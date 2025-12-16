Интервью

Генеральный директор НТВ: якорями успеха для руководителя должны быть сотрудники

Генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский в интервью ТАСС назвал главные достижения канала за время своей работы на посту, поделился секретами по удержанию лояльной аудитории, а также рассказал, какие качества ценит в людях, с которыми работает, и о своей "команде мечты"

Роман Макаров

Алексей Земский © Максим Григорьев/ ТАСС

— 10 лет на посту генерального директора НТВ — что вы чувствуете сегодня?

— Благодарность. Людям, с которыми мы уже 10 лет создаем одно из самых инновационных, узнаваемых и любимых у зрителей медиа в стране. В 2015-м, когда начинался мой путь в должности генерального директора, у нас были амбициозные планы, и сегодня, в 2025-м, я твердо могу сказать: мы — команда НТВ — эти планы реализовали. Это большой и кропотливый труд нескольких тысяч людей, работающих на НТВ. Хочется сказать отдельное спасибо "Газпрому" и Алексею Борисовичу Миллеру. Это большая ответственность, когда у тебя за спиной такая корпорация. Мы готовы выполнить любую наисложнейшую задачу, ведь НТВ — это маленькая часть "Газпрома", пусть маленькая, но часть.

Помимо благодарности я испытываю еще и гордость. Я горд, что работаю с такой командой, с такими людьми. Команда, которая сейчас собралась на НТВ, без ложной скромности — это команда мечты.

— Какое из достижений НТВ за 10 лет вы считаете главным?

— Выделить одно не могу, поэтому назову три.

Первое, как я уже сказал, — это команда. Это главный редактор телеканала Александра Кошарницкая, генеральный продюсер Тимур Вайнштейн, исполнительный директор Илья Ситковский, главный технолог канала Андрей Друккер. Работать с ними — большая удача.

Второе — уверенное второе место среди всех телеканалов страны. В 2025 году доля НТВ составила 10,3% в 18+. Относительно прошлого года мы выросли на 4% в 18+, на 6% — среди семейной аудитории старше 18 лет, на 8% — в молодой аудитории (11–34), а среди женщин 14–39 прирост НТВ составил 9%.

Третье — наш телекомплекс! Это не просто новый дом НТВ, это символ эпохи не только для нашего телеканала, но и для всего телевидения. Потому что наш телекомплекс — это первый за последние 46 лет телевизионный технический центр после "Останкино", построенный в России. Его площадь — более 76 тыс. кв. м, высота — 42 м. Семь телевизионных студий, дикторские, монтажные, гримерные и эфирный комплекс, способный обеспечить вещание в девяти часовых поясах в прямом эфире, коворкинг для творческого коллектива и коммерческие ЦОДы. И тут, конечно, большая признательность Владимиру Кулистикову и Олегу Адамову, которые приняли такое смелое решение о строительстве собственного телекомплекса НТВ. Вряд ли сейчас мы бы на такое решились.

На данный момент из нового здания выходят в эфир все новостные программы: "Сегодня", "Центральное телевидение", "Место встречи", "ЧП", "Своя правда", "Итоги недели", а с 15 декабря из телекомплекса уже выходят в эфир "Сегодня в 19.00". Также здесь мы уже снимали девятый сезон "Ты супер!", "Суперстар" и новое вокальное шоу "Браво! Бис!".

— Вы упомянули формулировку "команда мечты". Что это значит для вас?

— Для меня команда мечты — это команда НТВ. Команда единомышленников. Команда идеально подходящих друг другу людей. Мы уважаем друг друга, ценим, доверяем, советуемся, обсуждаем, порой ссоримся — как же без этого? Но мы всегда находим общий язык. Команда НТВ — это семья, которая в этом году переехала в свой новый дом! Буквально недавно все сотрудники НТВ участвовали в съемках "Новогоднего новоселья" — нашего новогоднего шоу, которое выйдет в эфир 31 декабря. Речь не только о ведущих телеканала, а о нескольких сотнях сотрудников НТВ, которые под бокал шампанского пели песню "Пока часы 12 бьют", — это было фантастическое единение и праздник для нас всех, а скоро и для зрителей НТВ.

— Какие качества вы больше всего цените в людях, с которыми работаете?

