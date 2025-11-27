Интервью

Посол КНР: России и Китаю по пути к новым целям

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС рассказал об итогах 4-го пленума ЦК КПК 20-го созыва и его влиянии на российско-китайские отношения, ответил на вопросы о ситуации в мире и вокруг Украины, а также поделился секретом новых рекордов Китая в продолжительности жизни

Артем Попов

Чжан Ханьхуэй © Посольство КНР/ ТАСС

— Недавно в Пекине завершился 4-й пленум ЦК КПК 20-го созыва. Какое влияние это важное событие окажет на международный статус Китая и глобальную безопасность в ближайшие годы? Каково его значение для развития китайско-российских отношений?

— 4-й пленум ЦК КПК 20-го созыва является важным пленумом, проведенным в ключевой период, когда Китай вступает на этап осуществления в основном социалистической модернизации и когда необходимо упрочить базу и приложить усилия по всем направлениям работы. На пленуме были рассмотрены и приняты "Предложения ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народно-хозяйственного и социального развития", которые определяют общие направления и стратегический план развития Китая на ближайшие пять лет. Это очередная всеобщая мобилизация и комплексное планирование, направленные на использование текущей благоприятной ситуации для роста и продвижения дела китайской модернизации, что непременно окажет значительное и долгосрочное влияние на будущее развитие страны.

В процессе развития нового Китая на протяжении более 70 лет пятилетние планы и программы сыграли незаменимую и важную роль в создании двух редких в мировой практике чудес — быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности. Они обеспечили последовательную реализацию единого плана, когда одно поколение продолжает дело другого. Лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Роберт Энгл отметил, что "Китай разрабатывает пятилетние программы для будущего поколения, а американцы лишь готовятся к следующим выборам". Пятилетние программы Китая являются успешной моделью, доказавшей свою эффективность на практике. Они стали одним из ключевых преимуществ системы социализма с китайской спецификой, дают полезный опыт для мирового сообщества в достижении долгосрочного стабильного экономического и социального развития.

Устойчивое развитие Китая вносит определенность в глобальное развитие. В период реализации 14-й пятилетней программы Китай достиг новых исторических успехов в социально-экономическом развитии: ВВП превысил 130 трлн юаней, в таких новых отраслях, как искусственный интеллект, квантовые технологии, биомедицина и новая энергетика, были достигнуты прорывные результаты. Вклад Китая в мировой экономический рост стабильно составляет около 30%, Китай является самой устойчивой и надежной движущей силой глобального экономического развития. Развитие Китая неотделимо от мира, а процветание мира также нуждается в Китае. В период 15-й пятилетки Китай продолжит продвигать всестороннее углубление реформ, будет и далее расширять открытость внешнему миру на высоком уровне, способствовать качественному развитию экономики, продвигать общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию и стремиться к построению открытой мировой экономики. Неуклонно движущийся к качественному развитию Китай, без сомнения, является стабилизирующим фактором для роста мировой экономики и ускорителем для продвижения глобального развития. Он будет привносить еще больше определенности в мировое развитие на фоне турбулентности и перемен международной обстановки.

Четыре глобальные инициативы наполняют совместное строительство более прекрасного мира позитивной энергией. В "Предложениях ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народно-хозяйственного и социального развития" подчеркивается необходимость реализации Инициативы глобального развития, Инициативы глобальной безопасности, Глобальной инициативы цивилизаций и Инициативы по глобальному управлению. Эти четыре инициативы являются важным общественным продуктом, представленным миру председателем Си Цзиньпином. Каждая из инициатив имеет разные акценты, но они не противоречат друг другу и в совокупности служат важной опорой для построения сообщества единой судьбы человечества с точки зрения развития, безопасности, цивилизации и управления. В частности, Инициатива глобальной безопасности ориентирована на урегулирование международных споров путем диалога и консультаций, предлагает новые подходы к международному сотрудничеству в сфере безопасности и предоставляет осуществимый путь совершенствования глобального управления безопасностью. Она получила широкое признание международного сообщества, включая Россию. Вопросы безопасности касаются благополучия народов всех стран, благородного дела мира и развития во всем мире, а также будущей судьбы человечества. Китайская сторона готова вместе с Россией выступать за адаптацию к глубокой перестройке международной архитектуры в духе солидарности и противодействия сложным и переплетающимся вызовам безопасности с ориентированным на всеобщий выигрыш мышлением. Совместными усилиями мы готовы вносить позитивную энергию в устранение коренных причин международных конфликтов, совершенствование системы глобального управления безопасностью и достижение прочного мира и развития во всем мире.

