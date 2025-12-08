Интервью

Михаил Мурашко: здоровье матери и ребенка сегодня — в фокусе внимания

Вопросы охраны материнства и детства — один из приоритетов Минздрава. Забота о здоровье малышей начинается еще до их рождения. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью ТАСС рассказал о подробностях в результатах репродуктивной диспансеризации, о развитии перинатальной помощи, новых возможностях выявления опасных заболеваний еще до рождения ребенка, профилактике абортов и снижении младенческой смертности, а также об инфраструктурных изменениях в здравоохранении

Людмила Белоножко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко © Антон Новодережкин/ ТАСС

— Почему так много внимания уделяется вопросам охраны материнства и детства, ведь здесь ситуация выглядит вполне благополучно?

— Вы абсолютно правы, на протяжении многих лет в нашей стране вопросы охраны здоровья матери и ребенка являются приоритетом государства и находятся в фокусе внимания президента, правительства России, Минздрава России. И это не случайно, потому что здоровье человека формируется еще во внутриутробном периоде, от здоровья родителей зависит здоровье будущего ребенка и здоровье уже взрослого человека в дельнейшем. Безопасная беременность, роды, доступная и качественная медицинская помощь детям — это то, что формирует основу гармоничного развития человека.

— В какой момент начинается забота о здоровье ребенка — на этапе рождения или на этапе беременности? Или есть уже какие-то новые парадигмы?

— Основная задача состоит в максимальной профилактике и ранней диагностике заболеваний. В случаях, когда патологии обусловлены генетическими факторами, влиянием среды или иными причинами, приоритет отдается периконцепционной (до и сразу после наступления беременности) профилактике и внутриутробному выявлению для обеспечения полной готовности к рождению ребенка, нуждающегося в специализированной помощи или сегодня уже и внутриутробной коррекции.

— То есть забота о здоровье будущего ребенка на самом деле начинается еще с этапа заботы о здоровье будущих родителей?

— Совершенно верно. Подход к здоровью будущего ребенка включает в себя заботу о репродуктивном здоровье его родителей, начиная с самого раннего этапа. В подтверждение этой стратегии в 2024 году оценку репродуктивного здоровья прошли свыше 4,3 млн подростков. Более того, с 2024 года начались беспрецедентные мероприятия по оценке репродуктивного здоровья взрослого населения репродуктивного возраста (от 18 до 49 лет), которую за 10 месяцев 2025 года уже прошли более 12,7 млн граждан.

Для беременных женщин у нас отработана и постоянно совершенствуется система скринингов. В первую очередь, я имею в виду пренатальный скрининг, который определяет риски для будущего ребенка и для течения самой беременности. Этот скрининг у нас развивается на уровне лучших мировых практик.

В новом году мы запланировали усовершенствовать этот подход, внедрив неинвазивный пренатальный скрининг, когда по крови матери у беременной с высоким риском врожденной и наследственной патологии, без инвазивных процедур можно будет определить хромосомные перестройки или их аномалии у плода. Это позволит с высокой долей вероятности определить наличие врожденной патологии у ребенка и далее уже провести углубленное исследование.

Это новая масштабная скрининговая программа, ранее не имевшая аналогов на федеральном уровне, за исключением отдельных пилотных проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь в рамках программы государственных гарантий эта возможность будет доступна всем беременным женщинам, которые по результатам раннего скрининга попадут в группу среднего или высокого риска. Для таких пациенток обеспечивается специальное наблюдение и персонализированное ведение беременности с учетом выявленных рисков, что значительно повышает шансы на благополучное разрешение для матери и ребенка.

— На этом наблюдение не заканчивается?

— Далее, после рождения ребенка, скрининг состоит из нескольких составляющих. Первая часть — стандартный неонатальный скрининг на пять врожденных наследственных заболеваний. Вторая — что стало просто прорывом в части ранней диагностики наследственных заболеваний у ребенка — расширенный неонатальный скрининг. По сути, он позволяет на доклинической стадии, когда еще нет никаких проявлений инвалидизации, диагностировать редкие и в том числе тяжелые прогрессирующие заболевания. При этих заболеваниях, если своевременно начать лечение, а это возможно только при раннем выявлении, можно сохранить жизнь и здоровье и обеспечить очень хорошее качество жизни таких детей, профилактируя также тяжелую инвалидизацию.

