Продюсер из США Стивен Мао: в России на всех культурных уровнях стремятся к совершенству

— Стивен, рады видеть вас в ТАСС! Недавно вы вновь посетили кинофестиваль "Будем жить". Какие он оставил впечатления?
— Я люблю этот фестиваль. Его основал Евгений Герасимов — прекрасный актер, режиссер и общественный деятель. Мы дружим много лет, за это время я был на фестивале и в составе жюри, и в качестве гостя. Для меня большая радость каждый раз встречаться с перспективными режиссерами, участниками и зрителями фестиваля. Здесь всегда царит творческая атмосфера, команда фестиваля активно поддерживает российских кинематографистов из разных регионов, сотрудничая со ВГИКом и Фондом поддержки регионального кинематографа (ФПРК). Организаторы создают условия, в которых молодые режиссеры из разных уголков России и других стран мира могут представить свои работы. Мне не раз выпадала честь быть в отборочном комитете и жюри, а также вручать гранты начинающим авторам. Во время своей вступительной речи на открытии фестиваля у меня была возможность поделиться своим мнением о важности международного сотрудничества. Я всегда говорил, что ни один артист или спортсмен не должен подвергаться дискриминации из-за своей национальной принадлежности. Очень здорово, что фестиваль поддерживает молодых российских студентов, подающих надежды, и перспективных талантливых кинематографистов на их профессиональном пути.
— Что вас удивило больше всего в этот раз?
— Посещаемость была исключительно высокой — зал был наполнен людьми, было много иностранных гостей. Фильмы, показанные на фестивале, были превосходными. Меня впечатлила картина, срежиссированная Яной Недзвецкой, "Пуанты для моей мамы". Она рассказывает трогательную историю 15-летней девочки с синдромом Аспергера, которая мечтает стать балериной.
Для меня было большой честью встретиться с паралимпийской спортсменкой Анастасией Диодоровой и ее матерью и вручить ей специальный приз президента фестиваля. Ее мужественная история была показана в документальном фильме "Диодорова. Против течения" (реж. Сандал Баишев — прим. ТАСС). В юном возрасте она потеряла обе руки, но, преодолев тяжелейшие испытания, стала серебряным призером Паралимпийских игр в Пекине.
— Как вы оцениваете уровень российских кинофестивалей в целом?
— Очень высоко. Помимо "Будем жить" отмечу Московский международный кинофестиваль (ММКФ) — одно из ведущих событий в мировой киноиндустрии. В 2019 году на нем был показан спродюсированный мной короткометражный фильм "Кожа" (реж. Гай Наттив — прим. ТАСС), который был удостоен премии "Оскар". Московский еврейский международный кинофестиваль, созданный Егором Одинцовым, также заслуживает внимания. Программы этих фестивалей включают фильмы мирового уровня.
— Удалось ли вам погулять по Москве в этот приезд? Какие ваши любимые места в столице?
— Москва — прекрасный город с богатой историей и традициями. Архитектура хорошо сохранилась, в городе царит атмосфера безопасности, а метро — невероятно красивое и чистое. Что примечательно — Москва постоянно развивается. Еще это город, известный своими замечательными ресторанами и высоким уровнем сервиса. Если говорить о любимых местах, я — любитель музеев — люблю Третьяковскую галерею и Пушкинский музей. Среди моих любимых русских художников — Валентин Серов, мне нравится его картина "Девочка с персиками", а также Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Василий Суриков. Я очень хочу своими глазами увидеть картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Это мое любимое художественное произведение, но я его никогда не видел вживую. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву и мне удается посетить Третьяковскую галерею, она находится на реставрации. Я слышал, что сейчас она вновь выставлена, и увидеть ее входит в список дел, пока я нахожусь в Москве. Я также поклонник Большого театра, на сцене которого продолжают ставить традиционные балеты и оперы. И конечно, парки: Парк Горького и ВДНХ просто замечательные! Москва — отличный город для прогулок.
— Вы говорили ранее, что еще не снимали фильмы за пределами Москвы, но очень бы хотели. Есть ли какие-то планы на этот счет?
