Криптоброкер Короленко: Россия входит в тройку лидеров глобальных криптовалютных рынков

Криптовалюты перестают быть "маргинальным" активом и становятся полноценной частью российского финансового мира, а их законодательное регулирование даст рынку признание и доверие. Такое мнение в интервью ТАСС высказал исполнительный директор криптоброкера Cifra Markets Алексей Короленко

Данил Сытор

Алексей Короленко © Мария Орлова

Он также рассказал, как сильная волатильность на криптовалютном рынке связана с заявлениями президента США Дональда Трампа, почему токенизированные акции — это новый тренд для инвесторов и как принятие закона о криптовалютах поможет развитию этого сегмента рынка в РФ

— В первую очередь хотелось бы задать вам вопрос о сильной волатильности на крипторынке. Какие события поспособствовали этому?

— Последние несколько недель на рынке происходило множество интересных и ярких событий, причем одно накладывалось на другое.

В один день, 10 октября, мы стали свидетелями сразу нескольких "черных лебедей". Во-первых, в этот день наблюдалось значительное количество ликвидаций, что привело к каскадному закрытию позиций трейдеров и сильному падению цены. Почти одновременно вышла новость о том, что президент США Дональд Трамп вводит 100% пошлины на китайские товары, что еще больше усилило пессимизм среди трейдеров.

Рынок криптовалют продолжает оставаться волатильным, до сих пор отыгрывая все новые заявления Трампа по поводу тарифов и ввода новых, вплоть до 500%, пошлин против отдельных стран. В то же время между одним из основных мировых биржевых индексов, американским S&P 500, и курсом биткоина в последнее время наблюдается устойчивая корреляция. Стоимость криптовалют растет, когда инвесторы выходят из "защитных активов" типа золота и готовы инвестировать в более ликвидные инструменты с более высокими уровнями риска и волатильности.

К концу года наши аналитики ожидают биткоин выше $130 тыс. Фаза роста начнется со второй половины ноября.

— С учетом нынешней волатильности на крипторынке, на какие инструменты стоит обратить внимание инвестору в РФ, помимо непосредственно криптовалюты?

— Новый интересный тренд на рынке — торговля токенизированными акциями. Это симбиоз традиционных фондовых рынков и рынка криптовалюты. То есть торговля происходит токенами, которые выпущены и обеспечены реальными акциями, хранящимися в регулируемых депозитариях. Более того, токенизация позволяет сделать инвестиции дробными. То есть необязательно покупать целую акцию, можно купить маленький кусочек и начать инвестировать в выбранный актив даже с небольшим депозитом.

Токенизированные акции привязаны к стоимости базового актива, которым они обеспечены, при этом они торгуются в формате 24/7. Безусловно, во время закрытия основной сессии спреды чуть шире, ликвидность может быть чуть меньше, но тем не менее они дают доступ к возможности приобретения фактически акций США за USDT, входа и выхода в фондовый рынок США через USDT и возможность в любой момент времени выйти из своего актива.

И такой класс активов, как токенизированные акции международных компаний, безусловно, гораздо лучше защищен для российского инвестора. Фактически у вас не происходит прямого владения непосредственно ценной бумагой, при этом вы владеете токеном, удостоверяющим право на эту ценную бумагу, что де-факто не несет той санкционной нагрузки и рисков потерь из-за "блокировки" активов на уровне иностранных депозитариев (как в случае с Euroclear), которая есть у прямого владения.

Белорусская инфраструктура дружественна для Российской Федерации, а это обеспечивает защиту и безопасность российского инвестора.

Еще один популярный инструмент — покупка и продажа за российский рубль USDT — стейблкоина американского доллара. Это надежная альтернатива ранее популярной на бирже торговле парой и USD/RUB, и фьючерсами на доллар, которые были одним из самых популярных активов для торговли у российских инвесторов.

— Недавно первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин высказал мнение, что возможность токенизации для акций рынка РФ также существует. Есть ли возможность реализовать такой актив в рамках площадки? Будет ли на этот инструмент спрос?

— Безусловно, идея токенизировать российские акции современна и правильна. Рынок RWA (Real-World Assets) постоянно растет, и он уже доказал свою надежность закрепил за собой прочное место в будущем. В отличие от NFT, которые обернулись для инвесторов этих "хайповых" инструментов только потерями, токенизация реальных активов как раз таки несет в себе много удобств и ценностей для конечного клиента. Она снижает барьеры, транзакционные издержки, по сути, создавая новую инфраструктуру для инвестиций.

