Интервью

Сергей Чемезов: серьезный современный конфликт по-прежнему требует много оружия

Ростех поставляет 80% вооружения, используемого на СВО. Предприятия госкорпорации работают круглосуточно. И показатели налицо — противникам даже не снились такие объемы выпуска военной продукции. Вышла ли российская оборонка на полную мощность, какое оружие гарантированно достает до всех натовских гаубиц и РСЗО HIMARS и как будет усовершенствован истребитель пятого поколения Су-57 — об этом и не только в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов

Алексей Гаврелюк, Гулия Леваненкова

Сергей Чемезов © Ростех

— Сергей Викторович, госкорпорация "Ростех" поставляет подавляющее большинство вооружения для нужд СВО. Какие прогнозы по исполнению Ростехом гособоронзаказа в этом году?

— Стремимся выполнить на 100% — другого не дано. Все, что требуется государству для победы, мы обязаны обеспечить в полном объеме и в срок, это наш долг. По особо востребованным образцам закрываем все задачи даже с опережением.

При этом объемы выпуска несопоставимые с тем, что было до СВО. Самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ (системы радиоэлектронной борьбы — прим. ТАСС), дроны и многое другое поставляем в огромных объемах. Ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб.

— То есть оборонка вышла на полную мощность. А если понадобится еще нарастить военное производство, есть ресурс?

— Понадобится больше — нарастим еще. СВО доказала, что мы способны быстро меняться и расширять производство под текущие нужды армии. Это касается не только мощностей, но и новых видов вооружений. Если раньше от замысла и разработки до поставки в войска могли пройти годы, то сейчас это может занять считаные месяцы.

— На сколько конкретно удалось увеличить выпуск военной продукции?

— Конкретные цифры, конечно, назвать не могу. Поэтому отвечу так: нашим противникам не снились такие объемы. По многим позициям рост в разы и даже в десятки раз. К примеру, выпуск снарядов для ствольной артиллерии увеличился в 10 раз с начала СВО. Для реактивных систем — более чем в 12 раз.

Кстати, еще недавно западные эксперты говорили, что время массовых армий ушло. СВО показала, что это не так. Серьезный современный конфликт по-прежнему требует много оружия и боеприпасов. Артиллерия была, есть и еще долго будет "богом войны". Армии требуется много пушек, а значит, и много снарядов к ним.

— Если сегодня все силы нашего ОПК направлены на закрытие внутренних потребностей, то как вы оцениваете позиции России на мировом рынке вооружений?

— Глупо в такой момент соревноваться и сравнивать себя с другими странами. Запад наращивает экспорт прежде всего за счет поставок на Украину. А мы работаем на то, чтобы уничтожить это оружие и свести эффект от их поставок к нулю.

Идет СВО, и своя армия — в безусловном приоритете. Но и про экспорт мы не забываем. У нас много друзей и соратников в разных регионах мира. Они ценят русское оружие и ценят нас как партнеров, которые умеют держать слово. Поэтому с пониманием относились и ждали. Спрос на сегодняшний день очень серьезный: мы продолжаем военно-техническое сотрудничество и намерены не терять свои позиции на этом рынке.

— Россия традиционно была второй в мире. Есть ли шанс стать первыми?

— Мы — реалисты: борьба идет серьезная, и конкуренты — а их много — тоже не спят. Наша стратегическая цель как минимум на десятилетие вперед — второе место. Все предпосылки для этого есть: мы делаем отличное оружие, которое показало себя в бою. У нас рекордный портфель заказов — более $60 млрд. Идут заказы на самолеты, вертолеты, дроны, комплексы ПВО, высокоточные боеприпасы и многое другое.

— Как вы считаете, в чем главное конкурентное преимущество российского оружия?

— Если говорить, например, о наших танках, произведенных "Уралвагонзаводом", то, по опыту СВО, они получили дополнительную круговую защиту от дронов и противотанковых ракет. На "Абрамсах" это только собираются делать — у нас подсмотрели. Ранее это переняли у нас израильтяне. То есть можно сказать, что мы задаем тренды в мировом танкостроении.

