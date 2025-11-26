Интервью

Гендиректор Wink: онлайн-кинотеатры давно обогнали офлайн-кинопрокат

Антон Володькин рассказал ТАСС о том, как развивается отечественный рынок стриминга и что станет следующей фазой индустрии

Редакция сайта ТАСС

Антон Володькин © Александр Щербак/ ТАСС

В Москве с 12 по 15 ноября проходил масштабный IT-форум России — "Цифровые решения", на котором обсуждали национальные проекты, стратегии внедрения информационных технологий и цифровую трансформацию страны. Одним из спикеров форума стал генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин. В интервью ТАСС глава платформы рассказал о том, как развивается российский рынок стриминга, какие технологические решения лежат в основе сервиса и что станет следующей фазой роста индустрии.

— Онлайн-кинотеатры становятся важнейшей частью креативной экономики. Как вы оцениваете масштаб отрасли сегодня?

— Онлайн-кинотеатры уже давно перестали быть нишевым развлечением. Только подписками на них пользуются более 50 млн человек. Если добавить зрителей бесплатного контента с просмотром рекламы, выходит, что 75–80% взрослого населения страны смотрят кино и сериалы в онлайне. Это уже не просто витрина чужих фильмов, как 5–10 лет назад, — сервисы сами производят много собственного контента и по клиентской базе и выручке обогнали офлайн-кинотеатры почти вдвое. Вклад в киноиндустрию огромный. На платформе Wink мы видим бурный рост семейного смотрения: в среднем семья проводит у экранов 99 часов в месяц. Это очень большой показатель — и он продолжает увеличиваться.

— Тем не менее офлайн-кинотеатры остаются востребованными?

— Конечно. Это другой опыт, просмотр на большом экране — отдельное развлечение, и мировые тренды показывают, что он никуда не исчезнет. Да, доля онлайна растет, но офлайн не стоит на месте и ищет новые форматы — где-то даже появились кинотеатры-караоке. Формы меняются, но сам опыт остается.

© ТАСС

— Онлайн-кинотеатр — это больше про IT или про контент?

— Мы считаем, что 50 на 50. С одной стороны — в библиотеке десятки тысяч фильмов и сериалов. Плюс российские онлайн-кинотеатры сегодня производят около 150 оригинальных проектов в год, и этот 1% библиотеки дает до 20–30% всего смотрения. С другой стороны — технологии. При таком количестве контента для выбора критична рекомендательная система, которая в огромном массиве данных находит зрителю "то самое" кино. 90% каталога за год открывается хотя бы один раз именно благодаря рекомендациям.

— А что включает техническая сторона?

— Доставить качественное изображение на любое устройство — сложнейшая инженерная задача. Нужно учитывать массу параметров: на чем смотрят (смартфон, Smart TV), где и когда смотрят — потому что разные скорости доступа в интернет у Wi-Fi и мобильного интернета. На премьеру популярного сериала к нам приходят миллионы зрителей одновременно, и каждому нужно моментально выдать нужный файл с ближайшего сервера, хоть во Владивостоке, так, чтобы не было зависаний — никто не будет ждать. Онлайн-вещание намного сложнее эфирного: если вдруг нагрузка превышает возможности, зритель просто не увидит кино. Поэтому это тысячи серверов, балансировка, оптимизация.

— Как вы обеспечиваете надежность и безопасность сервиса?

— У нас сильные технологические партнеры, ключевой из них — "Ростелеком". За последние годы сервис полностью локализован: все решения и ПО — российские, что соответствует политике технологического суверенитета. За всю историю сервиса у нас не было серьезных инцидентов или взломов. В вопросах кибербезопасности с нами также работают эксперты, включая компанию "Солар", которая входит в группу "Ростелеком". Законодательство в сфере защиты интеллектуальной собственности у нас качественное. Основные задачи сегодня — технологический поиск нелегального контента и, возможно, небольшие корректировки закона: например, распространить часть требований, которые применяются к видеосервисам, на любые веб-платформы. У государства уже есть технические возможности для оперативной блокировки пиратских ресурсов.