Торговля токенизированными акциями и другими активами имеет ряд преимуществ для инвестора — как с точки зрения географической доступности (не нужно регистрировать счет у фондового брокера, который предоставляет доступ к бирже, где торгуется эмитент), так и с точки зрения финансовой доступности — вы можете купить часть оригинального актива в формате токена, что особенно актуально для инвесторов с небольшим капиталом или в отношении акций с высокой рыночной стоимостью за одну штуку.

Поэтому идея выглядит здравой и абсолютно реализуемой. Российский фондовый рынок достаточно крупный, он интересен для инвесторов во всем мире, и инициатива может оказаться очень успешной. Главное — соблюсти требования к надежности всей цепочки владения и токенизации, учесть риски инфраструктуры, ликвидности и др.

Если бы российские токенизированные акции появились на платформе Cifra Markets, многим инвесторам это было бы интересно как возможность для диверсификации и доступа к российскому рынку через безопасную и прозрачную инфраструктуру. Спрос на такой инструмент, скорее всего, появился бы за счет сочетания актуальности темы, легальности и удобства работы с активами.

На площадке зарегистрирована большая доля иностранных инвесторов, не из РФ. Их активность стабильно растет, и они представляют собой важную часть нашей клиентской базы, особенно в сегменте токенизированных акций и криптоактивов.

— А сколько вообще клиентов из РФ зарегистрировано на площадке сейчас? Какой объем цифровых активов они держат? Какой рост прогнозируете к концу следующего года?

— Количество российских инвесторов растет в геометрической прогрессии, равно как и объем активов, которые клиенты хранят на нашей платформе. Ежемесячно мы получаем десятки тысяч заявок на открытие счета.

К концу следующего года мы ожидаем дальнейшее увеличение клиентской активности и объемов операций, поскольку интерес к цифровым активам и токенизации в целом продолжает стабильно расти. Мы также планируем расширение продуктовой линейки и углубление присутствия на рынке СНГ, что станет основными драйверами этого роста.

— А как принятие законодательства, регулирующего рынок криптовалют, поможет крипторынку РФ развиваться?

— В целом качественное регулирование позволяет рынку развиваться и получать если не прямую государственную поддержку, то хотя бы признание и доверие. Это признание проявляется в том, что та или иная сфера перестает быть маргинальной и становится понятной и прозрачной для участников рынка и для конечных пользователей.

Почему это важно? Потому что такие шаги дают сигнал всем участникам — от банков до частных инвесторов, — что криптовалюты становятся полноценной частью российского финансового мира. Они перестают быть чем-то полумаргинальным и превращаются в понятный и принимаемый инструмент, признанный не только инвесторами, но и регуляторами. Можно сказать, что сегодня мы становимся свидетелями формирования нового "общественного договора", в котором криптовалюты признаются государством и обществом как актив. И эта атмосфера крайне важна для развития рынка сегодня.

Также правильными считаю действия регулятора по криминализации сомнительных практик, таких как дропы, и нелегальной деятельности криптообменников. Эти меры защищают простых инвесторов и население, которое может не до конца понимать риски и легко попасть в ловушку. Именно такие шаги создают безопасную среду и дают рынку возможность развиваться. Здесь стоит признать, что процессы движутся в правильном направлении, и это внушает оптимизм.

— Насколько сейчас оцениваете вовлеченность россиян в криптоинструменты? Какой рост прогнозируете в течение трех лет?

— Отвечая на вопрос о вовлеченности россиян в криптоинструменты, я бы сказал, что она находится среди лидирующих в мире. Точно посчитать долю населения, так или иначе связанного с криптой, сложно, но по различным показателям ясно, что российский рынок стабильно входит в топ-3 глобальных криптовалютных рынков.

Рост вовлеченности граждан России в торговлю криптоинструментами будет продолжаться в первую очередь из-за двух главных факторов. Первый — криптовалюты выступают ответом на современные мировые вызовы, позволяют хеджировать геополитические риски, а также открывают доступ к широкому набору инвестиционных инструментов вне рамок и ограничений, которые некоторые страны и регуляторы произвольно вводят в отношении отдельных групп инвесторов.

С другой — формируется законодательное признание: крипта — это нормально, при условии, что операции происходят в легальном поле. Соответственно, нелегальные активности постепенно вытесняются с рынка, и это абсолютно правильно. Четкое законодательное регулирование и ясные правила позволяют законопослушным инвесторам избежать ошибок и безопасно пользоваться инфраструктурой легальных криптоброкеров и обменников.