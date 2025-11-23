Интервью

Директор Московского зоопарка: животные впадают в депрессию без внимания посетителей

Светлана Акулова рассказала ТАСС о международном взаимодействии и адаптации недавно прибывших животных

Редакция сайта ТАСС

Светлана Акулова © Владимир Гердо/ ТАСС

Московский зоопарк с приходом осени меняет свой график работы, некоторые животные зажировываются к зиме, кто-то переезжает в утепленные вольеры, и лишь малая часть животных зоопарка уходит в спячку. О том, как готовится зоопарк и его обитатели к холодам, как проходит адаптация недавно прибывших зверей, а также о международном взаимодействии рассказала в интервью ТАСС генеральный директор Московского зоопарка, депутат Московской городской думы Светлана Акулова.

— Светлана Владимировна, начался ноябрь, ночью бывают заморозки — как животные реагируют на такую перемену в погоде?

— Для животных нет плохой погоды, некоторые даже становятся более активны в заморозки. Части из них особенно нравится, когда выпадает снег. Есть животные, которые любят дождь, — наши сурикаты, и даже львы, хотя кошачьи обычно прячутся от воды.

Сейчас мы готовимся к зиме достаточно активно, уже завершающий этап. Мы проверяем климатические условия, исправность шиберов и других приспособлений, подстилку кому-то побольше даем. У медведей киперы уже закончили проводить тренинги и все меньше заходят к ним в вольер, чтобы не потревожить. У них выключают свет, выдают более питательные корма, чтобы они набирали массу. Как говорят киперы, можно определить готовность к зиме по шарообразности зверя. Но в спячку у нас уходит только 2–3% от всей коллекции, поэтому всех ждем, и наши питомцы ждут.

— Снижается ли число посетителей в холода? Как переживают это обитатели зоопарка?

— Я считаю, что в плохую погоду, особенно в зимний период, приходят посетители, которые по-настоящему любят животных. Мы, люди, немножко эгоистичные. Все требуют: "Дайте нам погладить, дайте нам поконтактировать с животными". Особенно на контактной площадке. Мы даем. Люди приходят, гладят, контактируют, животные привыкают к этому. А потом наступает плохая погода, холод, посетителям некомфортно, и их становится все меньше и меньше. А животные привыкли, и, конечно, они испытывают дискомфорт. Некоторые впадают в депрессию.

У нас жил барашек Борис, который очень любил посетителей и всегда ждал их. Он однажды заболел, и мы не понимали, что случилось, пока не посмотрели видео. Оказалось, что просто была пасмурная погода, было мало посетителей. На видео одни из немногих гостей — мама с двумя детьми — быстро прошли мимо его вольера, не остановившись. И у него была такая обиженная мордочка, он так расстроился, что люди прошли мимо. После этого барашек стал отказываться от еды. Но, поняв причины его депрессии, мы увеличили контакт с киперами, с ветеринарами. Подселили к нему компаньона, и настроение выровнялось.

Если вы приходите летом и говорите о том, что вы любите животных и любите с ними контактировать, тогда приходите и в плохую погоду, потому что они же ждут, они социализируются, им невероятно интересно и увлекательно также смотреть за нами, как и нам за ними.

© ТАСС

— Хочется спросить про манула Тимофея: как он проходит зажировку, как его здоровье?

— Сейчас идет завершающий этап, он весит где-то 5,9 кг — нужно 6,5. И сейчас он близится к своему финальному состоянию, кормят его один-два раза в сутки, чтобы он не испытывал стресса от ожидания кормления. Киперы решают: либо большую морскую свинку, либо двух крысок. Он должен проявить те повадки, которые проявляет в природе: прыгнуть, что-то разорвать, найти. И конечно, у него мимика просто невероятная — он всегда так удивляется, если не может найти.

© ТАСС

— Мы хотели бы, конечно, когда-нибудь увидеть котят Тимофея.

— Мы тоже, но мы в поиске, ищем ему невесту. Ездят наши специалисты в питомники, в заповедники, изучают, проводят мониторинг. Мы надеемся, что нам удастся ему привезти какой-то редкой крови невесту, чтобы у нас были замечательные, здоровые котята.

© ТАСС

— Что касается больших панд, как вы оцениваете их интеллектуальность?

