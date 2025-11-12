Интервью

Глава департамента МИД РФ: Европа хочет уговорить США выбрать военный сценарий

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в специальном интервью ТАСС рассказал о перспективах возобновления переговоров с Киевом в Стамбуле, отметил надежность ядерного щита России для белорусских союзников и заверил, что аляскинские договоренности Москвы и Вашингтона не ставили под сомнение принадлежность России Крыма, Донбасса и Новороссии

— Обращались ли белорусские партнеры по вопросам поставок по линии Союзного государства новейших российских видов вооружений? Возможны ли вслед за "Орешником" поставки Минску "Буревестника"?

— В связи с напряженной военно-политической обстановкой на западных рубежах Россия и Белоруссия в последние годы приняли меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности Союзного государства.

Активно развивается наше военное и военно-техническое сотрудничество. Функционирует совместная Региональная группировка войск. Проведенное в сентябре стратегическое учение "Запад-2025" продемонстрировало наличие у Союзного государства потенциала для отражения широкого спектра угроз с любых направлений. В ходе состоявшегося в октябре в Минске 25-го заседания российско-белорусской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству были достигнуты важные договоренности по линии оборонно-промышленных комплексов.

В последние годы качественно укрепилась соответствующая договорно-правовая база Союзного государства. В декабре 2024 года Высший Госсовет утвердил Концепцию безопасности, а президенты двух стран подписали межгосударственный договор о гарантиях безопасности, вступивший в силу в марте текущего года.

В нем зафиксирован перечень взаимных обязательств по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Для этого могут задействоваться все имеющиеся силы и средства, включая ядерное оружие в соответствии с "Основами государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В договоре прописаны гарантии незамедлительного предоставления по согласованию главами России и Белоруссии военной, военно-технической и иной помощи после официального обращения стороны, подвергшейся агрессии или угрозе агрессии.

Иными словами, российский ядерный щит надежно прикрывает наших белорусских союзников, а обновленная договорно-правовая база дает возможность размещения в братской республике любых средств защиты, включая все новейшие типы вооружения.

26 сентября в Москве состоялась первая встреча делегаций двух стран во главе со спецпредставителями президентов по обзору действия договора. Они констатировали совпадение оценок ситуации в сфере безопасности. На фоне усиления ракетной и ядерной угроз в связи с развитием схем и потенциалов "совместных ядерных миссий" НАТО и планами развернуть в Европе наземные ракеты средней и меньшей дальности американского и иного западного производства признано оправданным активное российско-белорусское взаимодействие в этих сферах. По договоренности президентов до конца года ожидается размещение на территории Белоруссии — в дополнение к российскому нестратегическому ядерному оружию — ракетных комплексов "Орешник".

Что касается вашего вопроса о передаче нашим белорусским союзникам ракет "Буревестник", то нам неизвестно об обращениях такого рода. В случае поступления они будут самым внимательным образом изучены военными специалистами с учетом уникальных тактико-технических характеристик данного изделия, а итоговое решение будет приниматься военно-политическим руководством двух стран в духе союзничества.

— Каковы перспективы переговорного процесса с Украиной в Стамбуле? Можно ли ожидать каких-то подвижек до конца года?

— В Стамбуле, как известно, состоялись три раунда прямых переговоров с украинскими представителями: 16 мая, 2 июня и 23 июля. Хотя разговор был непростой, удалось достичь важных договоренностей в гуманитарной сфере о масштабных обменах военнопленными, репатриации тел погибших и возвращении гражданских лиц. Стороны обменялись меморандумами с видением модальностей урегулирования. Кроме того, был развеян миф о якобы "десятках тысяч похищенных украинских детей". Украинцы передали нам список не из "десятков тысяч", а из 339 имен, который на треть оказался нерелевантен. Мы вручили украинцам наш список. Без ответа остается наше предложение о создании трех рабочих групп стамбульского процесса.

Таким образом, в настоящее время переговоры поставлены Киевом на паузу. Турецкие представители не раз призывали их возобновить. Российская команда к этому готова, мяч находится на украинской стороне.

— Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что территориальный вопрос в рамках урегулирования украинского конфликта обсуждается в разных форматах. Можно ли говорить, что сторонам удается сойти с максималистских подходов и перейти на этап сближения позиций и выхода на компромисс?

