Гендиректор Мосгортранса: все ждут праздничных гирлянд на наших электробусах

Генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул в интервью ТАСС рассказал о том, как Москва развивает экологичный транспорт, чего ждать от работы новой Московской верфи, можно ли заключить брак в электробусе и как предприятие готовится к Новому году

Редакция сайта ТАСС

Николай Асаул © Алена Бжахова/ ТАСС

— Николай Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о главном проекте Мосгортранса — электробусах, которые продолжают заменять автобусы на маршрутах.

— Мосгортранс — крупнейший перевозчик наземного городского транспорта в стране. У нас работают свыше 25 тыс. человек, подвижной состав превышает 7 тыс. электробусов и автобусов разного класса. Мы обеспечиваем Москве статус лидера в Европе и США по развитию и использованию электротранспорта.

На линии работает более 2,7 тыс. единиц современных машин на электротяге российского производства. По поручению заммэра Москвы Максима Ликсутова уже более семи лет мы развиваем электробусное движение, и сейчас из 750 маршрутов более 250 — маршруты на электробусах. С начала года запустили 80 новых маршрутов, что превышает показатели прошлых лет, и вывели на линию рекордное количество электробусов.

— Вы развиваете пригородные маршруты из Москвы в Московскую область. На них будут только автобусы? Или электробусы со временем смогут курсировать между двумя регионами?

— В 2025 году мы начали работу на 17 пригородных маршрутах в рамках проекта департамента транспорта "Москва — область". Это решение стало результатом тесного сотрудничества правительств Москвы и Подмосковья. На новые маршруты мы запустили современные комфортные автобусы российского производства, оснащенные климат-контролем, USB-зарядками и медиаэкранами. Они приспособлены для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, велосипедов и детских колясок. Сейчас курсирует около 100 автобусов большого класса.

Перед запуском каждого маршрута мы предварительно проверяем трассу его следования, безопасность проезда, работу всех систем и обучаем водителей. Сегодня на маршруте №1383 в Химки тестируем новую модель автобуса ЛиАЗ Citymax 12 повышенной комфортности. У него увеличена площадь низкого пола, остекления и ширина дверных проемов.

В этом году мы также запустили электробусы с ночной зарядкой, которые могут весь день работать без подзарядки. В частности, такой электробус уже работает в Зеленограде. По мере развития зарядной инфраструктуры могут появиться электробусные маршруты в область, но пока у нас план по автобусным.

— Сколько еще планируете наносить надписи "Это электробус"?

— Это уже символ московской транспортной системы, символ Москвы, если хотите. Кстати, очень многие города тоже начали внедрять электробусы и используют это сочетание.

Пока мы не видим необходимости избавляться от этого написания. Оно создает настроение, указывает на то, что в Москве все больше и больше электробусов. Все-таки пока у нас еще чуть больше трети всего подвижного состава — электробусы. Когда будет подавляющее большинство, наверное, это уже будет не так актуально.

— Что нового в части развития пассажирских сервисов?

— Помимо регулярных маршрутов, в Мосгортрансе есть сервис персонализированных перевозок "По пути" для маршрутов с низкой интенсивностью — что-то среднее между автобусом и такси. Можно через приложение заказать транспорт к конкретной остановке, и он приедет лично к вам в нужном интервале времени по тарифу городских маршрутов.

Пока мы охватили этим сервисом часть территории Новой Москвы и район Сколково и за все время перевезли 2,5 млн пассажиров. Это, конечно, относительно немного в общем масштабе: Мосгортранс каждый день перевозит 3 млн пассажиров. Но пока мы тестируем сегмент перевозок по требованию и со временем будем его развивать в случае появления запроса.

— И даже если в автобусе проекта "По пути" будет один пассажир, он поедет?

— Конечно, поедет. В этом смысл сервиса, что, оставив заказ, пассажир будет точно знать, в какой период приедет автобус.

— Как москвичи относятся к тому, что в транспорте нельзя купить билет за наличные?

— Мы в 2019 году полностью отказались от наличной оплаты. За это время пассажиры смогли привыкнуть к бесконтактной оплате и оценить ее преимущества. Это экономия времени — не нужно отсчитывать сдачу на остановке, задерживаться. Поэтому одни плюсы: прозрачность взаиморасчетов, удобство для пассажиров. А водитель занимается только управлением транспортным средством.

— Расскажите о 3D-печати деталей Мосгортрансом. Возможно ли когда-нибудь напечатать целый кузов?

— В апреле этого года на эксплуатационной площадке в Ховрине в тестовом режиме мы установили 3D-принтер для быстрого изготовления небольших деталей. Это заглушки, ручки, рычаги, крепления поручней, кнопки открытия и закрытия дверей и другие мелкие детали. Конечно, мы не напечатаем на принтере двигатель, колеса или кузов — все-таки это элементы, на которых конструктивно держится все транспортное средство.

Некоторые детали печатаются по 4 часа, но в любом случае это быстрее, чем ждать мелкого заказа у поставщика, который занимает дни и недели. Поэтому печать — это быстрое решение для отдельных видов деталей, которые нам нужны в текущей эксплуатации. За время использования 3D-принтера напечатали на нем уже около 300 деталей.

— Недавно начала работу Московская верфь, которая входит в структуру Мосгортранса. Какие планы по строительству судов?

— Здесь планируется вести проектирование, ремонт и строительство современных электросудов под нужды Москвы. Также на верфи будут строить круизные гибридные суда для Золотого кольца и других междугородних маршрутов России. Изготавливать будут все типы электросудов: для регулярных, прогулочных и круизных маршрутов.

