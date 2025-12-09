Интервью

Герой СВО Константин Яшин: у бойцов спецоперации нет мыслей о медалях, деньгах или славе

Константин Яшин в 2023 году ушел добровольцем в зону СВО, где прошел путь от оператора БПЛА до командира отряда. Был награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", стал участником первого потока федеральной программы "Время героев" и в 2024 году назначен на пост генерального директора НПЦ БАС "Самара" в Тольятти. В интервью ТАСС ко Дню героев Отечества Яшин рассказал о своих жизненных принципах, любви к Родине и видении развития беспилотных авиационных систем в России

Екатерина Адамова

Константин Яшин © Валерия Калугина/ ТАСС

— Константин Игоревич, какие задачи вы выполняли в зоне спецоперации?

— Задача была одна — отстаивание интересов нашей страны, ее ценностей. На территории ЛНР мы держали оборону вверенных нам территорий, защищали мирных граждан от посягательств противника. Считаю, что задача была выполнена успешно. До сих пор поддерживаем связь с местными жителями, с которыми находились на той территории: помогаем детям, передаем гуманитарную помощь. В этом помогает моя супруга Екатерина как директор благотворительного фонда, который был создан, когда я находился в зоне СВО. В самом начале службы я являлся оператором БПЛА, применял беспилотные авиационные системы в зоне боевых действий, мы с сослуживцами научились противодействовать БАС (беспилотные авиационные системы — ТАСС) противника. Закончил участвовать в СВО в должности начальника штаба — заместителя командира отряда. Все это уложилось в год моей службы — с января по декабрь 2023 года.

© ТАСС

Весь накопленный опыт пригодился мне уже во время программы "Время героев", когда мы с наставником — заместителем администрации президента России Максимом Орешкиным — выбирали путь, который мне предстояло пройти на гражданской службе. Я благодарен Максиму Станиславовичу за то, что он с глубоким погружением изучил мою судьбу и совместил опыт применения БПЛА и то, что я успел побыть заместителем руководителя фонда развития промышленности Оренбургской области, где мы создавали технопарки, индустриальные парки. Ведь, по сути, научно-производственный центр — это тот же технопарк, но узкопрофильный — для беспилотных авиационных систем. Благодаря опыту гражданской службы и опыту, полученному в ходе спецоперации, я был назначен на пост главы первого крупнейшего научно-производственного центра БАС "Самара", созданного в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".

— За что вы были удостоены госнаград?

— Мы, участники СВО, никогда не думаем о наградах, когда выполняем боевые задачи или просто находимся в зоне боевых действий. В голове нет мыслей о медалях, деньгах или славе. В первую очередь мы с товарищами выполняли нашу работу. Улыбки мирных граждан, луганских мальчишек и девчонок — главная награда. Самое важное — мирное небо над головой. Надеюсь, что мои дети никогда не узнают, что такое запах пороха и звук прилета. Уверен, что в ближайшее время мы решим все поставленные задачи, а награды — дело наживное.

— Вы отправились на фронт добровольцем. Как отреагировала семья? Вы многодетный отец, это огромная ответственность.

— На момент принятия решения у нас было три девочки, младшей не было года, старшей — три. Все родственники на тот момент жили на расстоянии 300 км. Супруга осталась фактически одна. Я все понимал и осознавал ответственность перед семьей, но чувствовал, что Екатерина справится. Мой поступок даже не обсуждался: жена доверяет всем моим решениям — это уже доказано и проверено за все прожитые вместе годы. Я благодарю супругу за мужество, за то, что она не показывала истинных эмоций перед моим уходом на фронт. Первый раз жена заплакала, только когда автобус со мной уже отъезжал от военкомата. Я не видел ее слез, о них мне уже потом рассказали друзья.

Когда меня спрашивают про награды и героев СВО, я всегда отвечаю, что настоящие герои — это наши матери, жены и дети. Те, кто нас любит, ждет и дарит уверенность в том, что дома все хорошо. С этим настроем ты готов на все ради своей семьи. А Родина и семья — неотъемлемые части друг друга. Поэтому я благодарен семье за поддержку, за то, что приняли мое решение пойти защищать Родину. Быть офицером армии России — мечта всей моей жизни. На утренниках я всегда был в военной форме. Крестная специально сшила мне ее, хотя все вокруг были пиратами или мушкетерами.

