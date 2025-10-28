Интервью

Посол РФ в Индонезии: соглашение о безвизе в обозримом будущем реально

Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью ТАСС рассказал, есть ли перспектива отмены виз между странами, можно ли ожидать увеличения количества рейсов в Индонезию и будут ли открываться новые направления для полетов, а также ответил на вопрос, когда генконсульство на Бали заработает в полном объеме

Альберт Стародубцев

Сергей Толченов © МИД России

— Сергей Геннадьевич, планируются ли контакты на высшем уровне, визиты глав государств в Россию и Индонезию?

— Политический диалог между нашими странами — это важная составная часть межгосударственных отношений. И я очень рад, что он у нас, как принято говорить, поступательно развивается. В этом году состоялся официальный визит президента Индонезии Прабово Субианто в Российскую Федерацию. И в принципе есть договоренность, что контакты на высшем уровне будут дальше развиваться. Каких-то конкретных сейчас сроков называть бы не стал, но есть понимание того, что это общение интересно обоим лидерам. С чисто формальной точки зрения раз Субианто был в Российской Федерации, то на повестке дня может стоять вопрос о приезде сюда нашего президента [Владимира Путина], который именно с визитом был здесь достаточно давно, в 2007 году.

Поэтому контакты будут, может быть, даже на полях многосторонних форумов, но думаю, что в любом случае они должны требовать серьезной подготовки, и когда будет такая договоренность, то, естественно, об этом мы сообщим средствам массовой информации.

— Сейчас прямые рейсы выполняются "Аэрофлотом" из Москвы на Бали. Планируется ли расширение авиасообщения с Индонезией, есть ли возможность того, что в ближайшее время можно будет добраться напрямую из Москвы в Джакарту?

— Да, рейсы возобновились в прошлом сентябре. Их выполняет российский авиаперевозчик "Аэрофлот" три раза в неделю. И, насколько я слышал от представителей "Аэрофлота", рейсы заполнены. Это свидетельство того, что спрос на поездки в Индонезию есть, но здесь надо понимать, что этот спрос исходит прежде всего со стороны российских туристов. Именно поэтому направление полетов было выбрано не в Джакарту, а в Денпасар, то есть остров Бали — ключевое туристическое направление в Индонезии.

Что касается увеличения числа рейсов и расширения их географии, то, конечно, выступаю за это, но решение будет зависеть от российских авиаперевозчиков. Мы немножко, может быть, с завистью смотрим на Таиланд, куда летают российские авиаперевозчики из разных регионов России, — сюда пока захотел летать только "Аэрофлот". Если кто-то еще будет готов к таким маршрутам, то мы, имею в виду посольство, будем готовы оказать необходимое содействие.

Что касается полетов непосредственно в Джакарту, то здесь немного более пессимистичен, поскольку отдаю себе отчет, что речь все-таки идет прежде всего об экономической целесообразности таких полетов. А насчет потока желающих посетить столицу, у которой, откровенно говоря, туристический потенциал не очень большой, — не вижу здесь большого потенциала. Если это когда-то случится — будет хорошо, но вряд ли в ближайшее время.

— Ранее министр торговли Индонезии Буди Сантосо заявлял, что Джакарта готова перейти к расчетам с Москвой в национальных валютах. На какой стадии проработки находится этот вопрос?

— Собственно говоря, не только министр торговли об этом говорил, даже на уровне президентов такой вопрос затрагивался и обсуждался. Имеется взаимное понимание того, что отсутствие прямых каналов для взаиморасчетов, которые бы миновали SWIFT и американские банки, — это одна из ключевых проблем в наших двусторонних отношениях и препятствий для наращивания инвестиций и товарооборота. Обсуждение того, что и как можно сделать, идет, но для этого, понятно, нужно время, потому что вопрос непростой. Надеюсь, что через какое-то время центробанки двух стран, которые находятся в плотном контакте друг с другом, найдут пути решения.

— За первые четыре месяца этого года рост двусторонней торговли между Россией и Индонезией составил 40%. Каковы прогнозы на весь год? Какие сферы сотрудничества внесли наибольший вклад в увеличение торговли и какие планы на 2026 год? Как изменилась структура товарооборота между нашими странами за последние годы и какие российские товары пользуются особой и неожиданной популярностью в стране?

— Что касается товарооборота, у меня есть статистика за первые шесть месяцев, и там тоже отмечается значительный рост. Причем у нас статистика российская и индонезийская между собой очень сложно коррелируется, но радует, что рост показывает и та, и другая. Поэтому мы рассчитываем на то, что по итогам 2025 года, наверное, где-то за $5 млрд выйдем в двустороннем товарообороте.

