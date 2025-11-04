Интервью

Николай Долуда: помощь ближнему и готовность защищать страну есть и будет в крови казака

В конце февраля 2014 года более тысячи казаков-добровольцев Кубанского казачьего войска первыми отправились в Крым, чтобы защитить жителей полуострова от угроз бандеровского режима. О том, где находится отправная точка "Крымской весны" и как казаки совместно с бойцами спецподразделения "Беркут" и отрядами самообороны не допустили вторжения националистов на территорию полуострова, рассказал в интервью ТАСС депутат Государственной думы, казачий генерал Николай Долуда

Николай Долуда © Пресс-служба аппарата депутата​​ Госдумы РФ Николая Долуды

— Николай Александрович, в день народного единства хотелось бы поговорить о событиях, связанных с возвращением Крыма и Севастополя в состав России в 2014 году. В те годы вы возглавляли Кубанское казачье войско, и решение прийти на помощь братскому народу — жителям Крымского полуострова — и защитить их от угроз нацистско-бандеровского режима исходило от вас. Как далось вам тогда это решение?

— Честь, совесть, любовь к Отечеству, преданность служения Родине, помощь своим братьям, да просто людям, попавшим в беду, всегда было, есть и будет в крови казака, эти качества передаются из поколения в поколение на генном уровне, наверное. Поэтому тогда мы и пришли на помощь ближним, нашим братьям — Крыму и Севастополю.

В феврале 2014 года в Краснодарском крае проходили Зимние Олимпийские игры, казачество было активно задействовано в обеспечении общественного порядка, несли службу. И в это же время все мы хорошо помним, что творилось на Майдане в 2014 году: убивали гражданских людей, убивали сотрудников спецподразделения "Беркут", сжигали заживо. И вот эта "бандеровская свора" грозила всем пророссийски настроенным жителям Крыма и Севастополя, что будут топить их в Черном море.

Тогда ко мне обратились атаманы казачьих отделов Кубанского войска, мне лично звонили и сами жители Республики Крым с просьбой: "Придите, помогите нам!". Такие же просьбы поступали атаманам районных казачьих обществ. Экстренно был собран совет атаманов: переговорили, обсудили и решили идти на помощь. За первые трое-четверо суток нам поступили 8 тыс. заявлений от казаков, которые были готовы присоединиться к нашему отряду и выдвинуться на Крымский полуостров.

Первоначально мы не понимали, какие задачи будут поставлены, что нам нужно будет делать, поэтому было принято решение взять одну тысячу казаков-добровольцев, а остальных оставить в резерве — находиться в режиме ожидания и, в случае поступления команды, выдвинуться на полуостров.

— На днях в Керчи открыли часовню в память об участии казаков Кубанского казачьего войска в событиях по возвращению Крыма и Севастополя в состав России. Люди называют это место фактически отправной точкой "Крымской весны". Так ли это? Почему?

— Это особое, знаковое, памятное место. В самом начале наш отряд разбил лагерь где-то в трех километрах от Керченской переправы, далее были сформированы казачьи сотни, затем инструктаж. Было принято решение действовать по легенде: мы паломники, совершаем поход по святым местам. При этом у каждого в рюкзаке, как полагается: казачья полевая форма, кубанка, необходимое обмундирование. Удалось успешно переправиться, была ночь. А дальше? Куда нам деваться? Все чужое вокруг.

И вот одна из первых переправившихся казачьих сотен получила приют в храме святого апостола Андрея Первозванного в Керчи. Настоятель храма отец Николай — настоящий патриот и герой нашего времени. Когда мы с первыми казаками были уже на территории храма, за его воротами десятки глаз сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и милиции следили за каждым нашим шагом. Отец Николай тогда не побоялся и благословил казаков ночевать на территории храма. Спали в этом храме на полу, ждали прибытия автобусов. В память об этом и была построена часовня во имя Покрова Пресвятой Богородицы на территории храма апостола Андрея Первозванного.

— Какие задачи тогда были поставлены перед казаками-добровольцами?

— Была поставлена задача — перекрыть границу между Республикой Крым и Херсонской областью. Это было не просто с точки зрения организации логистики: нужно было разделить колонну автобусов, которыми мы следовали, перенаправить их. И нам удалось это сделать.

