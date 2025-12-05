Интервью

Дмитрий Махонин: развивать инфраструктуру возможно при стабильной работе предприятий

Пермский край — промышленный регион, который является одним из российских лидеров в сфере машиностроения, производства бумажной продукции и оптоволоконного кабеля. Дальнейшее развитие промышленности Прикамья обсуждается в эти дни на главном отраслевом мероприятии региона — Пермском инженерно-промышленном форуме. О том, благодаря чему устойчива экономика Пермского края, рассказал ТАСС губернатор Дмитрий Махонин

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Махонин © Игорь Пермяков/ ТАСС

— Дмитрий Николаевич, 2026 год объявлен в Пермском крае Годом промышленности. Расскажите подробнее, почему?

— В 2026 году юбилейные даты у Мотовилихинских заводов, "Лукойла", Пермской научно-производственной промышленной компании, Краснокамской фабрики деревянной игрушки, объединения "Уралкалия" и "Сильвинита". Мы хотим эти и другие наши предприятия максимально вовлечь в региональную информационную повестку, чтобы повысить их узнаваемость, рассказать об их достижениях и об огромном значении промышленников для экономики региона и России.

Мы уже сделали важный шаг, когда к 300-летию Перми мы рассказали жителям и гостям региона о подвигах наших промышленников в годы Великой Отечественной войны — создали выставку-форум "Оружие Победы". Промышленность региона продолжает вносить огромный вклад в технологическое развитие страны. У нас много поводов для гордости за нашу промышленность и земляков. Например, в Прикамье создаются двигатели для космических ракет-носителей. Мы одни из лидеров в стране по производству оптоволоконных кабелей для интернета, по выпуску бумажной продукции и созданию сложных навигационных приборов для судостроения и оборудования для разных отраслей. На протяжении года будем чествовать наших промышленников. Наша цель — сделать так, чтобы их успехами и результатами труда заводчан гордились все прикамцы.

— По каким ключевым направлениям работает правительство Пермского края, чтобы промышленные предприятия наращивали производства?

— У региона есть хороший задел на перспективу в части развития промышленности. Строятся два новых калийных рудника — Верхнекамской калийной компании и "Уралкалия". Крупные проекты реализуют "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", "Сибур-Химпром" и другие компании. "Элка-Кабель" завершает расширение мощностей в три раза, чтобы увеличить объемы выпуска спецкабелей — импортозамещающей продукции для нефтегазовой отрасли, промышленного и гражданского строительства. Есть большие проекты по машиностроению — как у крупного, так и у среднего бизнеса.

Одним из важных инструментов, помогающих развивать производство, является промышленная кооперация с крупными федеральными заказчиками. На сегодня в промышленную кооперацию вовлечены 608 участников из Пермского края, которые поставляют продукцию, оборудование, технологии и услуги 53 крупным отечественным и зарубежным холдингам. Объем заказов крупных предприятий в рамках промкооперации за 2022–2025 годы достиг 600 млрд рублей.

"Подросли" и включились в промкооперацию новые производители строительных материалов, предприятия, которые создают технические решения для малотоннажной химии, компании-разработчики IT-решений для промышленности.

Благодаря дифференцированному подходу нашей продукции по сферам применения, наши предприятия могут оперативно дорабатывать свою продукцию по техническим заданиям заказчиков других отраслей. Это позволило прикамским производителям занимать высвобождающиеся ниши — быстро переориентироваться на партнерство с крупными отечественными холдингами, которым было необходимо переключиться на отечественных поставщиков. Например, датчики компании "Эрис", которые первоначально были разработаны под задачи ПАО "Газпром", сейчас применяются на "Сибуре", "Лукойле", "Метафраксе" и "Уралкалии".

Также продвигаем продукцию наших производителей в странах ближнего и дальнего зарубежья. Помогаем привлекать финансирование на развитие производства через федеральный Фонд развития промышленности.

Только в этом году льготные займы одобрены 15 проектам. Совершенствуем региональные механизмы поддержки производителей, например, создаем инфраструктуру для особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь", планируем строительство индустриального технопарка "Дружба. Пермь" для малого и среднего бизнеса, на который привлекли софинансирование из федерального бюджета.

— На форуме регион презентует Пермскую промышленную азбуку. Что это за проект?

