Глава ФССП: в реестре злостных алиментщиков уже 300 тыс. должников

В России отмечают 160-летие образования института судебных приставов, возникшего в результате судебной реформы Александра II. О результатах работы, реагировании на новые вызовы и угрозы, развитии цифровой составляющей в интервью ТАСС рассказал директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов

Александр Шашков

Дмитрий Аристов

— Дмитрий Васильевич, самым резонансным событием в работе судебных приставов в этом году стало появление 25 мая реестра злостных неплательщиков алиментов. На Петербургском юридическом форуме, презентуя новый реестр, вы пожелали мужчинам не попадать на эту "доску позора". Могли бы вы привести первые результаты работы этого пока еще информационного ресурса — какое количество мужчин и женщин попали в него, были ли уже случаи исключения из реестра?

— На сегодняшний день в реестре должников по алиментным обязательствам числится более 300 тыс. должников, из них свыше 69 тыс. женщины и свыше 240 тыс. мужчины.

Есть и иностранные граждане, которые должны платить алименты на содержание своих детей.

Конечно, было и исключение из реестра должников, когда должники полностью погашали имеющиеся задолженности. Например, житель Орловской области после возбуждения уголовного дела за неуплату алиментов в полном объеме погасил задолженность в размере 156 тыс. рублей на содержание своего сына. После оплаты долга информация о нем была исключена из реестра. В Свердловской области отец полностью погасил 50 тыс. долга по алиментам также после возбуждения уголовного дела.

— Служба судебных приставов последние несколько лет серьезно наращивает показатели взыскания задолженностей по алиментам и долю исполнительных производств, в рамках которых осуществляются выплаты. Означает ли это, что попавшие в реестр — это те, кто не платят ничего, и поэтому для них предлагается ввести дополнительные меры воздействия помимо ограничения права выезда за рубеж и водительских прав?

— Да, в реестр попадают граждане, которые или находятся в исполнительном розыске, или привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Сейчас к административной и уголовной ответственности могут быть привлечены должники, которые выплачивают незначительные суммы.

Каждый ребенок имеет право на достойную жизнь, свободное развитие и государственную защиту. Это его конституционные права. Алименты являются важной гарантией реализации этих прав.

Развитие и совершенствование реестра должников по алиментным обязательствам, в том числе регламентация статуса данного информационного ресурса в качестве юридического основания наступления для злостных должников неблагоприятных последствий в виде ограничения их имущественных и личных неимущественных прав, будет способствовать реализации прав несовершеннолетних.

В настоящее время Минюстом России совместно с ФССП России прорабатывается вопрос, касающийся отказа должникам по алиментным обязательствам, включенным в реестр, в предоставлении ряда государственных услуг.

— На Петербургском форуме вы говорили об обязательной проверке по реестру работодателями при приеме на работу с уведомлением приставов.

— Несомненно, служба поддерживает идею необходимости осуществления проверки работодателем информации о кандидате в реестре.

Между тем на сегодняшний день мы исходим из того, что реестр должников по алиментным обязательствам является общедоступным ресурсом, которым работодатели могут воспользоваться при желании и проверить кандидата на наличие у него задолженности.

— Этот год юбилейный — исполняется 160 лет институту судебных приставов в России. Один из главный векторов развития службы — развитие информационных технологий. ФССП стала одной из ведущих государственных служб в онлайн-информировании граждан. Вы обещали, что даже робот Полина сможет в звуковом и текстовом формате отвечать на большее число вопросов граждан. Когда она станет полноценным навигатором для граждан в сфере исполнительных производств?

— Робот ФССП России "Полина" уже сейчас распознает тематику обращения в диалоге и предоставляет необходимую информацию на естественном языке, в автоматическом режиме 24/7.

Мы постоянно расширяем перечень информации, которую может предоставить Полина. При этом на постоянной основе мы проводим анализ диалогов на предмет выявления наиболее востребованных тематик для дальнейшей автоматизации.

На сегодняшний день бот может предоставлять информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, о вынесенных ограничениях на регистрационные действия с имуществом и выезд за пределы РФ, о движении средств, о необходимых действиях при возникновении ситуаций, когда гражданин считает себя двойником должника по исполнительному производству, о времени приема граждан.

Полина может рассказать о способах оплаты задолженности, рассказать, как подать жалобу на действия/бездействие должностного лица службы, а также проконсультировать участников СВО, имеющих исполнительные производства.

