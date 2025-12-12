Интервью

Владимир Владимиров: на Ставрополье будут выращивать тропические фрукты

Сельское хозяйство — один из локомотивов экономики Ставропольского края. В 2025 году в регионе собрали рекордный урожай зерновых, край наращивает производство овощей, продукции животноводства. Нацеленность на диверсификацию АПК привела регион к новой культуре — на Ставрополье готовятся выращивать первые российские бананы. В интервью ТАСС губернатор края Владимир Владимиров рассказал о развитии традиционных направлений агропромышленного комплекса и новых производств

Владимир Владимиров © Владимир Гердо/ ТАСС

— Владимир Владимирович, в 2025 году на Ставрополье собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых — более 10 млн т. На рекордные показатели выходит и экспорт зерновых — $93 млн. В какие страны поставляется продукция и планируется ли расширение географии?

— Основой торговли для Ставрополья является экспорт через страны-хабы. Мы продаем в Турцию, потому что Турция затем поставляет дальше по миру, в Азербайджан, в Иран — через партнеров наш продукт уходит в разные страны. Поставки зерна идут в 28 стран, но если говорить о сельском хозяйстве шире, то это уже порядка 63 государств. Очень сильно вырос спрос в странах Южной Америки, а также на Ближнем Востоке — особенно на продукцию животноводства, здесь большой потенциал. Признаюсь, моя мечта — перейти к переработке и продавать не сырье, а готовую продукцию.

— Ставрополье широко обсуждалось после новости о создании банановых плантаций — проекта, аналогов которому не было в России. Насколько он сложен и когда можно ожидать первые плоды?

— У региона сейчас два новых направления: ягодное производство и проект по выращиванию бананов. В крае уже работают теплицы в Кочубеевском округе, выращивают различные ягоды — от клубники до голубики. Есть инвестор, планируем освоение 210 га, хотим создать селекционный центр — он дорогой, но мы его все равно заложим.

Проект по бананам непростой — решались вопросы энергоснабжения, водоснабжения, дорожной инфраструктуры. Но сегодня договоренности с инвестором достигнуты. В 2027 году попробуем российский банан — спасибо Минсельхозу России за поддержку. Если у нас получится вырастить качественные и вкусные бананы, поверьте, мы на этом не остановимся. Ставропольский край будет дальше развивать это направление и выращивать другие тропические фрукты.

— Селекционный центр, о котором вы упомянули, — просчитана ли его стоимость?

— По расчетам стоимость центра составит 18 млрд рублей, при текущей денежно-кредитной политике проект почти неподъемный. Даже с учетом того, что Минсельхоз РФ будет компенсировать процентную ставку и капитальные вложения, проект остается сложным. Рассчитываю, что ставка снизится в 2026 году, и мы вернемся к проекту. Минсельхоз уже рассматривает поддержку таких центров на 2028–2029 годы, думаю, нам удастся его реализовать.

— Важное направление в сельском хозяйстве — развитие семеноводства. Вопрос импортозамещения семян свеклы, кукурузы и других культур остается проблемным. Как край работает в этом направлении?

— Мы впервые стали производителями семян свеклы, в 2024 году заложили 150 га, в этом году — 728 га. Кроме того, в крае работает компания, специализирующаяся на селекции, плюс у нас есть Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы. По свекле мы сотрудничаем с крупнейшим российским производителем современных средств защиты растений, агрохимикатов и семян, получаем суперэлиту (суперэлитные семена, отличающиеся наилучшими сортовыми, посевными и семенными качествами, — прим. ТАСС) и дальше производим ее сами. По семенам подсолнечника мы одни из лидеров — уже 50% используемых семян — собственной селекции.

Президент поставил задачу перейти к использованию 75% семян российской селекции — мы к ее достижению идем. Отдельное направление — садоводство, создан питомник на 5 млн саженцев. Кстати, в текущем году мы впервые продали наши саженцы в Индию. Это большой опыт, и мы дальше будем прорабатывать индийский рынок.

— А каковы планы развития животноводства в крае? Какие проекты могут быть реализованы в 2026 году?

— Основной курс — развитие молочного направления. Мы впервые выросли по производству молока благодаря запуску мегаферм, где содержатся от 3 до 9 тыс. голов крупного рогатого скота. Запустили переработку, у нас появился новый крупный партнер — Казьминский молочный комбинат, мы стали перерабатывать буйволиное молоко. Ставропольский край является крупнейшим производителем козьего молока.

Сегодня в регионе есть еще четыре проекта одной из крупнейших наших агрокомпаний — это производство говядины, разведение коров абердин-ангусской породы в Предгорном округе. Это наш флагман в животноводстве. Также работает селекционный центр по овцеводству — идет скрещивание лучших мировых мясных пород со ставропольскими мериносами, результаты хорошие. Кроме того, мы активно развиваем производство тонкорунной шерсти, около 3 тыс. т шерсти мы производим, практически вся уходит на экспорт в Белоруссию и Китай. В планах наладить ее переработку на территории края.

— Мясная продукция тоже преимущественно идет на экспорт?

— По овцеводству 75% — экспорт, в основном страны Ближнего Востока. По говядине и молоку — ориентир на внутреннее потребление. Но мясная переработка, особенно куриная, уже на 40% идет на экспорт. В 2025 году мы экспортировали мясной продукции на $223 млн — больше, чем зерна. От общей суммы экспорта в $500 млн это почти половина.

В целом планы по развитию экспорта — только рост. Нас подвигают к этому Минсельхоз и показатели нацпроекта. К 2030 году мы должны выйти практически к $1 млрд. Планируем сохранять рост на уровне 30–40% в год.

— Инвестиционная привлекательность края также увеличивается ежегодно, какая динамика в инвестициях по итогам года?

— Планируемый рост скромный — около 2%, перешагиваем порог в 400 млрд рублей. Раньше темпы были гораздо выше, но мы понимаем причины. Важно, что инвесторы остаются, проекты есть. В будущем году надеюсь на снижение ключевой ставки, что позволит вернуться к двузначным темпам. Есть замороженные проекты, например селекционный центр на 18 млрд — не хватает поддержки по ставке, чтобы его запустить.

— Ставропольский край утвердил бюджет на 2026 год, депутаты регионального парламента одобрили документ. Каковы его основные параметры, удается ли сокращать объем госдолга?

— В текущем году госдолг сократился до 13 млрд рублей. На следующий год планируем 19 млрд — но это технический долг, казначейские инвестиционные инструменты. Коммерческих заимствований не планируем. Бюджет, который мы закладываем на следующий год, вырастет только на 2% вместо 10–21% прошлых лет — экономика охлаждается, появляются новые налоговые обязательства. Планируем доходы на уровне 211 млрд рублей, а расходная база бюджета составит 219 млрд — разница покрывается остатками и казначейскими механизмами.

— Ежегодно Ставрополье направляет значительное финансирование на поддержку бойцов специальной военной операции и членов их семей. Планируется ли сохранить уровень поддержки?

— Финансирование мы начинали с 9 млрд рублей, сейчас эта сумма уже достигает 43 млрд рублей, и на следующий год столько же. Приоритет — сопровождение вернувшихся: помощь с бизнесом, трудоустройство, доплаты силовикам, социальный контракт, инфраструктура поддержки предпринимателей. Уже выделили 60 млн рублей адресно ветеранам специальной военной операции на выдачу аграрных грантов.