Гендиректор РЭЦ Никишина: технологии станут драйвером экспорта РФ

О том, с какими трудностями сталкиваются российские экспортеры, что станет драйвером российского экспорта в ближайшие годы и как увеличить несырьевой экспорт, в интервью ТАСС рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина

— Российский экспортный центр был создан уже 10 лет назад. В этом году вы отмечаете первый серьезный юбилей. Расскажите об основных итогах работы РЭЦ за прошедшие годы.

— Главным для нас итогом, достижением является то, что мы стали группой компаний, которые представляют разные функциональные компетенции, но для наших экспортеров мы являемся одной точкой входа, где мы как экосистема можем насытить экспортера теми мерами поддержки — финансовыми, нефинансовыми, образовательными, аналитическими, которые экспортеру нужны на том этапе экспортного цикла, на котором он находится. Именно такая клиентоцентричность и объединение очень разных финансовых и нефинансовых компетенций в единое окно — это первый главный результат, которого мы достигли. В принципе, мы сейчас имеем более 150 различных мер поддержки, которые распределены равномерно по всему клиентскому пути экспортера. Даже от потенциального экспортера, от зарождения идеи начать экспортировать до уже финальной экспортной поставки, даже послепродажного обслуживания, мы сопровождаем экспортеров различными мерами поддержки. Более 72 тыс. российских компаний получили нашу поддержку за 10 лет. Всего по итогам этого года в стране 76 тыс. экспортеров. То есть практически каждый экспортер за время года нашей работы в той или иной степени получил наши меры поддержки один раз, многие экспортеры обращаются и многократно получают различные меры поддержки. Объем поддержанного экспорта за 10 лет составляет более 19 трлн рублей. В этом году мы превысили объемы поддержки нашего экспорта прошлого года — уже поддержали внешнеторговые сделки на 1,75 трлн рублей.

— Многие компании сегодня ищут новые возможности на рынке сбыта в условиях изменения мировой торговли. С какими трудностями сталкиваются экспортеры и как удается их решить?

— Мы постоянно получаем обратную связь от компаний. У нас есть так называемый барометр настроений. Нам очень отрадно, что, несмотря на все внешние сложности, которые чинят нам наши непартнеры, настроения экспортеров и позитивные ожидания от экспорта растут. Например, у нас по итогам опроса этого года 70% компаний абсолютно позитивно воспринимают возможности для получения экспортной выручки. И действительно, все их усилия направлены на решение конкретных проблем, с которыми они сталкиваются. Одна из, наверное, самых значительных — это нехватка знаний о том, на какие рынки выходить и как найти потенциального партнера, если этот рынок новый, если это новая география, то есть поиск потенциального покупателя как первый шаг, с которого надо начать для того, чтобы вести переговоры. Это, наверное, самая массовая проблема сейчас для компаний, которые либо заново выходят на экспорт, либо переориентируются с каких-то уже устоявшихся рынков на новую географию. Здесь у нас есть большой арсенал мер по знакомству с партнерами.

Вторая группа проблем по численности, по массовости связана с расчетами и платежами. И здесь тоже есть уже за последнее время большое количество решений. Первым решением является переход на расчеты в национальных валютах, у нас большое количество сделок, экспортных контрактов именно в национальных валютах осуществляются. Но кроме того, за последние годы созданы и эффективно работают альтернативные способы проведения расчетов, недолларовых. Это и клиринг, это и неттинг, и мы сейчас очень активно входим в эксперимент по расчетам в криптовалютах, поэтому проблема перехода в платежи в комфортных несанкционных способах расчетов также решается и мы становимся с точки зрения финансового суверенитета все более и более сильными.