Помимо набора тематик, мы расширяем каналы взаимодействия со сторонами исполнительного производства.

Информацию можно получить, позвонив по многоканальному телефонному номеру 8(800)303-00-00 — виджеты для прямого доступа на телефонный номер опубликованы на всех официальных сайтах территориальных органов ФССП России. В официальном сообществе ФССП России в социальной сети "ВКонтакте" Полине можно написать и получить ответ на интересующий вопрос. Текстовые виджеты также размещены на всех официальных сайтах территориальных органов ФССП России.

За девять месяцев 2025 года чат-ботом обработано более 2 млн телефонных обращений и почти 87 тыс. обращений.

— Приставы традиционно проводят совместные рейды с сотрудниками ГАИ. Насколько это эффективно в век цифровых технологий? Вы отмечали несколько лет назад, что большую часть недоплаченных штрафов Госавтоинспекции потенциально способен собирать через списание в банках один отдел в центральном аппарате службы.

— Наше взаимодействие с Госавтоинспекцией разноплановое: сотрудники органов принудительного исполнения совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проводят совместные рейды в рамках исполнения требований исполнительных документов различного характера. Также сотрудники ГАИ оказывают нам содействие в проведении разыскных мероприятий по установлению места нахождения транспортных средств должников.

И конечно, сотрудники службы взыскивают административные штрафы ГАИ. За девять месяцев этого года нами взыскано почти 11 млрд рублей административных штрафов Госавтоинспекции.

В рамках цифровой трансформации ФССП России массовая автоматическая обработка (ведение) исполнительных производств о взыскании административных штрафов уже осуществляется межрегиональным (специализированным) централизованным оперативным отделом электронного исполнения ГМУ ФССП России.

В настоящее время прорабатывается вопрос по расширению работы данного оперативного отдела.

— ФССП работает над внедрением электронного цифрового досье должника. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Переложит ли это часть работы приставов на искусственный интеллект?

— В рамках ведомственной программы цифровой трансформации на 2025–2027 годы службой ведется работа по созданию сервиса "Единый цифровой профиль (личное досье) должника", который обеспечит проактивную (по мере изменения у поставщиков сведений) актуализацию сведений о должнике и его имуществе в исполнительном производстве.

Использование технологий искусственного интеллекта в данном сервисе не предполагается. В настоящее время осуществляется проработка параметров проекта, бизнес-процессов.

— Каковы результаты работы службы в этом году, включая работу в Донбассе и Новороссии?

— За девять месяцев этого года сотрудниками органов принудительного исполнения взыскано более 900 млрд рублей.

Особое внимание уделяется социально незащищенным категориям должников и взыскателей, защите прав детей, участников специальной военной операции и членов их семей.

Благодаря действиям сотрудников органов принудительного исполнения в этом году жильем обеспечено 4,5 тыс. детей-сирот.

За девять месяцев 2025 года взыскано почти 74 млрд рублей алиментов. За пять лет нами взыскано 258 млрд алиментов.

Благодаря работе судебных приставов 11,9 тыс. граждан, в том числе детей, своевременно и в полном объеме обеспечиваются лекарственными препаратами.

В сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов главным результатом является недопущение чрезвычайных ситуаций, особенно с учетом складывающейся обстановки.

На сегодняшний день судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов обеспечивается безопасность более 6 тыс. зданий судов, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

При осуществлении пропускного режима на охраняемых объектах нашими сотрудниками за девять месяцев текущего года выявлено более 268 тыс. единиц оружия, боеприпасов и иных запрещенных к проносу предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья судей и участников судебного процесса.

При оказании содействия органам внутренних дел в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, сотрудниками органов принудительного исполнения задержано свыше 5 тыс. лиц. При этом 555 из них находились в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Это существенный вклад в укрепление правопорядка и безопасности судебной деятельности, так как скрывшиеся от правосудия преступники представляют повышенную угрозу для окружающих до момента задержания.

В рамках осуществления контрольно-надзорных функций за девять месяцев 2025 года принято к рассмотрению почти 24,5 тыс. обращений. По результатам рассмотрения почти 8 тыс. обращений признаны обоснованными, из которых 19% — в отношении профессиональных коллекторских организаций, 51% — в отношении микрофинансовых организаций, 27% в отношении кредитных организаций.

Должностными лицами территориальных органов ФССП России за этот же период составлено более 2 тыс. протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.57 КоАП РФ, наложено административных штрафов на сумму 192 млн рублей.

