Интервью

Заместитель председателя краевого правительства: мы создаем справедливую бизнес-среду

В Приморском крае число вовлеченных в бизнес жителей выросло почти на 10%, а на маркетплейсах уже представлены товары более чем 8 тыс. местных предпринимателей. Как удалось добиться таких показателей, какие меры поддержки способствуют развитию бизнеса в регионе и что делается для привлечения специалистов — об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко

Редакция сайта ТАСС

Николай Стецко © Пресс-служба правительства Приморского края

— Николай Игоревич, недавно прозвучала информация о более чем 100 мерах поддержки для бизнеса. Насколько эти меры сегодня эффективны, активно ли бизнес ими пользуется?

— В крае действует большое количество мер поддержки для бизнеса — это налоговые преференции и сниженные ставки налогов для различных категорий плательщиков, "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по отдельным видам деятельности, а также инвестиционные налоговые вычеты по налогу на прибыль. С 1 сентября 2025 года в Приморье начал действовать новый специальный налоговый режим, пользователи которого практически полностью освобождены от отчетности, а также уплаты ряда налогов, включая НДС.

Только услугами центра "Мой бизнес" с начала 2025 года охвачено более 11 тыс. приморских компаний, а до конца года планируется охватить до 15 тыс. субъектов. Выдано микрозаймов на 900 млн рублей, к концу декабря сумма вырастет до 1 млрд рублей.

Мы актуализируем, адаптируем эти меры под потребности бизнеса. Ежегодно число получателей этих мер растет, что свидетельствует о своевременности и важности такой поддержки для бизнеса.

В целом в сфере малого и среднего бизнеса Приморья занято более 380 тыс. человек, а доля в ВРП края составляет почти 30%.

Помимо образовательных и акселерационных программ по экспорту у нас действует институт наставничества — любая компания без экспортного опыта может получить опытного наставника-экспортера, или тренера, который на протяжении года будет сопровождать ее в выходе на внешние рынки. При этом работа наставника оплачивается из средств краевого бюджета. Этой услугой воспользовались уже семь компаний Приморья — все они успешно вышли на экспорт.

Большое значение имеют меры поддержки, направленные на снижение расходов при экспорте. Для компаний, уже осуществляющих экспортную деятельность, огромное значение имеет маркетинг, поиск покупателей на новых рынках сбыта. Также с 2025 года в городах Харбин и Далянь работают демонстрационные павильоны приморской продукции. Там свои товары представили уже более 40 компаний. Сейчас прорабатываем вопрос открытия в 2026 году еще не менее двух новых павильонов в КНР.

Ключевым элементом системы поддержки экспорта в Приморье уже более десяти лет является Центр поддержки экспорта.

— Вы говорили, что предпринимателям Приморья помогут выйти на маркетплейсы. Какие меры или шаги планируется предпринять для реализации этой поддержки?

— Это направление активно реализуется. Центр "Мой бизнес" обучает бизнесменов работе с электронными торговыми площадками. Маркетплейсы набирали обороты на протяжении последних нескольких лет и стали не просто частью экономики страны, а одним из ее двигателей, и мы не можем оставаться в стороне от этих процессов.

Институтами поддержки бизнеса уже подписаны соглашения о сотрудничестве с Wildberries, "Мегамаркетом" и Оzon. В сентябре сразу несколько десятков приморских предпринимателей — производителей товаров благодаря господдержке, без посредников прошли прямое обучение на "Платформе Роста WB". Следствием этой работы стало то, что сегодня на маркетплейсах реализуют свои товары более 8 тыс. приморских предпринимателей.

— Вы сейчас активно работаете с предпринимательским сообществом над изменением штрафов для нелегальных предпринимателей. Какие именно инициативы или изменения планируете внедрить и как они повлияют на бизнес-сообщество?

— Одним из решений по изменению ситуации мы видим значительное увеличение административных штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность. Мы предлагаем поднять планку до серьезных сумм: от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Это уже будет реальным наказанием и серьезным стимулом выйти из тени. Соответствующие инициативы уже были отправлены нами на федеральный уровень. Мы ожидаем, что это выравняет условия конкуренции — когда недобросовестные игроки либо уйдут с рынка, либо легализуются, у честного бизнеса появятся новые стимулы для развития. Это также защитит и потребителей, которые часто остаются без гарантий, покупая товары или услуги у нелегалов. В конечном счете мы хотим создать здоровую и справедливую бизнес-среду для всех.

— Как вы прогнозируете эффект от введения префрежима на Дальнем Востоке и в Арктике в части развития приморского малого и среднего бизнеса?

— Малый и средний бизнес уже играет важную роль в инвестиционных процессах Приморского края, обеспечивая порядка 25% общего объема инвестиций в основной капитал. Сейчас условия резидентства на территориях опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) не ограничивают возможность реализации проектов малого и среднего предпринимательства. В регионе порядка 1 600 проектов резидентов с объемом инвестиций до 400 млн рублей. Режим СПВ уже распространен в 16 муниципалитетах края, где проживает наибольшее количество населения. Мы ожидаем, что префрежим даст стимул для запуска новых проектов, в том числе в муниципалитетах, прежде не охваченных налоговыми льготами.

— В феврале этого года вы сообщили, что у Министерства профессионального образования и занятости Приморского края стоит задача привлечь не менее 2 тыс. профессионалов на работу в Приморский край. Можете ли вы сказать, что цель была достигнута? Увеличился ли приток специалистов за этот год?

— С начала года на сегодняшний день в регион привлечено почти 1,6 тыс. профессионалов из других субъектов России. Чаще всего на работу в Приморье переезжают специалисты из Крыма, Астраханской области, Москвы, Калининградской области. Одним из ключевых инструментов привлечения специалистов стали выездные ярмарки вакансий приморских работодателей и специалистов краевой службы занятости в другие регионы. На 2026 год для проведения аналогичных ярмарок рассматриваются Крым и Архангельск — регионы, в которых востребованы специалисты судостроительной и судоремонтной отраслей, наиболее необходимых сегодня Приморью.

— Какие меры поддержки для прибывающих специалистов предлагает регион?

— Мы предоставляем финансовую помощь — это до 25 тыс. рублей, которые складываются из компенсации проезда к месту работы и единовременной выплаты на жилищное обустройство. Программа пользуется спросом в самых разных отраслях, например, ее получают участники "Земского работника культуры". Кроме того, работодателям — участникам программы мобильности предоставляется возможность получить софинансирование затрат на привлечение специалистов — до 1 млн рублей. Это создает комплексный эффект для развития нашего рынка труда.