— Компромиссные по своей сути взаимопонимания алгоритма урегулирования кризиса вокруг Украины были достигнуты в ходе российско-американского саммита на Аляске 15 августа. Они были основаны на условиях справедливого и устойчивого мира, сформулированных президентом России Владимиром Путиным еще в июне 2024 года, и учитывали предложения, которые за девять дней до саммита нам передал спецпредставитель президента США [Стивен] Уиткофф. Американцы дали нам понять, что убедят Киев сойти с максималистских позиций и принять компромиссный алгоритм. Появилась надежда, что удалось перейти на тот этап политико-дипломатического урегулирования, о котором вы говорите.

Насколько можно понять, с убеждением Киева у американцев возникли трудности, а Лондон и Брюссель стали пытаться настроить Вашингтон на то, чтобы отказаться от дипломатии в пользу военного решения конфликта. В настоящий момент мы ожидаем от американцев подтверждения приверженности аляскинским договоренностям.

Хочу подчеркнуть, что при их компромиссном характере никто не ставит под сомнение принадлежность России Крыма, Донбасса и Новороссии, жители которых на референдумах 2014 и 2022 годов выступили в пользу воссоединения с Россией. Их выбор — это императив для всех

Важно также помнить, что территориальный вопрос — это часть пакета урегулирования. Мы много раз говорили, что для нас важны не территории, а люди. Необходимо устранить первопричины конфликта, вернув Украину к истокам ее государственности начала 1990-х годов. А именно добиваться прекращения дискриминации и восстановления на Украине прав человека, прежде всего русских и русскоязычных граждан, ее отказа от неонацизма, возвращения к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу.

— Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщали, что вслед за провокацией с беспилотниками Киев готовит еще более одиозную провокацию — забросить в Польшу диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), якобы состоящую из военнослужащих России и Белоруссии, и сымитировать атаку на объекты критической инфраструктуры. Насколько высоки риски, что такие провокации подорвут мирный процесс, поставленный пока на паузу?

— Мы не раз были свидетелями действий киевского режима, направленных на срыв мирного урегулирования. Экспертные оценки указывают на то, что сегодня Украина близка к исчерпанию внутренних ресурсов для ведения боевых действий, отсюда попытки втянуть страны ЕС и НАТО в прямое военное противостояние с нашей страной. Ради самосохранения у власти режим Зеленского способен на любые провокации и террористические акты.

Что касается Польши, то ее власти всегда рады обвинить Россию в проблемах, возникающих в их стране. При этом выдвигаемые претензии, как правило, оказываются голословными. Достаточно вспомнить падение ракеты в Пшеводуве, которую поляки, не задумываясь, объявили российской, а потом вынужденно признали украинской.

Затем был инцидент с беспилотником в польском воздушном пространстве, когда наше предложение провести консультации и заняться серьезным расследованием было проигнорировано.

Кстати, на днях СВР России предупредила о еще одной готовящейся крупной провокации. По ее данным, европейские страны НАТО подбивают Киев на диверсию на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее реакторов. Было просчитано, что после этого с учетом розы ветров в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители районов, подконтрольных киевскому режиму, и граждане стран ЕС вблизи западной границы Украины. Вину планируется возложить на Россию. Цель — попытаться изменить негативный для Киева и Запада ход боевых действий и настроить западную общественность и страны глобального Юга и Востока против нашей страны.

Полагаем, что предупреждения о подобных провокациях следует воспринимать со всей серьезностью.

— Как российская сторона оценивает риск конфликта в Приднестровье после выборов в Молдавии?

— Итоги прошедших парламентских выборов, в ходе которых жителей левобережья с молдавскими паспортами фактически лишили возможности участвовать в голосовании, не добавляют оптимизма в отношении развития диалога Кишинева и Тирасполя. Количество участков для приднестровцев, которых обычно открывалось 25–30, было сокращено до 12. Месторасположение некоторых из них было изменено непосредственно в день выборов, а голосовать можно было только по месту регистрации. Дошло до того, что под надуманными предлогами были закрыты мосты через Днестр, чтобы люди не смогли добраться до пунктов голосования.

Несмотря на такой неконструктивный подход Кишинева, российская сторона как гарант и посредник в процессе урегулирования подтверждает готовность содействовать восстановлению диалога между берегами Днестра.

