Интервью

Футболист "Спартака" Дмитриев: хочу как минимум добиться успехов отца

Полузащитник — о молодежной сборной, больших деньгах и мечте

Елизавета Комиссарова

Игорь Дмитриев © Эрик Романенко/ ТАСС

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев стал лучшим ассистентом клуба после первого круга Мир — Российской премьер-лиги. С 12 по 18 ноября игрок в составе молодежной сборной России принял участие в международном турнире, где также были представлены команды Киргизии, Ирана и Бахрейна. В интервью ТАСС сын чемпиона СССР 1984 года Сергея Дмитриева рассказал об атмосфере в молодежке, отношении к деньгам, главной мотивации и заветной мечте.

— Как вас приняли в Киргизии?

— Перелет из Москвы занял больше четырех часов, затем из Оша мы добирались до Манаса на автобусе. В гостинице и аэропорту нас встречали местными угощениями и кумысом. Люди очень гостеприимны, всe время интересуются, нравится ли нам у них в гостях, и стараются угодить. Днем здесь солнечно и довольно тепло, играть в такую погоду очень комфортно.

— Успели ли переключиться на сборную после РПЛ?

— Все спокойно, я уже привык. Только первую тренировку пришлось пропустить из-за того, что приехал чуть позже, накануне была игра с "Ахматом" (2:1). Получается, перед отъездом в Киргизию одна тренировка была. В целом, так как я давно в сборной, все требования знаю, и уже не так сложно.

© Елизавета Комиссарова/ ТАСС

— Чем отличается атмосфера в клубе и сборной?

— Мы тут все друг с другом давно знакомы, потому что по возрасту играли в юношеских сборных. В этом плане ты приезжаешь, уже всех знаешь, со всеми на одном языке разговариваешь. Поэтому, понятно, тут проще и легче коммуницировать. Да, получается немного эмоционально разгрузиться за счет этого.

— На базе в Новогорске совсем рядом тренируется основная сборная России, видите ли скорым свой вызов в основу?

— Конечно. Очень хочется, чтобы это произошло как можно скорее. Поэтому надо работать, доказывать.

— Слышали что-нибудь про требования Валерия Карпина?

— В основной сборной не играл, поэтому точно сказать не могу. У каждого тренера свой подход, тут как-то сравнить с требованиями Ивана Шабарова не могу. Про что-то слышал, конечно, и ребята рассказывали.

— Готовы отказаться от сахара?

— А я и так не особо много потребляю сахара.

— Прошлой осенью вы играли с Матвеем Кисляком в молодежке. Ощущалось ли уже тогда, что парень вот-вот так заиграет в РПЛ?

— Мне кажется, мы тогда все играли плюс-минус не очень много в своих командах. Поэтому, наверное, никто не мог предположить, что кто-то из нас станет такой звездой.

— Когда вы выступали за "Крылья Советов", вы сказали, что Игорь Осинькин (бывший главный тренер команды — прим. ТАСС) классно раскрывает молодых футболистов. Удалось ли ему раскрыть вас?

— Да-да, сто процентов. Под его руководством ты чувствуешь уверенность, потому что тебе доверяют, ты играешь постоянно. От тебя требуют то, что ты умеешь, в чем-то помогают. Поэтому сто процентов.

— Могли ли в начале этого сезона предположить, что станете лучшим ассистентом "Спартака" после первого круга?

— Нет, сто процентов, не мог предположить.

— Насколько довольны своей игрой?

— Понятно, не прям доволен, потому что все равно клубные задачи всегда выше стоят индивидуальных. Так что, наверное, сделал не все, что мог.

— Ставите цель стать еще и лучшим бомбардиром?

— Конечно, хочется стать лучшим по всем показателям. Но понятно, что это очень сложно, учитывая, что у нас сильный чемпионат с сильными игроками. Очень хочется, но это и очень сложно.

— Какие эмоции испытываете, когда удается выиграть конкуренцию у более опытных игроков, в частности у легионеров?

— Конечно, ты сам увереннее себя чувствуешь, когда ты играешь, когда ты понимаешь, что тебе доверяют. Тебя выбирают, значит, рассчитывают на тебя. Поэтому от этого ты чувствуешь себя увереннее и прибавляешь в игре.

— С первых игр оценили масштаб команды, количество болельщиков?

— Конечно. Это самая народная команда, у которой больше всего болельщиков. Это я замечал, даже еще играя в других командах. Даже на домашние матчи других клубов приходило как будто больше болельщиков из "Спартака", чем своих. В каждом городе болельщиков приходит очень много, поэтому ты как будто домашний матч играешь.

— Что случилось во время последней поездки в Краснодар? Вот этот инцидент с разбитым окном автобуса.

— Мы тоже ничего не знаем. Просто ехали на игру, и в какой-то момент лопнуло стекло. Никаких подробностей не было.

