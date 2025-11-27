Интервью

Губернатор Камчатки: регион после мощного землетрясения сталкивается с новыми вызовами

О развитии туризма, реализации планов прошлых лет и помощи историческим регионам в интервью ТАСС рассказал губернатор Владимир Солодов

Ульяна Лавцевич, Кристина Пушкина

Владимир Солодов © Михаил Метцель/ ТАСС

Новости с Камчатки в 2025 году не сходят с федеральных лент: регион пережил мощнейшее в современной истории землетрясение без единой жертвы и значительных повреждений, а весь мир узнал имена людей, которые продолжали выполнять свою работу во время подземных толчков, обеспечивая жителям и гостям региона бесперебойную связь и оказывая медицинскую помощь. И пока природа проверяла регион на прочность, на полуострове проходили крупные федеральные мероприятия, открывали объекты инфраструктуры и вводили в строй новые жилые дома.

Под ударом стихии

— Владимир Викторович, летом Камчатка пережила одно из сильнейших землетрясений в истории. Как регион справился с ударом стихии?

— Это правда, подземные толчки были самыми интенсивными за последние 70 лет. С точки зрения инфраструктуры у нас, к счастью, обошлось без серьезных разрушений и без жертв, это главный результат. Также не прерывалась ни связь, ни отопление, ни транспортное сообщение, все работало четко. Например, прямо в момент землетрясения готовился взлетать большой самолет, и его взлет не был прерван. Авиадиспетчеры на вышке, которая в это время серьезно раскачивалась, продолжили сопровождать пилота, сохраняли спокойствие, и без каких-то нареканий произошел взлет воздушного судна.

При этом регион сегодня сталкивается с новыми вызовами. Например, в части повреждения зданий и домов — они пусть и не столь существенные, но множественные. Обследование домов продолжается, увеличилось количество сейсмодефицитных аварийных зданий. Сейчас мы работаем с правительством Российской Федерации, чтобы соответствующее финансирование на их расселение было выделено, пока доведенных средств, скажу честно, недостаточно. Поэтому я здесь рассчитываю на помощь федерального правительства, уже обращался к президенту, сейчас ждем выхода указа главы государства, который закрепит уже конкретику по тому, как эта работа будет выстроена.

Сильные подземные толчки напомнили и о необходимости соблюдения требований к сейсмостойкости зданий и сооружений. Кстати, новые здания наши — и аэропорт, и краевая больница — отлично выстояли. В аэропорту были некоторые вопросы к внутренней отделке, но само здание проверку землетрясением прошло без нареканий.

— Если говорить о восстановлении объектов после землетрясения, то какой объем средств необходим?

— Пока рано точную сумму говорить, потому что подсчет еще идет, продолжается инструментальное обследование. Но это точно серьезные средства, они измеряются десятками миллиардов рублей.

Регион для каждого

— На Камчатке начинается зимний туристический сезон. Какие итоги турпотока 2025 года можно подвести?

— Итоги подводить рано, цифры еще нет, но уже сейчас можно уверенно сказать, что туристический поток растет. Только за последние пять лет он вырос в два раза. В 2019 году турпоток составлял примерно 185 тыс. человек, в 2024 году — 405 тыс. человек. В этом году мы ожидаем еще рост, он будет не такой существенный, но самое главное, что тренд растущий. А это значит, что стиль путешествий по России укоренился и становится привычным для жителей всей страны. Рынок под этот тренд подстраивается: за это время мы существенно расширили набор туристических продуктов — это не только вип-туризм, но и доступные программы, которые может позволить себе практически любой житель России.

Отдельно я хочу отметить и быстрорастущий сегмент камчатского туризма. Он для меня принципиален, потому что, на мой взгляд, сами жители региона должны иметь возможность прикоснуться к знаменитым на весь мир местам. И сейчас, общаясь с туроператорами, с собственниками гостиниц, мы видим, что доля наших жителей в общей заполняемости туров существенно растет. Это хороший знак, он для меня очень важен.

— А что касается иностранного турпотока?

— Все мы ждем решений по упрощению въезда туристов из Китайской Народной Республики в Россию, уверен, что и Камчатку это затронет с позитивной точки зрения. Я бы пока не говорил про точные цифры турпотока из КНР, потому что для Камчатки, в принципе, не так важны абсолютные цифры туристического потока. Это не является самоцелью, потому что регион нацелен на экологический туризм. Мы не гонимся здесь за цифрой и количеством иностранных туристов, нам важен их платежеспособный спрос, ответственное отношение к нашей уникальной природе.