Все детство и юность я осознанно готовился к военной службе. К сожалению, усиленная подготовка меня и подвела. На тренировке я получил серьезную травму и, к сожалению, в регулярной армии не служил. Но когда пришло время осуществить мечту, то другого выбора я для себя не видел. Ведь от решения зависело будущее моей семьи и страны. Кроме того, на тот момент я являлся директором молодежного центра, а чтобы говорить с детьми о патриотизме, нужно понимать, о чем говоришь. Дети чувствуют и верят, как никто другой. Сегодня я каждый день просыпаюсь и убеждаюсь, что все было сделано верно. Без того моего шага в 2023 году события этих дней были бы невозможны.

— Что повлияло на ваше решение стать оператором БПЛА?

— На момент начала службы ни у кого толком не было понимания, что такое беспилотники и как с ними работать, но у меня был опыт применения маленьких дронов в личных целях. Этот опыт я применил на полигоне, после чего было принято решение продолжать использовать дроны в рамках СВО. Потом служба так складывалась, что я стал командиром отделения, затем — заместителем командира отряда по военно-политической работе, начальником штаба, исполнял обязанности командира отряда. Навык применения беспилотников пригождался на каждой из этих должностей. Когда ты сам понимаешь, как управлять и противодействовать, намного проще грамотно распределять ресурсы — человеческие и материальные. Это очень важный опыт, который пригодился мне для выполнения задач лично и моим боевым коллективом.

— После окончания контракта вы стали участником первого потока программы "Время героев". Какую роль проект сыграл в вашей жизни?

— Во время программы мы познакомились с настоящими героями и патриотами. В первую очередь друг с другом. 83 участника первого потока программы — люди, которые были на всей линии боевого соприкосновения. Но теперь мы вместе и решаем одну общую задачу — делаем нашу страну лучше, но уже на гражданской службе. Самый главный плюс — знать друг друга в лицо и иметь возможность обратиться друг к другу, несмотря на то, что мы в разных часовых поясах и разбросаны по всей России. Мы — одна большая семья, это колоссальнейшая поддержка вне зависимости от того, чем мы занимаемся.

Еще одна важная роль проекта заключается в опыте и знаниях, которые участники "Времени героев" получают каждый день. Проект включает большие образовательные модули, когда мы проходим теоретическую программу и встречаемся с действующими политиками, прошедшими большой путь государственной службы. Самое главное в проекте — получение реальных знаний, заимствование опыта у людей, обладающих огромным опытом. Это знания, которые подтверждены и апробированы на практике.

Кроме того, дорогого стоит, когда ты задаешь вопросы Сергею Викторовичу Лаврову, Дмитрию Анатольевичу Медведеву и получаешь искренние ответы. У нас откровенные разговоры. Иногда звучат очень каверзные вопросы, и известные государственные деятели открыто озвучивают нам данные, которые зачастую связаны с их личной жизнью. Все, что говорится, мы впитываем как губки. Это большой опыт, который нам пригождается в работе. Раньше участники проекта "Время героев" были под прицелом оружия, теперь — под прицелом камер и микрофонов. Мы учимся, как держать себя, что говорить и как говорить. Это уникальная программа, которая не имеет аналогов в России и в мире.

Я очень благодарен и горжусь, что попал именно в первый поток проекта "Время героев", в первую очередь — президенту России Владимиру Путину. Решение о запуске проекта было как никогда своевременным и уже дает свои первые плоды: ребята занимают самые высокие должности и уже приносят реальную пользу России. Мир вокруг меняется, и это заметно. Мы несем большую ответственность как перед государством, президентом РФ, каждым жителем страны, так и перед ребятами, которые сейчас продолжают службу в зоне СВО. Перед ними мы несем даже двойную ответственность. Мы все — одна команда. Рано или поздно ребята вернутся из зоны СВО и встанут с нами в один строй уже гражданской службы. Мы ждем их, со многими на связи и слышим предложения бойцов.

— Вы возглавили НПЦ БАС "Самара" в 2024 году. С момента создания организации прошло чуть более года, что удалось реализовать за прошедшее время?

— НПЦ — уникальная площадка, которая объединяет разработчиков, производителей и эксплуатантов беспилотных систем. За год работы мы пришли к пониманию, что не нужно ограничиваться только беспилотными авиационными системами. Беспилотных систем гораздо больше — наземные, подводные, наводные, наземные и те, которые будут выходить в открытый космос. Мы надеемся, что в ближайшее время национальный проект "Беспилотные авиационные системы" будет модернизирован, в него будут внесены корректировки и он вместит все беспилотные системы, которые разработаны или разрабатываются на территории РФ.

