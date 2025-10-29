Интервью

Директор "Артека": мы спросили 10 тыс. детей, как изменить центр к 2030 году

Международный детский центр "Артек" в 2025 году отметил вековой юбилей. Но работа коллектива после праздника не утихла: вот-вот будет открыт первый за полвека и самый большой внутриартековский лагерь, активно идет работа с филиалом в Новороссии и подготовка к реализации программы международного партнерства. Все это на фоне главной задачи — воспитать новое поколение россиян, которые будут создавать будущее страны. О работе "Артека" рассказал в интервью ТАСС директор центра Константин Федоренко

Сергей Мальгавко

Константин Федоренко © Сергей Мальгавко/ ТАСС

— Столетие "Артека" в июне и подготовка к нему были ярким событием. Но этот значимый рубеж пройден. Чем сейчас, спустя несколько месяцев, живет центр, чем занимается в начале своего второго века?

— 100 лет для образовательной организации, мне кажется, — это большой период. В случае с "Артеком" мы можем говорить, что он сохранил тот опыт, который накопился с открытия в 1925 году, по трем направлениям — три "О": отдых, оздоровление, образование (хотя я бы сказал "воспитание").

Сегодня "Артек" — это огромный инфраструктурный объект, это объект с уникальными возможностями федерального значения, это объект, способный решать те вызовы и задачи, которые ставятся со стороны государства. А еще это уникальный коллектив. И, конечно, содержательная часть программы — [педагогические] технологии, которые реализуются в "Артеке" и придают ему уникальность. Можно сказать, что это — результат 100-летней деятельности Международного детского центра "Артек".

И [за российский период] мы вернули, конечно, главную традицию "Артека": путевка как награда. Награда за твои личные достижения. Абсолютно в каждом ребенке есть потенциал, и родители, педагоги должны помогать его раскрыть. Я уверен, что при определенных условиях попасть в "Артек" может абсолютно каждый ребенок: по пути качественному — победа в федеральных и международных конкурсах — или количественному, активно участвуя в проектах на уровне школы, муниципального образования, субъекта РФ.

Пришло время, мне кажется, собирать камни. Пришло время концентрировать ресурсы вокруг будущего. Нет ничего важнее, чем прогнозируемое будущее страны — а оно в высококвалифицированных, мотивированных, патриотически настроенных гражданах. Если мы сегодня не будем работать с нашими детьми — это не значит, что с ними никто не будет работать. Будут другие и с другими задачами.

Чем больше в работе с детьми мы будем применять образовательные технологии, на передовых площадках общаться с уникальным экспертным сообществом, тем больше гарантий, что будущее, историческая тенденция будет складываться в пользу нашей страны. И в 2019 году (когда Федоренко возглавил "Артек" — прим. ТАСС) правительством Российской Федерации передо мной была поставлена задача: вернуть центру статус главного мотиватора к развитию для школьников РФ. И сейчас мы на пути к решению этой задачи. На 1 января 2019 года в "Артек" на 42 тыс. путевок было подано 182 тыс. заявок — примерно четыре человека на место. На 2025 год на 42 тыс. путевок подано 1 млн 800 тыс. заявок.

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

— По сути, стратегическая задача — работа на долгосрочную перспективу. А если говорить о более близких сроках, то в этом году завершается вторая пятилетняя программа инфраструктурного развития, со следующего года должна начаться новая. Что уже достигнуто и какие планы на предстоящий период?

— "Артек" сейчас — это не просто инфраструктура, коллектив, технологии. "Артек" — это символ. Символ заботы государства о детях. И у такого символа должно быть все лучшее. С 2014 года полностью восстановлена инфраструктура — сделать это позволила программа развития на 2015–2020 годы. И если в 2014 году "Артек" принял чуть больше 5,5 тыс. детей за год, то в 2019-м — 44 тыс. детей.

Сейчас в работе сразу два стратегических документа: программа развития 2021–2025 и указ президента Российской Федерации "О праздновании 100-летия Международного детского центра "Артек". Оба уже реализованы более чем на 90%. И мы планируем, что количественные и качественные показатели по итогам года будут перевыполнены. Итогом программы на 2021–2025 годы стала новая инженерная инфраструктура всего Международного детского центра. Мы переложили все дороги, все сети газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения — вот сейчас вводится в эксплуатацию новая подстанция "Артек".

Что касается программы развития на 2026–2030 годы, мы ее разрабатывали в течение двух лет. Начали с детей, спросили: "А что вы хотите увидеть в "Артеке" в 2030 году?" Это был и массовый опрос, и интервьюирование, и фокус-группа. Опросили 10 тыс. детей. Мы опросили абсолютно всех сотрудников Международного детского центра — пятитысячный коллектив, опросили всех наших партнеров: а как они видят "Артек" в 2030 году?

На основании такого большого исследования сформировался перечень задач из 500 проектов, которые касаются пяти направлений. Они направлены на качественное изменение существующих условий, чтобы каждый из наших лагерей (пока их в составе "Артека" девять — прим. ТАСС) в инфраструктурном плане был на 100% обеспечен возможностями для реализации любой программы. Например, если где-то отсутствуют бассейны — а они есть в запросе детей, экспертов и коллектива, — мы включили. Лагерь "Лесной" лишился кострового места для общелагерных мероприятий, там построена "Артек-Арена", которую запускать для этого нецелесообразно, — создадим новую костровую. Официально внесены в программу первые 26 объектов.

