людей позитивными эмоциями, могут располагающе спросить у человека, как дела. Уникальное направление и спортивные волонтеры, которые активно участвуют в организации и проведении соревнований, забегов и турниров в городе.

— А по возрасту - кто чаще приходит?

— Наш волонтер молодеет с каждым годом. 10 лет назад средний возраст был 35 лет. Это были семейные, работающие люди, которые занимались помощью в свободное время. Сейчас средний возраст добровольцев - 24 года. То есть за это время наш волонтер помолодел практически на 10 лет. Сегодня студенты активно помогают на различных городских событиях. При выборе вуза у абитуриентов одним из актуальных запросов стало наличие волонтерских программ. У нас есть добровольческие центры практически во всех колледжах и вузах.

Наблюдается большой всплеск школьного волонтерства. Мы вместе с департаментом образования сделали несколько методических пособий для учителей о том, как объяснить ребенку, кто такой волонтер, донор, какие предметы собирать в качестве гуманитарной помощи. Также для детей разного возраста разработано несколько игр, пошаговых стратегий.

У нас сейчас уникальная молодежь в городе, они склонны к любви, но к любви не брать, а отдавать. Ребятам очень хочется делать что-то доброе. И неважно, как ты учишься и что планируешь делать потом.

— Как вы считаете, люди стали за последнее время более участливыми?

— На 100%, и молодые люди тоже. Молодежь в Москве склонна к добрым делам, к познанию, продвижению, самопрезентации. Кроме того, по всей стране наблюдается большая волна патриотизма, помощь и донорство крови стали качественным запросом молодежного сообщества Москвы.

Всего в Москве под категорию молодежь попадают более 3,2 млн человек. Столичные молодежные сообщества постоянно развиваются. Обновился портал "Молодежь Москвы", который объединяет все события для молодых в городе. Информацию о своих молодежных проектах и программах на сайте размещают департаменты, партнеры, корпорации. Мы сделали очень простой, интуитивно понятный интерфейс. Молодые москвичи регулярно пользуются сервисами мультиформатного пространства "Молодежь Москвы" возле станции метро "Тульская". Его двери открыты ежедневно.

— Какие возможности есть у молодежи в этом пространстве?

— Здесь ребята могут бесплатно забронировать одну из площадок для своих мероприятий. В него входят семь разных зон: зал для мероприятий, коворкинг, переговорная комната, контент-ферма для создания фото- и видеоконтента, кулинарная, танцевальная и медиастудия.

Сейчас наиболее популярна студия для танцев. На втором месте залы для проведения мероприятий - очень много репетируют кавээнщики, стендаперы, артисты разного жанра. Третья по популярности - кулинарная студия.

— А что предпочитает старшее поколение?

— Старшее поколение вообще наши звездочки. В Москве есть направление - "серебряные" волонтеры. Во-первых, они с удовольствием делятся опытом. Во-вторых, они очень хорошо знают историю города, культурные объекты, поэтому если надо показать город, провести экскурсию, рассказать с необычного ракурса о достопримечательностях столицы - это тоже к ним. А какие они прекрасные волонтеры хорошего настроения!

Еще люди старшего поколения любят посещать приюты с животными. Собакам же важно не просто купить лекарства, корм. А вот с каждой собакой погулять дважды в день - представьте, если 300 животных в одном приюте, это уже сложная задача. Зачастую у сотрудников приюта не хватает рук, чтобы осуществлять регулярный выгул, и волонтеры помогают в социализации животных, что влияет на их скорейшее пристройство.

Кроме того, "серебряные" волонтеры активно помогают в социальном направлении: изготавливают пледы и другие изделия для детей, родившихся раньше срока, в перинатальных центрах и поддерживают другие важные проекты. И по другим направлениям люди старшего возраста тоже не отстают.

— Расскажите, как волонтеры и молодежь помогают участникам СВО?

— С самых первых дней специальной военной операции у нас открылись штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". В городе их сегодня 15, действуют они на постоянной основе. На фестивальных площадках "Московских сезонов" регулярно открываются павильоны по сбору необходимой помощи. В первую половину дня волонтеры принимают и собирают все вещи, которые приносят люди. Во второй половине дня к помощи подключается следующая смена - они сортируют, раскладывают и готовят все к дальнейшей отправке. Пункты работают ежедневно с 10:00 до 19:00, и в это время помощь не прекращается ни на минуту. Здесь вместе трудятся люди разных возрастов и профессий - каждый находит возможность внести свой вклад.

