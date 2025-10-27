Интервью

Переводчик "Ведьмака" Вадим Кумок: до 90% покупателей книг серии — женщины

Роман "Перекресток воронов" из цикла Анджея Сапковского "Ведьмак" за первые две недели после выхода набрал 150 тыс. читателей и слушателей, возглавив топы продаж. Новый переводчик серии Вадим Кумок в интервью ТАСС рассказал о роли искусственного интеллекта в литературе, о потенциале серии и о том, за что читатели так любят эту вселенную

Даниил Хмелевской

— Раньше вы были бизнесменом, но относительно недавно начали заниматься переводом книг. Не жалеете о том, что не начали этим заниматься раньше?

— Я жалею о том, что не ушел из бизнеса раньше, потому что последние года три, наверное, не я ехал на фирме, как полагается нормальному бизнесмену, а фирма на мне. Когда я закрывал бизнес, то не знал, что пойду в переводчики, — просто устал немножко от всего этого. И да, действительно, надо было раньше с этой дохлой лошади слезть. Но в тот момент о переводах я и не думал, если честно.

— Нельзя назвать польский экзотическим языком, но его популярность до английского точно не дотягивает. Как он в вашей жизни появился?

— Благодаря отцу. Он у меня читал почти на всех славянских, дома было огромное количество литературы: польской, чешской, словацкой и так далее. Они меня очень интриговали. Я тоже читал много с самого детства, очень любил фантастику, приключения. Перечитал на русском все, что было в семье, за исключением каких-то многотомников.

И в какой-то момент в доме кончилась литература на русском языке. В библиотеку я как-то неохотно ходил — не то немножко. А вот огромное количество книг было дома, которые вот прямо манили. Они были рядом и недоступны, на неизвестных языках. Это был стимул — заняться и изучить их.

— Наверное, там был тот же самый Станислав Лем, а наверное, и Генрик Сенкевич.

— Лем действительно был, среди прочих была [Иоанна] Хмелевская, а Сенкевича как раз нет. Я очень жалею, потому что пан Анджей, между прочим, очень активно пользуется польской классикой. У него периодически проскакивают отсылки на нее, понятные польскому читателю и не очень — нашему. В том числе, к сожалению, и мне.

Бывает, спрашиваешь у него какую-то позицию, он говорит: "Ну как же, это же было вот там-то и там-то". Я говорю: "Ну, извините, я не знал". Стыдно, конечно, но что делать.

— Ранее вы говорили, что появление ИИ-перевода "Перекрестка воронов" вас в какой-то мере деморализовало. А как вы считаете, смогут ли в обозримом будущем нейросети переводить книги на профессиональном уровне?

— Знаете, прогноз делать не возьмусь, но ситуация сейчас такая: в сравнении с моим черновиком перевод ИИ в четыре-пять раз лучше. Но лучше в каком смысле? У меня переведено хорошо, а у него отлично. Но при этом раз-два за главу у него железные провалы — это двойка за перевод, профессиональный косяк. У меня недочеты, а у него ошибки — вот в чем дело. Причем провальные.

Я свой недочет исправлю, а он свои ошибки даже не увидит. И я не вижу какой-то тенденции к тому, чтобы это могло быть исправлено [в алгоритмах]. Я считаю, что переводчикам останется ниша исправлять ошибки ИИ.

Самое ужасное, что ошибки эти нечеловеческие. Сейчас я занимаюсь редактурой [Евгения Павловича] Вайсброта (переводчик семи книг "Ведьмака" на русский — прим. ТАСС), я его ошибки знаю наперечет и понимаю, откуда они взялись — от его происхождения, из жизненного опыта. А тут вообще в неожиданных местах ошибки. Живой пример из перевода ИИ: "А наши очи увидели это воочию". Ни один человек на любом уровне знания языка и перевода так не напишет. Поставить в одной фразе "очи" и "воочию" невозможно, недопустимо. ИИ совершенно спокойно это делает, для него нормально. Он может заменить непрофессионального переводчика, слабого, но качественного — нет.

— Что для вас значит переводить книги Сапковского? Когда вы начинали заниматься переводами, вы ожидали, что в ваше распоряжение попадут его произведения?

