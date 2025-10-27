Интервью

Мария Захарова: Россия вывела "антидоты" против "яда" Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях форума "Сделано в России" рассказала о трендах мировой экономики и месте РФ в этих процессах, ответила на вопросы о дипфейках и углублении кооперации стран БРИКС, а также заявила, что Москва выработала "антидоты" против "яда" Запада

Юлия Шарифулина

Мария Захарова © ТАСС

— Как изменились задачи МИД России в свете многочисленных рестрикций против российских компаний? Остается ли возможность отстаивать их интересы?

— МИД России неизменно настроен на всемерное содействие продвижению на мировых рынках интересов отечественных экономоператоров, эффективное взаимодействие которых с зарубежными контрагентами является залогом успешной внешнеэкономической деятельности нашей страны.

Безусловно, геополитический контекст динамично меняется и нашим компаниям сегодня приходится работать в условиях агрессивных антироссийских рестрикций. Однако было бы ошибкой концентрироваться исключительно на противодействии санкциям. Эти предвзятые дискриминационные ограничения — своего рода примета времени, проявление "уходящей натуры" западного доминирования в мировой политике и экономике.

Мирохозяйственные связи кардинально меняются, и эти преобразования носят структурный характер. Речь идет об объективных процессах последовательного формирования основ подлинной многополярности, в том числе в сфере экономики. В данном контексте для нас особое значение имеет выстраивание с широким кругом конструктивно настроенных стран мирового большинства новых механизмов кооперации, независимых от диктата коллективного Запада.

Таким образом, задачи МИД России в условиях многочисленных рестрикций значительно расширились — это не столько противодействие отдельным точечным или секторальным санкциям в краткосрочной перспективе, это в первую очередь системная работа по формированию надежных условий для эффективной кооперации с иностранными партнерами вне конфронтационной западной парадигмы, основанной на праве сильного.

— Как вы относитесь к словам некоторых западных политиков о якобы разорванной в клочья экономике России?

— Начнем с того, что они хотели "порвать" нас, но "порвались" сами. Посмотрите на экономические показатели Евросоюза: они говорят сами за себя. Другое дело, что это дело рук администрации Байдена, который хвалился, еще будучи вице-президентом США, что лично заставил Евросоюз принять антироссийские санкции после 2014 года.

Для нас же очевидно, что масштабные западные санкции, направленные на финансовую и технологическую изоляцию России, подрыв экономического развития нашей страны, не возымели желаемого эффекта. Число действующих антироссийских санкционных ограничений сегодня насчитывает около 30 тыс., при этом российская экономика сумела адаптироваться, сохраняет высокую устойчивость и демонстрирует рост. В целях противодействия незаконным односторонним рестрикциям Запада была налажена эффективная межведомственная работа, в рамках которой оперативно вырабатываются и принимаются специальные ответные меры, позволяющие обеспечивать развитие российской экономики в условиях ограничений со стороны недружественных государств.

В силу того, что ведущие российские компании и банки оказались в западных черных списках и были лишены доступа к большинству международных финансовых инструментов, продолжаем фокусировать усилия на выстраивании новой критической инфраструктуры внешнеэкономической деятельности. Приоритетное внимание уделяем формированию независимой от западных стран финансовой инфраструктуры, развитию расчетов в национальных валютах, бесперебойному функционированию промышленности и финансовой системы, обновлению производственно-сбытовых цепочек, формированию устойчивых транспортно-логистических маршрутов, поиску возможностей для импортозамещения и укреплению технологической независимости. Односторонние санкции стали дополнительным стимулом для более активной и системной работы на этих направлениях.

— Есть ли сложности с привлечением иностранных компаний из дружественных стран к локализации производств в России? Есть ли уже примеры успешных проектов в этой области?

— Европейские русофобы из кожи вон лезут, чтобы не дать нашей стране нормально развиваться. Отсюда и зашкаливающее количество ограничений. Но Россия научилась вырабатывать антидоты против этого яда.

Что касается локализации производств, то она стала своего рода трендом в мировой экономике. Но в западном лагере это вновь выражается в проявлениях открытой конкуренции лагеря за производственные мощности средствами, в рамках которых в ход идут тарифные ограничения и прочие протекционистские меры. В данном контексте наши западные "партнеры" все реже вспоминают о принципах саморегулирования открытого рынка и прочих "достижениях" глобализации, которые больше не позволяют эффективно обеспечивать воспроизводство западного доминирования в мировой экономике.

Безусловно, локализация производств иностранных компаний, обладающих востребованными передовыми технологиями, может способствовать промышленному развитию, а также иметь позитивные социально-экономические эффекты. Однако это едва ли является самоцелью. С началом специальной военной операции мы увидели, что чрезмерная интеграция в национальную экономику иностранных компаний из определенных юрисдикций имеет и негативные последствия.

Очевидно, что локализацию востребованной продукции и технологий надежнее всего развивать с опорой на собственные силы, прибегая, где это необходимо, к инструментам взаимовыгодной кооперации с договороспособными, конструктивно настроенными партнерами.