— Как развивается рынок онлайн-видео в этом году? Растет ли число зрителей и какие тренды вы отмечаете по интересам аудитории?

— Год еще не завершен — впереди самый высокий сезон. Но тренд очевиден: растет и количество зрителей, и число часов, которые они проводят на платформе. Онлайн-кинотеатры научились лучше понимать интересы аудитории и запускают проекты, отражающие текущие переживания и надежды жителей страны. В этом году у нас были громкие премьеры — "Ландыши. Такая нежная любовь", "Фишер. Затмение", "Москва слезам не верит. Все только начинается". Растет сегментация: проекты отдельно для женской аудитории, для молодежи, для поклонников спорта, для региональных зрителей — если действие происходит в родном городе, интерес выше.

— Какие жанры сегодня наиболее востребованы у зрителей? Какие жанры и темы сейчас лучше всего заходят зрителям онлайн-кинотеатров?

— Комедии и драмы остаются базой. Но растет спрос на жанровые миксы — драма-триллер, романтическая драма и т.д. По-прежнему силен тренд на ностальгию по 1980–90-м, чему свидетельство — популярность сериалов "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Комбинация", а вот новый сериал "Москва слезам не верит. Все только начинается" зашел на новый временной промежуток — он затрагивает 2000-е. Есть запрос на честное отражение реальности, в том числе на истории в контексте СВО. Сериал "Ландыши" стал примером такого честного подхода — его второй сезон зрители ждут с особым интересом.

— Что из нового контента готовит Wink? Какие премьеры, продолжения и масштабные проекты находятся в производстве?

— В начале 2026 года выходит второй сезон "Ландышей". Также зрители увидят в будущем году третий сезон "Фишера" — это один из самых ожидаемых релизов. Завершаются съемки крупного проекта "Трудно быть богом" по Стругацким — первого сериала по этому культовому произведению, в работе ряд других масштабных сериалов. В целом новые проекты становятся заметно крупнее и амбициознее — индустрия к этому пришла.

— Роль искусственного интеллекта в вашей платформе растет. Какие новые решения в рекомендациях вы внедряете и что будет дальше?

— Словосочетание "искусственный интеллект" сейчас означает многое, но рекомендательные сервисы действительно получили новый импульс развития благодаря большим данным и нейросетям. Алгоритмы анализируют поведение зрителя, а также другие открытые данные из онлайна. Рекомендации становятся все точнее. Скоро появятся продукты, где рекомендательная система будет жить отдельно — например, в чат-ботах. Можно будет выбирать фильм для просмотра в дороге, общаясь с ботом в обычной манере или, скажем, в стиле "Слова пацана".

— Как сейчас обстоят дела с зарубежным контентом на российском рынке? Возможны ли международные коллаборации и совместные проекты?

— Зарубежное кино продолжает легально выходить и в онлайне, и в офлайне. Независимые американские и европейские студии остались на нашем рынке. Есть совместные производства, например, "Красный шелк" — это копродукция нашего акционера НМГ с китайскими партнерами. Ведутся переговоры о новых проектах с зарубежными студиями. Вероятно, первые результаты таких коллабораций зрители увидят уже в 2027 году.

— Какие технологические и контентные нововведения можно считать главными трендами 2025 года? Что нового готовят платформы для зрителей?

— Платформы меняются ежегодно. Телеканалы, музыка, аудиокниги в онлайн-кинотеатре — теперь это норма. Самый активный эксперимент 2025 года — вертикальные мини-сериалы с эпизодами по 1–2 минуты, их удобно смотреть в дороге, даже на эскалаторе. Мы запустили в Wink раздел "Сторис" — там доступны уже десятки таких проектов. Это такой симбиоз кино и соцсетей — фильмы по правилам сторис. Следующий большой вопрос — нейросетевое кино. Первые попытки уже есть, и когда появится по-настоящему прорывной проект — откроется целая новая индустрия.

Вадим Шокумов