— Нет, абсолютно не ожидал, честно скажу. Чтобы понятно было, кто такой Сапковский. Он приезжал в девяностые в Москву, здесь был клуб любителей фантастики при магазине "Стожары". К сожалению, он сейчас не работает. И там раз в две недели у них были в гостях ведущие, без ложной скромности скажу, писатели и отечественной, и зарубежной фантастики. До кого могли дотянуться, тех и приглашали. И Сапковского в том числе.

Я был на встрече с ним. И он, "скромный" товарищ, сказал: "У нас в Польше писателя ровно два. Я и Хмелевская". Ему говорят: "А Лем?" Он отвечает: "Какой Лем? Не знаю никакого Лема". И самое смешное, что он прав. Пани Иоанна умерла, к сожалению, а он с тех пор фактически единственный писатель в стране. У нас Пелевин примерно такого же мирового уровня.

И это, конечно, огромная честь для переводчика. Я совершенно этого не ожидал. Я думал, что там уже все, что называется, расхватано. Но для меня местечко нашлось. И я ответственность понимаю и очень старался, конечно.

— "Ведьмак" пользуется очень большой популярностью, но, как мне кажется, в большей степени это связано с выходом успешной серии игр. Как вы думаете, чем бы вообще "Ведьмак" был без нее? Какой бы он имел статус в популярной культуре?

— Игра — это ракетный ускоритель, который приделан к какому-то тексту и выводит его в космос. Причем на дальнюю орбиту. "Ведьмак" на дальнюю орбиту вышел. Но сам по себе ускоритель нормальные люди не приделывают ко всякому барахлу. Текст должен уже иметь какой-то значимый статус. "Ночной дозор" на момент экранизации имел оглушительный успех в среде любителей фантастики. До такой степени, что, по легенде, дочь Эрнста принесла ему книгу и сказала: "Папа, надо экранизировать".

Книги про ведьмака на момент выхода игры тоже гремели. Но гремели бы без игры в более узком кругу.

А я могу привести пример приделывания ракетного ускорителя к негодной вещи. "Метро-2033" — абсолютно негодная вещь. Была большая ошибка с ее рекламной кампанией — не надо было этого делать. Как говорится, жизнь показала, где эти авторы.

Резюмируя, "Ведьмак" без игры, без сериалов все равно был бы популярен, но, может быть, в более узкой среде. Но глобальный охват даже для нечитающих людей дала ему игра, сериал. Большое спасибо игроделам, что они это сделали. Я сам не играл, честно скажу, но говорят, что сделано очень хорошо, уважительно к автору, к тексту.

— Как вы считаете, за что вообще читатель любит "Ведьмака", и за что его любите вы?

— Сложный вопрос на самом деле. Я тоже думал над ним довольно много. Могу предположить следующее — в мире "Ведьмака" гигантское количество персонажей, просто невероятное, и каждый читатель находит, с кем себя ассоциировать. Очень важно, что личная вовлеченность появляется. Как бы от первого лица начинаешь читать эту вещь.

А лично я люблю его как литературу — композиция, прекрасный язык. Поляки его просто обожают за это. Там вот буквально на днях мне один поляк сказал: "Плевать мне на ведьмака, его похождения, приключения, но какой там язык польский!"

Юмор у него еще неподражаемый. Пан Анджей умеет писать, он действительно большой писатель. Вот я сейчас впервые читаю седьмую книгу ("Владычица озера" — прим. ТАСС) и испытываю огромное наслаждение буквально от каждой страницы.

— А исчерпаема ли вселенная "Ведьмака"? Может ли эта история продолжаться бесконечно и не терять в качестве?

— Любой мир бесконечен — что наш, что выдуманный. Весь вопрос в том, будет ли кому рассказывать про этот мир. Люди не вечны, и пан Анджей не вечен, к сожалению, и мы с вами тоже. Рано или поздно, конечно, это все кончится.

Но у меня большая надежда на игроделов — они могут подхватить знамя и понести. Единственное — не хочу, чтобы Сапковского пытались дописывать, как Стругацких. Был такой проект "Время учеников". Мне он предельно не нравился, хотя там имена первого класса, в том числе действительно ученики Стругацких. Но так же не выйдет, а хуже не надо.

