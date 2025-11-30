Интервью

Глава депприроды Москвы: столица реагирует на климатические риски

Климатологи и синоптики все чаще отмечают происходящие в столичном регионе климатические перемены. Москве предсказывают температурные перепады, ливни и даже появление смерчей и торнадо. О том, какие природные явления могут ждать горожан в ближайшем будущем и как власти к ним готовятся, рассказала в интервью ТАСС руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева

Юлия Урожаева © Сергей Булкин/ ТАСС

— Юлия Валерьевна, какие глобальные перемены в климате Москвы отмечаются сейчас? Как они сказываются на жизни горожан?

— Москва давно готовится к климатическим изменениям. Город одним из первых в России в 2023 году утвердил план адаптации к этим изменениям. Сделан ряд долгосрочных и среднесрочных прогнозов, разработан набор мероприятий-ответов с участием ведущих ученых нашей страны. Столица реагирует на климатические риски.

При этом часть прогнозов начинает сбываться гораздо раньше, чем мы ожидали. Например, по наблюдениям ученых, количество осадков в столице существенно увеличилось, в последние годы к нам пришли "тропические ливни" — дожди высокой интенсивности. Их особенность состоит в том, что за короткий промежуток времени может выпасть количество осадков, сопоставимое с суточной нормой. Причем такая проблема актуальна не только для Москвы. Мы участвовали в международной конференции в Стамбуле, там обсуждалось, что этот вопрос волнует все крупные города Европы.

В связи с этим в 2025 году мы решили уточнить как прогнозы изменения климата, так и набор климатических рисков. У нас работает команда ученых из лучших научно-исследовательских центров. Сейчас коллеги заканчивают работы, и мы будем интегрировать новые знания в управленческие решения.

— Существует ли для Москвы риск возникновения смерчей? Или эта проблема преувеличена?

— Сейчас департамент совместно с учеными ведет работу по оценке климатических рисков. Эксперты анализируют изменения атмосферы, наблюдают, систематизируют данные. Есть риски высокой вероятности, средней и минимальной.

Так, шквалистым ветрам на данный момент присваивается средний уровень климатического риска в Москве. При этом прогнозируется повышение ветровой нагрузки, однако не до экстремальных значений, характерных для торнадо, когда скорость ветра достигает 300 км/ч. Таким образом, риски торнадо и смерчей наряду с волнами холода оцениваются как минимальные.

— А какие климатические риски для столицы более вероятны?

— Среди самых вероятных рисков столицу ждут как раз тропические ливни, волны жары, когда фиксируются три или более последовательных дня со среднесуточной температурой выше 23 градусов тепла. Ключевым критерием волн жары является повышение не отдельных пиковых значений днем, а устойчиво высокая температура в течение всех суток, в том числе и в ночной период.

Что особенно важно, повышение температуры будет проходить неравномерно по районам города. Исторический центр обладает меньшим тепловым буфером, поскольку здесь меньше зеленых насаждений, которые играют ключевую роль в снижении перегрева. Таким образом, в отдельных районах столицы волны жары проявляют себя в разной степени интенсивности, и необходим дифференцированный подход к решению климатических проблем внутри мегаполиса.

Высокая температура воздуха оказывает влияние на самочувствие горожан, и в этой связи особое внимание следует уделять группам повышенного риска: людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с легочными заболеваниями, которые такие явления очень тяжело переносят.

Эти риски существенно снижают природные механизмы — зеленые насаждения смягчают микроклимат, в условиях жаркой погоды городские парки могут снижать воспринимаемую температуру на 6 градусов и более, а каждая зеленая территория площадью свыше 50 га существенно влияет на климат города.

— Есть ли уже понимание, когда удастся завершить работу по оценке рисков?