А в нашей стране запущены еще и необратимые процессы развития собственной передовой технологической базы, предполагающей возможность ее масштабной интеграции в мировые производственно-сбытовые цепочки.

— Как вы считаете, может ли нынешний санкционный режим против России оставаться неизменным еще 10 лет или даже больше? Каковы условия, при которых, с дипломатической точки зрения, мог бы начаться диалог о его смягчении или отмене?

— Исходим из того, что санкции стали реальностью нового этапа развития, в который вступила мировая экономика. Неготовность стран Запада признать, что их производственные и финансовые модели проигрывают конкурентную борьбу государствам мирового большинства, ведет к хаосу, разбалансировке всех сфер глобальной экономики. Многочисленные санкции, которые вводятся в том числе и в отношении других стран, а не только России (так называемые вторичные санкции), отказы в использовании в расчетах ключевых резервных валют, заморозка суверенных активов, торговые войны, неоколониальные подходы к финансированию развития и спонсированию "сателлитов" за счет международных институтов уже де-факто отменили глобализацию. Мировая экономика оказалась фрагментирована, а те, кто прежде ратовал за открытие границ и ликвидацию разного рода барьеров, вернулись к блоковому подходу.

К слову сказать, торговые войны были всегда. В разные времена они принимали разные формы. Но была и попытка выработать общемировые правила ведения торговли и разрешения торговых споров — это создание ВТО (Всемирная торговая организация — прим. ТАСС). Сейчас же западники сами разрушают все наработки и уничтожают достигнутый прогресс.

Против России сегодня развернута агрессивная кампания со стороны западных стран, их объединений, а также примкнувших сателлитов. Цель декларируется открыто: финансовая и технологическая изоляция, подрыв перспектив долгосрочного социально-экономического развития, нанесение максимального ущерба гражданам с прицелом на расшатывание внутриполитической обстановки. Исходим из того, что санкции — это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на нашу страну.

А что касается вторичных санкций, то коллективный Запад, вводя их против суверенных государств, пытается наказать их за работу с Россией, за то, что эти страны отстаивают свои национальные интересы.

— К каким последствиям могут привести "пошлинные" войны?

— Уже сказала, что торговые войны существовали всегда, но в разных формах. Применительно к текущей ситуации масштабы последствий американской тарифной политики для многосторонней торговой системы во многом будут также зависеть и от характера и объема мер, принимаемых торговыми партнерами США, в том числе в рамках двусторонних сделок с Вашингтоном. Серьезные риски возникают в связи с возможными решениями государств по предоставлению эксклюзивных преференций для американских товаров. Это будет способствовать дальнейшему расползанию дискриминационных практик, поскольку снижение тарифов только для американских товаров будет создавать для них искусственные конкурентные преимущества по сравнению с товарами других стран и тем самым противоречить нормам ВТО.

Нельзя исключать, что в попытке защититься от "перетока" товаров, изолированных от рынка США высокими пошлинами, члены ВТО начнут существенно поднимать свои таможенные тарифы, активно применять специальные защитные меры. В результате снизятся объемы международной торговли, вырастет глобальная инфляция из-за перестройки производственно-логистических цепочек и изменения географии товарных потоков. Усилится волатильность на финансовых рынках. Все это в конечном итоге может привести к глобальной рецессии.

— Американская сторона, а также ряд европейских политиков неоднократно резко высказывались о деятельности БРИКС. По вашим ощущениям, заставляет ли это страны объединения нервничать или, наоборот, позволяет им сплотиться?

— Связанные с БРИКС эмоциональные всплески по обе стороны Атлантики — это вполне объяснимая реакция на необратимые коренные изменения в мироустройстве. Мы все являемся свидетелями того, как на смену неолиберальным парадигмам и неоколониальным практикам приходит новая объективно многополярная реальность. В этой связи совершенно закономерно, что БРИКС, который выступает катализатором таких тектонических трансформаций, становится объектом повышенного внимания.

В то же время важно понимать, что БРИКС не бросает никому вызов. Объединение продвигает позитивную, неконфронтационную повестку дня в мировых делах, предлагает такую модель международного сотрудничества, в которой решения принимаются на основе суверенного равенства, взаимного учета и баланса интересов.

БРИКС спокойно и последовательно работает в этом направлении, невзирая на сиюминутную политическую конъюнктуру. Неуклонный рост интереса к стратегическому партнерству БРИКС, в первую очередь со стороны стран мирового большинства, говорит о правильности нашего курса. Настроены расширять и углублять сотрудничество в формате объединения ради обеспечения благоприятных условий для поступательного развития наших государств.

— В СМИ были публикации о том, что страны БРИКС будут покидать объединение после угроз со стороны США ввести пошлины. Есть ли основания для такого мнения?

— Начну с того, что БРИКС является добровольным межгосударственным объединением и мы всегда с уважением относимся к решениям наших партнеров, которые проводят суверенную внешнюю политику.

При этом российская сторона не получала информации о выходе из БРИКС или о намерении покинуть его ряды ни от одного участника объединения, хотя в отношении многих из них уже действуют американские импортные пошлины. Считаем, что такие вызовы подталкивают страны БРИКС не к выходу из объединения, а наоборот, к расширению торгово-экономического и финансового сотрудничества, разработке устойчивых к внешним рискам механизмов поддержки практической кооперации.