При этом основное направление нашей работы в части развития туризма — расширение спектра возможностей. Должны сохраниться возможности и для обеспеченных людей — эксклюзивные туры, которые позволяют посмотреть уникальные места Камчатки с воздуха или в экспедиционном формате, а также наземные туры — для этого на Камчатке сейчас активно развивается дорожная сеть.

Второе направление, которое сейчас активно развивается, — водный туризм. Со следующего года рассчитываем на запуск дальневосточной круизной линии между Владивостоком, Сахалином и Камчаткой. Я большие надежды с ней связываю, потому что на Камчатке сама природа подталкивает нас к развитию водного туризма.

— Недавно вы сделали весьма резонансное заявление о необходимости взыскания стоимости спасательных операций с туристов, намеренно нарушивших запрет посещения тех или иных маршрутов. Почему вы выступили с такой инициативой?

— Я еще раз подчеркну, что на Камчатке нет запрещенных мест. У нас есть ограничения по погоде, по сезонным или иным условиям. Например, сегодня действует режим лавинной опасности, это значит, что определенные маршруты закрыты. И основная ответственность за организацию безопасности на маршрутах должна ложиться на организаторов туров. Поэтому сейчас мы идем путем ужесточения ответственности за нарушения правил, за отсутствие сообщения в МЧС о маршруте, за отсутствие регистрации тургруппы. После этого будем анализировать достаточность финансовых взысканий для того, чтобы не допускать нарушения банальных правил безопасности. Главное для нас — не деньги, а обеспечение безопасности на маршрутах.

— В регионе уже несколько лет проводится Всероссийский экологический форум. Инициативы участников находят реальное воплощение?

— Действительно, Камчатка уже стала привычной площадкой федеральных мероприятий в сфере экологии для молодежи. Важно, чтобы у каждого школьника, у каждого молодого человека в стране была эта возможность — хотя бы один раз побывать на Дальнем Востоке, прожить этот девятичасовой перелет, своими глазами увидеть, что наша страна настолько большая, настолько прекрасная. Поэтому я очень признателен федеральному правительству и Росмолодежи за поддержку этой инициативы и проведение форума именно на Камчатке, и мне приятно, что за годы его работы множество инициатив участников получили практическую реализацию. Например, на форуме возникла идея проводить уроки экологии в школах именно для погружения в природу Камчатки, эта инициатива реализована, и мы ее активно распространяем в другие регионы. Также благодаря решениям, принятым на форуме, было возрождено движение юннатов, появилась "Школа защитников природы". Эти практические вещи были задуманы на мероприятии, реализованы и сегодня являются основой для вовлечения молодых людей в дело сохранения уникальной природы Камчатки.

— Как в этой работе участвуют вузы?

— Высшее образование на полуострове сейчас на новом витке развития. Наш университет им. Витуса Беринга является участником программы "Приоритет-2030", вузы края сегодня выступают как площадки по привлечению компетенций со всей страны и для реализации образовательных инициатив. Одним из наших надежных партнеров является Высшая школа экономики, ежегодно организовываем экспедиции для студентов крупнейшего университета, у нас есть несколько совместных лабораторий. Не менее важно сотрудничество в технических сферах, я как пример приведу создание Центра компетенции по геотермальной энергетике. В нем участвуют ведущие университеты: это Сколковский институт наук и технологий, это МФТИ, крупные сибирские вузы, и площадкой выступает наш камчатский университет имени Витуса Беринга. Это уникальная дополнительная возможность, которую мы нашим студентам предоставляем.

— Сколько выпускников школ сегодня остаются на Камчатке, чтобы получить образование в родном регионе?

— Наверное, пока цифры не будут впечатляющими, потому что удержание студентов в регионе — это длительная работа, и она даст свой эффект через несколько лет. Есть программы, которые пользуются особенной популярностью: это изучение вулканов, океана, нашей уникальной природы и ряда других. Моя задача сделать так, чтобы как можно больше ребят с Камчатки выбирало для себя обучение у нас. Существенным ограничением здесь является инфраструктура: до 2025 года банально в нашем университете им. Витуса Беринга не было ни одного места в общежитии, и только в этом году мы создали первые 34 места. Во многом решит эту проблему создание полноценного межвузовского кампуса, который мы сейчас начинаем строить. Мне важно, что он расположится в самом центре Петропавловска-Камчатского, наполнит город студенческой жизнью, будет также открытым для горожан. Развитая инфраструктура вместе с качественными знаниями, которые дают наши университеты, позволят создать достойные условия, чтобы ребята оставались учиться на Камчатке.

