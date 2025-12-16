Интервью

Гендиректор Росгосцирка: классический цирк не может существовать без животных

Генеральный директор Росгосцирка, заслуженный деятель искусств Донецкой Народной Республики Сергей Беляков в интервью ТАСС рассказал о достижениях компании в 2025 году, сотрудничестве с зарубежными коллегами и что больше всего привлекает зрителей

— Говоря об успешном завершении года, хотелось бы спросить: если бы вам нужно было выделить одно, самое главное достижение "Росгосцирка" в 2025 году, что бы это было?

— Самый главный успех "Росгосцирка", поскольку компания является федеральным казенным предприятием и основной своей задачей ставит извлечение прибыли, — это выход четвертый год подряд на безубыточность. Может, даже была небольшая прибыль. Огромное спасибо правительству Российской Федерации, Министерству культуры, непосредственно министру культуры Ольге Любимовой за чуткое, точечное внимание к компании, и мы, конечно, наше государство не подводим, и результаты говорят сами за себя.

— Поделитесь секретом: чем с вашей стороны достигаются такие результаты?

— В первую очередь качеством. Что такое цирк? Как говорил классик: "Театр начинается с вешалки", так и цирк начинается не с манежа, а с фойе. Артист, поскольку это гастрольная профессия, практически весь год переезжает из цирка в цирк, и при каждом есть общежитие. И компания "Росгосцирк" стремится к тому, чтобы проживание было хорошим, чтобы цирк приезжал в общежитие или в гостиницу к нам и отдыхал, а не боролся ночью с тараканами. Поэтому мы участвуем в национальном проекте "Семья", и в течение пяти лет все наши общежития и гостиницы будут в лучшем состоянии.

— Помимо достижений, наверняка были и сложности. С какими вызовами пришлось столкнуться в этом году и можно ли сказать, что они позади?

— Исторически сложилось, что мы, творческая интеллигенция и в том числе артисты цирков, смотрели на Запад. На Западе раньше платили больше, предлагали более комфортные условия. На сегодняшний день артист, работающий у нас, получает не меньшие деньги, живет в не худших условиях. И сегодня мы меньше работаем с Западом не из-за того, что границы закрыты — наши артисты есть в разных программах, — а из-за того, что стоимость нашего артиста ничуть не меньше, чем стоимость зарубежного. И перед тем, как нашего артиста взять, любой продюсер, любая компания смотрит на нее.

Поэтому мы на сегодняшний день имеем большой рынок в своей стране, и то лучшее, что у нас есть, мы в первую очередь показываем в России. Ровно так же мы начинаем новогодние гастроли в городе Гомеле, и весь год наши программы работали в Белоруссии и Казахстане. Мы взяли золотую награду международного фестиваля в Алма-Ате. Это наши партнеры, это то, чем мы сейчас живем, в меньшей степени работая на Запад.

Но с учетом того, что раньше большое количество артистов работали там, — было вызовом поменять полностью направление, но мы с этим справились, и на сегодняшний день все качественные номера и аттракционы первоначально работают у нас в стране, а от этого зависит посещаемость наших цирков, которая в 2016 году была 37%, а за 11 месяцев 2025 год мы закончили с рекордным результатом средней посещаемости — 76%. Еще в 2021 году показатель был 46% и с тех пор только рос. Впереди Новый год — это, бесспорно, аншлаги, поэтому меньше показателя не будет, и почему я говорю, что мы четвертый год заканчиваем без убытка, — потому, что нам уже понятны цифры.

— Говоря о зарубежных гастролях и сотрудничестве с иностранными цирками. Какова стратегия развития "Росгосцирка" на международной арене?

— В первую очередь нас приглашает Китай на международные фестивали. Вот у меня лежит приглашение на январь в качестве почетного гостя в Будапешт на международный фестиваль, но, к сожалению, у меня возможности нет, поедет наш главный режиссер Елена Владимировна Петрикова, а мы будем готовить дальнейшие планы.

— По данным ВЦИОМ, зрители особенно ценят номера с животными. При этом в мире набирает силу тенденция к цирку без животных. Как "Росгосцирк" на это реагирует?

