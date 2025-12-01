Интервью

Представитель Сбера в Индии: большая часть расчетов между РФ и Индией идет в нацвалютах

Филиал Сбербанка в Индии работает уже 15 лет. В преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели его управляющий Иван Носов рассказал в интервью корреспонденту ТАСС о приоритетах банка на индийском рынке, перспективах расчетов в нацвалютах, новых технологических инициативах и роли Сбера в развитии торгово-экономических связей между двумя странами

Елена Протопопова

— Каковы приоритеты банка на индийском рынке и перспективы сотрудничества с индийскими финансовыми институтами?

— Сбер в Индии работает 15 лет, у нас есть офисы в Нью-Дели и Мумбаи, а также собственный IT-хаб в Бангалоре. Мы выстраиваем комфортную инфраструктуру для сотрудничества бизнеса России и Индии, создавая лучший банковский сервис для компаний любого уровня и масштаба. Филиал Сбера в Индии — это полноценный локальный банк, который предоставляет полный перечень банковских услуг для корпоративных клиентов. Со стороны клиентов как в России, так и в Индии мы видим растущий интерес к развитию сотрудничества. Сбер также развивает линейку услуг для физических лиц. У студентов из Индии, которые учатся в российских вузах, есть возможность онлайн-оплаты обучения в России. А мигранты, которые работают в нашей стране, могут осуществлять безналичные переводы в Индию.

— Планирует ли Сбербанк расширять свое участие в крупных двусторонних проектах — энергетике, цифровой экономике, логистике? Что подготовили к российско-индийскому саммиту, который пройдет 4–5 декабря?

— Российско-индийский саммит — важное событие, на котором госорганы и бизнес будут обсуждать стратегические вопросы развития сотрудничества между нашими странами. Для нас перспектива партнерства и участия в крупных инфраструктурных проектах, несомненно, представляет интерес — все инструменты для этого в Сбере есть. При этом важно отметить, что наши интересы не ограничиваются финансовой сферой — мы развиваем направление консультационной поддержки бизнеса при выходе на новый рынок, подбираем бизнес-партнеров в Индии по запросу клиентов, ведем переговоры о развитии сотрудничества в части технологий и AI, поддерживаем культурные проекты.

— Как Сбербанк оценивает перспективы расширения расчетов в национальных валютах между Россией и Индией? Разрабатывает ли банк новые инструменты для поддержки компаний, работающих в рублях и рупиях?

— Большая часть расчетов между Россией и Индией уже происходит в нацвалютах. Это новая устойчивость торговых отношений между нашими странами. Нашим клиентам в Индии мы предлагаем полный перечень финансовых инструментов для работы с Россией, включая расчетные счета, кредитование, аккредитивы. Большой интерес бизнеса вызывает наш проект Business Development. Это возможность подобрать поставщика из Индии под конкретный запрос российских компаний. Мы посчитали, что такое партнерство кратно сокращает время на поиск контрагентов, и это имеет, конечно, большое значение для бизнеса. Мы также помогаем преодолевать языковые барьеры. В нашей команде есть сотрудники, свободно владеющие английским, хинди и другими языками, на которых говорят в Индии, и они помогут решить вопросы, возникающие в ходе переговоров.

— Как Сбербанк оценивает перспективы роста торгового оборота России и Индии к 2030 году? Достигнет ли он цели — $100 млрд? Какой вклад может внести Сбербанк в достижение этой цели?

— Предпосылки для этого точно есть. Сейчас Индия поставляет в другие страны товары на общую сумму более $450 млрд. Стоит учесть, что потребительские рынки довольно требовательные, что говорит о высоком качестве экспорта. При этом объем индийского импорта в Россию пока составляет всего $5 млрд. Во многом это обусловлено тем, что Индия долгое время не рассматривала Россию как перспективный потребительский рынок. В то же время мы видим, что запросы российского рынка — от продуктов питания до промышленного оборудования — растут и могут представлять устойчивый интерес для индийских экспортеров. Со стороны филиала Сбера в Индии мы формируем перечень компаний, которые заинтересованы в развитии торговых отношений с Россией, и таких компаний уже более 6 тыс. из разных отраслей. В рамках поддержки импорта из Индии в Россию мы также предлагаем различные решения по финансированию кассовых разрывов и оптимизации операционного цикла индийских компаний на этапах как pre-shipment, так и post-shipment.