Отвечать на потребности граждан

— На Дальнем Востоке есть беспрецедентные меры жилищной поддержки, в том числе и дальневосточная ипотека под 2% годовых. Как вы оцениваете ее популярность в регионе?

— Это серьезное подспорье, особенно в условиях запредельных, прямо скажем, процентных ставок. Здесь есть сложности, связанные с тем, что эта мера поддержки доступна только в первичном жилом фонде, и хотя мы существенно активизировали темпы строительства, все равно это условие сдерживает покупательскую способность. При этом мы видим расширение существующих условий программы, например, теперь дальневосточная ипотека доступна для всех многодетных семей без ограничений по возрасту, и это тоже серьезное подспорье.

— Какой объем планируется жилья планируется ввести на Камчатке в следующем году?

— Мы примерно выйдем на цифру 100 тыс. кв.м. Это недостаточно, сразу могу сказать. Моя задача выйти на планку 0,8 кв. м на жителя, а это значит, что около 200–220 тыс. кв. м в год надо строить. Это задача, которую я ставлю перед строительным комплексом региона.

— Вы недавно докладывали президенту о проблеме с перевозкой рыбы по железной дороге в центральные регионы страны. Какие ваши предложения по решению сложившейся ситуации?

— Я действительно выходил с рядом предложений на федеральный уровень и хочу сказать, что логистика за последние годы существенно улучшилась. Если еще несколько лет назад это был настоящий коллапс в острый период, то сейчас в большинстве своем транспортная система справляется с объемами поставок. В то же время нам нужно продолжать точечно работать с возникающими трудностями. Наши предложения здесь: расширение программы перевозки по железной дороге субсидированной рыбы и второе — увеличение объема перевозок по Северному морскому пути. Эта работа уже начата, но нужно переходить к регулярным перевозкам.

— Как вы оцениваете перспективы экспортной части Северного морского пути как части трансарктического коридора? Что это может дать Камчатке?

— Безусловно, для нас это имеет огромное значение. Уже сегодня заработал хаб по перевалке сжиженного природного газа, наращивается флот, у нас каждый месяц в 2025 году приходили новые суда. Впереди большая работа по развитию инфраструктуры, флота, обеспечения ледовых проводок. Функция Камчатки в этом коридоре очевидна, так как порты региона — самые высокоширотные, незамерзающие, где может быть организована перегрузка товаров с судов ледового класса на суда общего класса. Второе — это концентрация рыбной продукции для последующей перевозки оптимальным путем. Ну и третье — это обеспечение наших потребностей, потому что существенная часть завоза осуществляется морским путем, и для нас северный завоз — реальность, в которой мы живем каждый день.

— Недавно Юрий Петрович Трутнев ездил на наши исторические территории и много рассказывал, как Камчатка помогает этим регионам. Какие меры поддержки действуют в регионе для участников СВО и, может быть, какие-то новые меры поддержки планируется вводить?

— Для нас это абсолютный приоритет. Я постоянно на связи с ребятами-военнослужащими, последний раз буквально две недели назад там был. Все мы гордимся успехами наших парней на фронте, и очень важно здесь подставлять плечо, обеспечивая дополнительные поставки военнослужащим. Эта работа ведется с самого начала СВО и, безусловно, будет продолжена.

Что касается семей, то здесь мы постоянно расширяем меры поддержки. Недавно на Камчатке собрали все существующие меры поддержки в единый навигатор. Большую роль здесь играет фонд "Защитники Отечества", потому что он адресно сопровождает семьи военнослужащих и иногда в ручном режиме решает нестандартные вопросы, которых очень много.

Самое главное, на что я ориентирую всех ответственных, — это отвечать на потребности граждан, даже если они не укладываются в действующие нормативные акты. Если возникла потребность от жителей — объективная и обоснованная, но она не укладывается в действующую нормативку, значит, такую нормативку нужно менять под запрос наших жителей.