— Следит ли Россия за делом главы Гагаузии Евгении Гуцул? Ожидает ли российская сторона, что Кишинев усилит давление на Гагаузскую автономию после того, как регион проголосовал за оппозицию, и начнутся ли новые политические гонения? Что мы делаем для освобождения Гуцул?

— После задержания Евгении Гуцул 25 марта мы неоднократно поднимали данный вопрос в Совете Безопасности ООН, Постоянном совете ОБСЕ, направляли обращения в адрес генсекретаря и глав исполнительных структур ОБСЕ, требовали отреагировать на ситуацию и добиться от Кишинева освобождения главы Гагаузской автономии. Более десяти раз с публичными заявлениями и комментариями выступала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Знаем, что обращения в международные структуры направляли простые граждане и общественные организации Молдавии. 9 апреля мера пресечения Гуцул была смягчена — изменена на домашний арест.

Однако 5 августа суд Кишинева приговорил ее к семи годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в $2,4 млн. Неоднократно отмечалось, что предъявленные Гуцул обвинения были политизированными, построенными на искаженных фактах и сомнительных показаниях. В Молдавии этот процесс, наряду с аналогичными разбирательствами в отношении оппозиционных политиков, назвали "показательным судилищем". Адвокаты Гуцул констатировали многочисленные процессуальные нарушения, среди которых отказ в доступе к подзащитной и давление на сторону защиты.

Вся эта ситуация является еще одним примером реализации политики, направленной на размывание автономного статуса Гагаузии, закрепленного Законом Республики Молдова 1994 года. Молдавские политологи считают, что с приближением предстоящих весной 2026 года выборов в Народное собрание Гагаузии официальный Кишинев будет усиливать давление на регион с целью приведения там к власти лояльных политиков.

Российская сторона продолжит применять весь арсенал дипломатических средств для побуждения властей Молдавии к соблюдению собственного законодательства и уважению прав, интересов и автономии гагаузского народа, имеющего тесные исторические и духовные связи с Россией.

— На Украине отозвали законопроект, который лишил бы русский язык защиты по Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств. Как в Москве могут это прокомментировать?

— Действительно, в конце октября этот скандальный законопроект по просьбе правительства Украины был снят с рассмотрения Верховной радой.

Некоторые украинские депутаты заявили, что на такой шаг правительство пошло под давлением неких функционеров Совета Европы, которые якобы являются "лоббистами российских интересов". Их не смутила абсурдность такого утверждения, поскольку Россия вышла из Совета Европы еще в 2022 году.

А вот определенные изменения в подходе ЕС исключать нельзя. Безоговорочная поддержка Брюсселя давно воспринимается Киевом как карт-бланш, в том числе на действия, выходящие за нормы права и морали. Но как известно, безнаказанность порождает чувство вседозволенности. Видимо, в Киеве решили, что антироссийский ЕС согласится с очередным незаконным шагом, но просчитались. На этот раз европейцы притормозили своих подопечных.

Впрочем, не должно быть иллюзий относительно того, что отзыв законопроекта заставит Киев пересмотреть дискриминационную политику в отношении русского языка.

— Согласованы ли сейчас какие-то конкретные планы в отношении дальнейшей судьбы здания посольства Украины в Москве? Какова ситуация с российским зданием в Киеве?

— Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в условиях разрыва дипломатических отношений (а Киев сделал это в одностороннем порядке 22 февраля 2022 года) государства обязаны, даже в случае вооруженного конфликта, уважать и охранять помещения дипломатических представительств другого государства вместе с их имуществом и архивами. Кроме того, между Россией и Украиной действует межправительственное соглашение 1998 года о размещении и обслуживании дипломатических представительств, по которому их здания находятся в государственной собственности и пользуются неприкосновенностью.

В 2023 году Киевский горсовет разорвал договор аренды земли, на которой стоит наше посольство, а московские власти ответили тем же. Однако эти решения не касаются статуса зданий.

В настоящее время здания нашего посольства в Киеве и генконсульств в Одессе и Харькове законсервированы и, по имеющимся данным, остаются в неприкосновенности. С нашей стороны обеспечивается неприкосновенность украинской дипломатической собственности в России в соответствии с Венской конвенцией и двусторонними соглашениями.