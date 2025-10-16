Интервью

Председатель правительства ЛНР: главная задача — улучшение качества жизни до 2030 года

Развитие сети индустриальных парков, запуск новых производств, налаживание контактов с крупнейшими предприятиями Белоруссии и ситуация на топливном рынке. Об этих и других важных вопросах рассказал в интервью ТАСС председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук

Сергей Павлив, Андрей Цицинов

Егор Ковальчук © Игорь Романенков/ ТАСС

— Егор Викторович, совсем недавно регион впервые принял участие в международной промышленной выставке в Белоруссии. Какие были договоренности и возможны ли совместные проекты?

© Игорь Романенков/ ТАСС

— Делегация Луганской Народной Республики, которую возглавлял глава республики Леонид Пасечник, приняла участие в выставке "Иннопром. Беларусь". Очень эффектный был стенд. И очень серьезное внимание было со стороны белорусской стороны. Мы заинтересованы в открытии больших лизинговых центров и СТО по ремонту специализированной техники. Были достигнуты первые договоренности с гигантами: МАЗ и Минским тракторным заводом. Состоялась встреча с ведущим производителем по производству шин для легковых автомобилей, крупногабаритного и сверхгабаритного транспорта и поставщиком грузоподъемного оборудования в России. Проявлен интерес к организации производства строительных кранов на территории ЛНР.

В свою очередь Белоруссии мы можем предложить сотрудничество по линии тяжелой промышленности — это импорт металла, продукция наших машиностроительных заводов. В частности, "Лугамаш", который специализируется на выпуске запасных частей к подвижному составу железных дорог. Предприятием "Озон" заинтересовались силовые структуры Беларуси — МЧС и Минобороны. А вот на производственных мощностях "Юниса", возможно, наладим выпуск новой продукции — это велосипедные рамы и авиационные детали. Предприятием "Донец" по производству кристаллов заинтересовался Росатом. Рассчитываем расширить рынки сбыта и нашей пищевой продукции. Также мы приветствуем сотрудничество с белорусским бизнесом в рамках СЭЗ.

— Какие новые производства намерены запустить в ЛНР?

© Игорь Романенков/ ТАСС

— За период с 2023 по 2025 год запущено 22 новых производства: 7 предприятий в 2023 году, 11 в 2024-м и 4 в 2025 году. Число работающих предприятий увеличилось до 188 из 279, и эта цифра продолжает расти, включая возобновление работы стахановских вагоностроительного завода и швейной фабрики в текущем году. Луганский завод трубопроводной арматуры "Маршал" внедрил станки с числовым программным управлением, вдвое сократив время производства деталей. ООО "Юнис" реализует инвестиционные проекты, планирует расширение производства радиаторов. ООО "Лугамаш" заявило о намерении построить новый цех и увеличить мощности производства.

— Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров дал поручение проработать вопрос о создании индустриального парка на базе предприятия "Юнис". Когда возможно его открытие?

© Игорь Романенков/ ТАСС

— Процесс запущен: на данный момент начата проработка бизнес-проекта. Касаемо других проектов индустриальных парков на территории республики: планируется привлечение внебюджетных инвестиций в каждый из них в размере более 1 млрд рублей, что позволит создать современную инфраструктуру и поддержать размещение не менее пяти предприятий-резидентов. Речь идет о металлообработке, машиностроении, производстве строительных и композитных материалов, что позволит снизить зависимость от внешних поставок и обеспечить технологический суверенитет региона.

Примерами таких проектов являются индустриальные парки "Металлург", "Стахановец", увеличение рабочих мест на базе предприятия "Лугамаш" за счет открытия производственных мощностей и нового цеха.

— Власти республики сообщали о намерениях запустить новые производства в прифронтовой Северодонецкой агломерации. Что это за производства?

© Игорь Романенков/ ТАСС

— Основой для дальнейшего развития прифронтовых территорий, в частности промышленных городов Северодонецкой агломерации, стало утверждение генерального плана. Документ разработан совместно с Единым институтом пространственного планирования РФ. Определен целевой сценарий, который предполагает создание высокотехнологичных и экологичных производств по существующим отраслевым направлениям — химическая промышленность и машиностроение, развитие индустриальных парков.