В целом, наша продукция очень эффективная, при этом не такая требовательная и сложная в обслуживании. И, что не менее важно, не такая дорогая, как западная.

К примеру, нашу бронетехнику часто можно отремонтировать практически в чистом поле. Есть случаи, когда Т-90М "Прорыв" многократно возвращался в строй после серьезных попаданий, каждый раз его удавалось вернуть в боевое состояние. То есть с точки зрения ремонтопригодности современные отечественные танки продолжают традиции легендарного Т-34.

С "Абрамсом" так не получится — там потребуются заводские специалисты. Если вообще удастся вытащить подбитую махину с поля боя с ее массой. Наш "Прорыв" весит значительно меньше, а это еще и преимущество в проходимости. Добавим сюда прекрасные боевые качества наших машин, передовую электронику и оптику, возможность стрельбы управляемыми боеприпасами, и сами поймете, в чью пользу сравнение.

— Мы помним, как много рекламировали "Хаймарс" (американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS — прим. ТАСС). Появился реальный противовес этой системе с нашей стороны?

— Появление этого "чудо-оружия" ничего не изменило. Одна боевая машина нашего "Панциря" способна сбить весь залп этой РСЗО — мы видели реальные подтверждения из зоны СВО. В то же время наши управляемые снаряды РСЗО "Торнадо-С" у противника плохо получается сбивать, даже при наличии у ВСУ западных зенитных комплексов.

— Беспилотники заполонили так называемый малый воздух над зоной боевых действий. Какой вклад Ростеха в беспилотную авиацию на фронте?

— Сразу несколько наших холдингов выпускают беспилотники, их производство выросло в десятки раз. Причем доля отечественных комплектующих большая: сами делаем двигатели, контроллеры, композиты. Программную часть тоже создаем сами.

Хорошо себя зарекомендовали в зоне СВО дроны-разведчики "Суперкам", выпуск которых организован с нуля за полгода. Регулярно получаем по ним положительные отзывы от военных. С помощью таких дронов уничтожены уже тысячи целей противника: гаубицы, РСЗО, места запусков беспилотников, скопления сил противника и так далее.

Другой пример — беспилотники "КУБ" концерна "Калашников". В зоне СВО работают несколько их версий, в том числе "КУБ-10". Апробацию прошел последний вариант "КУБ-2", который способен автоматически захватывать цели и имеет повышенную устойчивость против помех. В 2025 году общее производство беспилотников "КУБ" выросло существенно. По результатам применения эти изделия постоянно совершенствуются, чтобы бить точнее, мощнее, дальше.

— Есть ли новинки в области ударных беспилотников?

— Появился новый барражирующий боеприпас (беспилотные боеприпасы, которые могут долгое время находиться в воздухе в ожидании цели, а потом пикировать на нее — прим. ТАСС). Его разработка закончилась буквально в прошлом году. Сейчас дрон уже выпускается серийно и применяется в боевых действиях. То есть, сами видите, насколько быстро идет внедрение.

Его дальность действия — десятки километров, боевая часть весит несколько килограммов. Он гарантированно достает все натовские гаубицы, контрбатарейные РЛС (радиолокационные станции — прим. ТАСС), "Хаймарсы", любую бронетехнику, командные пункты и так далее. Один такой аппарат — это практически 100-процентная гарантия поражения военного объекта противника.

Также ведутся работы над созданием ударных версий на базе существующих разведывательных дронов.

— Сегодня дроны представляют собой одну из основных опасностей как на фронте, так и в тыловых районах. Что предлагают предприятия Ростеха для защиты от БПЛА?

— Ростех выпускает широкую линейку решений — от больших систем РЭБ до портативных комплексов. В частности, наш холдинг "Росэл" производит такие средства противодействия, как "Серп", "Лесочек", "Леший", "Чистюля", "Сурикат". Они защищают объекты, транспорт, а также личный состав.