Еще третья проблема, которую тоже следовало обозначить, — это логистика, потому что при закрытии ряда экспортных рынков и необходимости переориентации на, например, рынки Юго-Восточной Азии произошел, с одной стороны, разрыв традиционных логистических цепочек, с другой стороны, образовались узкие горлышки в той физической логистической инфраструктуре, когда весь товаропоток стал уходить из равномерно распределенной географии в конкретные точки выхода на экспортные рынки. Но эта проблема также системно решается. Решается она через несколько механизмов. Во-первых, начинается так называемая раскатка новых логистических маршрутов, в том числе с субсидированием логистики, субсидированием расходов за осуществление этой логистики. Кроме того, постоянно действует созданный правительством оперативный логистический штаб, когда каждая экспортная география, когда каждая системная проблема экспортеров с выходом на новые экспортные рынки тут же обсуждается с точки зрения именно логистических решений и логистической инфраструктуры, которые подстраиваются под потребности рынка.

— Расскажите подробнее, что именно, на ваш взгляд, должно стать драйвером российского экспорта в ближайшие годы.

— Знаете, обычно в мире именно технологии определяют взрывной рост и промышленные революции. Именно те страны, которые идентифицируют фундаментальные проблемы и предлагают технологические решения, которые как бы прыгают в послезавтра, формируют взрывной рост своих экономик, потому что они формируют фактически образование новых рынков. Так именно за счет взрывных технологий телевизоры появились, или мобильные телефоны, или посудомоечные машины. Это все результат, казалось бы, фантастических трендов, которые были реализованы в виде конкретных промышленных решений. Сейчас и в России тоже накопился достаточно большой пул технологических идей нового цикла, и мы видим отрасли, ниши, в которых Россия может и должна стать технологическим лидером на ближайшие перспективы. Например, мы уже видим результат в сфере беспилотных летательных средств, и у нас есть успешные производители и экспортеры, которые уже здесь и сейчас реализовали вот эти, казалось бы, фантастические тренды прошлого. Например, компания "Геоскан", которая является уже устоявшимся лидером не только на российском рынке, но и в экспорте, она уже предоставляет для многих отраслей свои решения.

Кроме того, например, это различные технологии сохранения здоровья. В России большое количество таких решений, которые мы начинаем реализовывать как на внутреннем рынке, так и предлагаем на экспорт. Это тоже наше очень, на мой взгляд, серьезное конкурентное технологическое преимущество, которое, создавая эти новые рынки, закрепляет у России место лидера в мире. Это различные ИТ-решения, например безбумажный документооборот, различные решения в области кибербезопасности, умный город, считывание лиц для обеспечения безопасности. Многие такие решения иностранные компании закупают как пакетные. Конечно, искусственный интеллект. Мы имеем здесь большое преимущество в наших разработках, и правильная упаковка решений в области технического интеллекта с точки зрения безопасности его использования, с точки зрения устранения различной фейковой информации, которая может искажать принимаемые решения, над этим тоже работают, это тоже очень мощный фактор нашего будущего технологического лидерства.

— Президент поставил задачу увеличения внесырьевого экспорта на две трети к 2030 году. Вы говорили, что ключ к ее достижению лежит в продвижении на экспорт продукции и решений с более высокой добавленной стоимостью. Как РЭЦ планирует добиваться реализации этой задачи?

— У нас две ключевые линии стратегии. Первое — мы, конечно, хотим с нашими технологиями и с продукцией с более высокой добавленной стоимостью выходить на новые рынки, то есть расширение географии, поиск новых рынков, на которых мы пока еще системно и традиционно не работаем. Это та ниша, в которую мы должны зайти и где мы, увеличивая наши экспортные возможности, собственно, решим часть поставленной задачи. И второе направление деятельности — это расширение ассортимента продукции, которая еще не стала экспортной. Например, по этому году мы хорошо рванули с готовой пищевой продукцией — отраслью, где мы традиционно не чувствовали себя сильными экспортерами. Но именно этот сегмент дал очень хорошие цифры в приросте нашего несырьевого экспорта, а это продукция с высоким уровнем передела.