Площадка НПЦ позволяет разместить производство всех видов беспилотных систем. У нас есть свое летное поле. Поэтому НПЦ БАС "Самара" — уникальная площадка, второй в России такой точно нет. У нас в шаговой доступности находятся все необходимые элементы для разработки, производства, апробации и эксплуатации систем, которые поднимаются в небо России. Мы продолжаем процесс модернизации площадки НПЦ, каждый месяц у нас появляется новое оборудование — уже за счет частных средств. При поддержке инвесторов, которые поверили в нацпроект, на нашей площадке развиваются технологические линии, мы глубже погружаемся в изучение мирового уровня и стараемся не просто его догонять, а стоим на равных во многих аспектах в мире, в ряде разработок — опережаем мировой опыт. Думаю, в ближайшее время мы услышим о всех этих разработках.

— В рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" стоит задача, чтобы к 2030 году Россия стала лидером в мире по уровню развития БАС. Насколько реальна эта задача?

— Думаю, эта задача вполне выполнима и мы придем к ее достижению гораздо раньше, чем к 2030 году. Этому вопросу уделяется большое внимание со стороны государства лично президентом РФ Владимиром Путиным. Все российские разработчики и эксплуатанты сейчас объединились ради того, чтобы выйти на новый уровень и получить мощнейший результат по всем направлениям — как в гражданской сфере, так и в иных применениях.

За год мы пришли к тому, что на базе НПЦ БАС "Самара" уже более 70 резидентов, а еще ряд участников вот-вот станут таковыми. Один из якорных резидентов — компания "Транспорт будущего", частный инвестор, который вложил более 25 млрд рублей в национальный проект, из которых порядка 10 млрд вложено в площадку научно-производственного центра в Тольятти. Благодаря этой компании в гражданской сфере сейчас апробируются многие технологии. В первую очередь это аграрная сфера. Более 200 тыс. га, в том числе Самарской области, обработаны беспилотными системами. Платформа С-80 легла в основу прототипа логистического дрона, который будет в ближайшее время осуществлять доставку грузов на территории сначала Самарской области. В кооперации наши резиденты делают не только сами логистические дроны, но и необходимую наземную инфраструктуру. Далее проект планируется масштабировать на территорию всей России.

Следующий этап — аэротакси, когда человеческая жизнь будет зависеть от БАС. Мы идем к сокращению времени как доставки грузов, так и перемещения людей с преодолением всех пробок. Надеюсь, что неба на всех хватит, пробок в небе не будет и мы будем быстро передвигаться по нашей необъятной стране. Спрос на это есть, мы понимаем глубину рынка, и есть спрос со стороны международного сообщества. В основе всех вышеперечисленных разработок и проектов — комплектующие, созданные на мощностях научно-производственного центра. В 2024 году, когда я впервые приехал на площадку, мы начинали проект НПЦ БАС "Самара" с восемью человеками. Это команда, которая прошла путь от закладки первого кирпича до запуска производства, куда 28 января 2025 года приехал президент РФ Владимир Путин, чтобы убедиться, что нацпроект работает и может приносить огромную пользу не только одной отрасли, но и всему государству. НПЦ быстро масштабировался, сейчас на одной площадке находится порядка 1 тыс. человек — это как наши сотрудники, так и резиденты.

Сейчас передо мной, в том числе как перед заместителем председателя Совета научно-производственных центров испытаний и компетенций в области беспилотных систем России, стоит большая задача по объединению и выстраиванию единой сети НПЦ, что позволит значительно ускорить время выполнения и объем заказов для отрасли БАС, оптимизировать и консолидировать ресурсы и дать нужный результат.

И это наш общий ответ на исторические вызовы. Только так, вместе, системно и настойчиво, мы построим ту Россию, в которой захотят жить и творить наши дети. Сильную, безопасную, технологически суверенную державу. А после победы, которая обязательно будет за нами, тысячи дронов поднимутся в мирное небо: выйдут в наши бескрайние плодородные поля, доставят посылки в самые далекие края, выйдут в открытый космос — и все это на благо нашего великого народа и нашей великой страны.