— В последнее время все чаще расходятся сгенерированные нейросетями фейки, в том числе с участием Сергея Лаврова. Известно ли, кто за ними стоит, и почему они активизировались именно сейчас?

— Действительно, количество дипфейков продолжает расти в геометрической прогрессии. В последние несколько месяцев зафиксировали и разоблачили ряд крупных видеовбросов, использовавших сгенерированные кадры, в частности — образ и смоделированный нейросетью голос министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Качество этих подделок разнится, но в целом почерк провокаций узнаваемый. Наиболее вероятные исполнители и авторы — украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов.

Многие из этих фейков распространяются не только в российском публичном цифровом пространстве, но и целенаправленно вбрасываются в сетевые сообщества и так называемые паблики в онлайн-среде наших партнеров по СНГ, ЕАЭС и ШОС. Понятно, что это делается в расчете на скорую эмоциональную реакцию широкой аудитории и потенциальную виральность этих лжероликов. Неподготовленный пользователь, действительно, может ошибиться и поверить фальшивке, ведь генеративные технологии сегодня уже позволяют делать подобные дипфейки практически на коленке и в промышленных масштабах.

Появление подделок отслеживаем в режиме реального времени, наиболее одиозные и подлые разоблачаем в формате "антифейк", оперативно опровергаем, разбираем и обязательно приводим видеосравнение реального источника и подделки.

Если говорить в целом, это все — лишь один из аспектов гибридной войны, развязанной Западом и его киевскими марионетками против нашей страны. Речь не идет о соперничестве разных точек зрения или честном соревновании идей. Нет, наши оппоненты не чураются никаких, даже самых грязных, методов. Очернение, провокации, ложь — вот главные инструменты англосаксов, привыкших работать по принципу "разделяй и властвуй". По той же методе они и обучают своих подопечных с Банковой. О чем это говорит? О том, что им нечего сказать или предъявить в ответ на приводимые нами факты и аргументы. Поэтому они и действуют исподтишка, демонстрируя тем самым свою полную несостоятельность.

Другой момент — назревший вопрос регулирования генеративного контента и маркировки видео и фото, созданных с использованием технологии искусственного интеллекта. Совершенно очевидно, что здесь требуется консолидация международных усилий. Причем ожидать конструктивной позиции от Запада не приходится, фейки производятся при его непосредственном участии. Значит, будем обсуждать и договариваться об общих правилах и решениях со странами мирового большинства.

Защита информационного пространства от фейков — одна из насущных задач сегодняшнего дня. Важная роль в этом деле отводится и повышению цифровой грамотности пользователей, необходимости соблюдения цифровой гигиены и простейших правил верификации информации. Доверять можно только официальным источникам информации, при этом важно не идти по пути эмоциональной реакции (на это и рассчитывают создатели фейков), а также развивать культуру работы с информацией и всегда сверяться с исходниками.

— На форуме "Сделано в России" обсуждается будущее российского экспорта в условиях глобальных трансформаций. Какова долгосрочная стратегическая цель МИД России в сфере экономической дипломатии в отношении бренда "Сделано в России" к 2030 году? Стремится ли МИД к созданию зон экономического влияния или к построению максимально диверсифицированных, универсальных торговых связей и как эта стратегия соотносится с акцентом на дружественные страны?

— Российский бизнес не переставал быть активным участником мировых производственно-сбытовых цепочек, наши компании обладают безупречной репутацией в части исполнения своих контрактных обязательств, безграничным потенциалом.

В настоящее время наш бизнес успешно проходит проверку на прочность в условиях системной трансформации мировой экономики — речь здесь идет не только и не столько о нивелировании неизбежных негативных последствий западных рестрикций, а о построении новых механизмов международной кооперации, которые в ближайшей перспективе будут определять параметры функционирования мирохозяйственных связей в условиях утверждающейся многополярности. Фактически отечественный бизнес сейчас находится в авангарде этих трансформационных процессов.

Продвижение бренда "Сделано в России" — это наша закономерная реакция на устойчивый спрос на отечественную продукцию в странах мирового большинства и своего рода знак качества, использование которого способствует укреплению доверия и упрощает тем самым коммерческое взаимодействие.

Расширение номенклатуры поставляемой на внешние рынки отечественной продукции и повышение ее узнаваемости органично дополняют реализуемые в настоящее время за рубежом крупные инфраструктурные проекты. Образ России на мировых рынках становится более целостным, утверждается статус нашей страны как востребованного и надежного экономического партнера, вносящего свой вклад в диверсификацию глобальных производственно-сбытовых цепочек.

В данных обстоятельствах, принимая во внимание осознанный запрос стран мирового большинства на реализацию своего суверенитета, в том числе его экономической составляющей, было бы корректнее вести речь не о распространении своего влияния новыми центрами притяжения, а о создании условий для взаимовыгодного многопрофильного взаимодействия, осуществляемого на недискриминационной, корректной и уважительной основе.