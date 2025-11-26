Интервью

Глава ФНПР Сергей Черногаев: хорошо, когда профсоюзы имеют свой голос

В год 120-летия профсоюзного движения в России свой 35-й юбилей отмечает Федерация независимых профсоюзов России. В интервью ТАСС председатель организации Сергей Черногаев рассказал о перспективах развития профсоюзов в нашей стране, роли ФНПР в выборах в Государственную думу и отношении организации к сокращению майских праздников за счет увеличения длины новогодних каникул

Анастасия Кузьмина

— В этом году исполняется 120 лет профсоюзному движению в России и 35 лет ФНПР. Как за это время изменилась организация? Какие основные ее достижения вы можете назвать?

— Действительно, этот год для нас юбилейный. Все эти 120 лет Федерация профсоюзного движения в целом занимается защитой трудовых прав наших работников. Если говорить о том, насколько изменилась организация, она на самом деле с момента своего рождения стала более многочисленной. У нас появились новые инструменты для взаимодействия с работодателем и правительством. Это те инструменты, которые позволяют выстроить действительно конструктивный диалог и решать возможные трудовые конфликты путем непосредственных переговоров и взаимодействия на уровне достаточно высокого рода специалистов, которые могут принимать те или иные решения, а не прибегать к методу каких-то трудовых конфликтов и забастовок.

Большинство конфликтов, как и раньше, у нас на сегодняшний день решается не лично, а профсоюзными организациями. Это то, что было заложено в самом начале профсоюзного движения. Этот принцип мы соблюдаем и сегодня. Поэтому стараемся как можно больше проблем решить непосредственно на производстве, не вынося их за пределы организации. Не всегда это удается, но есть судебные инстанции, которые мы тоже иногда используем, чтобы все права наших работников, членов профсоюза всегда оставались в правовом поле и ни один из руководителей не мог бы на них, мягко говоря, покуситься.

Если говорить в целом о ФНПР, то она достаточно консервативная. Может быть, как раз в этом и состоит такое долголетие организации. На сегодняшний день мы стараемся быть современными и учитывать те реалии, которые сегодня происходят в нашем обществе, принимать к сведению потребности новых поколений: потребность в более быстром общении, в более конкретных ответах на те или иные вопросы.

Не секрет, что мы сегодня хотим получать информацию здесь и сейчас. Мы не готовы ждать какое-то время, и поэтому, конечно же, в своей работе мы используем элементы цифровизации. Надеюсь, что в скором времени нам уже будет доступен и искусственный интеллект. Но, по крайней мере, мы стараемся все новшества, которые на сегодняшний день существуют, применять и у себя — не только для общения с нашими членами профсоюза, но еще и для внутрисоюзной работы. Для того, чтобы сделать работу председателей первичных профсоюзных организаций, профсоюзных активистов более производительной, понятной и доступной для членов профсоюза.

— Сейчас членами ФНПР являются 19 млн человек, есть ли перспективы роста организации?

— Если мы говорим о том, сколько у нас всего работающих граждан, то, конечно, перспективы роста есть, и достаточно большие. Вопрос в том, что на сегодняшний день мешает этому росту.

Здесь, как мы видим, есть несколько преград для роста. Есть человеческий фактор, например выход из профсоюза как одна из форм протеста. Другое — это невозможность вступить в профсоюз, потому что на предприятии нет профсоюза. Это, наверное, самая большая точка роста численности членов профсоюза: у нас есть достаточно большой пул организаций, у которых профсоюз отсутствует как таковой. Тогда даже при желании человек не может в него вступить. И то, каким образом организовать профсоюзную организацию, не все знают, хотя это сделать достаточно просто.

Третье направление — это отдельные руководители организаций, которые просто не хотят, чтобы на их предприятии были профсоюзные организации. Профсоюзная организация могла бы выступать и помощником, и неким стабилизатором трудового коллектива в целом, но вместо этого коллектив остается без организации. Соответственно, возникает некий разрыв между руководителем и самим трудовым коллективом.

Точки роста есть, ими нужно заниматься, такая работа ведется. Наверное, самый главный фактор, который может повлиять на численность профсоюзов, — это, конечно, информация о них в целом. Чем занимается профсоюз, каким образом можно создать профсоюзную организацию, зачем нужен профсоюз, что он дает работнику и работодателю, почему важно иметь коллективный договор на предприятии и вообще насколько профсоюз способен сегодня защищать права работника. Если такая информация у трудящихся будет, то, я думаю, они с большей долей вероятности будут вступать в профсоюзы.

— Как ФНПР предлагают изменить режим для платформенных работников (трудящиеся, которые зарабатывают через онлайн-платформы, например таксисты и курьеры — прим. ТАСС)?