Стратегическое взаимодействие Китая и России вносит стабильность в неспокойный мир. Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху ориентированы на достижение цели развития на более высоком уровне и более высокого качества, уверенно продвигаются вперед в условиях турбулентной внешней обстановки. Китай и Россия стремятся к достижению национального развития и возрождения, стороны поддерживают мировую справедливость и являются попутчиками на пути к модернизации. Смотря в будущее, Китай и Россия продолжат ставить во главу угла будущее человечества и благополучие своих народов, всесторонне раскрывать потенциал двусторонних отношений и динамику развития, способствовать более эффективному сопряжению 15-й пятилетней программы Китая со стратегией социально-экономического развития России, постоянно углублять стратегическое взаимодействие, направлять развитие международного порядка в более справедливом и рациональном направлении и продвигать построение сообщества единой судьбы человечества.

В рамках стратегических задач, определенных 4-м пленумом ЦК КПК 20-го созыва, Китай будет уверенно продвигаться по пути высококачественного развития. Постоянно развивающийся и все более открытый внешнему миру Китай принесет миру больше возможностей. Китай, придерживающийся мирного развития и активно участвующий в глобальном управлении, внесет больший вклад в мир и стабильность во всем мире. Китай, поддерживающий устойчивые отношения с Россией и другими странами, соберет более мощные силы для построения сообщества единой судьбы человечества.

— 2025 год подходит к концу. Какие важные контакты были на высшем уровне и какие ключевые темы обсуждались между Китаем и Россией в этом году?

— В 2025 году контакты на высшем уровне между Китаем и Россией проходили один за другим. Руководящая роль глав государств является важнейшим политическим преимуществом и основополагающей гарантией поддержания высокоуровневого функционирования китайско-российских отношений. В начале года председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин провели видеовстречу и телефонный разговор, в ходе которых углубленно обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Эти контакты указали направление, задали тон и определили ключевые приоритеты развития двусторонних отношений в 2025 году, направили отношения двух стран к новым горизонтам. В мае председатель Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию и принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В сентябре президент Владимир Путин посетил Китай для участия в торжественном собрании, посвященном 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и победы в Мировой антифашистской войне. Совместное празднование лидерами наших стран 80-й годовщины победы в Мировой антифашистской войне, написание новой главы в сфере защиты международной справедливости, направление мирового сообщества в деле поддержания послевоенного международного порядка, а также содействие многополярности мира и демократизации международных отношений имеют огромное историческое значение.

Важные договоренности, достигнутые в ходе успешных взаимных визитов лидеров двух стран, были эффективно реализованы. С начала этого года премьер Госсовета КНР Ли Цян, вице-премьер Дин Сюэсян и другие китайские руководители посетили Россию, а премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и другие российские руководители посетили Китай. В ходе этих визитов стороны провели основательные обсуждения о дальнейшем углублении стратегического взаимодействия двух стран, об усилении сопряжения стратегий развития, о расширении сотрудничества в различных сферах, таким образом продолжили писать новую главу в развитии китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

