Дауд Мамий: подготовка будущих популяризаторов науки — работа ювелирная

Ректор Адыгейского государственного университета — о науке вокруг, почему "Россия решает" и как спрогнозировать количество поединков на Уимблдонском турнире

Популяризация науки и привлечение молодежи в сферу исследований и разработок — одна из главных задач Десятилетия науки и технологий, которое реализуется в России с 2022 по 2031 год. Ежегодно вузы проводят сотни мероприятий и проектов, направленных на популяризацию науки, лучшие из которых получают грантовую поддержку от государства. Среди них — Адыгейский государственный университет.

В минувшем году вуз при поддержке Министерства науки и высшего образования вуз запустил Всероссийский научно-просветительский проект "Наука вокруг", в мероприятиях которого приняли участие более 250 тыс. школьников из России и 13 стран мира, а созданный научно-популярный контент посмотрели более 4 млн пользователей. Проект стал финалистом "Премии Рунета" и вошел в тройку лучших научно-популярных проектов для детей Всероссийской премии "За верность науке".

В июне этого года АГУ, выиграв грант Минобрнауки России на реализацию второго сезона, перезапустил его под названием "Наука вокруг. Открытия продолжаются". О том, насколько удалось масштабировать проект и какие именно открытия сделать, в чем секреты успеха вуза и его признания на федеральном уровне, почему подготовка молодых популяризаторов науки является ювелирной работой, — интервью ТАСС с ректором АГУ, вице-президентом Российского союза ректоров и руководителем проекта "Наука вокруг. Открытия продолжаются" Даудом Мамием.

— Дауд Казбекович, более 11 тыс. школьников из России и 11 зарубежных стран в этом году посетили фестивали науки проекта "Наука вокруг. Открытия продолжаются", организованные Адыгейским государственным университетом во Всероссийских детских центрах "Орленок" и "Смена". Скажите, пожалуйста, насколько изменился состав участников и география охвата молодежной аудитории, увеличилось ли число зарубежных гостей?

— Все-таки это проект российский, и его основная задача — популяризация науки в нашей стране. Наша целевая аудитория — в первую очередь российские школьники и молодежь. Международный аспект здесь присутствует просто потому, что ребята из зарубежных стран отдыхают в детских центрах и становятся участниками мероприятий, которые проводятся в рамках этого проекта. В этом году в наших фестивалях науки в ВДЦ "Орленок" и "Смена" участвовали школьники из Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Кубы, Молдовы, Монголии, Приднестровской Молдавской республики, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

С зарубежной аудиторией мы активно работаем в других инициированных университетом проектах — Кавказской математической олимпиаде для школьников, в которой в разные годы принимали участие школьники из 22 стран мира, олимпиаде по математике "Ассара" для девочек, к которой в этом году присоединились школьницы из Абхазии и Узбекистана. К слову, есть Китайская женская математическая олимпиада и Европейская девичья математическая олимпиада, в которых участвуют девочки со всего мира. Наша "Ассара" — единственная математическая олимпиада для девочек в нашей стране, и мы планируем расширять географию участниц.

Еще один проект с международным участием — Астрофизическая школа "Траектория" имени Олега Верходанова, многолетним партнером которой выступает Адыгейский государственный университет. В этом году по нашей инициативе к ней присоединился университет Шарджи, благодаря чему школьники из Объединенных Арабских Эмиратов в будущем смогут изучать астрономию и астрофизику вместе с нашими ребятами. Но это другой путь популяризации науки — через олимпиады и образовательные программы.

— Дауд Казбекович, возвращаясь к проекту "Наука вокруг. Открытия продолжаются". Расскажите, какие новые треки запущены и насколько в этом году расширилась его аудитория?

— В прошлом сезоне у нас было три направления — фестивали науки во Всероссийском детском центре "Орленок", лекции известных ученых и популяризаторов, на основе которых была создана открытая образовательная медиатека научно-популярных видеолекций, а также онлайн-уроки для школьников. В этом году мы, кроме "Орленка", подключили к проекту еще один детский центр — "Смена", и организовали Уличные фестивали науки, рассчитанные на более широкую аудиторию. Мы их провели в Майкопе, Усть-Лабинске и ФТ "Сириус".

Уличный фестиваль в "Сириусе" проходил в дни проведения V Конгресса молодых ученых — ежегодного ключевого мероприятия Десятилетия науки и технологий, и, по сути, стал его неофициальным спутником, ориентированным на всех, кому интересна наука и достижения российских ученых. Его посетителями стали участники детского научного форума из 30 стран мира, школьники Сириуса, Сочи, Абхазии, а также жители и гости федеральной территории, которые могли поучаствовать в интерактивном научном шоу, посетить лабораторию научного кино, открытый лекторий и около 20 площадок "Научной мастерской".