— Мы много занимаемся ранней профориентацией школьников, чтобы они хорошо ориентировались в многообразии возможностей и осознанно выбирали будущую профессию. Расширяем количество профильных классов, реализуем проект "Первая профессия". Пермская промышленная азбука — это еще один профориентационный проект, с помощью которого со следующего учебного года будем знакомить всех школьников 6–7-х классов с предприятиями нашего региона. Методическое пособие представляет собой рабочую тетрадь, в которой в доступной форме рассказывается о более чем 300 предприятиях края, их продукции, производственных музеях и экскурсиях на производствах. Новый проект будет внедрен как региональный компонент для внеурочных мероприятий всероссийского курса "Россия — мои горизонты".

Сейчас наш педуниверситет обучает учителей и советников по воспитанию, как работать с азбукой, чтобы занятия были интересными и эффективными для ребят. Сегодня и дети, и даже многие взрослые очень мало знают о современной промышленности Пермского края. Хотим это исправить.

— Пермский край в этом году открыл региональные передовые инженерные школы. Что это за проекты?

— В обучении специалистов для предприятий особое внимание уделяем качеству подготовки. Региональные передовые школы — еще один шаг к тому, чтобы промышленники получали молодых специалистов, обладающих всеми необходимыми компетенциями. В этом году на базе Пермского Политеха совместно с компанией "Лукойл" открыли краевую инженерную школу "Нефтегазовый инжиниринг" для подготовки инженеров для нефтегазовой отрасли. На базе Пермского госуниверситета совместно с Пермской научно-производственной приборостроительной компанией (ПНППК) — краевую инженерную школу "Фотоника, новые материалы и приборостроение". Школа будет заниматься научными исследованиями и разработками для пермских и федеральных предприятий, а также работать как образовательный центр для студентов и сотрудников пермских предприятий. В том числе здесь будут обучать инженеров в сфере навигации, связи, сенсорики и беспилотников.

Фактически краевые передовые инженерные школы — это региональный аналог Высшей школы авиационного двигателестроения, которая уже несколько лет работает на базе Пермского политехнического университета в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы". Она обучает инженеров, способных предлагать новые и актуальные конструкторские решения. За два года выпущено 60 специалистов, которые работают на предприятиях-партнерах проекта — "ОДК-Авиадвигатель", "ОДК-Пермские моторы", "ОДК-Стар". По программе дополнительного образования обучены 500 инженеров для предприятий группы.

— На Пермском инженерно-промышленном форуме много внимания уделяется связке предприятий и органов власти в развитии региона. Каких результатов удалось добиться за пять лет в социальной сфере?

— Социальная инфраструктура серьезно влияет на условия жизни в регионе. С 2020 года мы возвели в крае более 60 объектов образования, в том числе 36 школ на 23 тыс. учеников. Построили около 30 крупных объектов здравоохранения, 13 крупных спортивных объектов и более 350 открытых стадионов, модульных лыжных баз и спортивных площадок различного назначения. В том числе при поддержке компании "Газпром" завершили реконструкцию спорткомплекса "Юность" в Перми, где применена технология наморозки льда при плюсовых температурах. На стадионе построены не просто трибуны, а четырехэтажный спортивный комплекс со вспомогательными и административными помещениями, кафе, тренажерными и фитнес-залами, большим баскетбольным залом. Зимой здесь будут тренироваться конькобежцы и проходить массовые катания, летом можно будет заниматься хоккеем на траве и другими летними видами спорта.

За последние годы в Прикамье построены краевая специальная музыкальная школа для талантливых детей, многофункциональный спортивный комплекс "Энергия", который представляли президенту России Владимиру Путину. В этом году начал работать новый зоопарк.

— Какие крупные объекты сегодня строят в регионе?

— Мы завершаем строительство Детского реабилитационного центра, хорошими темпами идет возведение современного онкологического центра в Камской долине. Строим межвузовский кампус, который станет центром подготовки кадров и создания технологий для приоритетных отраслей экономики и поможет привлечь в Пермский край талантливую молодежь из других регионов. Также идет строительство многофункциональной спортивной арены на 10,5 тыс. мест: сейчас работы идут на уровне первого этажа, а до конца года планируется собрать весь каркас здания из пяти этажей и начать работы по монтажу балок перекрытия кровли.

Развивать социально значимую инфраструктуру возможно только благодаря стабильной работе предприятий, которая позволяет региону выполнять социальные обязательства. Кроме того, компании вместе с нами активно участвуют в развитии региона — вкладывают средства в развитие общего и среднего профессионального образования, строительство спортивных объектов, благоустройство парков и скверов и обновление общественного транспорта в территориях присутствия.