Сейчас по рекам ходят традиционные дизельные круизные суда, многим из которых уже более 50 лет. Они физически и морально устарели и требуют реновации. Например, в наземном транспорте средний возраст подвижного состава составляет 4,5 года за счет того, что мы постоянно приобретаем новые электробусы. На реке пока не так, но скоро все изменится к лучшему.

Как и на суше, мы будем заменять речной транспорт новыми типами судов на электротяге, поскольку это существенно улучшит экологию в городе и по всему маршруту следования. И, конечно, повысится комфорт нахождения на судне. Здесь такие же эффекты, как в электробусе: отсутствие тряски, шума, запахов. Когда нет вибрации, можно дольше находиться на судне, не испытывая никакого дискомфорта. Поэтому плановая замена судов будет происходить как в городе, так и по внутренним водным путям России.

— Какими будут первые суда, спроектированные и произведенные на Московской верфи?

— На верфи будут строить 110-метровое гибридное круизное судно "Московское золотое кольцо", на котором одновременно смогут находиться до 152 пассажиров. А также электросуда для прогулочных и регулярных маршрутов "Москва 1.0", "Москва 2.0" и "Москва 3.0". Они будут вмещать 56, 190 и 200 пассажиров соответственно. Также на верфи проектируется беспилотный катер правительства Москвы для патрулирования акватории реки. Получается, Москва — будущая столица экологичного судостроения.

— Какова кадровая обстановка в Мосгортрансе? У вас исчез дефицит кадров?

— Да, сейчас дефицита кадров нет. В частности, этому помогла программа "Приведи друга". Мы выплачиваем 60 тыс. рублей сотрудникам, которые приводят к нам работать своих знакомых. Это позволяет на доверии рассказать о реальных условиях в Мосгортрансе, так что наши сотрудники, по сути, являются нашими рекрутерами.

Также у нас есть автомотошкола, где можно получить профессию водителя категории D. За счет средств Мосгортранса мы заключаем ученический договор и сразу определяем, где будет работать ученик после обучения. Это, конечно, привлекает желающих, поскольку вы получаете не просто водительские права, но и работу за достойное вознаграждение.

— Много ли женщин приходит на работу водителем? И есть ли многодетные среди них? Помогаете им справляться?

— У нас из 14 тыс. водителей электробусов более 1 тыс. — женщины. Наверное, это пока немного, но мы создаем для них все условия. Так, на конечных станциях почти везде есть отдельные комнаты и душевые кабины для женщин, чтобы они могли отдохнуть в приватной обстановке. Конечно, даем сотрудницам возможность работать по гибкому графику, поскольку многие совмещают работу с воспитанием детей. У нас в коллективе 70% женщин — мамы, и среди них много многодетных. Одна из наших медсестер, которая занимается предрейсовым и послерейсовым осмотром, успевает воспитывать сразу девять детей.

— По поводу медицинского осмотра — как организована сейчас эта работа?

— Мосгортранс недавно заключил новый контракт на проведение осмотров на базе телемедицины. Теперь все стандартные ежедневные операции будет проводить компьютер, а медики удаленно смогут оценить результаты. Специалист очно будет подключаться только в особой ситуации, где есть спор или какая-то проблема, и мы сможем переориентировать медиков на другие важные направления.

Мы хотим больше времени уделять психологическому здоровью водителей. Сейчас расширяем штат психологов, чтобы наблюдать за состоянием водителя и не только помогать в сложных ситуациях, но и в целом поддерживать их ментальное здоровье. Нужно следить не только за физическими, но и за эмоциональными параметрами.

— Какие вы помните интересные случаи с забытыми вещами в транспорте? Удалось вернуть их пассажирам?

— Недавно у нас был такой знаковый случай. Один пассажир забыл ценные для него реликвии. Он много лет собирал фронтовые документы, фотографии, письма от членов своей семьи и забыл в нашем автобусе. Быстро сообщил на горячую линию, а наши сотрудники нашли семейные ценности и передали пассажиру. Сделали все буквально в течение часа, при этом не задерживая автобус на маршруте.

Поэтому хочу обратить внимание пассажиров: у нас в каждом транспортном средстве есть QR-коды — в прошлом году во всех автобусах и электробусах разместили более 15 тыс. таких стикеров. Если отсканировать код через камеру телефона и перейти по ссылке, можно оценить работу транспорта на маршруте, оставить обращение или сообщить о потерянных вещах в салоне. Также можно обратиться в контакт-центр "Московский транспорт".

— В метро регистрируют браки. Нет ли такой идеи в Мосгортрансе? Например, в электробусе?

— В рамках проекта мэра Москвы "Московские адреса счастья" регистрацию браков проводят на нашей площадке на Северном речном вокзале. Будущие молодожены могут сделать очень красивые фотосессии, насладиться панорамными видами на Химкинское водохранилище, подняться на крышу и пройтись по парадным залам. Площадка пользуется популярностью каждый год. В прошедшем сезоне здесь заключили брак почти 170 пар.

В электробусе, наверное, жениться не очень празднично все-таки. Хотя, если спрос будет, мы подумаем над этим. Почему нет?

— Как Мосгортранс готовится к Новому году?

— Конечно, все ждут праздничных гирлянд на наших электробусах. Это уже стало неотъемлемой частью праздничного наряда столицы. Кроме того, в электробусах на центральных маршрутах юных пассажиров будет поздравлять Дед Мороз, он подарит памятные сувениры. На медиаэкранах будем транслировать поздравления, а еще планируем сделать праздничные фотозоны на Северном и Южном речных вокзалах. Приглашаем всех посетить эти праздничные площадки и приятно провести время!

Беседовала Екатерина Лука