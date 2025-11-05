Интервью

Краснов: без внешнего влияния — суды должны ориентироваться на закон, а не на чиновников

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в своем первом интервью после назначения рассказал ТАСС и "Российской газете" о необходимости единства провоприменения, борьбе с коррупцией в судебной системе и верховенстве закона при принятии решений

— Уважаемый Игорь Викторович, ваша кандидатура, предложенная президентом России, была единогласно одобрена Советом Федерации. Отвечая на вопросы сенаторов, вы показали глубокое знание проблем и вызовов, стоящих перед Верховным судом. В каком направлении, на ваш взгляд, необходимо развиваться судейскому корпусу и всей судебной системе?

— В начале года, выступая на ежегодном совещании судей, глава государства Владимир Владимирович Путин предельно ясно высказался о призвании судьи: "Опираясь на право и закон, искать, находить и утверждать справедливость, служить обществу, гражданам и государству…" Я убежден, что в этих словах и есть ключевой вектор успешного и устойчивого развития всей судебной системы.

Не менее важно поддерживать высокий уровень доверия граждан к правосудию. Причем здесь нет мелочей. На авторитет судебной власти влияет многое, начиная от безупречной репутации судей, качества выносимых ими актов до общего профессионализма судейского корпуса и в целом отношения к людям, для которых суды — часто последняя надежда найти справедливость.

— Справедливость решений, безусловно, обеспечивает доверие и уважение к суду, в то же время нередко говорят, что справедливость у каждого своя. Как вы относитесь к этому утверждению и как, по вашему мнению, следует укреплять авторитет судебной системы?

— Справедливость — категория универсальная. Люди ее хорошо понимают и чувствуют. Как писал классик русской литературы Федор Михайлович Достоевский, характерная черта русского народа — это его чувство справедливости и неутолимая потребность в ней. Поэтому именно справедливость всегда является конечной целью права, и суды здесь играют ведущую роль.

Что касается авторитета судебной системы, на мой взгляд, одна из актуальных проблем, требующих повышенного внимания, — по-прежнему недостаточный уровень единства правоприменения. Противоречивые, порой прямо противоположные подходы судов при рассмотрении дел, к сожалению, все еще встречаются. В свою очередь, это приводит к многочисленным пересмотрам актов и явно не способствует уважению судебной власти. Роль Верховного суда в решении данной проблемы трудно переоценить. Как известно, разъяснения высшей инстанции, акты официального судебного толкования нередко полностью меняли траекторию правоприменения, делая его более справедливым.

В конечном итоге единообразная судебная практика формирует правовую культуру всего общества, высокий уровень правосознания, обеспечивает конституционную законность, правопорядок, а следовательно, доверие граждан к закону и государству в целом.

— Как, на ваш взгляд, соотносится необходимость обеспечивать единство правоприменения с недостатками правового регулирования, необходимо ли суду повышать свою роль в правотворческом процессе?

— Суд играет важнейшую роль в правотворчестве. В этом нет никаких сомнений. Если он устанавливает явные противоречия законов или пробелы в регулировании, то становится творцом права, прибегает к таким мерам, как интерпретация и толкование норм. Более того, любой закон проходит проверку именно на практике, при рассмотрении конкретных дел, где рамочные нормы накладываются на реальные "живые" ситуации.

Вы абсолютно правы, что порой суды вынуждены принимать решения в ситуациях, когда отсутствует необходимая юридическая норма, а общественные отношения развиваются быстрее, чем на них реагирует законодатель. К примеру, в современном обществе активно применяются новые технологии, все шире распространяются блокчейн-платформы, смарт-контракты, виртуальные активы. Все это становится предметом судебных разбирательств, итоги которых ложатся в основу нормативного регулирования.

Это естественный процесс, ведь право трансформируется под воздействием юридической практики, а когда оно раскрывается в решениях судов, тогда и становится основой правопорядка. И, еще раз подчеркну, формирует эталон справедливости.

— Для реализации принципа справедливости суду не менее важно также сохранять беспристрастность, однако при формальном равенстве сторон они зачастую не обладают равными возможностями. Как, на ваш взгляд, в этой ситуации должен действовать суд?

— Наше законодательство допускает некоторое отступление от принципа диспозитивности в состязательном процессе, например, есть норма о том, что суд не связан правовым основанием иска. То есть, если права истца действительно нарушены, но он не имеет достаточных знаний и неверно с правовой точки зрения квалифицирует обстоятельства дела, это не должно порождать для него негативных последствий.

Кроме того, нельзя забывать о таких вещах, как защита государственных интересов, социальная направленность правосудия. Президент России Владимир Владимирович Путин на ежегодном заседании председателей судов призвал уделять пристальное внимание судебной защите прав участников специальной военной операции и членов их семей, несовершеннолетних, многодетных, инвалидов, других социально уязвимых категорий населения. Это в том числе является важным элементом справедливого правосудия.

На недавно проведенном мною совещании с председателями федеральных судов я напомнил всем судьям о принесенной ими присяге. В своих решениях суды должны ориентироваться исключительно на закон и практику Верховного суда России, а не на губернаторов, полномочных представителей и федеральных инспекторов. Какое-либо внешнее влияние на судей должно быть исключено.