— Когда мы с киперами поехали за ними в Китай, они вечно то спали, то совершали очень плавные движения, и мы подумали, что это спокойные животные. Однако нам попались какие-то обезьяны, Жуи и Диндин такие активные! Когда мы провели модернизацию вольера, консультанты из Поднебесной попросили убрать радиаторы под потолком. Мы удивились этой просьбе, ведь эти степенные медведи не залезут так высоко. "Сейчас увидите", — ответили нам панда-специалисты. И действительно, Жуи и Диндин везде пролезли, все проверили.

Панды очень умные, продуманные. Чтобы вы понимали, малышку Катюшу киперы не учили ветеринарным тренингам, она всему научилась от мамы. Пока Диндин выполняла тренинги — лапку давала, вставала, садилась на весы, она это все наблюдала и потом самостоятельно начала участвовать в этих тренингах. Естественно, за вкуснятину. Сначала не умела: например, нужно было лечь, а она — на спину и лапы раскидывала. Забавная, как и все маленькие дети. Но какая наблюдательность, память! Казалось бы, это просто животное, откуда оно может знать, что нужно делать? И вот сейчас она уже выполняет тренинги на раз-два. Очень умная.

— Катюша, конечно, звезда зоопарка, и это продолжается два года. Как вы думаете, за счет чего она настолько популярна? Есть ли уже планы относительно ее будущего?

— Что касается панд, очень интересный феномен. Когда их только привезли, мы ожидали, что у нас будут очереди, как в Китае, Японии и других странах. Приготовили специальное ограждение, чтобы очередь как-то блокировать, охрану выставили. Словом, готовились к ажиотажу. Но первой любви не случилось. Я думаю, потому что нас воспитывали на других сказках — про зайчика, волка, медведя. Панды были не такие раскрученные.

А любовь случилась, когда родилась Катюша, потому что я стала выкладывать ролики каждого ее шага — с какими трудностями столкнулись, как проявила себя Диндин. А она сразу взяла малышку и не выпускала из своих лап, невероятно о ней заботилась, сама не ела три дня. И именно эта сопричастность ее взрослению влюбила посетителей в Катюшу. У нее русский характер. Боевая дама получилась, самодостаточная, знает, что ей нужно.

Диндин научила ее всему, и Катюша очень ценная для размножения, потому что ее воспитывала именно мама, не человек. Что касается ее будущего, конечно, мы мечтаем, чтобы она осталась у нас. Но по соглашению, которое у нас между Россией и Китаем, мы должны ее передать в четыре года. Хотим ли мы, чтобы осталась? Да, хотим. Возможно это? Не знаю. Мы будем пытаться, но насколько у нас это получится, не знаю. Пока прецедента такого не было. И все детеныши в четыре года либо до четырех лет уезжали в Китай. И дальше уже распределялись по природоохранной программе в тот или иной зоопарк для размножения и продолжения рода.

© ТАСС

— В два года она считается взрослой?

— Да, она взрослая, но все равно половое созревание — это четыре-пять лет, именно поэтому стоит такой срок — четыре года. Наши приехали к нам в два и два с половиной года.

— Как чувствует себя медведь Гром, который приехал из ЛНР? Тоже готовится уже уходить в спячку?

— Медведь Гром очень интересный, он скопировал все повадки человека. Приехал к нам, конечно, он 270 кг — это очень мало для такого вида животного, как бурый медведь. И сейчас он добирает массу, ему нужно добрать до 500 кг. В спячку он уходит. Это заслуга наших киперов и зоологов. Хотя раньше не уходил, когда сожительствовал с людьми.

Интересно то, что он встает и облокачивается на решетку вольера, как мужчина. Особенно когда он был в питомнике, где его ограждение было достаточно близко к людям, и он вел себя как волк из мультика: облокачивался, лапу свою ставил, наблюдал за посетителями. И морда у него такая была, как выражение лица у мужчины. Видимо, скопировал. Хотя, говорят, у бурых медведей эмоций нет, но по нему было очень видно, кто рядом с ним жил. Он скопировал этого человека. Смешно, как мы ему давали таблетки, помещая их в курицу, а он брал, мыл эту курицу и все таблетки доставал. Прямо человек в шкуре медведя.