— Действительно, когда в цирк звонят зрители, они спрашивают не "когда спектакль" или "сколько стоит билет", а какие в программе животные. И когда говорят, что хищные: львы, тигры — или слоны, — это вызывает ажиотаж, поднимает покупательский спрос, и, по данным ВЦИОМ, 8 из 10 зрителей отмечают именно животных в программах, уникальность работы с ними, дрессуру хищных животных или домашних. Мы всегда были лидерами в этом направлении, мы ими остаемся, и я считаю, что классический российский цирк не может существовать без животных.

— Поговорим о том, как обстоят дела в регионах: доступен ли сегодня цирк для всех? Не обделены ли жители малых городов, сел, новых регионов?

— Программа "Цирк детям села" предусматривает приезд наших артистов в самые отдаленные места.

Мы организуем доставку наших артистов и животных в малые города, где нет прямого автомобильного или железнодорожного сообщения. Ребята наши и на вертолетах добираются. Наши артисты выступают в домах культуры, на стадионах или даже на площадях, чтобы наши жители не были обделены присутствием циркового жанра

Мы к этому внимательно относимся, и на сегодняшний день, я считаю, мы очень успешно осуществляем эту программу. Более 60 тыс. человек в 2025 году посмотрели цирк по программе "Цирк детям села". На сегодняшний день обделенных цирковым искусством нет.

— Сегодня активно проводится реконструкция цирков. Удовлетворены ли вы темпами и много ли осталось работы?

— У компании "Росгосцирк" 37 цирков, из них 10 находятся на ремонте, реконструкции или реставрации. Хочу вам сказать, что мы этим не особенно удовлетворены, потому что хочется быстрее, лучше. Так не получается, поскольку это строительный процесс. Тем не менее мы открыли Саратовский цирк пять лет назад, а 19 декабря открываем Волгоградский цирк после трехлетней реконструкции. Первый спектакль у нас будет благотворительный, на который придут ребята, воюющие на передовой, а также их семьи, дети, жены.

За то время, пока цирк был на ремонте, вышел федеральный закон об улучшении условий содержания животных. Для его реализации в Волгоградском цирке нам пришлось ломать старые помещения и увеличивать площади. Это все непросто, но выполнено четко и в запланированный срок. Буквально на днях выезжаю в Воронеж, где тоже идет реконструкция. Уверен, что в следующем году мы откроем двери цирков в Воронеже и Твери, а в 2027 году — Екатеринбургского цирка.

— Если заглянуть за горизонт, каким вы видите цирк через 5–10 лет? Какие факторы, по-вашему, изменят цирковое искусство?

— Классический российский цирк всегда был лучшим в мире и на сегодняшний день таковым и остается. Конечно, вперед идут технологии: световое оснащение, звуковое сопровождение. Но "его величество трюк" всегда был во главе исполнения, поэтому наша репетиционная база, выпуск новых номеров и аттракционов говорят о том, что мы двигаемся в ногу со временем. Посещаемость наших цирков увеличилась практически в 2 раза за 10 лет. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении.

— Вы затронули тему современных технологий. Насколько активно они применяются в современном цирке и какая есть стратегия у "Росгосцирка" в развитии этого направления?

— В 2016 году наши цирки были оснащены световым и звуковым оборудованием всего на 5%. Каких-то особых эффектов не было практически нигде. На сегодняшний день наши цирки на 100% укомплектованы световым и звуковым оборудованием. Это большой кропотливый труд, который требует очень большого внимания, потому что технологии всегда идут вперед.

— Существует ли сегодня в цирке проблема кадрового голода?

— В цирке во всех жанрах всегда была нехватка высококлассных номеров. Сейчас мы восстанавливаем номер канатоходцев Гаджикурбановых, восстанавливали его практически год. Сейчас он поедет на гастроли в Магнитогорский цирк. Это потрясающий номер, достойный всех наград, которые, надеюсь, впереди. Таких номеров, конечно же, нам всегда недостает. Но тем не менее я не могу вам сказать, что есть дефицит артистов.

— Сергей Григорьевич, расскажите, пожалуйста, как "Росгосцирк" привлекает молодых людей к цирковой работе и есть ли в этом необходимость?

— Конечно, есть. И цирк в большинстве своем — это искусство династий. Но этого недостаточно, и, конечно же, мы воспитываем кадры. Сейчас Волгоградский цирк будет открывать заслуженный артист РФ Владислав Гончаров, и уже его молодой сын войдет в клетку со львами, то есть он может заменить отца.