Не скажу, что структура товарооборота сильно меняется. По-прежнему ключевыми товарами российского экспорта являются металлы, энергоресурсы, древесина, удобрения, продукция сельского хозяйства. Вся эта номенклатура остается, но идет наращивание и стоимостных, и физических показателей.

Из Индонезии ключевым товаром по-прежнему является пальмовое масло. Это экспортный продукт номер один на российский рынок. Но есть заинтересованность с обеих сторон расширять и диверсифицировать товаропоток. Достаточно много индонезийских компаний готовы поставлять свою продукцию на наш рынок. И с российской стороны неоднократно подчеркивалось, что мы заинтересованы не только в российском экспорте, нам интересна Индонезия и как производитель товаров, которых нет в России, даже если говорить об агропромышленном комплексе. Кофе, чай, тропические фрукты, специи — это те позиции, которые были бы интересны для нашего рынка, поэтому мы считаем, что перспективы неплохие.

Что касается конкретных российских товаров, которые были бы здесь представлены в магазинах, на рынке, то, к сожалению, пока похвастаться нечем, практически ничего нет. Но мы надеемся двигаться в этом направлении. У нас в этом году здесь открылось представительство Российского экспортного центра (РЭЦ), который как раз одной из своих задач ставит продвижение именно российских брендов в Индонезию. Поэтому рассчитываю, что когда-нибудь, в не столь отдаленном будущем, мы сможем здесь увидеть российскую молочную продукцию, какие-то другие продовольственные товары, отечественный шоколад, мороженое. Есть масса вещей, которые были бы интересны стране с населением, превышающим 280 млн человек, а это значит, что речь об очень большом потенциальном рынке сбыта. Поэтому работаем в данном направлении.

— Как продвигается сотрудничество двух стран в военно-морской сфере? Планируется ли провести в 2026 году новые военно-морские учения?

— Наверное, военно-морская сфера — это наиболее развитое направление в военном сотрудничестве между Россией и Индонезией. Так исторически сложилось еще с конца 50-х — начала 60-х годов прошлого века. Могу только констатировать, что и сегодня связи здесь успешно расширяются. Буквально на следующей неделе планируется заход корабля Тихоокеанского флота сюда, в Индонезию, и вместе с военным атташе и сотрудниками посольства планирую лично участвовать в мемориальном мероприятии на могиле русского моряка, который погиб здесь еще в начале XX века. Его захоронение находится на острове Вэх — это западная часть Индонезии, провинция Аче. И это будет третий заход российских кораблей за год в Индонезию.

Поэтому можно констатировать, что связи успешно развиваются. В этом есть интерес и индонезийской стороны. Мы готовимся к очередным крупным российско-индонезийским учениям, которые имеют название "Орруда". Впервые они прошли в 2024 году, достигнута договоренность, что они будут проходить каждые два года. Поэтому в 2026 году очередные учения должны пройти в акватории морей, омывающих Российскую Федерацию. Насколько мне известно, до конца текущего года планируется проведение первых консультаций между российскими и индонезийскими моряками по их подготовке. Поэтому с оптимизмом смотрю в будущее и рассчитываю, что действительно в следующем году такие учения состоятся, станут новым этапом в наращивании взаимодействия.

— Когда состоится официальное открытие генконсульства России в Денпасаре и начнется его полноценная работа?

— Сотрудники генконсульства находятся в Денпасаре с начала этого года. Но пока, к сожалению, из-за отсутствия, что называется, офиса или служебных помещений, где можно было бы вести прием посетителей, консульскую работу, установить оборудование, которое для этого необходимо, оно функционирует в ограниченном объеме. Какую-то посильную помощь нашим гражданам сотрудники генконсульства тем не менее оказывают, выезжают, когда происходят какие-то происшествия, которые, к сожалению, неизбежно случаются в местах, где много российских туристов.

Что касается того, когда генконсульство заработает в полном объеме, считаю, что речь может идти об одном-двух, может быть, даже трех годах, потому что пока в нынешний момент мы даже еще не определились с подбором здания. К сожалению, в условиях Бали это оказалось достаточно трудной задачей — поиск подходящего объекта. Работа ведется, поэтому пока, наверное, какой-то даты не назову, но мы стараемся, чтобы как можно быстрее генконсульство заработало в полном объеме, потому что сам как посол лично в этом заинтересован: в результате серьезно облегчится работа консульского отдела посольства здесь, в Джакарте.