— Вот как раз-таки в четвертой части игры главным героем будет Цири. Это уже совсем другая история.

— Ради бога. Фактически фокус с Геральта смещается довольно рано. Надо сказать, читатели мужского пола на это жалуются. Я читал много отзывов на сагу, и люди прямо откровенно говорят: "Мы, прочитавшие два первых сборника рассказов, рассчитывали, что сага будет про Геральта. А нет, оказывается, он там просто в компании: то о вампире каком-то рассказ, то о какой-то лучнице, то о Цири, то о какой-то колдунье". Фокус все время меняется, плавает, и про ведьмака как такового там ведь достаточно мало.

— Честно говоря, я тоже с этим столкнулся, когда читал.

— Да-да! И это все замечают, безусловно. И скажу вам по секрету: есть данные, что до 90% покупателей "Ведьмака" — это женщины. И я совершенно не удивляюсь. Потому что мир "Ведьмака" — очень женский на самом деле. Как это ни ужасно звучит (смеется).

— Давайте вернемся к пану Анджею. Если бы он попросил у вас совета по новым книгам, что бы вы ему сказали?

— У меня фантазии не хватает представить себе такое, потому что он творец, демиург, создатель. Демиурги не просят советов, просто создают по своему желанию, что им захочется.

Я бы сказал: "Лишь бы вам захотелось. Пишите, пожалуйста, пан Анджей, что угодно пишите. В этом мире мы будем рады абсолютно любому продолжению".

— Вернемся к тому, что вы занимаетесь редактурой прошлых произведений в серии, которые переводил Евгений Павлович Вайсброт. Что бы вы хотели поменять в них?

— Я бы очень хотел ничего не менять, но, к сожалению, не получается. Евгений Павлович сделал гигантское дело, он построил огромное здание — мир Вайсброта фактически выстроен. Он очень похож на мир Сапковского, надо сказать. Но он в некоторых чертах отличается. При всем уважении к переводчику, все-таки автора я уважаю больше.

А что менять? Честно говоря, немножко неловко это все разъяснять, но тем не менее там существуют серьезные ошибки в переводе. Какие-то слова переведены неправильно, обороты, фразы, где-то он не понял автора, хотя и консультировался с ним, — с точностью до наоборот бывает.

С февраля этим занимаюсь. По три прохода каждая вещь, и потом еще вычитка сверху после корректуры, и все время что-то находится, какие-то неточности, шероховатости. Так же, как я вычитывал свой перевод, точно так же я вычитываю чужой — с той же пристальностью, но и с той же бережностью.

— В то же время у "Властелина Колец" было около десятка переводов — несколько из них удачные, но при этом разные.

— Согласен, но никто не собирается делать повторный перевод Сапковского. Совершенно точно. Это брендовый перевод. Вайсброт очень много придумал терминов. Некоторые фразы и выражения, которые придумал Евгений Павлович, крайне удачно легли, нельзя их трогать.

Соревноваться с Вайсбротом? Зачем? Надо просто, грубо говоря, его почистить, и он будет прекрасен. Он потенциально блестящий. Но этот потенциал надо реализовать, чем я сейчас и занимаюсь.

— В завершение попробуйте дать напутствие тем, кто только хочет погрузиться в мир "Ведьмака". Как бы вы вообще охарактеризовали вселенную Сапковского, чтобы будущий читатель влюбился в его книги с первого взгляда?

— Знаете, какие-то рекламные слоганы ни к чему. Лучшей рекламой для произведений пана Анджея служит его текст. Поэтому я бы сказал так: "Просто попробуйте". Два-три рассказа, от вас не убудет. И эти рассказы с большой вероятностью вас в себя влюбят. Первые рассказы — убойные, откровенно говоря.

Я, конечно, понимаю, что все люди разные, кому-то может и не зайти. Буквально на днях один незнакомый мне гражданин написал дословно следующее: "Я взялся за эти рассказы однажды, дошел до "Геральта из Ривии". Книжку закрыл, выбросил, никогда не открывал больше. Что это за топоним Ривия? Он испортил весь мир одним топонимом, одним словом". Это тараканы в голове у человека, я за них не в ответе. А если тараканов нет, значит, Геральт из Ривии для вас нормально звучит. В общем, попробуйте, не пожалеете.