— В начале следующего года мы планируем подвести итоги работы научного консорциума, который проводит комплексную оценку различных климатических рисков для Москвы. Сейчас учтены уже более 35 рисков, среди них много новых. Из неожиданных рисков — клещи, их активность в среднем в нашей полосе начиналась в апреле и заканчивается в октябре. Но из-за теплой зимы клещи иногда начинают свою активность в конце марта — начале апреля, а из-за затянувшегося тепла могут впадать в спячку только в начале ноября.

— А могут ли из-за изменения климата в столице появиться какие-то ядовитые насекомые?

— Нет, пока такие риски мы оцениваем как незначительные.

Сейчас мы разрабатываем инструменты климатического прогнозирования. Они включают долгосрочный прогноз на 2050–2060 годы, среднесрочный прогноз на 2026–2030 годы, краткосрочный прогноз на 3–5 дней. Более того, мы его делаем территориально детализированным. На первом этапе город будет разделен на квадраты размером примерно 15 на 15 км, что даст возможность учитывать локальные особенности. Это важно, поскольку, например, влияние волн жары на исторический центр города существенно отличается от северо-восточных районов, где расположен природный комплекс "Лосиный остров". В дальнейшем планируется повысить детализацию до квадратов 5 на 5 км.

— Требуется ли предпринять какие-то действия в отношении инвазивных, то есть привнесенных, видов животных и растений в экосистему Москвы? Например, в Воронцовском парке несколько лет назад поселились красноухие черепахи. Как к этому относиться?

— В городе есть инвазивные виды животных и растений. В рамках развития закона о зеленом фонде 11 ноября 2025 года в Московской городской думе был представлен проект постановления правительства Москвы, где впервые был сформулирован список инвазивных видов растений для города и определены горизонты работы с ними. Многие инвазивные травы, кустарники, деревья, с одной стороны, создают зеленый массив. С другой стороны, своей активностью подавляют развитие местных видов. У меня есть любимый пример среди деревьев — клен ясенелистный. У него всхожесть семян составляет практически 100%, наши биологи даже шутят, что больше 100%. И когда он всходит, то не дает расти ничему другому. Дерево очень быстро увеличивается, создавая тень.

Мы проанализировали детальную статистику примерно за год. Когда были сильные ветра, ледяные дожди, то падали деревья, которые выглядели абсолютно здоровыми. И около 80% из них — клен ясенелистный, потому что у него поверхностная корневая система и очень большая парусность. Эти два фактора приводят к тому, что здоровое на вид дерево падает и может нанести ущерб.

Каждый из этих видов растений мы выделили в условные группы по степени агрессивности. В постановлении будет прописана методика, как действовать в отношении каждой из групп. Например, какие-то виды стоит заменять на нативные, которые свойственны нашей полосе. В зависимости от условий конкретного участка могут высаживаться липы, дубы, клены, березы, плодовые, ивы, боярышники, рябины, ели, сосны.

Что касается инвазивных видов животных, то у нас есть несколько примеров силы жизни — например, красноухая черепаха. Раньше она не переживала московские зимы. Это, кстати, к вопросу изменения климата. А с другой стороны, это и пример безответственного отношения к животным. Люди покупают маленьких черепах, затем рептилии вырастают до внушительных размеров, в то же время вырастают и дети, для которых они покупались, и черепашку относят в ближайший пруд. Стоит подумать об ужесточении ответственности для тех, кто приобретает таких животных и выбрасывает их на улицу. Если красноухая черепаха приживается в пруду, она поглощает там все — рыбу, икру, все подряд. Мы делали исследование в "Лосином острове", там тоже есть несколько инвазивных видов в водоемах. Они сокращают биоразнообразие, а это очень важный параметр здоровья экосистемы. Если вдруг даже с одним видом что-то случится, это будет иметь серьезные последствия для нее. Пока работаем по этой проблематике с экологами и учеными.

— Как власти Москвы контролируют, не нарушается ли экологическое законодательство?

— Сейчас экология — это очень точная наука, мы очень многое можем измерить. Например, качество воздуха — каждые 20 минут 57 станций отправляют нам более 20 показателей. Также круглосуточно работают передвижные экологические лаборатории, которые обследуют территории, не охваченные сетью автоматических станций.