Мы с волонтерами постоянно ездим на новые территории. За это время наша гуманитарная миссия переросла в настоящую дружбу - и со школами, и с детскими домами, и с учреждениями соцзащиты. Теперь мы всегда точно знаем, кому что нужно. Например, летом срочно потребовалось 40 тонн бутилированной воды в детские учреждения в один из районов Донбасса. Волонтеры с коммерсантами быстро собрали груз. Или, из недавнего, один предприниматель привез в штаб к празднику 30 новых самокатов для детей разного возраста в Донбассе. Вместе с департаментом культуры мы много раз возили музыкальные инструменты, книжки. Это значит, что восстанавливаются музыкальные школы, библиотеки.

Доставляем вещи и нашим бойцам СВО - отвозим на передовую одежду, гигиенические принадлежности. Это то, что нужно постоянно, ездим несколько раз в месяц точно, а иногда и чаще. Не перестаю благодарить москвичей, они, не прекращая, несут в штабы продукты питания, средства личной гигиены, вещи, игрушки и многое другое. Участники СВО очень любят получать письма.

— Даже если письмо от незнакомого человека?

— Так это самое интересное. Представьте, приносят в часть целую коробку писем, пишут и взрослые, и дети. На передовой бойцам очень хочется узнать, чем люди живут в городе, что они думают, как их поддерживают. Они вместе собираются, чтобы читать их, это дорогого стоит. Там иногда такие строки, что трогают до слез. Поэтому обязательно, если увидите наши штабы, вместе с гуманитарной помощью передавайте открытки и слова поддержки. Они обязательно дойдут до адресатов. Вдруг ваше письмо кому-то поможет в самую трудную минуту.

— Растет ли число социально ориентированных некоммерческих организаций в Москве?

— Всего в городе 30 тыс. НКО, социально ориентированных - чуть больше 10 тыс. Для социально ориентированных организаций город создает множество возможностей. С 2002 года проводится конкурс грантов мэра Москвы. В этом году поддержку получили 229 организаций. Действует очень много благотворительных фондов, которые занимаются поддержкой нуждающихся, многодетных семей, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, помогают животным. Одной из самых популярных номинаций грантового конкурса является "Наше наследие". В ней представлены проекты по патриотическому воспитанию и поддержке наших бойцов. Не менее популярна номинация "Молодежь Москвы".

Нам важно не только поддерживать НКО на государственном уровне, но и вовлекать в благотворительность горожан. Для этого мы развиваем благотворительный портал на mos.ru, где представлены фонды, которым можно доверять. Они собирают пожертвования на благотворительные программы, включая адресную помощь, и, если человек перевел фонду хотя бы 1 рубль, портал будет присылать ему каждый месяц отчет, какую конкретную помощь он оказал подопечным за эти деньги.

— Понравился ли жителям этот сервис, активно ли им пользуются?

— Очень много жителей пользуется, особенно остро стоял вопрос во время пандемии. В период ковида потребовался электронный сервис. Помогать стало очень просто, выходить никуда не надо, даже можно по QR-коду сделать перечисление. Конечно, гораздо важнее помогать на постоянной основе и подключить рекуррентные платежи - регулярные автоматические платежи. Даже если сумма небольшая. Для благотворительных организаций это гораздо важнее, чем помощь один раз. Я, например, давно подключила такой платеж, помогаю фондам, которые занимаются собаками-поводырями. Чтобы вырастить одну такую собаку, нужен год минимум, а очередь на них большая. И каждый месяц по почте я получаю отчеты, как и другие пользователи сервиса.

Кстати, 16 октября прошла церемония вручения премии "Благотворитель Москвы", где мы отметили фонды, бизнес, НКО, которые внесли большой вклад в развитие благотворительности в столице. Москва как была исторически, так и остается центром благотворительности. Если мы обратим внимание, в городе очень много старинных особняков, театров, библиотек, которые построены на деньги московских меценатов. Столичные благотворители XVIII века, XIX века очень много вкладывали в развитие Москвы. Это заложено в москвичах, и я уверена, что благотворительность у нас будет развиваться.

Ксения Асафова