— В сентябре Сбербанк сообщил, что стал партнером индийского приложения Cheq, которое позволит российским туристам совершать безналичные платежи в Индии. Насколько успешна эта инициатива? Сколько россиян уже сумели воспользоваться нововведением?

— Большинство клиентов, которые воспользовались электронным кошельком с возможностью пополнения через "Сбербанк онлайн", признаются, что возврат к привычному безналу — это то, чего им очень не хватало в поездках в Индию. В тестовый период, еще до начала туристического сезона, около тысячи клиентов воспользовались этим решением, и уверен, что в разгар сезона их количество значительно вырастет. Достаточно скачать приложение партнера, пройти процедуру верификации в Индии с участием представителя компании-партнера, причем он приедет в удобное для клиента место, например отель или кафе.

— Какую роль Сбербанк играет в сопровождении проектов российских компаний, выходящих на индийский рынок, и наоборот? В каких отраслях — IT, фармацевтика, машиностроение, нефть и газ, агропром — сегодня заметна наибольшая активность?

— Именно АПК, энергоресурсы, IT, машиностроение, химическая промышленность и фармацевтика демонстрируют наиболее динамичный рост на российско-индийском рынке. Сбер выступает проводником этого партнерства, предлагая быстрые и удобные решения. Филиал Сбера в Индии активно развивает кредитование российских экспортеров и их индийских дочерних компаний в рупиях для поддержки роста продаж продукции российских производителей на индийском рынке. Мы также понимаем, как важна скорость для наших клиентов, и в 2025 году Сбер "разогнал" скорость платежей из РФ в Индию до нескольких минут.

— Есть ли совместные проекты или инициативы с индийскими банками, фондами или финтех-компаниями? Рассматривает ли Сбербанк возможности сотрудничества с Индией в области искусственного интеллекта и кибербезопасности?

— Для нас индийский финтех определенно представляет интерес, и мы видим перспективы такого сотрудничества. Индия — страна с высоким уровнем развития технологий, включая AI, и здесь мы точно можем быть интересны и полезны друг другу. В нашем IT-хабе в Бангалоре работают более 250 специалистов в области IT — это профессионалы, которые помогают совершенствовать сервис для клиентов и из Индии, и из России. Мы повышаем скорость не только платежей, но и, например, скорость обработки документов — это не менее важно для роста товарооборота и повышения взаимной эффективности сотрудничества компаний двух стран.

— Как Сбербанк оценивает потенциал международного транспортного коридора "Север — Юг" для бизнеса клиентов? Готов ли Сбербанк участвовать в финансировании проектов, связанных с портовой инфраструктурой, логистикой и перевозками между странами?

— В продолжение темы скорости отмечу, что сроки транспортировки грузов не менее важны, чем скорость банковских переводов и процессов. И создание новых логистических маршрутов — стратегическая задача в развитии отношений между нашими странами. Как я уже говорил, мы рассматриваем поддержку инфраструктурных проектов. Это позволит в значительной степени повысить устойчивость российско-индийских отношений, и мы, как Сбербанк, несомненно, заинтересованы в этом.

— Какие основные барьеры в регулировании существуют сегодня на пути расширения российско-индийского финансового сотрудничества? Какие способы их устранения вы видите?

— Я часто говорю о том, что наряду с регуляторными барьерами, которые обязательно будут обсуждаться в рамках саммита в Нью-Дели, не менее значимую роль играет дефицит информации о том, что сегодня из себя представляют наши страны. Например, многие в России не знают, что индийская экономика входит в топ-5 экономик мира, а по темпам роста экономики обгоняет все другие страны в G20. Равно как и в Индии многие не знают, что такое российский рынок и какие перспективы сотрудничества существуют. Одной из задач Сбера мы считаем помощь в преодолении этих информационных барьеров и стереотипного восприятия другой культуры и рынка.