В городе есть 66 водяных створов, где мы ежемесячно берем пробы воды и проверяем ее. Контролируется и качество почвы — у нас более 1 300 площадок, где мы проводим регулярный мониторинг, выборка меняется от года к году. Эта система мониторинга существует уже очень длительное время, она позволила нам накопить уникальный объем данных. Сейчас на основании этих данных мы создаем прогнозные модели. Мы смотрим, насколько зеленые насаждения способствуют формированию микроклимата, поглощению газов, снижению шумовых воздействий. В целом полученные данные помогают в принятии решений, которые способствуют экологическому благополучию.

По многолетним наблюдениям за качеством воздуха можно говорить об улучшении ситуации в столице. С 2010 года до 2,5 раза снизилась концентрация загрязняющих веществ и в 1,5 раза — мелких взвешенных частиц. Снижения их содержания можно достичь только за счет комплексных мер, таких как дальнейшее развитие электротранспорта, работа с энергетикой, с промышленными объектами в городе, с изменением класса топлива.

Существует индекс загрязнения атмосферы, ИЗА, который рассчитывается на основании концентраций пяти основных — приоритетных — загрязняющих веществ. Москва — один из немногих крупных мегаполисов, где такой индекс оценивается как низкий. И мы продолжаем работать над улучшением качества воздуха. Это возможно, потому что сейчас, например, в Москве используется коммунальная техника на электротяге. Также важную роль может сыграть переход на вакуумные технологии, на речной электротранспорт, так как Москва-река становится транспортной артерией.

— А как часто бывает, что какие-то предприятия нарушают законодательство, что-то сливают?

— Сейчас очень редко. На всех крупных промышленных объектах в городе прямо в трубах стоят наши датчики, и мы в онлайн-режиме видим, что там происходит, и можем наблюдать за качеством и очисткой выбросов.

— Как обстоят дела в части контроля за несанкционированным сбросом отходов?

— В задачи департамента природопользования входит региональный экологический контроль. Природоохранное ведомство пресекает незаконное перемещение строительных отходов совместно с другими ведомствами. Все перевозчики строительных отходов должны быть зарегистрированы в специальной системе, и, если мы видим незарегистрированную машину со строительными отходами, она автоматически получает штраф. Нарушения правил транспортировки распознают более 200 комплексов фотовидеофиксации ЦОДД. Благодаря этим мерам количество захламлений стало уменьшаться. Всего с февраля, когда заработала система, по сентябрь выписано около 5 тыс. штрафов.

— Какую интересную научную работу проводит департамент на сегодняшний день?

— В 2023 году Москве была передана в управление часть национального парка "Лосиный остров" в границах города. Когда нацпарк находился в федеральном ведении, вся зеленая зона предназначалась для рекреации, и нужно было понять, насколько там сохранились природные экосистемы. Были привлечены ведущие ученые, биологи, экологи. Мы поставили задачу провести мониторинг, выяснить, какие ценные экосистемы собраны в национальном парке, какие животные сообщества развиваются на этой территории. И выяснилось, что природные сообщества "Лосиного острова" устойчивы и находятся в хорошем состоянии.

Специалисты закрепили ошейники примерно на трети обитающих в парке лосей, теперь мы видим, как они перемещаются. Мы усилили охранный режим тех территорий, где они проводят время. Также зафиксированы старовозрастные леса, найдены некоторые виды растений и животных, которые считались исчезнувшими в Москве. Например, овсяница высочайшая, любка зеленоцветковая. Нашли гнездовья чеглока — это небольшая хищная птица, которая занесена в Красную книгу. Ранее считалось, что этот вид навсегда улетел из Москвы.

Сейчас практику углубленного научного исследования мы распространяем на все зеленые территории столицы, чтобы лучше понимать, как сохранять экосистемы, что нуждается в развитии, где нужно поддержать экосистему.

Беседовала Ксения Асафова