— В декабре ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС и Индонезии. Какие выгоды это принесет двусторонней торговле Москвы и Джакарты?

— Убежден, что это будет способствовать росту двустороннего товарооборота, потому что согласно этому соглашению значительная часть — пока не готов называть окончательных цифр, но более 80% товарной номенклатуры и российского, и индонезийского экспорта — будет полностью освобождена от таможенных пошлин. И это, соответственно, повысит конкурентоспособность товаров и даст нам возможность больше поставлять в Индонезию, а индонезийцам — больше товаров направлять нам.

Поэтому мы рассчитываем на серьезный экономический эффект от подписания такого соглашения. Самое главное, чтобы все стороны, которые сейчас ведут внутригосударственное согласование текста документа, завершили эту работу, тогда мы действительно могли бы до конца года его прописать.

— Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия и Индонезия обсуждают ряд проектов в ТЭК и речь идет в том числе о поставках нефти и сжиженного природного газа. На какой стадии находится проработка этих проектов и по каким еще направлениям ведется работа?

— Что касается топливно-энергетического комплекса, то у индонезийской стороны, которая является нетто-импортером и по нефти, и по сжиженному газу, интерес к поставкам из России есть, обсуждение ведется с различными российскими компаниями. Пока не стану называть каких-то цифр и оперировать названиями компаний, чтобы не создавать нездорового ажиотажа и не подвергать индонезийских партнеров возможному риску вторичных санкций со стороны западных государств, которые внимательно следят за тем, что мы делаем в Индонезии. Но действительно работа ведется, и мы неоднократно говорили индонезийской стороне, что готовы сюда поставлять любые виды энергетического сырья или продуктов его переработки, в которых Индонезия заинтересована. В отношении других направлений по энергетике выделил бы прежде всего атомно-энергетическое, потому что Россия, а конкретно госкорпорация "Росатом", — ведущий игрок на атомном мировом рынке. Она здесь тоже работает, обозначает свой интерес и готовность сотрудничать с индонезийской страной.

Диалог идет медленно, но тем не менее видим, что в Индонезии завершается процесс формирования атомной отрасли, то есть определения тех ведомств, которые будут курировать данное направление, и с кем, собственно говоря, уже можно будет вести предметные переговоры. А значит, это позволит нам вывести разговор о мирном использовании атомной энергии уже в практическую плоскость. Искренне надеюсь на то, что большая АЭС или малые модульные реакторы здесь будут построены в наземном либо плавучем исполнении. Готовы взаимодействовать по всем этим направлениям с индонезийскими партнерами.

— Турпоток из России в Индонезию вырос за первое полугодие на 35%. С чем вы это связываете? Какие цифры могут быть по году? Какие меры принимаются для упрощения визового режима и развития туристического обмена между Россией и Индонезией? Допускаете ли вы отмену виз для россиян и когда это может получиться?

— Среди факторов, которые способствуют росту туристического потока, наверное, выделил бы открытие прямого рейса. Потому что Индонезия находится достаточно далеко от России, добираться с транзитными пересадками долго и дорого, и именно возобновление полетов компанией "Аэрофлот" способствовало росту турпотока. Рассчитываю, что зимой "Аэрофлот" даже нарастит количество рейсов, их будет не три в неделю, как сейчас, а может быть четыре… И даже больше. Именно зимой турпоток из нашей страны сюда, в Юго-Восточную Азию, в том числе в Индонезию, где тепло круглый год, нарастает. И увеличение числа рейсов будет способствовать дальнейшему росту количества туристов из нашей страны.

Что касается визовых формальностей, то пока у нас, что называется, "на столе" лежит только соглашение об упрощении визовых формальностей для поездок граждан по обычным загранпаспортам. Оно будет способствовать прежде всего уменьшению числа документов, которые надо собирать для получения визы, и сокращению сроков их оформления. Но о безвизовом режиме пока речи нет. Индонезийская сторона предприняла определенные шаги: Россия относится к числу стран, граждане которых могут получать здесь визу по прибытии, то есть не надо ее оформлять заранее, это даже может быть в электронном виде сделано.

Безвизовый режим может быть введен, насколько понимаю, только в одном случае: если мы с индонезийскими партнерами когда-то примем решение, потом согласуем и подпишем соответствующее межправительственное соглашение. Пока об этом нигде не говорилось, но считаю, что в обозримой перспективе это вполне реально. Ведь и российская сторона заинтересована в том, чтобы к нам приезжали индонезийцы и как туристы, и как студенты. В принципе уже возникает тема о том, что нам интересны индонезийцы как рабочая сила, которую мы могли бы привлекать и использовать. Поэтому интерес есть. Я думаю, что рано или поздно такой вопрос о безвизовом режиме возникнет.