Здесь основным фактором является незнание многих наших стран о том, что Россия такую продукцию производит. Именно задача популяризации всего массива нашего экспортного потенциала, после чего тестирование, дегустация и уже желание заключить крупные экспортные контракты позволит вытягивать в цифры статистики эту продукцию на рынке. Уже есть такие примеры. Например, в прошлом году, когда белевская пастила первый раз выходила на китайский рынок, местные дистрибьюторы говорили: "Мы не понимаем, что это такое". После дегустации, после показа дистрибьюторам, как китайский потребитель позитивно реагирует на вкус этого абсолютно нового для них продукта, мы увидели заключение больших экспортных контрактов. То же самое происходит с нашей молочной продукцией. Тоже существовал стереотип, что в Китае существует непереносимость лактозы и молочная продукция туда не зайдет, но в действительности это не так. Мы видим большой интерес к молочной продукции из России. И здесь вопрос просто правильного маркетинга, правильного позиционирования и закрепления устойчивого образа российской молочной продукции как качественной, так же как это произошло, например, с мороженым или с шоколадом. Здесь очень важно, что именно ассоциация с качеством целой отрасли формирует возможности для всех брендов с конкретными наименованиями, которые производят эту продукцию, уже быть любимыми и узнаваемыми. Если мы формируем у потребителя понимание, что российский шоколад качественный, вкусный, экологичный, натуральный, то все, кто соответствует корпоративной этике производства продукции именно с такими свойствами, имеют возможность быть потребляемыми на рынке этой страны. Поэтому наша задача сейчас — формировать такие отраслевые образы нашей продукции, формировать позитивное к ним отношение и, таким образом, через зонтичный бренд российскости этих отраслей, формируя дополнительный спрос на экспортных рынках, вытягивать через контракты нашу продукцию на экспорт и решать поставленную президентом задачу.

— Говоря о программе "Сделано в России", под эгидой которой проходит Международный экспортный форум, расскажите, как продвижение под национальным брендом помогает бизнесу? Какие ваши дальнейшие шаги?

— Для нас очень важно, что программа и продвижение образа "Сделано в России" — это не просто продвижение географического места производства товара. Нам очень важно, чтобы смыслы сильного образа России со всеми ее преимуществами формировали у потребителя интерес к российской культуре, к природе, к туристическому потенциалу, к экспортному товару. И вот вся эта совокупность того, чем мы гордимся, и формировала правильный образ того, что такое Россия. В ситуации, когда зачастую специально формируются фейки о России, когда формируются негативные нарративы, нам есть что противопоставить в виде глубоких исторических и культурных традиций, традиционных ценностей, которыми мы сильны и которые, как мы видим, очень востребованы на зарубежных рынках. Эта вся совокупность всех характеристик, которыми сопровождается образ России, это все объединилось в некое движение "Сделано в России". У нас появляется очень много амбассадоров не номинальных, а амбассадоров, которые это делают из-за позыва души, активной гражданской позиции — вложить свои смыслы в то, как "Сделано в России" будет восприниматься за рубежом.

Причем очень важно, что "Сделано в России" начинается в России. Поэтому нам очень хочется, чтобы каждый житель нашей страны знал и гордился тем, что у нас производится. И от чувства гордости, от этого знания мы уже шли с продвижением на экспорт. Это все является элементами нашей программы "Сделано в России". А какие дает она преимущества для экспортеров? Как правило, у каждой компании, которая выходит на экспорт, не хватает бюджетов для того, чтобы узнаваемость своей конкретной компании, своего конкретного бренда сделать доступной для потребителей, потому что в череде конкурентов из других стран с огромными бюджетами мы можем утонуть. Именно формирование интереса к российскому позволяет любой компании, которая на этой виртуальной полке находится, быть доступной для потребителя. И это дает возможность для малого и среднего бизнеса выйти на экспортные рынки, потому что потребитель приходит купить российское, и он знает, что российское — это хорошо, это правильно, это вкусно, это качественно. Вот сегодня на одной из сессий выступал наш партнер-амбассадор из Индонезии, и он говорил, что не знает ни одного российского бренда, но знает, что российская продукция качественная и интересная. Это сочетание интереса к российскому и возможности, которые на этой виртуальной полке этот зонтичный бренд дает для маленьких и средних компаний, эта возможность уже была апробирована на ряде наших мероприятий. И много компаний малого и среднего сегмента стали экспортерами вопреки всем законам обычного маркетинга, просто потому что существует программа, которая им эти окна возможностей открыла.

