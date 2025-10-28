Интервью

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова: не нужно ждать, когда молодая семья запросит помощь

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова возглавляет комиссию генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи. И сама является мамой семерых детей. В интервью ТАСС парламентарий рассказала, какие меры поддержки будут реализованы в ближайшее время, как демографический рост влияет на достижение стратегических целей и обороноспособность России и как молодым семьям преодолевать самые трудные моменты

Анна Кузнецова © Алена Бжахова/ ТАСС

— Президент РФ Владимир Путин на ежегодной прямой линии заявил, что в 2025 году, объявленном Годом семьи, необходимо заниматься повышением уровня демографии и "о доме надо думать". При этом современная молодежь в наши дни нацелена на саморазвитие и карьерные достижения. Как привлечь интерес молодого поколения к созданию семей и рождению детей?

— А кто вам сказал, что современная молодежь больше нацелена на карьерные достижения? Они целеустремленные, безусловно, но по опросам — 60% студентов хотят создать семьи именно в студенчестве.

Мы внесли законопроект о студенческих семьях, и еще до его принятия в различных вузах молодые ребята стали создавать семьи. После того как законопроект был принят и стал законом, подписанным президентом, в регионах последовательно стали наращивать меры поддержки таких студенческих семей. Даже моя дочка, придя домой, воодушевленно рассказывала мне, как сейчас поздравляют семьи, созданные у них в вузе. Поэтому важно создавать условия, тогда молодежь сможет думать о детях и семье.

Сейчас вместе с Министерством науки разрабатывается специальный стандарт поддержки студенческой семьи в вузах. Наша комиссия "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи уже разработала "золотой стандарт" мер поддержки студенческих семей, который мы рекомендуем регионам для реализации.

— Как конкретно вузы будут поддерживать молодые семьи?

— Создание комнат матери и ребенка, организация присмотра за детьми. Я была в таких вузах, где создана просемейная среда, и это прекрасно. Условия создаются не только для студентов, но и для семей молодых преподавателей, ученых, которых тоже нужно поддерживать. Когда и папа, и мама занимаются научной деятельностью, сложно говорить, что у них будет взрывной рост дохода, но это несправедливо. Я считаю необходимым поддерживать такие семьи — они вносят вклад в науку, и ни в коем случае эти семьи не должны чувствовать себя обделенными. Кроме этого, мы договорились с торгово-промышленной палатой, что теперь в вузах для молодых ребят по желанию будут проводиться консультации по ведению индивидуального предпринимательства (ИП).

Идея родилась благодаря студенческой семье, с которой мы недавно познакомились. Сейчас у них уже родился малыш, они продолжают учиться и занимаются предпринимательством. Их идею мы обсудили с торгово-промышленной палатой, и они сразу же поддержали, затем передали ее в Министерство науки, и теперь они включат ее в вузовский стандарт. Это будет одна из опций системы поддержки в режиме "одного окна", когда можно получить всю информацию о социальных, жилищных и других различных льготах и формах поддержки молодой семьи от вуза.

— Ранее вы заявляли о проблеме с обеспечением детей-сирот жильем. Насколько остро эта проблема стоит сейчас и требуется ли поменять текущий механизм выдачи жилья выпускникам детдомов?

— Безусловно, тема крайне актуальная. На фоне других вопросов полемика от этой темы немного ушла, но постоянная борьба с этой проблемой не прекращается. За несколько лет мы сделали серьезный разворот — три с лишним года назад была создана наша рабочая группа по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, и через год работы мы создали комплекс мер по ликвидации задолженности жилья. Но дело не только в жилье. Даже полученное ребенком-сиротой жилье можно потерять, если ребенок не социализирован, — могут появиться мошеннические группировки, которые заберут у него это жилище. Таких мошенников людьми назвать невозможно, это волки — они накидываются на ребят — выпускников сиротских учреждений, зная, что у них есть средства на счетах, и уже заранее загоняют их в долговую яму — обязательства, из-за которых дети лишаются жилья. Поэтому мы предусмотрели целый комплекс мер, согласовали каждый пункт с ведомством, и сейчас, благодаря последовательной работе, куда вошел и закон о наставничестве для выпускников сиротских учреждений, чтобы им помогали в этой жизни адаптироваться, социализироваться, включили решения, связанные с жилищной проблемой. В итоге впервые за все предыдущие десятилетия мы развернули снижение темпов выдачи жилья в противоположную сторону, теперь у нас идет рост, наблюдаем положительную тенденцию.

Однако пока жилье выдано не всем детям, вопрос окончательно не решен. Мы добились возможности регистрации выпускников сиротских учреждений в муниципальных учреждениях по месту жительства и нахождения, ведь они не могли даже трудоустроиться.

Однажды я приехала в один из регионов, где ко мне на прием пришел молодой человек, выпускник сиротского учреждения, который рассказал, как он живет в машине. Я спросила: "А работа? Почему ты не смог никуда устроиться?" Он ответил: "Я хотел устроиться на работу, но не смог, потому что у меня не было пиджака". В такие моменты ты понимаешь, насколько система должна быть чуткой к каждой истории, которая является судьбой ребенка — выпускника сиротского учреждения. Тот комплекс мер и законов, которые сегодня приняты, во-первых, родились из положительных практик в регионах, которые успешно помогали детям социализироваться, а во-вторых, они выросли на тех недоработках, которые система имела на тот момент.

Сейчас наша задача в том, чтобы все законы были прописаны четко и правильно, начали работать на тех, кому это очень нужно. Еще одна категория людей, нуждающихся в помощи, про которую я не могу просто не сказать, это дети, чьи родители [сами] из числа детей-сирот погибли, защищая Родину, — многие из них стояли в очереди на жилье… Мы не вправе не выполнить то обязательство перед человеком, который отдал свой долг Родине. Сейчас мы боремся за законопроект о выдаче жилья детям погибших выпускников сиротских учреждений на полях СВО — детям наших героев.