Внедряется система контроля воздушного пространства (СКВП) разработки "Высокоточных комплексов". Она обнаруживает самые сложные цели на малой высоте — маленькие и незаметные беспилотники — и показывает хорошую эффективность при реальных атаках противника.

ВСУ ежедневно отправляют сотни дронов на наши объекты. Существенный вклад в их уничтожение вносят системы нашего производства: "Панцири", "Серпы", СКВП и даже вертолеты, которые успешно сбивают дроны пушками и управляемыми ракетами.

— Сегодня активно развиваются направления лазерных систем противодействия дронам. Какие работы ведет Ростех в этом направлении?

— Отвечу коротко: такие работы есть, успешно продвигаемся в этом направлении.

— Ранее сообщалось о начале поставок мини-ракет для комплексов "Панцирь", которые как раз предназначены для поражения беспилотников. Какую они показывают эффективность?

— Они сбивают все, что летит. Одна боевая машина "Панциря" теперь берет на борт 48 таких ракет и может отразить даже массированный налет дронов.

В целом эффективность "Панцирей" высочайшая. Есть боевые машины, на счету которых многие сотни сбитых целей. Аркадий Шипунов, который является родоначальником этой системы, — величайший конструктор. Первый комплекс был создан два десятка лет назад, но технические возможности, которые в него заложены, по сути, безграничны: они наращиваются все дальше и дальше.

— В ходе СВО себя хорошо зарекомендовали авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Говорят, что они очень серьезно повлияли на ход военных действий. Планируется ли расширять линейку самолетов, которые могут применять авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции?

— Модуль коррекции сделан так, что без доработки его можно использовать на любом самолете четвертого и пятого поколений. Если понадобится, бомбы с таким модулем смогут носить и Су-30, и Су-35, и другие машины. Сейчас основными носителями являются бомбардировщики Су-34.

— По данным открытых источников, российские истребители Су-35С не один раз поражали воздушные цели противника в зоне СВО с помощью дальнобойных ракет. В том числе заявлялось о поражении целей на рекордных дальностях. Много таких эпизодов? На какой максимальной дальности была поражена цель?

— Су-35С прижал авиацию противника к земле, вынудив их летать на предельно малых высотах в их же тылу. А бьет цели нередко на предельных дальностях — это сотни километров. Поэтому самолеты противника просто не могут подойти на рубеж пуска своих ракет "воздух — воздух". Это касается и американских F-16, и французских "Миражей". Также от наших истребителей сильно достается зенитным комплексам противника.

В умелых руках Су-35С творит чудеса. Для нас важно, что российские летчики высоко оценивают характеристики этой машины.

— Ранее заявлялось, что ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех — прим. ТАСС) продолжает работу над совершенствованием истребителя Су-57. По каким направлениям оно ведется?

— Самолет продолжает совершенствоваться. Идут работы на дальнейшую перспективу, в сторону глубокой модернизации. Это коснется и агрегатов, и электроники, и оружия. Уже сейчас истребитель по многим характеристикам превосходит аналоги, а с доработками разрыв в его пользу только усилится.

В отличие от зарубежных одноклассников, он прошел обкатку во всех вариантах боевого применения. Работал в Сирии, сейчас — в небе над зоной СВО. Успешно показал себя в новых для оперативно-тактической авиации типах боевых миссий. Подтвердил эффективность своих "стелс"-качеств.

Мы видим, что самолет пытаются критиковать за рубежом. Лично я отношусь к этому спокойно, такие нападки — отголоски конкурентной борьбы. И наши летчики, и иностранные партнеры высоко оценивают Су-57. Напомню, что на этот самолет есть реальные экспортные заказы и уже идут поставки иностранному заказчику.

А критика наших достижений лишь подтверждает, что мы на верном пути.