Продюсер из США Стивен Мао: в России на всех культурных уровнях стремятся к совершенству

— Стивен, рады видеть вас в ТАСС! Недавно вы вновь посетили кинофестиваль "Будем жить". Какие он оставил впечатления? — Я люблю этот фестиваль. Его основал Евгений Герасимов — прекрасный актер, режиссер и общественный деятель. Мы дружим много лет, за это время я был на фестивале и в составе жюри, и в качестве гостя. Для меня большая радость каждый раз встречаться с перспективными режиссерами, участниками и зрителями фестиваля. Здесь всегда царит творческая атмосфера, команда фестиваля активно поддерживает российских кинематографистов из разных регионов, сотрудничая со ВГИКом и Фондом поддержки регионального кинематографа (ФПРК). Организаторы создают условия, в которых молодые режиссеры из разных уголков России и других стран мира могут представить свои работы. Мне не раз выпадала честь быть в отборочном комитете и жюри, а также вручать гранты начинающим авторам. Во время своей вступительной речи на открытии фестиваля у меня была возможность поделиться своим мнением о важности международного сотрудничества. Я всегда говорил, что ни один артист или спортсмен не должен подвергаться дискриминации из-за своей национальной принадлежности. Очень здорово, что фестиваль поддерживает молодых российских студентов, подающих надежды, и перспективных талантливых кинематографистов на их профессиональном пути. — Что вас удивило больше всего в этот раз? — Посещаемость была исключительно высокой — зал был наполнен людьми, было много иностранных гостей. Фильмы, показанные на фестивале, были превосходными. Меня впечатлила картина, срежиссированная Яной Недзвецкой, "Пуанты для моей мамы". Она рассказывает трогательную историю 15-летней девочки с синдромом Аспергера, которая мечтает стать балериной. Для меня было большой честью встретиться с паралимпийской спортсменкой Анастасией Диодоровой и ее матерью и вручить ей специальный приз президента фестиваля. Ее мужественная история была показана в документальном фильме "Диодорова. Против течения" (реж. Сандал Баишев — прим. ТАСС). В юном возрасте она потеряла обе руки, но, преодолев тяжелейшие испытания, стала серебряным призером Паралимпийских игр в Пекине. — Как вы оцениваете уровень российских кинофестивалей в целом? — Очень высоко. Помимо "Будем жить" отмечу Московский международный кинофестиваль (ММКФ) — одно из ведущих событий в мировой киноиндустрии. В 2019 году на нем был показан спродюсированный мной короткометражный фильм "Кожа" (реж. Гай Наттив — прим. ТАСС), который был удостоен премии "Оскар". Московский еврейский международный кинофестиваль, созданный Егором Одинцовым, также заслуживает внимания. Программы этих фестивалей включают фильмы мирового уровня.

Описание Народный артист РФ Сергей Филин с балериной Марией Прорвич (слева), представитель посольства США в России Келли Дюбуа (третья справа), гендиректор студии Da Records Наталья Доморацкая и почетный член жюри фестиваля "Будем жить" Стивен Мао (справа) на церемонии открытия фестиваля © ООО "Студия Мао"

— Удалось ли вам погулять по Москве в этот приезд? Какие ваши любимые места в столице? — Москва — прекрасный город с богатой историей и традициями. Архитектура хорошо сохранилась, в городе царит атмосфера безопасности, а метро — невероятно красивое и чистое. Что примечательно — Москва постоянно развивается. Еще это город, известный своими замечательными ресторанами и высоким уровнем сервиса. Если говорить о любимых местах, я — любитель музеев — люблю Третьяковскую галерею и Пушкинский музей. Среди моих любимых русских художников — Валентин Серов, мне нравится его картина "Девочка с персиками", а также Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Василий Суриков. Я очень хочу своими глазами увидеть картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Это мое любимое художественное произведение, но я его никогда не видел вживую. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву и мне удается посетить Третьяковскую галерею, она находится на реставрации. Я слышал, что сейчас она вновь выставлена, и увидеть ее входит в список дел, пока я нахожусь в Москве. Я также поклонник Большого театра, на сцене которого продолжают ставить традиционные балеты и оперы. И конечно, парки: Парк Горького и ВДНХ просто замечательные! Москва — отличный город для прогулок. — Вы говорили ранее, что еще не снимали фильмы за пределами Москвы, но очень бы хотели. Есть ли какие-то планы на этот счет? — Да, я и моя компания Studio Mao очень заинтересованы в съемках в регионах. Карелия, Урал, Владивосток, Иркутск и озеро Байкал — невероятно живописные места, там есть кинематографические пейзажи, некоторые из которых до сих пор неизведаны. Мы планируем съемки в этих регионах. Наши интересы в этом совпадают с планами Министерства культуры РФ привлекать иностранных кинематографистов к съемкам в России. В 2026 году мы планируем снимать здесь несколько новых проектов. Первый — эпизод седьмого сезона кулинарного шоу "С нуля" (англ. From Scratch — прим. ТАСС), создателем и ведущим которого является Дэвид Москоу. И так совпало, что его фамилия действительно переводится на русский как "Москва". В шоу Дэвид посещает рестораны по всему миру, работает с шеф-поварами над блюдами, и вместе они составляют особое меню. Это очень популярное в Америке телешоу, недавно я узнал, что рекламный щит седьмого сезона проекта появится на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Мы планируем снять один эпизод "С нуля" в Москве и Новосибирске, в ресторане "СибирьСибирь". Это будет совместное американо-российское производство. Евгений Герасимов, которого я уже упоминал, будет ассоциированным продюсером этого эпизода.

