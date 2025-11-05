Интервью

Александр Ситов: выпуск автомобилей в Петербурге вырастет почти в два раза

После перезапуска автозаводов объемы производства в автопроме Петербурга могут вырасти почти в два раза. Ожидается, что перезапуск бывшего завода Toyota произойдет уже в начале или середине следующего года. О том, какие еще заводы откроются в ближайшее время и почему важно развивать промышленные кластеры и станкостроение, рассказал в интервью ТАСС председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов

Редакция сайта ТАСС

Александр Ситов © Пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

— Александр Николаевич, предприятия Петербурга демонстрируют рост объемов производства, если посмотреть на статистику. Какие отрасли чувствуют себя уверенно, а какие не очень? Каков ваш прогноз по индексу промышленного производства до конца года?

— Сейчас есть некое замедление, но мы не наблюдаем падение ни в одной из приоритетных отраслей. В целом, если брать индекс промышленного производства Петербурга, он стал даже больше отличаться в положительную сторону от общероссийского. Наш индекс промышленного производства за январь-сентябрь — 105,1% и в обрабатывающей промышленности — 106,4%, а средний индекс производства по РФ приблизился к 100,7%.

Действительно, в последние два года удавалось расти трехзначными цифрами, особенно в обрабатывающей промышленности Петербурга. Мы уверены, что нам удастся сохранить тенденцию к росту. Мы также рассчитываем на достаточно высокие инвестиции в промышленность в следующем году. Именно эти инвестиции в промышленность Петербурга и позволяют нам сейчас говорить о том, что мы растем выше среднероссийского уровня в промышленном производстве. Мы рассчитываем на достаточно большой рост в следующем году в том числе за счет перезапуска автомобильных заводов.

Ряд производств будут вводиться в следующем году в сфере радиоэлектронной промышленности. Также будут расширяться существующие производства. Энергомашиностроение, фармацевтика — все эти отрасли, которые являются драйверами развития Петербурга, растут. Также растет судостроение. Более того, там начат проект "Северная верфь", которая модернизируется, и мы рассчитываем на кратный рост производства. Ни одна из отраслей, которые являются драйверами нашего развития, не показывает отрицательную динамику. Индекс промышленного производства во всех этих отраслях выражен в положительном эквиваленте. Конец года для Петербурга — это сдача крупных заказов в судостроении, атомной энергетике, энергомашиностроении. В последнем квартале мы точно так же оптимистично настроены по индексу промышленного производства.

— Какими темпами, по вашей оценке, будет восстанавливаться автопром в Петербурге?

— В прошлом году выпустили 42 тыс. автомобилей. В этом году ожидается около 50 тыс. автомобилей. Рассчитываем, что в следующем году рост может произойти почти в два раза. То есть это тот потенциал, который еще заложен на следующий год.

— По перезапуску бывшего завода Toyota озвучивались разные сроки. Какие сейчас актуальны?

— Сейчас сроки по серийному производству — начало-середина следующего года. Это будет тысяча автомобилей в год после перезапуска. Мы транслируем те сроки, которые заявляют участники перезапуска — "Камаз", "Газпром", Минпромторг вместе с партнером.

— В этом году был заявлен запуск производства грузовиков БАЗ. Тут ничего не изменилось?

— Действительно, завод анонсировал сроки — конец этого года. Дополнительная сборочная линия БАЗ в Петербурге находится в высокой степени готовности. Надеемся, что здесь сдвижек не произойдет.

— Какие производственные кластеры планируется развивать в Петербурге?

— В настоящее время Петербург взял курс на кластерное развитие. Планируем в ближайшее время запустить три новых кластера: станкоинструментальный, фармацевтический, кластер крупнотоннажного судостроения.

Мы рассчитываем, что в этом году эти кластеры получат статус промышленного кластера, который позволит в рамках развития кластерной политики участвовать в дополнительном федеральном финансировании и получить налоговые льготы, которые позволят оптимизировать производство, повысить устойчивость, снизить риски и повысить привлекательность их экономического проекта.