— Чем обычно занимаетесь во время отпуска, как отвлекаетесь от футбола?

— Все время стараюсь увидеться с братьями, слетать куда-нибудь с друзьями, со всеми увидеться. К себе домой слетать. Поэтому в отпуске абстрагируешься легко.

— В основном в поездках отпуск проводите?

— Ну нет, в основном у себя дома в Санкт-Петербурге, и могу там на неделю улететь, а так в основном в Питере.

— Вы там родились, часто ли скучаете по родному городу?

— Да, когда приезжаешь, не хочется уезжать. Скучаешь по родному городу. Но сейчас я живу в лучшем городе в России. Тем более мне тут недалеко. Сейчас намного проще добираться, даже если два выходных дадут, могу спокойно домой съездить. Поэтому сейчас в этом плане намного проще.

— Топ ваших любимых мест в Санкт-Петербурге?

— Много разных. Всегда, когда спрашивают, я не могу как-то выделить. Смотря для чего, с какой целью.

— Прилетели на выходные на пару дней. Куда в первую очередь пойдете?

— Наверное, с братьями в ресторан куда-нибудь. Летом, например, там куча вариантов. Можно и на катере прокатиться, и в парк аттракционов пойти, много чего. Зимой, наверное, не так много вариантов из-за погоды. То снег, то слякоть.

— После перехода в топ-клуб как изменилось ваше отношение к деньгам?

— Особо ничего не поменялось. Все так же откладываю. Понятно, могу себе чуть больше позволить, чем тогда.

— На что откладываете?

— Квартира, машина, ничего необычного.

— Как молодым игрокам не терять голову при быстром карьерном скачке?

— Когда я из Второй лиги перешел в "Урал", у меня тоже крышу снесло. Я там месяца два-три, наверное, кучу вещей покупал, кроссовок и прочего. А потом просто как-то одумался, понял, что так делать нельзя, начал откладывать. А как с этим справиться, мне кажется, это от воспитания зависит. Ты должен понимать, что все равно у тебя что-то должно быть на будущее, так как футбольная карьера не такая долгая. Это же все равно влияет на твое сегодняшнее состояние, твое самочувствие. Поэтому, я думаю, это важный вопрос, который надо как-то обсуждать. Потому что, мне кажется, много таких игроков, которые после такого скачка могли закончить карьеру.

— Задумываетесь о карьере в Европе?

— В Европе все хотят поиграть, но я пока стараюсь не думать и показывать себя в России.

— За какими лигами следите?

— Больше всего за АПЛ и Ла Лигой. Вообще за всеми из топ-5, но просто больше каких-то матчей или обзоров могу посмотреть из чемпионатов Англии и Испании.

— Кого считаете сильнейшим на своей позиции?

— Если левый вингер, то из нынешних по итогам прошлого сезона — Рафинья. Он тоже левша. Из российских — за все время Аршавин, сто процентов.

— А из нынешних?

— Сейчас, наверное, Кирилл Глебов.

— Что является вашей главной мотивацией?

— Отец.

— Стремитесь добиться таких же успехов в футболе?

— Да, конечно. Это основная цель — добиться как минимум тех же целей.

— Планируете ли так же поиграть в нескольких клубах?

— Про такое не думал, больше трофеи имел в виду.

— А работу тренером допускаете в будущем?

— Пока что рано задумываться. Мне кажется, когда ты не так много играешь в футбол, тебе хочется продолжать дело в нем. Но я знаю много примеров, когда уже к концу карьеры устают немножко от футбола и не хотят дальше продолжать работу в нем. Иногда временно это. Устают, но затем возвращаются.

— В детстве вы занимались большим теннисом. Сейчас не следите за ним?

— Не особо слежу. Могу результаты какого-нибудь финала посмотреть, турнира Большого шлема, например. А так не могу сказать, что за кого-то болею.

— За какими-то другими видами спорта следите?

— Кроме футбола, не знаю даже. За хоккеем тоже не так тщательно. Знаю, кто победитель в каких-то турнирах, но особо не слежу.

— Как относитесь к инициативе о создании перечня книг для молодых футболистов?

— Мало слышал об этом. Но из литературы посоветовал бы "Капитанскую дочку", сто процентов. А так, мне кажется, это дело каждого — кто читает, кто фильмы смотрит. Понятно, все равно ты должен знать классику. Но чтобы перечень прям какой-то, мне кажется, нет. Все равно в основном берут пример в плане чего-то футбольного. Я не думаю, что, если ты увидишь, как кто-то читает книгу, ты сам возьмешь и начнешь.

— Какая у вас главная мечта?

— В футболе самая заветная — это выиграть чемпионат мира и получить "Золотой мяч". Просто по жизни — классическая мечта: семья, дети, чтобы все были здоровы.