Мы расширили образовательную медиатеку, созданную на платформе ТАСС, — к записи лекций привлекли новых исследователей и популяризаторов, среди которых доктор биологических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, палеонтолог Андрей Журавлев и доктор физико-математических наук, профессор Иркутского государственного университета, астроном Сергей Язев. В этом сезоне лекции для медиатеки записали и ученые Адыгейского государственного университета: кандидат философских наук Заур Хачецуков и кандидат биологических наук Дмитрий Шумилов, который в прошлом году стал финалистом Университетской лиги научных битв ScienceSlam. Для нас важно, чтобы коллеги участвовали в этом процессе, потому что вуз выступает не только организатором, но и создателем контента.

Новым направлением проекта стала серия мотивационных видеоподкастов "О чем говорят академики", выпущенная в партнерстве с информационным агентством ТАСС. Героями подкаста стали академики и члены-корреспонденты РАН Степан Калмыков, Арутюн Аветисян, Дмитрий Ушаков, Юлия Горбунова, Алексей Семенов, Александр Гайфуллин, Ольга Кобякова и Алексей Савватеев. Они рассказали о выборе профессии исследователя, значении наставничества и новых направлениях в науке.

Подкасты — популярный среди молодежи формат, и мы хотели, чтобы ведущим был молодой исследователь, говорящий с именитыми учеными на языке, который доступен и понятен молодежи. И мне кажется, что у нас все получилось. Хотя они адресованы не только школьникам и студентам, но и их родителям, в целом широкой аудитории, интересующейся современными научными открытиями.

— Каким научным дисциплинам молодые люди отдавали предпочтение? Насколько им импонировали новые форматы мероприятий, какие эксперименты и мастер-классы вызывают наибольший интерес?

— Мы разного рода инструменты популяризации используем: от наглядных научных опытов и экспериментов до виртуальной реальности, — все это работает, вызывает интерес у ребенка. Ребятам постарше, конечно, интереснее содержание, чем какие-то внешние эффекты. И поэтому здесь важно то, кого именно мы приглашаем в качестве лекторов и что они рассказывают ребятам.

У меня, например, есть лекция "Графы, мухи, слоны и спортивные состязания", в которой я рассказываю, как с помощью графов можно рассчитать маршрут с Земли до Марса, решить знаменитую задачу про муху и слона из повести Юрия Трифонова "Долгое прощание" и спрогнозировать количество поединков на Уимблдонском турнире. О том, как графы используются в современной науке и технике и что теория рукопожатий — это тоже графы. И мне кажется, что для ребят, которые занимаются спортом, это полезно и интересно. По крайней мере, они обычно выражают благодарность.

Форматы мероприятий и темы могут быть самые разные, главное, чтобы ребенок или молодой человек нашли для себя что-то интересное. То, что их зацепит и вдохновит, чтобы в дальнейшем выбрать это в качестве сферы деятельности, которой они захотят заниматься в жизни. Это же тоже одна из задач — не просто рассказать, какая у нас замечательная наука в стране и как много достижений, какие великие ученые есть, но и для кого-то, может быть, показать тот путь, по которому он потом пойдет.

—​​​​​​ В России с 2024 года 1 декабря отмечают День математика. Как будете отмечать, наверняка в рамках проекта запланированы мероприятия, посвященные этой дате?

— 1 декабря — день рождения Николая Ивановича Лобачевского — выдающегося русского математика, заложившего основы неевклидовой геометрии и ставшего символом научного поиска и смелости мышления. Нам очень хотелось бы, чтобы люди узнали о жизни нашего великого соотечественника, о его вкладе в математику, и мы в этом году впервые запустили на всю страну межпредметную онлайн-викторину с прекрасным названием "Россия решает!". Это просветительский проект, объединяющий математику, историю, литературу, естественные науки и культуру. И здесь нашим партнером стал портал Наука Mail.

Участникам викторины нужно решить 10 математических задач, погружаясь одновременно в историческое прошлое России и узнавая интересные факты о развитии отечественной и мировой науки. Над ее созданием работали автор проекта "Математические этюды", заведующий лаборатории популяризации и пропаганды математики МИАН им. Стеклова, научный сотрудник Кавказского математического центра АГУ Николай Андреев, главный тренер сборной России на Международной математической олимпиаде школьников, руководитель научной лаборатории технологий обучения математическим идеям АГУ Кирилл Сухов и главный редактор издательства Адыгейского университета, писатель Лейла Курашинова.