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Кроме того, продолжается работа с нашими филиалами. И если "Корсунь" в Севастополе уже выполняет свою главную задачу — качественно изменить формат посещения города-героя, то "Красная гвоздика" в Запорожской области еще будет ремонтироваться и развиваться для достижения главной цели: трансляции артековских педагогических практик по всему Приазовью.

— Самый ожидаемый проект завершающейся пятилетки — десятый лагерь, "Солнечный". В какой стадии работы по нему?

— Это проект уникальный даже для "Артека". Он будет работать круглый год, сможет принимать до 1 тыс. детей. В настоящее время из 16 объектов четыре достроены и введены в эксплуатацию. Еще на семи завершено строительство, ведутся пусконаладочные работы и устранение замечаний. На пяти завершаются работы, параллельно ведется пусконаладка, и в конце этого года или в начале следующего планируем их уже эксплуатировать.

Это огромный объект: на данный момент вся наша инфраструктура, включая два филиала, — менее 300 тыс. кв. м. "Солнечный" — 78 тыс. кв. м. То есть с его вводом площадь инфраструктуры "Артека" увеличится на четверть. А число детей — на треть. "Солнечный" — это набережные, пляжные зоны и берегоукрепление. Ряд руководителей, которые приезжали инспектировать уже введенные объекты, утверждают, что таких пляжей они нигде не видели.

"Солнечный" — это два корпуса, где окна каждой спальни выходят на море. А внутри расположено образовательное пространство для круглогодичной работы. Сердце лагеря — Центр инновационных образовательных технологий. Он будет одновременно принимать до 1,5 тыс. детей. Перед ним будет стоять та же задача, что всегда стоит перед "Артеком", — апробация, описание и трансляция нового опыта, новых методик и технологий. Даже для нас очень сложный проект.

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Что касается кадров, то это одна из первоочередных задач. Мы еще не ввели детский лагерь в эксплуатацию, а он уже укомплектован на 65%. Это не только педагоги — но и подразделения, которые занимаются формой и текстилем, приготовлением пищи, вопросами безопасности, медициной. И заранее до открытия лагеря мы расширили штат существующих подразделений на 30% с расчетом, что потом часть уже обученных сотрудников перейдут в "Солнечный".

— Действительно, развитие "Артека" — не только в строительстве. Как ведется подготовка кадров в целом?

— По опыту программы 2021–2025 здесь необходим как комплексный подход — развитие [у уже имеющихся сотрудников] навыков коммуникации, управления, реализации проектной деятельности, — так и повышение экспертной составляющей через стажировки в лучших образовательных организациях: не только в лагерях, это и лучшие школы страны, лучшие организации дополнительного образования, вузы, всероссийские детские центры. Это позволяет расти всему коллективу: мы обмениваемся с нашими друзьями, коллегами, лучшими практиками.

— И, конечно, не могу не спросить про международную работу — ведь "Артек" на протяжении всей своей истории был центром мягкой, детской дипломатии.

— С 2014 года "Артек" посетили более 12 тыс. детей из других стран. В этом году это почти 5% [от общего числа детей], в том числе 1 тыс. детей, которые вообще не говорят на русском языке. Первые несколько дней это английский, французский, испанский — а потом вырабатывается общий язык дружбы. Конечно, они уезжают с огромным желанием изучать русский язык, поступать в российские вузы. Это одна из задач, которая стоит перед "Артеком". Это мягкая сила, это работа вдлинную.

© Карина Сапунова/ ТАСС

И вожатые, и педагоги готовы работать с детьми без знания русского языка. Больше скажу, в этом году впервые приехали на стажировку в качестве вожатых молодые люди из иностранных государств. Они ставятся одними из трех вожатых в отряде, и в основном мы в эти же отряды направляем детей этих государств. И третье направление, которое в полном объеме будет раскрыто в 2026 году, — это образовательные программы с участием иностранных партнеров. До сих пор такие проекты были только точечными, масштабная работа не велась.

У нас сейчас 130 партнеров из Российской Федерации: все госкорпорации, включая Росатом, РЖД, Роскосмос, ведущие вузы страны, научно-исследовательские институты, ряд других крупных организаций и предприятий, которые понимают значимость Международного детского центра и видят перспективы сотрудничества с нами, видят потенциал приезжающих сюда детей, в том числе как своих будущих сотрудников.

А в этом году мы объявили конкурс на партнеров из иностранных государств. Уже поступили заявки: образовательные организации со всего мира хотят работать на нашей площадке. На сотрудничество с "Артеком" большой запрос — это Европа, это страны постсоветского пространства и, конечно, это Восток: Корея, Китай и другие страны.

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Это очень интересно и как обмен опытом. Мы в течение 2025 года провели несколько презентаций центра за рубежом, на это тоже большой спрос. И представители некоторых иностранных государств попросили провести для них стажировку, их педагогические команды будут у нас на переподготовке или повышении квалификации. А это, опять же, дипломатия, борьба со стереотипами, которые складываются за счет зарубежной пропаганды, прямой контакт и возможность увидеть, какие Россия, Крым и "Артек" на самом деле.