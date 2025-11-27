Интервью

Ректор ТюмГУ: новая модель образования поможет переосмыслить содержание и форматы обучения

Иван Романчук в интервью ТАСС рассказал, что приобрел университет с присоединением Аграрного института и как будет перестраиваться в новую систему образования

Иван Романчук © Пресс-служба ТюмГУ

Одним из главных вызовов для университетов в последние годы является переход на новую модель высшего образования: вузы должны решить, что сократить в текущих планах обучения, а от каких программ и вовсе стоит отказаться. В Тюменском госуниверситете считают, что смена модели поможет по-новому посмотреть на содержание образовательного процесса, его формы и форматы. Ректор вуза Иван Романчук в интервью ТАСС рассказал, что приобрел университет в ходе объединения с Аграрным университетом и какие изменения ждут ТюмГУ уже в следующем году.

— Иван Сергеевич, начнем с глобального: в России анонсирован переход на новую модель высшего образования: у нас появятся базовый и специализированный уровни вместо бакалавриата и магистратуры, а также профессиональный уровень — аспирантура. Готов ли университет к такой реформе и какие изменения уже внедрены?

— ТюмГУ — очень современный и во многом передовой университет, за последние годы мы совершили быструю и комплексную трансформацию в рамках государственных программ повышения конкурентоспособности "5-100" и "Приоритет 2030". В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о совершенствовании национальной системы высшего образования. Тогда же стартовал пилотный проект по переходу на новую систему. На будущий год ТюмГУ готов стать частью этой большой работы. Национальная система для нас — это не только про уровни образования, но и про глубокое переосмысление содержания программ, форм и форматов их реализации.

В этом году, к примеру, мы были сосредоточены на формулировке и экспериментальной апробации новой модели профессиональной подготовки, ориентированной на радикальные изменения, которые в самое ближайшее время произойдут в связи со стремительным развитием технологий искусственного интеллекта. Мы стартовали с экспериментов по внедрению ИИ-ассистентов в педагогическую деятельность и с соответствующего редизайна образовательных программ по подготовке педагогов. А уже в следующем году мы планируем расширить пилотную площадку образовательными программами Передовой инженерной школы и нового Аграрного института.

— Как в целом развивается университет, что было реализовано в 2025 году?

— Университет меняется комплексно. И здесь я вновь подчеркну продуктивное взаимодействие с региональной и федеральной властью. Его воплощением стало проектирование и возведение нового Главного корпуса общей площадью более 33 тыс. кв. м. Благодаря субсидиям мы воплотили мечту многих поколений студентов и преподавателей в жизнь. Сегодня мы видим результаты нашего совместного труда, в новом корпусе в первые два года успешно проходит интеграция всех студентов первого и второго курсов в рамках модели индивидуальных образовательных траекторий.

Самое главное, мы в еще большей степени укрепили связь с регионом. Тюменская область является одним из социально-экономических регионов-лидеров страны. Для нас было важным вновь и вновь подчеркивать соответствие университета этой высокой позиции региона, а также у нас получилось в этом году упрочить свое место среди драйверов регионального технологического развития. Сегодня идет большая работа по разработке Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2050 года. И я с удовлетворением отмечаю, что университетские проекты формируют ядро региональной программы научно-технологического развития, направленной на поиск новых высокопродуктивных ниш специализации региона для достижения национальных целей Российской Федерации.

Вся стратегия инфраструктурного развития ТюмГУ согласована с регионом и индустриальными партнерами и ориентирована на профессиональную подготовку студентов на базе профильных школ с расширением материально-технической, лабораторной и опытно-конструкторской баз. Ряд инфраструктурных проектов представлены в периметре тюменского Межуниверситетского кампуса мирового уровня, завершение строительства которого запланировано к 2028 году. Кампус станет уникальной площадкой для междисциплинарных исследований и инноваций, укрепит позиции ТюмГУ как ведущего технологического университета региона.

— Как сказалось присоединение к ТюмГУ Аграрного университета?

— Проект объединения двух наших университетов стал стратегическим решением для всей системы высшего образования региона. Мы приросли на 4 тыс. студентов и удвоили общую площадь имущественного комплекса, но что важнее — дополнили разрабатываемые в нашем Институте X-BIO фундаментальные основы сельского хозяйства прикладными компетенциями и полигонами экспериментальной апробации в виде полей, ферм, учебно-опытного производства. Новые проекты объединенного вуза внесут вклад в технологическое обеспечение продовольственной безопасности страны. Что касается студентов, то уже с прошлого года мы знакомили их с нашей корпоративной культурой, цифровыми сервисами, проводили большие студенческие мероприятия вместе. Надеюсь, что стать студентом ТюмГУ для подавляющего большинства обучающихся — это уверенный шаг в будущее.

— Иван Сергеевич, совсем скоро будет ровно пять лет, как вы стали ректором вуза. Какие сегодня, на ваш взгляд, главные задачи стоят перед руководителями университетов в период реформы образования?

— Ключевыми в руководстве вузом являются три положения: стратегическое лидерство как основа, взвешенный баланс между традицией и инновацией, бесконечная ценность людей, которые рядом, в самом широком смысле слова. Я четко понимаю, куда движется университет в контексте национальной образовательной политики, какие конкурентные преимущества нужно развивать. В год исторической даты 95-летия вуза мы берем в новое будущее лучшие практики и традиции, работаем с опорой на людей, которые с полной отдачей созидают на благо университета.