— В этом году прошли торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Служба судебных приставов не первый год участвует в увековечивании памяти солдат, погибших в годы войны, в том числе является участником Общероссийского поискового движения. Эта традиция продолжается?

— 9 мая — это не просто дата в календаре, это символ мужества, стойкости и героизма нашего народа. Это день, когда мы чествуем ветеранов, склоняем головы перед памятью павших и благодарим судьбу за мирное небо над головой.

В этот день особенно важно помнить о тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, о тех, кто трудился в тылу, о тех, кто поднимал страну из руин. Их подвиг — это вечный пример патриотизма и самоотверженности для всех нас.

Уже более 15 лет работники Федеральной службы судебных приставов участвуют во Всероссийской Вахте памяти.

В этом году Всероссийская Вахта памяти проходила на территории Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия. В поисковых работах приняли участие более 200 человек из числа работников службы и членов их семей из 50 регионов нашей страны. За период проведения Вахты памяти "Карельский фронт" подняты останки 163 бойцов Красной армии.

Эстафета ежегодной Вахты памяти передана в Карелию из Твери, там проходила Вахта памяти "Ржевский рубеж. Калининский фронт". Во время поисковых работ в прошлом году были подняты 34 бойца Красной армии, при них найдено 4 медальона. Имя одного бойца — Зенина Семена Ефимовича, уроженца Пензенской области, удалось восстановить по архивные данным. На торжественной церемонии закрытия Вахты памяти — 2025 "Карельский фронт" расшифрованный медальон торжественно передан поисковому отряду из Пензенской области для передачи родственникам бойца.

— Сейчас Россия сталкивается с проявлениями гибридной войны — волной дистанционных мошенничеств, кибератак и других. Помимо ставших уже "традиционными" случаев лжеминирования зданий судов, где обеспечение безопасности возложено на судебных приставов, как часто сталкивается служба с этими новыми проявлениями, выработаны ли уже механизмы противодействия новым угрозам?

— В текущем году поступило почти 300 сообщений о минировании более 1,6 тыс. охраняемых объектов. Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий, службой принимаются повышенные меры антитеррористической защищенности на каждом охраняемом объекте как судебной системы, так и службы.

Если говорить о кибератаках, в ФССП России реализован механизм фиксирования событий и инцидентов информационной безопасности. Данный инструмент позволяет своевременно и оперативно реагировать на различные внештатные использования информационной инфраструктуры. Кроме того, это создает условия для предотвращения фактов использования инфраструктуры ФССП России в преступных деяниях.

Мы фиксируем случаи рассылки по электронной почте электронных сообщений от имени подразделений ФССП России. Хочу обратить внимание, что ФССП России не отправляет письма на электронную почту, а также сообщения в мессенджеры. Все уведомления от службы приходят или на бумаге традиционной почтой, или на портале госуслуг.

— Хотелось бы поздравить Службу судебных приставов со 160-летием этого института в России. Как служба отмечает свой юбилей?

— Традиционно в преддверии Дня судебного пристава во всех регионах пройдут торжественные церемонии приведения к присяге сотрудников органов принудительного исполнения. Приведение к присяге — обязательная процедура при вступлении в должность судебного пристава, символизирующая готовность нести службу с честью и преданностью. Сотрудники ФССП России приносят присягу, дают клятву в верности Родине, закону и справедливости, тем самым подтверждая свою готовность добросовестно исполнять возложенные на них обязанности.

Пройдут торжественные мероприятия, на которых работникам службы будут вручены ведомственные награды. В преддверии праздника мы чествуем ветеранов службы, которые стояли у истоков формирования современного института судебных приставов.

В рамках празднования 160-летия со дня основания в России института судебных приставов в Москве впервые в истории службы состоится церемония памятного гашения почтовых марок серии "История российского мундира" с изображением мундиров Службы судебных приставов.

Современная Федеральная служба судебных приставов стала неотъемлемой частью правоохранительных органов. Это означает признание не только заслуг судебных приставов, но и той роли, которую они играют сегодня.

Безусловно, за всеми достижениями стоит труд десятков тысяч работников, которые понимают принятую на себя высокую ответственность — стоять на защите интересов общества и государства.

Я благодарен всему личному составу Федеральной службы судебных приставов за преданность своему делу, самоотверженность и принципиальность.

Хочется всем пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям, новых достижений в благородном служении на благо государства.