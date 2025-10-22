Интервью

Блогер из США Наполитано: Трампу необходимо понять причины СВО

Американский блогер, экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в интервью ТАСС поделился ожиданиями от встречи лидеров РФ и США в Будапеште, назвал цель Дональда Трампа в отношениях с Россией и усомнился в наличии ракет Tomahawk у США

Рамина Рустамова

Эндрю Наполитано © Георгий Чернышов/ ТАСС

— Добрый день, господин Наполитано. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Как стало известно, в скором времени нас ждет вторая в этом году очная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Считаете ли вы, что Будапешт, в отличие от Аляски, выведет нас на практические договоренности?

— Рад быть здесь с вами этим прекрасным осенним утром в Москве. Я надеюсь, что этот саммит поможет американцам понять законные и реалистичные цели специальной военной операции, ее моральную и политическую легитимность, а также ее военные перспективы. Если президент Трамп считает, что сможет уговорить президента Путина незамедлительно прекратить специальную военную операцию, это надуманная и нереалистичная точка зрения. Но если президент Трамп сможет изучить и понять историю России, понять, как возник этот конфликт, какие цели необходимо достичь для его завершения, это будет позитивным шагом. Может ли все это произойти в Будапеште? Не думаю. Но это будут, как мы говорим в Америке, baby steps ("маленькие, медленные шаги" — прим. ТАСС) в правильном направлении. К счастью, начало было положено в Анкоридже. Не думаю, что все закончится в Будапеште, но Будапешт — это шаг на этом пути. С другой стороны, на мой взгляд, у президента Трампа очень масштабные планы, и его цель выходит за рамки прекращения конфликта на Украине. Его цель — перезагрузка отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, чтобы нормализовать культурные, экономические, торговые и научные связи. Зная его, я полагаю, что именно в этом и заключается цель Дональда Трампа, ведь он человек нетерпеливый, и лучше бы это произошло раньше, чем позже.

— Большой ажиотаж в России вызвала тема возможных поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk. Насколько реалистично, на ваш взгляд, что администрация Трампа пойдет на этот шаг с учетом предстоящего в Будапеште саммита?

— Не думаю, что администрация Трампа поставит эти ракеты. Думаю, они понимают, что как только они будут применены, это будет считаться актом войны. С другой стороны, я не верю, что эти ракеты уже вообще имеются. Требуется много времени и денег на их производство. Не думаю, что они настолько опасны или коварны, как все опасаются. С другой стороны, это наступательное оружие, и американцам неприемлемо передавать его украинцам, ведь для их эксплуатации потребуются американские специалисты и военные, что позволит президенту Путину счесть это актом войны со стороны Соединенных Штатов против Российской Федерации. Дональд Трамп этого не хочет.

— Сейчас много пишут о проекте тоннеля из России на Аляску через Берингов пролив. Трамп проявил интерес к этой инициативе. Насколько жизнеспособным вы считаете проект в нынешних геополитических условиях?

— Что ж, прямо сейчас, в нынешних геополитических условиях, я не думаю, что это возможно. Но зная, что Дональд Трамп — созидатель, он, вероятно, захочет назвать тоннель "Тоннель Трампа". Думаю, он был бы рад возможности построить нечто столь грандиозное. И я не удивлюсь, если это произойдет, но не сейчас, не так скоро. У него осталось еще три года до окончания срока полномочий. Я даже не знаю, может ли тоннель быть построен за три года, но начать, безусловно, возможно.

— В СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время разговора с Зеленским и европейскими лидерами предложил разработать проект мирного соглашения по украинскому конфликту, аналогичный плану по прекращению огня в Газе. Считаете ли вы, что с учетом текущих позиций Москвы и Киева Трамп может после Будапешта предложить по аналогии с Газой некий мирный план?

— Я не знаком с предложением премьер-министра Стармера. У него очень шаткая политическая позиция внутри страны, так что я не знаю, как долго он еще будет премьер-министром Великобритании. Британцы — колонизаторы, которые за счет [британского экс-премьера] Тони Блэра хотели бы снова установить господство над Газой. Я не думаю, что они должны иметь к этому какое-либо отношение.

Что касается мирного плана, то я не верю, что это мирный план. Мой друг Ларри Джонсон, который прибыл в Москву со мной, сравнил его со свадьбой, на которой нет ни невесты, ни жениха, потому что по так называемому мирному плану в Каире не было ни израильтян, ни палестинцев. План был согласован между зятем Дональда Трампа (Джаред Кушнер — прим. ТАСС) и израильтянами. С ХАМАС даже всерьез не консультировались. Израильтянам нельзя доверять в соблюдении какого-либо режима прекращения огня. Они никогда в своей истории не соблюдали режим прекращения огня, поскольку всегда находили реальные или вымышленные оправдания для его нарушения. Поэтому я бы не хотел, чтобы какое-либо предложение по Украине было похоже на что-либо в отношении Газы. Соединенные Штаты всецело преданы делу Израиля, каким бы ужасным, геноцидным и преступным оно ни было. Соединенные Штаты не занимают нейтральную позицию по отношению к Газе, палестинскому народу и израильскому правительству. Все это связано не с еврейской национальностью, а с сионизмом, с преступным государством апартеида, которое подавляет людей из-за их этнического наследия и которому нет места в современной американской культурной среде. Конечно, все хотят мира на Украине, но только после того, как будут достигнуты законные, реалистичные цели: отсутствие НАТО на Украине, возвращение российских территорий матушке-России и нейтралитет Украины. Когда американцы это осознают, они поймут, как разговаривать с Зеленским. Зеленский никогда этого не поймет. Он нелегитимный. Он находится под контролем глубочайших темных сил в Украине, вот почему все это, вероятно, закончится только на поле боя, а не за столом переговоров.

— Россия предложила США придерживаться обязательств по ДСНВ еще год после истечения срока их действия 5 февраля. США публично так и не отреагировали на инициативу. Считаете ли вы, что эта тема будет обсуждаться между Путиным и Трампом в Будапеште?

— Думаю, да. Думаю, президент Трамп, вероятно, воздерживается от продления ДСНВ, используя это как инструмент для переговоров на встрече с президентом Путиным. Но я надеюсь и молюсь, чтобы ДСНВ был продлен, потому что это важный шаг на пути к миру между двумя странами.

— И каковы ваши прогнозы относительно реакции Белого дома на инициативу российской стороны?

— Думаю, президент продлит ДСНВ. Несмотря на то, что его окружают неоконсерваторы — вы понимаете, что я имею в виду под "неоконсерваторами", — и несмотря на то, что его окружают люди, ненавидящие Россию, думаю, он отстранится от них, потому что хочет большой перезагрузки — экономической, политической, торговой, научной. И продление договора — это шаг в этом направлении.

— Спасибо за ваши рассуждения, господин Наполитано, и ваше время.

— Спасибо вам. Я благодарен людям, которые помогли нам добраться в Москву, и сотрудникам ТАСС.