Станкоинструментальная промышленность является базовой фондообразующей отраслью. Дефицит станков — главный сдерживающий фактор в развитии отечественной промышленности. Именно поэтому сейчас основной упор мы делаем на станкостроение, роботизацию и производство средств производства.

Главной опорой дальнейшего развития отрасли становится новый нацпроект "Средства производства и автоматизации", направленный на развитие отечественного станкостроения и промышленной робототехники, играющий ключевую роль в формировании современной производственной базы. Это своего рода драйвер перехода к новому технологическому укладу. Его ключевая задача — создать условия для производства современного, высокоточного оборудования, внедрить цифровые технологии и автоматизацию на предприятиях.

В планах на 2026 год — создать фармацевтический кластер на базе ОЭЗ. В рамках проекта планируем привлечь более 20 участников, включая производственные компании, научные центры, а также логистических операторов, которые позволят создать замкнутый цикл: от производства лекарств до их доставки. Участие в кластере позволит также сократить операционные расходы за счет налоговых льгот, субсидий, а благодаря упрощенному таможенному мониторингу выйти на новые рынки сбыта.

Неудивительно, что в нашем регионе зарождается идея создания судостроительного кластера. Совместно с ПАО "Северная верфь" мы рассматриваем возможность создания кластера крупнотоннажного судостроения. На ПМЭФ-2025 было подписано соглашение об инвестициях в модернизацию и расширение "Северной верфи". Объем инвестиций — свыше 300 млрд рублей.

Предполагается, что в кластер войдут поставщики оборудования для судостроения и сами верфи. Список участников постоянно расширяется, но пока известно, что в него точно войдут все предприятия ОСК.

Кластер — это не просто объединение в цепочку поставок, а формализация этого объединения под ряд федеральных льгот. Со своей стороны город намерен проработать возможность внесения изменений в закон Петербурга о налоговых льготах для предоставления участникам кластера преференций по налогу на имущество и землю. Кроме того, эти компании смогут получить преимущество при выдаче субсидий и займов.

— Как дальше будут наполняться площадки особой экономической зоны?

— В следующем году только в особой экономической зоне мы откроем 11 новых предприятий, каждое из которых будет выпускать уникальный вид продукции, в том числе в машиностроении и энергомашиностроении. В основном открытия будут на площадке "Новоорловская". Выход на полные мощности запускаемых производств на площадках "Новоорловская" и "Нойдорф" позволит говорить об удвоении рабочих мест за два года.

У нас все основные запуски новых продуктов связаны как раз с отраслями радиоэлектроники, фармацевтики, энергомашиностроении и транспортного машиностроения.

В 2026 году на территории ОЭЗ в Петербурге планируется запуск завода по производству автоматизированных складских, подъемно-транспортных и робототехнических систем компании "Семаргл".

Один из стратегически важных проектов, планируемых к реализации на территории ОЭЗ на арендованных площадях инновационного центра площадки "Парнас", — проект компании "Вириал" по производству твердосплавных режущих инструментов с заявленным объемом инвестиций 3,5 млрд рублей.

— Планируются ли новые соглашения о реализации масштабных инвестпроектов (МаИП)?

— У нас было заключено два соглашения на реализацию МаИП для промышленных предприятий. В этом году еще один заключили. В этом году или в первом квартале следующего года планируем добавить к этому одному предприятию еще пять. Таким образом, за один год, может быть с небольшим переходом на 2026 год, получится утроение масштабных инвестиционных проектов.

— Новый год уже не за горами. Обычно в середине декабря открывается Рождественская ярмарка. Скажите, пожалуйста, готова ли ее концепция?

— Концепция Рождественской ярмарки уже готова. Мы ее будем представлять в конце ноября. Сейчас идут закупочные процедуры. В рамках плавного перехода основные наши площадки — Манежная площадь и Дворцовая площадь — будут украшаться в русской стилистике, то есть мы уходим от стиля средневекового и европейского города, который затрагивал и наши традиции, и традиции европейских государств. Сейчас все украшения будут стандартизированы переходом в петербургские русские традиции. В этом году полностью переходим в наш стиль, в старый Петербург.