На предприятиях частично остались производственные мощности: и цеха, и оборудование возможно восстановить. Работа предстоит колоссальная, и как только военная обстановка позволит, начнется активная фаза реализации инвестпроектов. Мы рассматриваем перезапуск производств, которые там были локализованы до начала активных боевых действий.

Предприниматели из Северодонецкой агломерации активно становятся участниками СЭЗ. Например, один из предпринимателей намерен запустить производство полимерпесчаных смесей. Этот вид продукции активно используется в восстановительных работах. Участником СЭЗ стало предприятие, специализирующееся на изготовлении энергетической запорной арматуры, запасных частей и деталей. В Кременной и Сватово продолжается развитие сельского хозяйства. Несмотря на тяжелую оперативную обстановку, фермеры из Кременной в этом году показали лучшие в ЛНР результаты по урожаю зерна.

В новых регионах уже запущено страхование военных рисков по строительству жилья. Это большой прорыв. Поэтому у нас сегодня достаточно активно развивается строительный сектор, интерес в этой сфере у бизнеса огромный.

— Сколько инфраструктуры еще предстоит восстановить и в какие сроки?

— Всего в ЛНР оказывают помощь 32 региона-шефа совместно с федеральными структурами. В этом году уже восстановлены свыше 720 объектов: это порядка 70 учреждений социальной сферы, свыше 410 многоквартирных домов, более 160 объектов коммунальной инфраструктуры. Работы продолжаются, и сейчас восстанавливаются еще порядка 750 объектов. Так, до конца года будут обновлены примерно 1,5 тыс. сооружений. Всего с 2022 года в ЛНР построены и отремонтированы более 5,8 тыс. объектов. Сейчас специалисты ведут ремонтно-восстановительные работы на 488 МКД (многоквартирные дома — прим. ТАСС). Всего до 2030 года планируется восстановить еще порядка 4,8 тыс. объектов.

— Жителям ЛНР доступна компенсация за уничтоженное и поврежденное ВСУ жилище. Сколько человек уже оформили выплату? На какую сумму?

— Общая сумма выплат с 2022 года составляет порядка 14 млрд рублей, в целом произведено порядка 30 тыс. выплат. Следует отметить, что в этом году размер компенсации за утраченное в результате боевых действий жилье был увеличен. Если ранее размер компенсации составлял 45 тыс. рублей за 1 кв. м, то теперь жителям, потерявшим жилье, возмещают 51,5 тыс. рублей за 1 кв. м. Также установлен размер компенсационной выплаты, исходя из стоимости ремонта 1 кв. м поврежденного в результате боевых действий жилого помещения, который составил теперь 9 тыс. рублей и будет выплачиваться за общую площадь такого жилого помещения. Ранее собственники поврежденных домов могли рассчитывать только на выплату, исходя из степени повреждений жилого помещения, определенной по результатам обследования. Перерасчету в связи с увеличением размера подлежат выплаты, решения по которым приняты с 1 января 2025 года, то есть граждане получат доплату к ранее выплаченной компенсации в беззаявительном порядке.

​— Разработана ли в регионе стратегия улучшения качества жизни на прифронтовых территориях? Что для этого нужно?

© Игорь Романенков/ ТАСС

— Стратегия заключается в разработке программы развития опорных населенных пунктов: в том числе это и прифронтовые Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. План мероприятий рассчитан до 2030 года. Первоочередная задача — это ремонт коммунальной инфраструктуры, которая была практически полностью либо разбита при отступлении ВСУ, либо обветшала за годы "хозяйствования" Украины. Это теплосети и водопроводы. Одновременно предусмотрены восстановительные работы социальных объектов — школ, детсадов, лечебных учреждений, культурных и спортивных сооружений, плюс — благоустройство. Уделено внимание и развитию дорожной сети и пассажирских автоперевозок. Программа предполагает рост на 30% уровня качества жизни в ЛНР, достичь которого планируется за счет мероприятий национальных проектов, региональных и муниципальных программ к 2030 году.

В рамках первого этапа в Северодонецке планируется возвести 15 новых многоквартирных домов. Это не только расширит жилищный фонд, но и обеспечит новые семьи современным жильем.