В 2025 году сотрудничество Китая и России в различных областях отметилось рядом ярких моментов. Во-первых, двусторонние отношения достигли новых высот. Лидеры двух стран подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, таким образом осуществили общее проектирование и стратегическое планирование для продвижения развития двусторонних отношений на следующем этапе, а также внесли стабильность и позитивную энергию в неспокойный и меняющийся мир благодаря определенности китайско-российских отношений. Во-вторых, практическое сотрудничество уверенно продвигается вперед. Практическое взаимодействие является внутренней движущей силой стабильного развития китайско-российских отношений. В ходе двух встреч лидеров наших стран в этом году были подписаны двусторонние документы о сотрудничестве в таких областях, как биобезопасность, защита инвестиций, цифровая экономика, энергетика, космос, искусственный интеллект, сельское хозяйство и здравоохранение. Вместе мы увеличиваем "пирог сотрудничества", укрепляем устойчивость взаимодействия, повышаем взаимопонимание и согласованность действий, еще больше обогащаем содержание двусторонних отношений и наполняем китайско-российские отношения мощной жизненной силой для их устойчивого поступательного развития. В-третьих, гуманитарные обмены принесли значимые результаты. В рамках Годов культуры Китая и России стороны провели более 400 близких к народу, сближающих их сердца и наполненных теплотой мероприятий в сфере гуманитарных обменов, что еще больше раскрыло потенциал культурного сотрудничества двух стран. Широкий интерес к Китаю и китайскому языку продолжает расти в различных регионах России. Народы наших стран углубляют взаимопонимание через культурную общность и укрепляют дружбу через эмоциональный резонанс, вносят новую жизненную силу в передающуюся из поколения в поколение китайско-российскую дружбу и способствуют еще большему сближению народов двух стран. В-четвертых, стратегическое взаимодействие получило новое развитие. На международной арене Китай и Россия тесно взаимодействуют и взаимно поддерживают выдвигаемые друг другом важные международные инициативы. Как страны — основатели ШОС, Китай и Россия выполняют роль "двойного двигателя", направляя все стороны к совместному воплощению "шанхайского духа", стороны поддерживали усилия друг друга по успешному проведению саммита ШОС в Тяньцзине и заседания Совета глав правительств государств — членов ШОС, продвигая строительство ШОС на новый уровень. Стороны совместно расширяли и укрепляли формат "большого БРИКС", способствовали достижению большего развития и проявлению значительных результатов странами БРИКС, аккумулировали новую энергию для объединения и самоусиления глобального Юга. Воспользовавшись 80-летием со дня основания ООН как возможностью, Китай и Россия развивали всестороннее стратегическое взаимодействие, совместно продвигали мультилатерализм и содействовали реформированию и совершенствованию системы глобального управления.

— Как вы оцениваете результаты введенного Китаем пилотного безвизового режима для граждан России? Насколько вырос поток туристов? Оптимистичны ли ожидания относительно дальнейшего продления Китаем безвизового режима? Считаете ли вы, что Россия готова к симметричному ответу?

— 15 сентября этого года китайская сторона в одностороннем порядке ввела пробный безвизовый режим для российских граждан, владельцев общегражданских паспортов, что разожгло интерес россиян к поездкам в Китай. Путешествие "когда захотел, тогда и поехал" стало реальностью, и количество российских туристов, направляющихся в Китай, заметно возросло. По данным китайской стороны, в течение месяца после введения данного режима через пункт пропуска международного аэропорта Дасин в Пекине въехали в общей сложности более 30 тыс. российских граждан, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главная служба пограничного контроля Шанхая проверила в общей сложности 28,8 тыс. россиян, пересекающих границу, из которых 21,2 тыс. воспользовались безвизовым режимом, что составило 73,6% от общего числа въезжающих. Такие города, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Санья и Харбин, пользуются широкой популярностью среди россиян. Безвизовый режим значительно упростил взаимные поездки граждан двух стран и придал новые жизненные силы сотрудничеству в торгово-экономической, культурной и других сферах.

Китайская сторона придает большое значение вопросу облегчения взаимных поездок между гражданами Китая и России и поддерживает укрепление контактов между народами двух стран. Российская сторона также дала позитивный ответ в отношении визитов китайских граждан в Россию. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия примет зеркальные меры в ответ на пробный безвизовый режим со стороны Китая. В ходе недавнего визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай было объявлено, что российская сторона изучает возможность введения аналогичного безвизового режима для китайских туристов. Мы будем двигаться навстречу российской стороне, совместно создавать более благоприятные условия для дальнейшего облегчения взаимных поездок граждан двух стран, превращать важные договоренности лидеров наших стран в реальные результаты, приносящие пользу народам Китая и России. Это вносит значимый вклад в непрерывное углубление и продвижение китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

— Искусственный интеллект требует значительных ресурсов. Готов ли Китай к дальнейшему развитию соответствующих технологий? Как искусственный интеллект повлияет на экономическое развитие Китая?

— Искусственный интеллект уже стал ключевой силой, направляющей новую волну научно-технической революции, и основным двигателем модернизации промышленности и экономического развития стран. Правительство Китая придает большое значение развитию искусственного интеллекта, приняло ряд системных и перспективных мер и создало прочную систему, поддерживающую постоянные инновации в этой области. Во-первых, акцент делается на удовлетворение потребностей государственной стратегии, укрепляется координация научно-технических ресурсов, реализуются крупные научно-технические проекты в ключевых национальных отраслях и сферах, решаются задачи по разработке критически важных ключевых технологий, доля инвестиций в фундаментальные исследования постоянно увеличивается. Во-вторых, сохраняется принцип диверсификации инвестиций: путем постоянного увеличения бюджетных вложений, стимулирования организации НИОКР на предприятиях, развития технологического финансирования и другими способами увеличивается предложение научно-технических ресурсов, при этом правительство привлекает частный капитал на поддержку научно-технологических инноваций. В-третьих, постоянно усиливается контроль за использованием средств, совершенствуется система оценки, продвигается открытость и совместное использование ресурсов, чтобы гарантировать максимальную эффективность применения научно-технических ресурсов.