Описание Почетный член жюри фестиваля "Будем жить" Стивен Мао и президент фестиваля Евгений Герасимов © ООО "Студия Мао"

— Раз речь зашла про еду, не могу не спросить, какие русские блюда можете назвать любимыми. — Я люблю холодец и белые грибы — таких не найдешь за пределами России. И то и другое превосходно готовят в ресторане "Кафе Пушкинъ". В последние годы шеф-повара в России стали гораздо более креативными. Они стали больше использовать местные ингредиенты и в меньшей степени зависеть от иностранного импорта — мне, как иностранцу, интересно наблюдать за этим, когда я возвращаюсь в российскую столицу. Если говорить о конкретных местах, неподалеку от любимого мною Большого театра есть ресторан "Большой", где можно отлично провести время перед спектаклем или после. Еще я недавно поужинал в ресторане Grand Cru, созданном Анатолием Корнеевым, где шеф-повар Давид Эммерле готовит необыкновенные блюда. — Спасибо за рекомендации! Вернемся к будущим проектам. Есть ли художественные фильмы, которые вы планируете снять в России? — В следующем году мы планируем начать производство трех российско-американских фильмов с легендарным актером Стивеном Сигалом в главной роли. Не могу говорить много, но это остросюжетные драмы, действие которых разворачивается в России и других странах. В одном из проектов запланировано пять сцен, съемки которых пройдут по всей стране, в том числе на Алтае. Мы с нетерпением ждем возможности запустить этот проект в производство. Во всех картинах будут задействованы американские и российские съемочные группы — мы действительно стремимся сблизить наши киноиндустрии. Один из фильмов будет с философским подтекстом, на стыке боевика и "духовной" истории. Могу поделиться, что у нас уже есть договоренность о международной дистрибуции проектов — они выйдут в прокат в России, США и ряде других стран. — Как вы сказали, российское и американское кино сегодня ищет новые пути для сотрудничества. Какие культурные или производственные барьеры и различия вы видите между нашими киноиндустриями? — Я не верю в существование культурных барьеров, выходящих за рамки обычных старых стереотипов. Но методы создания фильмов в Штатах и в России действительно сильно различаются с точки зрения производства. Наша задача при совместной работе состоит в том, чтобы объединить разные команды и добиться синергии. По моим наблюдениям, в американских проектах режиссер полностью контролирует съемочную площадку. В России же на съемочных площадках я наблюдал только совместную работу: все члены съемочной группы работают сообща и каждый вносит в проект что-то свое. Это сильно отличается от нашего производственного стиля. — Ранее наши президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили идею обмена фильмами между Россией и Соединенными Штатами. Какие фильмы вы бы предложили для такой инициативы? — Я думаю, что это отличная идея. В трудные времена крайне важно поддерживать открытый диалог на культурном и художественном уровнях. На мой взгляд, в этом обмене могут быть важны фильмы, которые разрушают стереотипы с обеих сторон. И конечно, боевики — они будут пользоваться успехом из-за остросюжетного наполнения. Я думаю, нужно начать с этого. Нам уже дан зеленый свет на самом высоком уровне со стороны обоих президентов. Нам еще предстоит заручиться поддержкой культурных ведомств обеих стран: это безусловно придаст импульс дальнейшей работе. Если говорить о совместном кинопроизводстве между нашими странами, я бы начал с нескольких сильных сценариев для остросюжетных драм. Важно, чтобы первые совместные работы были успешными как в художественном, так и в финансовом плане. — Давайте поговорим о фильме "Кремлевский волшебник", который рассказывает историю Владимира Путина. Вы упомянули, что уже посмотрели его. Расскажите, разрушены ли там упомянутые вами стереотипы?

Описание Стивен Мао на мировой премьере фильма "Кремлевский волшебник" в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля © ООО "Студия Мао"