К настоящему моменту расширенным неонатальным скринингом охвачены практически все новорожденные дети. У 1 955 детей подтвержден диагноз врожденного и/или наследственного заболевания. Из них у 379 детей выявлена спинальная мышечная атрофия, у 407 детей — первичный иммунодефицит, у 1 169 детей — наследственные болезни обмена веществ. Все дети передаются в регистр фонда "Круг добра", который обеспечивает их необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями. Фонд создан по решению президента России Владимира Владимировича Путина и позволил вывести на беспрецедентный уровень ситуацию с обеспечением детей с самыми сложными заболеваниями самым передовым лечением, доступным в мире.

Сейчас скрининг позволяет выявлять на доклинической стадии более 40 заболеваний. В 2026 году мы планируем расширить эту программу еще на два заболевания, методы лечения от которых уже существуют, и оно сможет быть назначено детям. Уже с 2026 года такая диагностика начнется по всей стране.

— Мы в последние годы много говорим о показателях смертности — младенческой, детской. Насколько успешно идет работа над снижением этих показателей?

— Сокращение младенческой и детской смертности в нашей стране происходит ежегодно и является результатом целого комплекса мероприятий, а не какого-то одного мероприятия. Поэтому результат мы получаем закономерный. В последние 10 лет более чем в два раза сократилась и младенческая, и детская смертность. И наша страна с точки зрения динамики, уровня таких показателей очень выигрышно смотрится на фоне других ведущих стран мира. Сейчас показатель младенческой смертности находится на уровне примерно 3,6 промилле, что фактически вводит нашу страну в группу стран с самыми низкими значениями в мире. При этом уже 15 регионов нашей страны имеют показатель ниже 2,5 промилле.

— Эти цифры, безусловно, важны для ученых, для организаторов здравоохранения. А что стоит за ними с позиции обычного человека?

— Каждый человек связывает это с доступной и безопасной медицинской помощью, с безопасными родами, с уверенностью, что родов бояться не нужно: врачи помогут, и есть все условия для того, чтобы нам сохранить жизнь, здоровье каждого ребенка. В родах применяются современные методы обезболивания, наблюдение за состоянием плода и матери. Иногда мамы называют такую заботу "мягкие роды", а родовспомогательные учреждения называют "больницы, доброжелательные к ребенку". Выписка из родильного дома, перинатального центра — это красивое событие, праздник и первая яркая фотография в новом альбоме.

Поэтому мы так много внимания уделяем именно показателю младенческой смертности. Он — интегральный, обладает международной сопоставимостью, и безусловно, он свидетельствует о том, что меры, которые принимаются у нас, эффективны. Сегодня Россия делится своими лучшими практиками и наработками в этой сфере со странами с различным уровнем социально-экономического развития. Это страны Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки.

— Какие инфраструктурные изменения в системе здравоохранения особенно важны?

— Государство всегда инвестировало в инфраструктуру медицинских организаций, где оказывается помощь матери и ребенку. В предыдущие годы было построено 57 перинатальных центров. Это сыграло ключевую роль в развитии сети медицинских организаций, где может быть оказана самая сложная медицинская помощь, есть самые продвинутые технологии и для матери, и для новорожденных, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждой мамы и каждого ребенка. А в рамках национального проекта "Семья" только в 2025 году было переоснащено 92 перинатальных центра и родильных дома.

В рамках национального проекта "Здравоохранение", реализация которого закончилась в 2024 году, были построены 21 новая больница или корпуса детских больниц. В предыдущие годы 2,7 тыс. детских поликлиник были полностью переоснащены оборудованием, в них выполнен ремонт, что позволило создать комфортные условия для пребывания, приема. Все это привело к тому, что время ожидания приема специалистов сократилось в два раза для детских поликлиник. Появилась возможность дистанционно записаться с ребенком к врачу.

Мероприятия по развитию инфраструктуры охраны здоровья матери и ребенка продолжены в национальном проекте "Семья": до 2030 года планируется создать 409 новых женских консультаций, преимущественно в малых населенных пунктах и на селе. Потому что статистика показывает, что обеспеченность женскими консультациями у горожанок в три раза выше, чем у жительниц села. И мы ведем эту важную работу, чтобы приблизить помощь по охране репродуктивного здоровья к пациенту. Уже сейчас у нас работает 4 924 акушерско-гинекологических кабинета, из них 1 729 — в сельской местности.