1 марта 2014 года, уже к вечеру, 240 казаков-добровольцев стеной встали с оружием в руках на Турецком валу во главе с атаманом Таманского отдела Иваном Безуглым, ушедшим уже в мир иной, и Сергеем Савотиным, атаманом Черноморского казачьего округа; 70 казаков встали на Перекопе во главе с атаманом Крымского районного казачьего общества Сергеем Гричаненко, перекрыв противнику возможность передвижения в направлении Армянска со стороны Каховки и Новой Каховки; 150 казаков во главе с атаманом Екатеринодарского отдела Виктором Светличным встали на южной окраине — селе Чонгар; 50 казаков досматривали поезда, прибывающие с территории Украины, 150 казаков во главе с атаманом Майкопского казачьего отдела Александром Даниловым приступили совместно с отрядами самообороны к охране общественного порядка в Севастополе; 230 казаков взяли под круглосуточную охрану здания Правительства, Верховного совета Республики Крым, телецентра; остальные казаки перекрывали возможность вывода боевой техники, вооружения и боеприпасов 38 украинским воинским частям, которые тогда дислоцировались на территории Крыма. Для координации с Черноморским флотом был направлен отряд во главе с моим первым заместителем Николаем Перваковым. Разъяснительную и патриотическую работу с казаками вел мой заместитель Константин Перенижко. Такая была группировка.

Нацистско-бандеровские молодчики наступали со стороны Одессы, Херсона, Харькова и Изюма. Их вторжение на территорию Крымского полуострова было не допущено.

— Как местные жители тогда восприняли помощь со стороны казачества?

— Крым встретил нас холодным дождем, переходящим в снег, и пронизывающим ветром. Местные жители, узнав о нашем прибытии, приносили теплые вещи, постельное белье, продукты питания. Люди привозили продукты из Армянска, Красноперекопска, Джанкоя… Передавая провизию они просили только об одном: "Пожалуйста, не бросьте нас!". Каждый из них благодарил за то, что мы, оставив свои семьи, приехали их защитить.

Было взаимодействие с местными казаками. Еще до начала всех событий на территории Украины казаки, проживающие на территории Крыма и Севастополя, приезжали к нам, мы ездили к ним, знали друг друга, поддерживали связь.

Сергей Аксенов незадолго до того, как мы пришли на полуостров, фактически стал главой Республики. У нас было теснейшее взаимодействие, мы понимали друг друга, были на связи для выполнения задач, которые нам были поставлены. Была большая помощь со стороны отрядов самообороны, которые Аксенов и его команда формировали. Мы работали вместе, служили вместе, добивались этого успеха вместе.

Это был настоящий боевой поход Кубанского казачьего войска. Так практически три недели мы совместно с бойцами спецподразделения "Беркут" и отрядами самообороны выполняли поставленные задачи. Ни один казак не дрогнул. Поэтому казаки Кубанского казачьего войска в полной мере вместе с отрядами самообороны, вместе с жителями Республики Крым и Севастополя причастны к их возвращению в состав России.

— В 2014 году весь мир облетели кадры из Крыма, где впервые после воссоединения с Россией праздновали День Победы. Вы были там. Ощущалась ли тогда какая-то по-новому особенная историческая ценность этого праздника?

— Мы никогда не сможем прочувствовать в полной мере, как наши предки праздновали победу советского народа над немецко-фашистскими захватчиками 9 мая 1945 года. Только по кадрам хроники, из рассказов, из книг. Я видел, как в Крыму праздновали День Победы после того, как прошел референдум, где было принято решение о воссоединении с Россией. На центральной площади тогда собрались, наверное, тысяч 50 жителей Крыма: одни плакали от счастья, другие танцевали, третьи ликовали. Это было торжество, которое я запомню на всю жизнь. Тогда на этой площади я встретил пожилую пару: муж и жена стояли, склонив головы на плечи друг другу, накрылись флагом России и рыдали. А потом женщина сказала своему мужу: "Петенька, теперь мы можем умирать спокойно, потому что наши дети будут жить в России".

— Численность казаков-добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, продолжает расти. Какова текущая общая группировка?

— 47 тыс. казаков-добровольцев с учетом ротации воюют в зоне проведения специальной военной операции, из них 5 тыс. награждены государственными наградами. Они добровольцы: это те, кто оставил семьи, детей, самостоятельно принял решение защищать нашу великую страну. Это 27 добровольческих казачьих отрядов. Я уверен, что их будет еще больше. Российское казачество мощное и сильное, мы готовы защищать в любой момент нашу великую Россию.