— Уважаемый Игорь Викторович, нельзя не затронуть проблему затягивания сроков рассмотрения дел. Нередко суды подвергаются за это критике, что также оказывает влияние на авторитет всей судебной системы. Что вы об этом думаете?

— Вы затронули важный и многоаспектный вопрос. С одной стороны, суды нередко сталкиваются с ситуациями, когда участники судебного разбирательства препятствуют быстрому рассмотрению дела для того, чтобы лучше подготовиться к слушаниям, что есть не что иное, как недобросовестное поведение и злоупотребление своими процессуальными правами.

Примечательно, что еще 300 лет назад в указе императора Петра Великого от 5 ноября 1723 года о форме суда содержались такие слова: "Много того бывало, что от бездельных ябедников челобитчиков или ответчиков чинились просрочки одному от другого… И других подобных тому коварств много было". Имелось в виду, что сроки рассмотрения дел намеренно затягивались. Недаром возникло ставшее уже хрестоматийным выражение "суд должен быть скорым, правым и милосердным".

В последние годы для преодоления судейской волокиты принят ряд мер или они находятся на стадии проработки. Например, с 1 ноября 2025 года начал действовать внесудебный порядок взыскания задолженности по налогам и сборам с физических лиц. Уверен, эта инициатива Верховного суда позволит значительно разгрузить судей.

С другой стороны, проблема также в полной мере касается и организации деятельности самих судов. Я убежден, что необходимо создавать такие условия работы судей, которые в полной мере будут способствовать защите прав граждан, общества и государства в разумный срок. Это касается кадрового укомплектования, справедливого распределения нагрузки на судей. Например, по моему поручению вакантные должности в судах страны в ближайшее время будут перераспределены в пределах установленной законом штатной численности в пользу регионов, которые уже на протяжении нескольких лет работают с максимальными показателями. В целом необходимо двигаться в сторону оптимизации процесса, в том числе путем его цифровизации, включая применение самых передовых информационных технологий.

— Если можно, о цифровизации поподробнее.

— Сегодня цифровизация затрагивает практически все стороны нашей жизни — это современный тренд, и сфера отправления правосудия должна соответствовать требованиям времени. За последние годы в этом направлении сделаны определенные шаги, например в части обеспечения возможности дистанционного участия граждан в заседаниях. В дальнейшем необходимо развитие системы электронного правосудия, повышение качества взаимодействия судов с заявителями через цифровые форматы обратной связи, расширение соответствующих каналов. В современных условиях от уровня цифровизации судебной системы зависит ее надежность, удобство и эффективность.

В целом судопроизводство требует постоянного совершенствования и адаптации к новым вызовам, в том числе путем использования преимуществ новых технологий для удобства участников процессов, автоматизации рутинных процедур. Это позволит значительно оптимизировать нагрузку на аппараты судов.

Я уже дал поручение ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в судебную деятельность. Их следует использовать для эффективного анализа судебной практики, выявления в ней противоречий, недостатков правового регулирования. Хотя здесь важно отметить, что нейронные сети никогда не заменят судью, потому что решение, особенно касающееся людских судеб, всегда должно оставаться за человеком. Технологии призваны лишь помогать оптимизировать рабочие процессы и повышать качество судопроизводства.

— Планируете ли вы взаимодействовать в этом направлении с судебными органами других стран и как в целом будет развиваться международное сотрудничество Верховного суда?

— Обмен опытом цифровизации судопроизводства, включая внедрение нейронных сетей, очень важен. Более того, учитывая многие новейшие отечественные разработки в сфере IT, наша страна должна задавать высокую планку и транслировать передовые российские достижения всему мировому сообществу, в том числе в сфере судопроизводства. Это важная составляющая, которая формирует авторитет российской системы правосудия и государства в целом. Поэтому взаимодействие с судебными органами других стран в сфере международно-правового и иного сотрудничества следует наращивать. Оно также должно затрагивать вопросы повышения квалификации судейского корпуса и научно-образовательной плоскости в целом.

— Мы не можем не затронуть тему коррупции. Считаете ли вы этот вопрос актуальным для судейского корпуса?

— Я убежден, что подавляющее большинство судей — честные и порядочные профессионалы, строго соблюдающие требования антикоррупционного законодательства и Кодекс судейской этики. Вместе с тем должен сказать, что любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться, работа в этом направлении находится под моим личным контролем. Уверен, меня услышат те, к кому обращены эти слова.

— Сегодня по вашей инициативе впервые отмечается День работника суда. Что бы вы хотели пожелать всем, кто отправляет правосудие, а также всем работникам российских судов?

— Действительно, Владимир Владимирович поддержал мое предложение об установлении Дня работника суда, который в соответствии с постановлением правительства России будет отмечаться ежегодно 5 ноября. Именно в этот день императором Петром Великим принят уже упомянутый мною указ о форме суда, которым в России были введены новые правила судопроизводства.

Хотел бы поздравить всех работников судов с профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, удачи, стойкости в исполнении своего долга, достойного служения правосудию на благо наших граждан, общества и государства.