В настоящее время в Китае сложилась благоприятная ситуация в области искусственного интеллекта, характеризующаяся научно-техническими инновациями, концентрацией отраслевых ресурсов и глубоким внедрением технологий. В таких областях, как базовые большие модели и гуманоидные роботы, был достигнут ряд результатов, имеющих международное значение. Общее число компаний, работающих в сфере ИИ, превышает 4 500. Концепция ИИ+ активно внедряется в такие ключевые отрасли, как производство, финансы, медицина, образование и транспорт, что значительно повысило эффективность работы различных отраслей и качество жизни населения. В 15-й пятилетней программе четко указано, что будущее экономическое развитие Китая должно всесторонне продвигать инициативу ИИ+, используя искусственный интеллект, активировать все отрасли, включая производство, сферу услуг и сельское хозяйство. ИИ является ключевым двигателем производительных сил нового качества, его доля в ВВП Китая уже превышает 18%. ИИ неоспоримо является приоритетным направлением в области высоких технологий, указанным в "Предложениях ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народно-хозяйственного и социального развития".

Смотря в будущее, мы можем с уверенностью отметить, что прямой вклад искусственного интеллекта в экономический рост Китая будет неуклонно возрастать. Он придаст импульс трансформации и модернизации различных отраслей в направлении интеллектуализации, экологичности и интеграции, а также будет способствовать зарождению таких новых опорных отраслей и отраслей будущего, как квантовые технологии и биопроизводство. Одновременно с предоставлением беспрецедентных возможностей для развития искусственный интеллект также порождает ранее не встречавшиеся риски и вызовы. Будучи ответственным крупным государством, Китай неизменно стремится к углублению международного сотрудничества в области ИИ и готов воспользоваться инициативой по созданию Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта в качестве платформы и возможности для совместной работы с международным сообществом по продвижению открытого, инклюзивного, всеобщего и ориентированного на благо человека развития искусственного интеллекта. Это позволит сделать плоды китайской модернизации, включая технологии ИИ, доступными для народов всех стран и открыть новые возможности для мирового развития через новые достижения китайской модернизации.

— На каком уровне находится система здравоохранения Китая в настоящее время? Когда ожидаемая продолжительность жизни китайцев превысит 100 лет?

— Крепкое здоровье — это неизменная цель человечества, оно касается благополучия каждой семьи и еще глубже влияет на будущее страны и нации. Правительство Китая, придерживаясь концепции развития, ориентированной на народ, всегда ставит здоровье населения на стратегически приоритетное место в развитии, закладывает прочную основу для претворения в жизнь китайской мечты о великом возрождении китайской нации.

В настоящее время в Китае создана крупнейшая в мире система здравоохранения. По состоянию на конец 2024 года китайская система здравоохранения насчитывала 1,09 млн учреждений с 15,78 млн медицинских работников. Базовое медицинское страхование охватывает более 1,3 млрд человек, а свыше 90% городских и сельских жителей Китая могут добраться до ближайшего медицинского пункта в течение 15 минут. В то же время правительство Китая продолжает усиливать целевую поддержку и помощь ключевым провинциям и отдаленным регионам, включая Сицзан и Синьцзян. Разрыв в доступе к медицинским ресурсам между восточными, центральными и западными регионами страны постепенно сокращается, а чувство удовлетворенности, счастья и безопасности китайских граждан постоянно растет.

Ожидаемая средняя продолжительность жизни является комплексным показателем, отражающим уровень социально-экономического развития страны или региона, а также способность системы здравоохранения обеспечивать медицинское обслуживание. По статистике, к концу 2024 года средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае достигла 79 лет, уровень здоровья населения стабильно повышается, а в период 15-й пятилетки ожидается, что этот показатель достигнет 80 лет. В "Предложениях ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народно-хозяйственного и социального развития" ясно отмечается необходимость ускоренного строительства "Здорового Китая", реализации стратегии приоритетного развития здравоохранения, совершенствования системы государственных программ и институтов по укреплению здоровья, а также повышения средней продолжительности жизни и уровня здоровья населения. По мере дальнейшего продвижения китайской модернизации, постоянного повышения уровня медицинских технологий и постепенного распространения здорового образа жизни средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае будет постоянно устанавливать новые рекорды.