Главным героем текста-повествования стал Лобачевский, но через факты его биографии участники викторины узнают об интересных событиях конца XVIII — середины XIX конца века — эпохи, отмеченной политическими потрясениями, научными и географическими открытиями, расцветом литературы и началом технической революции. Героями текста викторины также стали великие современники Лобачевского — Державин, Пушкин, Лазарев, Семенов-Тян-Шанский, Бетховен, Гюго, Энгельс и др. 1 декабря мы подведем итоги викторины и на ее сайте опубликуем разбор заданий.

Вторая история — это семейная математическая олимпиада "От А до Я". В Адыгее мы такую олимпиаду проводим уже много лет, но теперь решили вывести ее на федеральный уровень — она проходит в онлайн-режиме на технологической платформе AllCups от VK. Это дистанционный конкурс по математике с командным участием. Участниками олимпиады стали более 700 семей из разных регионов России и даже несколько команд из Монголии. В составе каждой команды обязательно есть ребенок школьного возраста и один взрослый член семьи, остальные участники могут быть любого возраста. 23 ноября состоялся отборочный тур, а 30 ноября в финале, который пройдет в прямом эфире, встретятся девять самых сильных команд.

— Дауд Казбекович, Адыгейский госуниверситет является одним из признанных центров педагогического и в первую очередь математического образования юга России. Планируете ли проводить дополнительные образовательные курсы или стажировки для учителей, чтобы поддержать распространение идей проекта "Наука вокруг" в школах? Как вы смотрите на создание каких-то специальных учебных программ для подготовки педагогов-популяризаторов?

— Есть курсы повышения квалификации учителей, которые проходят на базе образовательного центра "Сириус", их проводит команда Адыгейского государственного университета. В них участвуют 90 педагогов из самых разных регионов страны, темы курсов — математика, ее преподавание, олимпиадная математика, разные инновационные подходы, в том числе и популяризация. Мы это делаем регулярно, при этом каждый год на этих курсах я читаю лекции о методах популяризации математики.

Но если говорить об образовательной программе, то мы планируем запустить магистерскую программу, посвященную популяризации математики. Такой программы не было в России, и нигде в мире еще нет. Да, она сложная, потому что для того, чтобы человек смог учиться на такой программе, нужно, чтобы он, во-первых, очень хорошо знал математику. Во-вторых, естественные науки. В-третьих, был гуманитарно образованным человеком и, в-четвертых, владел современными инструментами создания контента и его продвижения. Вы же понимаете, что сосредоточение всех этих компетенций в одном человеке — это редкость, поэтому эта программа, можно сказать, ювелирная работа. Поэтому логично, что речь не идет о большом наборе, это будет набор из пяти — семи человек. Важно, чтобы молодой человек хотел этим заниматься и был по-настоящему увлеченным.

Над созданием программы работали известные российские ученые и популяризаторы, в частности Алексей Савватеев, Андрей Райгородский, Николай Андреев. Таких масштабных ученых, которые занимаются вопросами популяризации, действительно мало, если говорить о математиках. То, что, скажем, делает Николай Николаевич Андреев, его проекты "Математические этюды" или "Математическая составляющая", — это бесценно, просто совершенно. Запрос подготовки популяризаторов науки действительно существует. Поэтому будем передавать свой опыт работы молодым талантливым математикам.

— Дауд Казбекович, какие цели ставите перед своей командой на ближайшие годы в рамках проекта?

— Популяризация науки — это одно из тех направлений, которые интересны Адыгейскому государственному университету. Поэтому, конечно же, оно будет важной задачей, форматом деятельности вуза и в дальнейшем.

Серьезным стимулом для нас служит и то, что проект "Наука вокруг" получил признание на федеральном уровне. В этом году он вошел в тройку лучших российских проектов для детей Всероссийской премии "За верность науке". Это очень значимая для нас оценка труда, поскольку на премию претендовало 2 тыс. участников в 11 номинациях. Также наш проект стал лучшим региональным просветительским проектом "Знание.Премия". А в прошлом году проект вышел в финал "Премии Рунета" в номинации "Наука — детям", на которую было подано наибольшее количество заявок.

Все это говорит о том, что деятельность, которой мы занимаемся по популяризации науки, получает хорошую оценку у экспертов, и, значит, можно и нужно продолжать этим заниматься. Без ложной скромности скажу, что проект "Наука вокруг" уникален, и его уникальность в первую очередь состоит в собранной команде мегапрофессионалов — людей, влюбленных в свою работу, а также в базе, которая ею наработана. Мы готовы делиться своим опытом с другими университетами и масштабировать его дальше. Открытия должны продолжаться!

Оксана Гамзаева