При переоснащении перинатальных центров будет уделяться внимание самым важным подразделениям, в которых реализуются жизнесберегающие технологии. Это детские реанимации, родильные залы, операционные. Мы оснащаем их современным, качественным отечественным оборудованием.

— В некоторых странах обсуждается демографический тренд на снижение числа рождений. А что Минздрав России думает по этому поводу? Какие меры предлагаются?

— Безусловно, в снижении рождаемости есть целый список причин, среди которых и сокращение числа женщин фертильного возраста, но мы также отмечаем изменение репродуктивных установок населения. Молодые люди откладывают деторождение, ставя в приоритет в молодом возрасте карьеру, не стремятся вступить в брак, и даже в браке далеко не всегда стремятся завести детей. Откладывание рождения детей на более поздний возрастной период приводит к ухудшению репродуктивного здоровья, создает риски возможных сложностей с деторождением в дальнейшем. Поэтому, наряду с обеспечением развитой и доступной инфраструктуры здравоохранения, приоритетной задачей является системная охрана репродуктивного здоровья населения, поскольку оно составляет фундаментальный компонент общего благополучия человека. Ведь репродуктивное здоровье — это неотъемлемая часть здоровья человека. Можно не иметь хронических неинфекционных заболеваний сердца, сосудов, эндокринных заболеваний, но, если страдает детородная функция, наверное, нельзя такого человека назвать здоровым. Да и он сам себя не назовет, на самом деле.

Репродуктивное здоровье — это и условие для качественной и полноценной жизни. Поэтому вопросам охраны здоровья, репродуктивного здоровья мы уделили особое внимание в последние годы. Надо сказать, что мы уже начиная с 2019 года проводили оценку репродуктивного здоровья детей и подростков в ходе диспансеризации. Ежегодно около 97% подростков 15–17 лет осматриваются профильными специалистами. Заболевания репродуктивной системы выявлены у 5% девочек и у 4% мальчиков.

Все дети, у которых выявляется гепатит С, проходят лечение и вступают во взрослую жизнь без груза этого тяжелого заболевания.

Логичным продолжением этих мероприятий стала стартовавшая с 2024 года репродуктивная диспансеризация взрослых, о которой мы уже сказали, и программы для взрослых по лечению гепатита С. Значительно расширен охват лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией.

— Как вы оцениваете результаты репродуктивной диспансеризации? Какие меры принимаются, чтобы сделать эту программу максимально удобной и доступной для населения?

— Впервые в рамках программы госгарантий появилась возможность бесплатно обследоваться, в том числе на инфекции, передающиеся половым путем, проконсультироваться с врачом и обсудить свои репродуктивные планы.

Хочу всех успокоить, большая часть населения не имеет заболеваний репродуктивной сферы, а значит — может реализовать свое решение о рождении ребенка. По данным за 10 месяцев 2025 года, 66,9%, прошедших диспансеризацию, отнесены к 1-й группе здоровья, 14,2% имеют факторы риска, а хронические заболевания репродуктивной системы выявлены у 7,8%.

При этом у женщин они выявляются чаще, чем у мужчин, это связано и с особенностями поведения. В том смысле потому, что женщины чаще проходят профилактические осмотры, более бдительно следя за своим здоровьем. Поэтому сегодня мы говорим о необходимости сделать диспансеризацию удобнее для населения. Это и выезды на предприятия, и выезды в удаленные сельские населенные пункты. Ведь население репродуктивного возраста — это все-таки преимущественно работающие граждане. И застать работающего человека проще на работе, в том числе мужчин, которые сами пока менее охотно приходят для проверки своего здоровья.

— Если говорить про заболеваемость бесплодием, как здесь обстоят дела у россиян?