Нас поддержали несколько ведомств, мы будем идти дальше, и я надеюсь, законопроект тоже будет принят. Кроме этого, мы хотим защитить жилье детей, которое было получено по сертификатам, — закон был принят не так давно, но мы боролись за него и стремились его защитить — защитить от мошенников право ребенка на получение жилья. Однако враг не дремлет, находятся новые лазейки, из-за чего мы предложили еще один закон, который позволяет нивелировать все попытки мошенничества и практически свести их на нет.

Еще одна норма, которая, я надеюсь, в ближайшее время будет принята, — это расчет дохода при выдаче сертификата.

К сожалению, сейчас он рассчитывается только с учетом дохода сироты, но доход супруга не учитывается, а это приводит к сужению возможности получения сертификата, который многие семейные люди готовы получить, ведь для них это может быть наилучшим выходом. Предложенная нами норма в исполнение нашего Семейного кодекса, Конституции РФ была поддержана ведомством. Однако еще раз подчеркну — многое зависит от людей, которые оказываются рядом в трудной ситуации, — кто-то помог, подсказал, а кто-то закрыл дверь перед носом. Этого нет в должностных инструкциях, не напишешь в законе — это может быть только написано в твоем сердце и на твоей совести — это касается как детей-сирот, так и людей с инвалидностью.

— Какие меры поддержки семьи сейчас есть?

— С рождением каждого ребенка семья должна становиться более уверенной в своем благополучии. Это не только дополнительные выплаты, которые тоже надо наращивать, но и уменьшение затрат — например, налоговые льготы. Был принят закон, по которому с 2026 года многодетные семьи будут получать специальную выплату. Налоговый вычет — это правильно, президент задал абсолютно правильный тренд — чем больше детей, тем выше налоговый вычет. В этой парадигме нужно действовать дальше.

Сегодня также некоторые предприятия реализуют корпоративный демографический стандарт — это условный, объемный спектр мер, которые предприятие может выполнить в отношении семьи, в зависимости от своих возможностей и ценностных установок. Мы считаем, что предприятию должно быть выгодно выполнять этот стандарт. Эту выгоду нужно обеспечивать через создание условий для бизнеса, предложить предприятию льготные формы и дополнительные льготные кредиты, при которых одновременно можно получать преференции в сравнении со своими конкурентами, которые такие меры поддержки семьи не реализуют.

Самый действенный способ воспитания — это примеры и образы. Можно без конца писать много умных методических пособий и читать красивые лекции, но прежде всего дети спросят: "А вы кто? Если вы мне рассказываете про семью и семейные ценности, какие из них вы соблюдаете? А у вас нет семьи? И даже нет детей? А вы мне говорите о ценности семьи?" На эти вопросы мы должны быть готовы ответить нашим детям. Это же касается и вопросов о Родине: "Если вы говорите о любви к Родине, а что вы сделали для нее? Как вы к ней относитесь? Как вы видите свой патриотизм? Через что вы его выражаете?" Сегодня этими образами патриотизма стали наши участники СВО и военнослужащие. Мои пятеро мальчиков, когда началась специальная военная операция, твердо решили, что будут военнослужащими, защищать свою Родину.

Одновременно с этим мы видим, что происходит с нашими ценностями, на цифрах. На сегодня у нас 28% детей воспитываются в многодетных семьях — представьте, сколько могло бы быть у нас таких многодетных семей — каждый третий ребенок, если бы эти ценности сохранялись. Так, например, ученый Дмитрий Менделеев родился в большой семье. В пример также идут и другие великие ученые. Ни одна победа не будет полной ни в экономике, ни в промышленности, ни на фронтах, если у нас не будет демографической победы. Все огромные территории, научные разработки, новые прорывные решения в сфере педагогики и медицины — они все в руках людей, а они прежде всего должны сначала родиться, чтобы потом работать на благо этой Родины.

— Как молодежи строить семью в возрасте 18–25 лет, когда необходимы достаточные средства на жилплощадь, иногда — оплату университета?

— Сегодня есть целый перечень мер поддержки для молодой семьи, но мое твердое убеждение, что не нужно ждать, когда семья запросит этой помощи, — нужно поддерживать семьи изначально, создавая условия для того, чтобы они сами могли развиваться, а не ждать, когда их доход упадет до критериев нуждаемости, и потом ставить такую семью на ноги или назначать пособие. Существует перспективный формат — социальный контракт, который позволяет семье получить средства на развитие собственного предпринимательства и бизнеса, его доля в бизнесе более 80%. Родители передают своим детям бизнес, они создают его вместе, и потом эти дети, которые подросли, начинают также помогать развивать этот бизнес дальше. Такие семейные предприятия сегодня составляют достаточно высокую долю, но самое интересное, что число детей в этих семьях в среднем больше трех, это многодетные семьи. Поэтому нужно создавать условия для саморазвития семьи, поддерживать. Мы сегодня работаем с нашими коллегами в Институте развития интернета (ИРИ), в Государственной думе создали специальную рабочую группу по реализации 809-го указа президента. Разрабатываются различные формы поддержки семей с детьми. Не так давно завершился конкурс "Семья года", это пример семей, воспитывающих своих детей, которые не считают, что они делают что-то сверхъестественное, — они просто живут свою жизнь, своими руками делают свое счастье и любят своих детей, заботятся друг о друге, идут вперед. Очень хочется, чтобы те, кому еще не хватает уверенности, увидели эти примеры, задали свои вопросы и получили нужный ответ.