— Да, я и моя компания Studio Mao очень заинтересованы в съемках в регионах. Карелия, Урал, Владивосток, Иркутск и озеро Байкал — невероятно живописные места, там есть кинематографические пейзажи, некоторые из которых до сих пор неизведаны. Мы планируем съемки в этих регионах. Наши интересы в этом совпадают с планами Министерства культуры РФ привлекать иностранных кинематографистов к съемкам в России. В 2026 году мы планируем снимать здесь несколько новых проектов. Первый — эпизод седьмого сезона кулинарного шоу "С нуля" (англ. From Scratch — прим. ТАСС), создателем и ведущим которого является Дэвид Москоу. И так совпало, что его фамилия действительно переводится на русский как "Москва". В шоу Дэвид посещает рестораны по всему миру, работает с шеф-поварами над блюдами, и вместе они составляют особое меню. Это очень популярное в Америке телешоу, недавно я узнал, что рекламный щит седьмого сезона проекта появится на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Мы планируем снять один эпизод "С нуля" в Москве и Новосибирске, в ресторане "СибирьСибирь". Это будет совместное американо-российское производство. Евгений Герасимов, которого я уже упоминал, будет ассоциированным продюсером этого эпизода.
— Раз речь зашла про еду, не могу не спросить, какие русские блюда можете назвать любимыми.
— Я люблю холодец и белые грибы — таких не найдешь за пределами России. И то и другое превосходно готовят в ресторане "Кафе Пушкинъ". В последние годы шеф-повара в России стали гораздо более креативными. Они стали больше использовать местные ингредиенты и в меньшей степени зависеть от иностранного импорта — мне, как иностранцу, интересно наблюдать за этим, когда я возвращаюсь в российскую столицу. Если говорить о конкретных местах, неподалеку от любимого мною Большого театра есть ресторан "Большой", где можно отлично провести время перед спектаклем или после. Еще я недавно поужинал в ресторане Grand Cru, созданном Анатолием Корнеевым, где шеф-повар Давид Эммерле готовит необыкновенные блюда.
— Спасибо за рекомендации! Вернемся к будущим проектам. Есть ли художественные фильмы, которые вы планируете снять в России?
— В следующем году мы планируем начать производство трех российско-американских фильмов с легендарным актером Стивеном Сигалом в главной роли. Не могу говорить много, но это остросюжетные драмы, действие которых разворачивается в России и других странах. В одном из проектов запланировано пять сцен, съемки которых пройдут по всей стране, в том числе на Алтае. Мы с нетерпением ждем возможности запустить этот проект в производство. Во всех картинах будут задействованы американские и российские съемочные группы — мы действительно стремимся сблизить наши киноиндустрии. Один из фильмов будет с философским подтекстом, на стыке боевика и "духовной" истории. Могу поделиться, что у нас уже есть договоренность о международной дистрибуции проектов — они выйдут в прокат в России, США и ряде других стран.
— Как вы сказали, российское и американское кино сегодня ищет новые пути для сотрудничества. Какие культурные или производственные барьеры и различия вы видите между нашими киноиндустриями?
— Я не верю в существование культурных барьеров, выходящих за рамки обычных старых стереотипов. Но методы создания фильмов в Штатах и в России действительно сильно различаются с точки зрения производства. Наша задача при совместной работе состоит в том, чтобы объединить разные команды и добиться синергии. По моим наблюдениям, в американских проектах режиссер полностью контролирует съемочную площадку. В России же на съемочных площадках я наблюдал только совместную работу: все члены съемочной группы работают сообща и каждый вносит в проект что-то свое. Это сильно отличается от нашего производственного стиля.
— Ранее наши президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили идею обмена фильмами между Россией и Соединенными Штатами. Какие фильмы вы бы предложили для такой инициативы?
— Я думаю, что это отличная идея. В трудные времена крайне важно поддерживать открытый диалог на культурном и художественном уровнях. На мой взгляд, в этом обмене могут быть важны фильмы, которые разрушают стереотипы с обеих сторон. И конечно, боевики — они будут пользоваться успехом из-за остросюжетного наполнения. Я думаю, нужно начать с этого. Нам уже дан зеленый свет на самом высоком уровне со стороны обоих президентов. Нам еще предстоит заручиться поддержкой культурных ведомств обеих стран: это безусловно придаст импульс дальнейшей работе. Если говорить о совместном кинопроизводстве между нашими странами, я бы начал с нескольких сильных сценариев для остросюжетных драм. Важно, чтобы первые совместные работы были успешными как в художественном, так и в финансовом плане.
