Интервью

Александр Алаев: РПЛ должна стать премиальным брендом

Глава Российской премьер-лиги — о целях организации, стратегии развития и текущем сезоне

Роман Шлуинский

Александр Алаев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Российская премьер-лига (РПЛ) во главе с Александром Алаевым представила на форуме "Россия — спортивная держава" новую стратегию до 2030 года. В интервью ТАСС глава организации рассказал о ее концепции, заработке РПЛ и взаимодействии с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

— Как вы можете объяснить простым языком новую стратегию РПЛ?

— РПЛ — премиальный бренд, если очень коротко. Не лить никакую воду. Мы прошли большой путь. РПЛ — главный спортивный продукт страны, исходя из цифр. Мы хотим стать премиальным продуктом. Мы заявили среднюю посещаемость матчей в 18 тыс. человек. 5 млн — охват матчей на бесплатном канале. 1 млн подписчиков на платном канале. Плюс 20% роста в digital-аудитории в социальных сетях — это уже достаточно серьезный момент. Именно это характеризует премиальность нашей лиги. Чтобы партнеры хотели ассоциироваться с РПЛ, тяжело было попасть на матчи. Задача сложная, но выполнимая.

— Как клубы реагировали, кто больше всех участвовал в разработке?

— Не хочу выделять, кто больше, а кто меньше. Все клубы принимали участие. Как всегда, были активны "Зенит", ЦСКА, "Динамо", они входят в правление. Хотелось бы сказать слова благодарности генеральному директору ЦСКА Роману Юрьевичу Бабаеву, генеральному директору "Динамо" Павлу Константиновичу Пивоварову, заместителю председателя правления "Зенита" Максиму Александровичу Погорелову, отдельное спасибо генеральному директору "Локомотива" Владимиру Валерьевичу Леонченко, что приехали на форум, поддержали нас. Это наша стратегия, мы готовы ее реализовывать и за нее отвечать.

— Как помогал Российский футбольный союз (РФС)?

— Стратегия была принята единогласно. Конечно, помогали. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов — опытный стратег, выделял людей. Они очень серьезно относятся к таким документам. Слушали, приняли их какие-то комментарии. Как уже говорилось, главное, что есть видение, что мы идем вместе.

— Как РПЛ планирует зарабатывать?

— Исходя из стратегии, которую мы представили на форуме, многие ведь жалуются, что нет цифр. Хотя стратегия будет действовать с 2026 года, контракты подписывали на 2026 год, но мы себе KPI ставим, лига и клубы, — +20% от тех контрактов, которые были подписаны в другой реальности три года назад. Это очень непросто. Все понимают, что происходит с экономикой, я говорю про спортивную, не самые лучшие времена, например, у букмекеров. Но мы не боимся, говорим — минимум 20% роста к текущему контракту.

— Лучший и худший моменты первой части сезона РПЛ?

— Самый лучший момент состоит в том, что после 14 туров есть интрига в чемпионате. Из худшего пока нечего даже вспомнить. Чемпионат идет без скандалов. Главное — не накаркать. Игроков не могу отмечать, скажу попозже.

— Лучший гол первой части сезона?

— Гол нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева в матче с ЦСКА. Я был на стадионе. Я не могу же за кого-то болеть, мне нужно сдерживать эмоции. Но тут я вскочил, потому что вызвало сильное удивление.

— Что по вопросу допуска российских клубов к еврокубкам?

— Я на презентации стратегии РПЛ сказал, что мечтаю как гражданин и функционер, что мы вернемся в еврокубки, откуда нас несправедливо исключили. Когда это случится — не в моей юрисдикции. Я гадать не хочу, буду ждать, верю, что мы вернемся.

— Как идет взаимодействие с министром спорта Михаилом Дегтяревым?

— Тот факт, что министр принял президента лиги, выслушал стратегию, одобрил, разрешил нам презентовать ее на форуме "Россия — спортивная держава", включился во время нахождения в Москве в презентацию, говорит о его вовлеченности и внимании к футболу, за что ему огромное спасибо. Идет диалог, все вопросы мы как футбольное сообщество с ним обязательно решим. В том числе лимит на легионеров.

— Как вам участие в форуме "Россия — спортивная держава"?

— Мы здесь являемся новичками. Но участие в таком форуме позволяет получить новый опыт как лично для меня, так и для всей лиги.