— Мы не предлагаем изменить режим самозанятости в данном случае. Мы предлагаем сделать так, чтобы отношения между платформенными работниками и самими платформами были бы трудовыми, а не гражданскими.

Как будет идти взаимодействие, насколько будет гибкий график работы, как он будет выстраиваться, как будет производиться оплата, какие будут условия — это на сегодняшний день, наверное, будет относиться больше к внутреннему взаимодействию организации и самого работника. Но основное — чтобы у работника были трудовые отношения. Чтобы работодатель, в данном случае платформа или тот, кто является ее владельцем, точно так же, как и на всех предприятиях, уплачивал за работника налоги в социальные фонды, уплачивал НДФЛ за работника. То есть чтобы эти все общепризнанные обязательства выполнялись, чтобы соблюдался режим охраны труда на предприятиях.

А то, каким образом будет выстроен график работы, — это уже немного другое. Но в первую очередь должны быть трудовые отношения.

— На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вы рассказали, что ФНПР активно участвует в общественно-политической жизни государства. Какой работой в этом направлении занимаются профсоюзы и как вы видите свою роль в избирательной кампании по выборам в Государственную думу девятого созыва в 2026 году?

— Здесь у нас несколько направлений работы. Одно — это как раз участие в выборной кампании, причем оно начинается задолго до самой кампании. Мы ведем разъяснительную работу среди работников предприятий о необходимости участвовать в выборах, необходимости отдать свой голос за того или иного кандидата, не оставаться равнодушным, не отсиживаться дома и не думать, что правильный выбор за тебя сделает кто-то другой.

Вторая часть работы, связанная с выборной кампанией, включает в себя участие в общественном контроле за проведением выборов. Наши наблюдатели, а их больше 46 тыс., присутствовали на избирательных участках и контролировали выполнение всех требований. И третий момент: когда члены профсоюза работают в избирательных комиссиях непосредственно.

Если говорить в целом об общественно-политической жизни, то наши представители сегодня присутствуют во многих общественных советах, в премьер-министерствах, в ведомствах — на региональном и федеральном уровнях. Это тоже важная часть, благодаря которой мы сегодня можем обсуждать те или иные принимаемые нормативные акты, законы. Это очень хорошо, когда профсоюзы имеют свой голос, возможность высказаться на заседаниях общественных советов, министерств и донести позицию профсоюза до руководителей.

— Майские праздники в 2026 году будут короче предыдущих, в том числе из-за предстоящих длинных новогодних каникул. Поддерживают ли профсоюзы такое решение Минтруда? Все же отдыхать лучше в тепле, чем в холоде, скажет вам любой гражданин, проживающий выше Краснодара.

— Вы сказали, что отдыхать лучше летом, а здесь все-таки речь идет не столько об отдыхе, сколько о возможности побыть с семьей, ведь Новый год — это семейный праздник. Как правило, все собираются вместе: у детей каникулы, у родителей выходные.

В новогодние праздники самые короткие дни и самые длинные ночи. Это, наверное, еще некое решение демографической проблемы в целом.

Если мы говорим о майских праздниках, то кто же на майских отдыхает? Наши граждане всегда едут на дачу, на огороды, потому что это самое время, чтобы заложить будущий урожай. Здесь ни о каком уже общении речь не идет, здесь действительно работа в полном смысле этого слова.

— В Госдуме предложили учредить звание "Ветеран труда Крайнего Севера". Как вы считаете, есть ли смысл, а главное — ресурсы у государства на реализацию такого звания?

— Если честно, это очень странное предложение. А почему не "ветеран Крайнего Юга"? Работать при температуре 45°C в тени ведь тоже достаточно большой героизм. И человек не менее страдает от таких климатических перегибов. Да, на севере холодно, на юге — жарко, но для этого есть особенности регулирования рабочего дня, защитные средства и все то, что необходимо, что мы контролируем.

Поэтому я бы не считал введением такого звания острой необходимостью. Люди за работу в условиях, отличающихся от нормальных, получают северные надбавки, районные коэффициенты. Это все есть, это отражается на их оплате труда, поэтому делать при этом еще почетные звания, на мой взгляд, не стоило бы.

— Минтруд готов рассмотреть инициативу введения в РФ оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, когда она будет внесена в правительство. Какова позиция профсоюзов по данной идее?

— Если все эти дни будут оплачиваться, то, конечно, мы выступаем только за.

Потому что может быть несколько другой эффект — могут увеличиться отпуска, но часть дней будет не оплачена. В этом случае мы бы порассуждали на эту тему. Но если отпуск на 35 дней будет оплачиваемый, то да, конечно.