— Можно ли считать встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом признаком того, что трудный этап в китайско-американских отношениях уже преодолен? Трамп заявил, что лидеры двух стран договорились совместно прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса. Изменилась ли позиция китайской стороны по вопросу урегулирования украинского кризиса? Рассматривается ли в настоящее время формат четырехсторонних переговоров?

— С начала этого года, несмотря на пережитые подъемы и спады в китайско-американских отношениях, политика Китая в отношении США неизменно остается последовательной и стабильной. Китай неизменно руководствуется тремя принципами, выдвинутыми председателем Си Цзиньпином: взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество. Дипломатия глав государств является "якорем стабильности" в отношениях Китая и США. Новость о встрече лидеров двух стран в Пусане сразу заняла первые полосы мировых СМИ. Широко распространено мнение, что эта встреча послала позитивный сигнал, ослабила напряженность и дала надежду на то, что китайско-американские отношения вступят в период стабильности и управляемости. Возвращение китайско-американских торгово-экономических вопросов в русло диалога укрепило доверие мировых рынков. Встречи на высшем уровне лидеров двух стран имеют важное значение для сокращения недопонимания и неверных оценок между Китаем и США, а также для предотвращения резких колебаний в двусторонних отношениях. Факты доказывают, что диалог лучше конфронтации, игра с нулевой суммой ведет в никуда, а взаимовыгодное сотрудничество является единственным верным путем. Надлежащее выполнение важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, продвижение стабильного, здорового и устойчивого развития китайско-американских отношений и поиск правильного пути взаимодействия двух держав соответствуют желаниям народов Китая и США и способствуют миру, стабильности и развитию во всем мире.

Позиция Китая по украинскому вопросу всегда последовательна и ясна. Китай неизменно стремится к прекращению огня и боевых действий, а также к содействию миру и переговорам. С этой целью Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга совместно инициировали создание группы "Друзья мира" по разрешению украинского кризиса и регулярно проводят заседания в рамках данной группы, создают атмосферу и условия для достижения мира, продвигают политическое урегулирование кризиса. Китай готов совместно с международным сообществом продолжать играть конструктивную роль в окончательном урегулировании кризиса и достижении прочного мира.

— Западные страны продолжают вооружать Тайвань. Тайбэй рассчитывает получить 18 мобильных реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS американского производства до конца 2026 года. К каким последствиям могут привести такие действия? Как вы оцениваете текущую обстановку в районе Тайваньского пролива?

— Продажа США оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Это серьезные провокационные действия, затрагивающие суверенитет и интересы безопасности Китая. Подобные действия не только не способны изменить историческую неизбежность конечного объединения двух берегов Тайваньского пролива, но и лишь подводят обстановку в проливе к еще более опасной черте. Китай решительно выступает против любых форм военного контакта любых стран и регионов с Тайванем Китая и решительно возражает против поставок оружия Тайваню. Сепаратистские силы "независимости Тайваня", полагаясь на внешние силы для достижения независимости и используя оружие для сопротивления объединению, обрекают себя на гибель!

В этом году отмечается 80-я годовщина возвращения Тайваня в лоно родины. Это победа справедливости и неугасимая кровная связь между соотечественниками по обе стороны Тайваньского пролива. Чтобы сохранить историю и указать путь в будущее, Китай установил 25 октября Днем памяти освобождения Тайваня. В последние годы китайская сторона последовательно принимает меры в поддержку Тайваня, активно продвигает три пути коммуникации материкового Китая и провинции Тайвань: торговое, почтовое и транспортное сообщение. Все больше жителей Тайваня поддерживают принцип "одна страна, две системы" и "консенсус 1992 года". Большое число тайваньских предпринимателей ведут бизнес в материковом Китае, студенты отправляются на материк для учебы, контакты между двумя берегами становятся все более тесными. Объединение двух берегов Тайваньского пролива отвечает чаяниям народа и соответствует общей тенденции развития. Попытки сепаратистских сил "независимости Тайваня" или антикитайских сил разделить Китай обречены на провал. Мы высоко ценим неизменную приверженность России принципу "одного Китая" в тайваньском вопросе и ее последовательную твердую поддержку Китая, что в полной мере отражает высокий уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.