© ТАСС

— Расскажите, как Московский зоопарк взаимодействует с другими странами. С кем наибольший контакт получилось создать?

— У нас были одно время некоторые сложности, но любой кризис — это возможность развития. И мы развернулись так успешно, что у нас теперь огромное количество связей и взаимодействия с другими странами. Так, я стала основателем Глобального объединения зоологических учреждений. Мы это заявили в Санкт-Петербурге и еще раз — в Бразилии. Мы нашли большое количество партнеров. Например, у нас есть большой партнер из Индии, и первый съезд глобального объединения пройдет в Индии в следующем году, в марте. Уже приглашено огромное количество директоров со всего мира.

Это объединение нужно для реакции на глобальные вызовы — эпидемии, изменения климата, голод. И мы объединяемся, чтобы помогать в критических моментах. Например, нам коллеги из Индии разработали приложение, куда будут вноситься коллекции по всему миру из зоологических учреждений, которые работают с дикими животными. Там будут сведения о болезнях животных и методах лечения. Так мы сможем отследить, откуда пошла эпидемия, какое лекарство помогает, и купировать вирус.

С нами будут сотрудничать научные институты. В рамках этого объединения мы также сможем обмениваться животными, работать над природоохранными программами. У нас в партнерствах есть заводы — изготовители кормов и фермерские хозяйства, которые будут неким резервным фондом на случай чрезвычайных ситуаций, и мы сможем с их помощью накормить коллекцию. Потому что методы западных стран, которые в ковид уничтожали свою коллекцию и закрывали зоопарки, нашему объединению не близки. Мы объединились, чтобы таких ситуаций не было. И у нас полное равноправие, все страны равны, нет двойных стандартов. Сейчас в организацию входит 20 стран.

© ТАСС

— А обмены с кем активно проводите?

— В рамках Евроазиатской ассоциации Бразилия сейчас активно с нами начала сотрудничать. Также в списке Чехия, Иран, Ирак, Китай и другие.

— Какие у них запросы по нашим животным?

— Все хотят, конечно, белого медведя. Для них это самый красивый, самый ценный зверь. Амурский тигр, дальневосточный леопард. Из птиц — рыбный филин, он есть у нас в зоопитомнике, и мы этим гордимся. Пока размножение у нас не получилось, но пары уже состоялись, поэтому ждем приплода.

© ТАСС

— Возможно ли, что зоопарк в другой стране получит от нас белого медведя?

— Если будут выполнены требования, то почему нет? Это же природоохранная программа. Например, мы ездили в Бразилию, где живут два белых медведя из Казани. И до того, как мы приехали, у всех были вопросы: вроде температура не та, климатические особенности другие. Но, как оказалось, есть очень важный эффект. Все говорят о потеплении, о таянии льдов, а сейчас в Бразилии размножились белые медведи. Представляете, оказалось, что они могут соединяться два раза в год. Не один раз, как наши белые медведи на севере и в Москве, а и в нашу весну, и в местную весну. То есть есть надежда, что, если даже будет потепление, белый медведь будет себя хорошо чувствовать даже при таких условиях. Об этом будет написана целая научная статья нашими коллегами из Казани и Бразилии.

© ТАСС

— Как проходит адаптация в Московском зоопарке недавно прибывших животных?

— Все животные, которые приезжают, должны пройти карантин — это 30 дней. За это время наши ветврачи берут анализы, смотрят, как животное себя ведет. Кому-то нужно больше времени, кому-то меньше. Вот, например, наши малайские солнечные медвежата до сих пор проходят адаптацию. Посетителей пускают посмотреть на них лишь небольшими партиями по несколько часов, потому что они еще совсем малыши. Чтобы они не боялись, все должно проходить деликатно.

Звездочка и Лучик поселились у нас вдвоем, а Маша приехала одна. Была задача их соединить, чтобы они не агрессивно друг к другу относились, и сейчас они живут втроем, достаточно активны, у каждого свой характер. Звездочка и Лучик в основном всегда играют и достаточно активно дерутся. Маша не всегда вступает в их "дискуссию", больше наблюдает, но иногда ей тоже нравятся их игры. Когда они вырастут, то должны жить поодиночке и соединяться только на период размножения. Взрослыми они начинают считаться с четырех-пяти лет.

Беседовала Ксения Асафова