— Заболеваемость бесплодием у нас в среднем практически не меняется и соответствует общей популяционной частоте. Этот показатель сейчас немного вырос в связи с проведением репродуктивной диспансеризации и сейчас составляет около 7–8 %. В целом же по стране за последние шесть лет заболеваемость женским бесплодием снизилась на 9,5%, мужским — на 22,2%. Нужно иметь в виду, что диагноз этот ставят тем, что хочет иметь детей, но по каким-то причинам не получается, он выставляется в течение года, если беременность не наступила. И врач на репродуктивной диспансеризации задает эти вопросы.

Репродуктивная диспансеризация предоставляет возможность не только пройти обследование, но и обсудить с врачом личные репродуктивные планы и получить квалифицированную консультацию. Мы убеждены, что такая инициатива способна повлиять на изменение репродуктивных стратегий, развеять страхи и позволяет принять необходимые меры до того, как потенциальные проблемы станут необратимыми.

— Какой спектр медицинских решений и технологий сегодня доступен для тех, кто сталкивается с проблемами здоровья, но при этом имеет стойкое желание стать родителем?

— Сегодня вспомогательные репродуктивные технологии стали максимально доступными для людей.

За пять лет число выполненных циклов ЭКО увеличилось на 27%, а в 2024 году в результате ЭКО родилось более 32 тыс. детей. Доступность таких технологий повышается, объемы финансирования в рамках программы госгарантий ежегодно растут, благодаря чему удалось фактически победить очередь на эту процедуру. Так, в этом году за счет средств ОМС будет выполнено более 100 тыс. циклов ЭКО.

В проекте программы госгарантий на 2026 год объемы оказания помощи при ЭКО увеличены более чем на 15%, а средний норматив финансовых затрат на единицу объема увеличен на 8%.

Тут еще важно отметить, что, увеличивая доступность, мы сегодня ставим вопрос об эффективности таких процедур в каждой конкретной клинике.

В рамках программы государственных гарантий мы расширили возможности применения вспомогательных репродуктивных технологий у семейных пар, у которых имеется риск наследственных врожденных заболеваний у детей. Преимплантационная диагностика в таких случаях будет начиная с 2026 года проводиться за счет средств ОМС. Это позволит родителям, если они являются носителями каких-то патологических генов, хромосомных перестроек или моногенных заболеваний, родить здоровых детей.

— Вспомогательные репродуктивные технологии применяются не только в государственных клиниках, но и в частных, в том числе также работающих в системе ОМС. Некоторое время назад появились дополнительные требования к "частникам", расскажите об этом поподробнее.

— Да, совершенно верно. В программе государственных гарантий мы установили в качестве критерия, что медорганизация, претендующая на выполнение ЭКО по ОМС, должна выполнять не менее 100 циклов в год. Потому что доказана взаимосвязь: чем больше циклов производится в медорганизации, тем выше квалификация специалистов и выше эффективность. А если она работает на малых объемах помощи, то сложно поддерживать эффективность процедуры и квалификацию персонала. Регионам рекомендовано учитывать критерии эффективности при распределении объемов в рамках программы государственных гарантий. Когда мы распределяем государственные ресурсы, мы нацелены на то, чтобы контролировать эффективность процедуры.

Это, с одной стороны, эффективность расходования государственных средств, и мы не можем за этим не следить, а с другой — забота о людях, они ведь пришли, чтобы получить помощь надлежащего качества. Главный результат такой помощи — рождение здорового ребенка. Как правило, эти клиники имеют и отделения, и консультативные приемы, где могут квалифицированно сопровождать долгожданную беременность.

— Возможности для тех, кто хочет иметь детей, в целом понятны. А что система здравоохранения может сделать, чтобы помочь женщине в ситуации "репродуктивного выбора"? Ведь причины, по которым она оказалась в такой ситуации, у нее далеко не всегда медицинские.

— Это очень важный вопрос. Как вы верно заметили, причины, по которым женщина не хочет сохранить беременность, совершенно различные и, как правило, не медицинские. Опросы показали, что среди этих причин и отношения в семье, отношение к беременности у родителей женщины, если она не в браке, отсутствие жилья, другие факторы, но при этом врач является точкой контакта с этой женщиной. И наша задача — оказать ей психологическую поддержку, максимально сориентировать ее по широкому кругу доступных мер социальной поддержки.