— Какой позиции придерживается Индонезия по украинскому конфликту? Как вы ее оцениваете?

— Индонезия изначально заняла и продолжает придерживаться сбалансированной позиции по конфликту вокруг Украины и по специальной военной операции, которую мы проводим. У индонезийцев по-прежнему действует посольство не только в Москве, но и в Киеве, проводятся встречи с украинским руководством. Не делается заявлений в поддержку одной или другой стороны, но все прекрасно понимают, что необходимо добиваться урегулирования. Самое главное для нас, что индонезийская сторона прекрасно понимает причины, которые привели к началу СВО, и внимательно выслушивает то, что мы объясняем на самых разных уровнях, от президента до студентов и общественности: для достижения долгосрочного полноценного урегулирования необходимо искоренение всех тех причин, которые, собственно говоря, и привели к конфликту. Понимание такое здесь есть, и поддержка со стороны населения в адрес России тоже есть, мы ее фиксируем. Здесь очень дружелюбно к нам настроены, и, наверное, это самое главное, что есть в наших отношениях на чисто человеческом, что называется бытовом, уровне.

— Проявляют ли в Индонезии интерес к российскому образованию?

— Интерес к получению образования в Российской Федерации есть. И очень большой. За последние годы мы видим, что он значительно вырос. В прошлом году нам впервые за последние несколько лет удалось, можно так сказать, выполнить "план" по набору студентов. Ежегодно выделяется определенная квота, и в прошлом году мы не просто использовали все 250 стипендий, но даже попросили больше, и реально в сентябре-октябре этого года учебу в России начали почти 300 индонезийских студентов.

Месяц назад, в сентябре, вместе с представительством Россотрудничества в Индонезии начали кампанию по набору студентов уже на 2026/27 учебный год. Квота у нас пока 300 стипендий, рассчитываем, что, может быть, в итоге получим немного больше. Но радует то, что по состоянию на сегодня — опять же прошло чуть больше месяца с начала набора — на эти 300 мест мы имеем порядка 700 заявок. Это показывает масштаб интереса к получению образования в нашей стране. В немалой степени этому способствует активная позиция российских университетов, многие из которых имеют прямые связи с индонезийскими коллегами, участвуют в образовательных выставках в Индонезии. Представительство Россотрудничества, или, как иногда говорим, Русский дом, само организует здесь выставки и презентации, чтобы рассказывать индонезийцам о наших университетах, о тех специальностях, которые можно получить. Работа ведется совместными усилиями.

Важно еще, что индонезийская сторона также готова поддерживать своих студентов, которые едут к нам, выплачивать им дополнительные стипендии или брать на себя часть расходов — все это способствует росту количества студентов в России. Могу в качестве примера привести город Томск, где в так называемом Большом Томском университете уже сейчас учатся порядка 100 индонезийцев. Это, наверное, 1/6 или 1/7 от общего количества индонезийских студентов по всей России. Буду только рад, если будет больше таких городов, где есть такие крупные сообщества индонезийских студентов.

— Индонезия в этом году стала полноценной участницей БРИКС. Когда она может стать председателем организации? Какие инициативы продвигает?

— Действительно, в этом году Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что большую роль в этом сыграла все-таки и наша страна, потому что индонезийская заявка на обретение членства в этом объединении была сделана в прошлом году в период российского председательства. Это было сделано на саммите, который прошел в Казани в прошлом году.

Именно благодаря российскому председательству эта заявка была очень быстро рассмотрена. Даже у индонезийцев скорость ее рассмотрения вызвала определенное удивление. Насколько слышал от коллег, которые занимаются бриксовским направлением в нашей стране, Индонезия очень активно и заинтересованно работает в объединении буквально с первых дней своего членства, поддерживает многие инициативы.

Что касается председательства в БРИКС, то рано или поздно это случится. В БРИКС сейчас 11 членов, председательство идет по очередности, так что где-то в пределах ближайшего десятилетия Индонезия возьмет на себя председательство в этом объединении. Уверен, что она успешно с ним справится, по крайней мере, об этом свидетельствует опыт председательства Индонезии в "двадцатке" (Группа двадцати, G20 — прим. ТАСС), который был несколько лет назад, или в АСЕАН, что происходит каждые 10 лет. Республика Индонезия — крупная страна, важный игрок на международной и региональной арене, способный качественно выполнять функции председателя такого крупного объединения, как БРИКС.