— Давайте поговорим о фильме "Кремлевский волшебник", который рассказывает историю Владимира Путина. Вы упомянули, что уже посмотрели его. Расскажите, разрушены ли там упомянутые вами стереотипы?
— Да, мне посчастливилось побывать на мировой премьере фильма в рамках конкурсной программы 82-го Венецианского кинофестиваля. История полувымышленная, так что к ней нужно подходить именно с этой точки зрения. В фильме потрясающий актерский состав — Джеффри Райт, Пол Дано, Алисия Викандер, Джуд Лоу. Последнему, на мой взгляд, действительно удалось вжиться в образ — он изобразил Владимира Путина со всеми его манерами. Джуд явно изучал роль, и я был очень впечатлен уровнем его самоотдачи персонажу, он действительно многое вложил в него. История основана на медийной части персоны Владимира Путина с самого начала его карьеры вплоть до наших дней. Это независимый фильм, и в нем есть некоторые аспекты, которые обыгрывают стереотипы о России. Это сделано без негатива, скорее это часть авторского видения режиссера. Фильм определенно стоит посмотреть. По большей части картина, на мой взгляд, позитивна по отношению к России.
— А что вас вдохновляет в российском кино?
— В России на всех художественных уровнях существует традиция стремиться к совершенству в искусстве, будь то балет, опера или кино. Мне кажется, что люди здесь действительно стараются создать что-то по-настоящему фантастическое. И это замечательно для продюсера — работать с людьми, которые искренне верят в то, к чему стремятся, и в то, что они делают. Говоря о российском кино, я люблю классику: "Москва слезам не верит" (1979, реж. Владимир Меньшов) — один из моих любимых фильмов, еще мне нравится картина "Утомленные солнцем" (1994, реж. Никита Михалков). Никита Михалков — просто потрясающий актер и по-настоящему великий кинематографист. Из недавних релизов отмечу фильм "Серебряные коньки" (2020, реж. Михаил Локшин) — он замечательный, отличная постановка, хороший сюжет, очень высокий уровень продакшена и отличные визуальные эффекты. "Т-34" (2019, реж. Алексей Сидоров) — еще один пример. Очень дорогое производство, хорошая история и смотреть его очень интересно.
— Вы упомянули Никиту Михалкова. Уже 27 ноября состоится первая церемония вручения учрежденной им кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Как вы считаете, это значимое событие для кинематографа?
— Никита Михалков — настоящая легенда международного кинобизнеса. Он пользуется огромным авторитетом и уважением в нашей индустрии. Поэтому я уверен, что все, что он сделает, будет фантастическим. Всегда есть место для новых фестивалей и премий, особенно тех, которые объединяют кинематографистов со всего мира.
— Напоследок давайте поговорим про искусственный интеллект в кино — похоже, что он действительно захватывает индустрию. Как вы думаете, сможет ли он заменить человека в кино? Используете ли его вы или ваши американские коллеги-кинематографисты?
— Я думаю, что по мере развития технологий он, безусловно, может заменить некоторые компоненты традиционного кинопроизводства. Но фильмы — это истории, а истории рассказывают люди. Поэтому я считаю, что сценарная часть кинопроизводства не будет автоматизирована.
Искусственный интеллект, безусловно, останется в киноиндустрии, и я думаю, что он может помочь кинематографистам. Например, мы сотрудничаем с Orbital Studios в Лос-Анджелесе — это студия для производства видеоконтента площадью 36 тыс. кв. футов, одна из самых больших в мире, с двумя светодиодными залами, оснащенными 3D-трекингом. Там мы можем создавать целые миры. Мы можем снимать в студии в США, а зрители будут думать, что мы в Лондоне — светодиодные экраны показывают настолько качественное изображение, что почти невозможно отличить реальность от студии.
Тем не менее традиционные кинематографисты по-прежнему предпочитают снимать вживую. Интересно, что пленка — настоящая 35-миллиметровая — возвращается. Раньше такой способ съемки медленно уходил из пользования, сейчас, напротив, наблюдается его возрождение. Так что да, некоторые люди будут создавать фильмы с помощью искусственного интеллекта, но мы в Studio Mao, вероятно, в ближайшее время к этому не придем, мы придерживаемся более традиционных взглядов. Как я уже говорил, истинная ценность фильма заключается в сюжете, в сценарии и в эмоциях, которые актер переносит на экран. Я не уверен, что ИИ сможет заменить это — по крайней мере, пока.