Этих мер очень много. Есть федеральные меры, зонтичные, например, такие как материнский капитал, выплаты и пособия. Есть меры, которые вводятся в регионах решениями губернаторов. В разной жизненной ситуации для разных категорий населения действуют различные меры социальной поддержки. Сориентироваться в таком разнообразии мер и понять, что именно тебе, именно твоей семье в конкретной ситуации может помочь — это тоже очень важно.

И сегодня такая консультативная поддержка доступна и предоставляется в каждой женской консультации. Совместно с Агентством стратегических инициатив была разработана и внедрена в каждой медицинской организации, в каждой женской консультации государственной и частной систем здравоохранения программа мотивационного анкетирования, которая позволяет со смартфона по QR-коду провести анонимный опрос женщины. По ключевым словам, которые отражают жизненную ситуацию женщины или семьи, которая сомневается в принятии решения, программа позволяет подтянуть меры социальной поддержки, федеральные и конкретного региона, чтобы женщина четко понимала, какие гарантии может предоставить государство, могла пересмотреть это, в том числе и дома. Обязательно с женщиной в этой ситуации беседует психолог, который работает в женской консультации, социальный работник и при необходимости юрист. Наличию таких специалистов и доступности консультаций мы сейчас уделяем очень большое внимание. За 5 лет укомплектованность подготовленными специалистами таких служб выросла более чем на треть, а число психологов увеличилось в два раза.

— Как эта мера себя показала?

— Сегодня нужно сделать так, чтобы каждой женщине, каждой семье в состоянии репродуктивного выбора был обеспечен индивидуальный подход, помочь ей обрести счастье.

И когда такие меры были апробированы в пилотных регионах, они показали, что эффективность вот такой помощи, она повышает вероятность женщины поменять свое решение, сохранить беременность и встать на учет по беременности. Эффективность доабортного консультирования в учреждениях системы здравоохранения в 2024 году составила почти 25%. В 2024 году на учет по беременности встали более 48 тыс. женщин, изначально обратившихся по поводу аборта. А доля беременных, получивших помощь в ситуации репродуктивного выбора и вставших на учет за 10 месяцев 2025 года, в целом по стране достигла 28,5%.

В ряде регионов показатель превышает уже 35−40%, поэтому здесь есть над чем работать. Общая динамика положительная: число абортов до 12 недель по желанию женщин снизилось почти на 50 тыс. по сравнению с 2022 годом. Это 50 тыс. детишек, мальчиков и девочек.

Мы также занимаемся повышением квалификации каждого специалиста, который контактирует с женщиной в ситуации репродуктивного выбора. Разработаны соответствующие образовательные модули. Только в 2024 году было обучено более 16,5 тыс. специалистов по проведению доабортного консультирования. И, что еще очень важно, мы обеспечиваем совместную работу с социальными службами, потому что сегодня для того, чтобы женщина все-таки приняла решение в пользу сохранения беременности, важен бесшовный маршрут не только внутри медицинской организации, но и в учреждениях социальной защиты. Поэтому мы очень плотно работаем с Министерством труда и социальной защиты и рекомендуем регионам выстроить четкие взаимосвязи. Уже налажено межведомственное взаимодействие: с социальными службами в 56 регионах, со службами занятости в 20 регионах, с традиционными религиозными конфессиями в 47 регионах.

— Михаил Альбертович, скажите как врач, для женского здоровья роды наносят урон или приносят пользу? Есть мнение, что роды снижают риск рака?

— Да, такая закономерность есть, и это не просто мнение отдельных экспертов, это уже научно обоснованный факт: беременность, роды и, кстати говоря, грудное вскармливание защищают женщину от рака молочной железы и рака органов малого таза, органов репродуктивной сферы. А для ребенка грудное вскармливание — это залог более крепкого здоровья и интеллектуального развития.

— Что появилось в арсенале врачей в направлении охраны материнства и детства? Есть ли прорывные изменения?

— Медицинская наука динамично развивается. Здесь можно отметить роботическую хирургию, безусловно, и органосохраняющие технологии, позволяющие стать родителями людям, перенесшим тяжелые операции и заболевания..

Развивается и такое направление, как возможность на период тяжелого лечения онкологического заболевания сохранить свои половые клетки. И врачи должны о такой возможности предупреждать граждан репродуктивного возраста, начинающих лечение от онкологического заболевания.