— Честность. Креативность. Желание экспериментировать. Чувство юмора, конечно, — в нашей профессии без него нельзя. Не бояться ошибиться, а если все же ошибся, то уметь принимать ошибки. Как говорят: "Не ошибается тот, кто ничего не делает". Порой ошибка — это шаг на пути к еще большему успеху.

— Информационное вещание всегда было визитной карточкой НТВ.

— Информационное вещание — это то, с чего начиналось НТВ. И то, чем живет НТВ уже 32 телевизионных сезона! Часть брендов была запущена до нас, такие как "Сегодня", "Итоги", "Центральное телевидение", "Следствие вели…", "Квартирный вопрос" и многие другие. Нам удалось сохранить преемственность, мы ни в коем случае не отвергаем все то, что было сделано до нас. Мне кажется, что преемственность — одна из отличительных черт канала НТВ в целом.

За последние 10 лет мы расширили линейку новостных и аналитических программ НТВ, запустив в 2016 году настоящий информационный хит "Итоги недели". Средняя доля программы выросла на 5% относительно 2024 года и составила 14% среди зрителей старше 18 лет, максимальная доля — 16,5%. Кстати, "Итоги недели" и "Центральное телевидение" — два наших хита — ежегодно входят в топ лучших итоговых информационно-аналитических программ. Средняя доля "Центрального телевидения" выросла на 11% относительно прошлого года и составила 13% в аудитории 18+, максимальная доля — 15,5%.

Также с 2016 года на НТВ выходит "Место встречи" с Андреем Норкиным, а с 2019-го — "Своя правда" с Романом Бабаяном. А с января 2021 года мы начали выпускать "Сегодня в Москве", таким образом уравновесив информационное вещание в двух столицах, так как новости "Сегодня в Петербурге" идут в эфире на протяжении всех лет существования НТВ. В зависимости от информационных поводов доля столичных новостей превышает 17% в аудитории 18+.

— Чем можете объяснить высокий интерес к новостям НТВ?

— Интерес к нашим новостям всегда был высокий. Мы быстро реагируем на ситуации в стране и мире, что позволяет нам удерживать лояльную аудиторию и привлекать новую. В 2022 году мы увеличили на 20% хронометраж новостей и аналитики, вместе с ним увеличились и показатели. Так, доля всех информационных программ НТВ в первом полугодии 2025 года составила 10,9% в 18+, прирост относительно прошлого года составил 3%. А доля московских выросла на 4% и составила 12,4%. Чтобы оставаться лидерами в информационном вещании, нужно не просто "выдавать" новости, нужно делать это быстро, качественно и честно. Дирекция информации НТВ работает в режиме круглосуточного новостного канала, ежедневно производится 39 выпусков.

— Какие новые технологии, форматы или подходы вы внедрили, чтобы оставаться в лидерах в этом направлении?

— Сегодня, в эпоху искусственного интеллекта и других инновационных технологий, мало быть оперативными, нужно быть еще и передовыми. И с этим вызовом мы также отлично справляемся. Работа новостной студии "Сегодня в Москве" на 100% выстроена с применением AR. У "Центрального телевидения" есть своя VR-студия, а этот сезон ЦТ начало в сотрудничестве с ИИ-помощником GigaChat от Сбера, в каждом выпуске он помогает разбираться в любой теме, решать сложные задачи и получать ответы на широкий спектр вопросов. Это первая подобная инновационная коллаборация на российском телевидении.

Но технологии — это лишь инструмент. Настоящая сила НТВ — в людях, которые умеют этими инструментами пользоваться и грамотно интегрировать их в контент, который создают. Поверьте, не у всех это получается.

— На какие проекты помимо информационных программ вы делаете ставку сегодня?

— Традиционно это развлекательные шоу, познавательные программы и сериалы.

Начну с развлекательных шоу, проверенных временем хитов. В первую очередь это, конечно, "Маска" — флагманский проект НТВ и абсолютный хит на российском телевидении, лучшее музыкальное шоу последних 12 лет и лучшая развлекательная программа последних 9 лет согласно данным Mediascope. В феврале 2026 года выйдет уже седьмой сезон "Маски". Это международный вокальный конкурс "Ты супер!", в котором принимают участие одаренные дети, оставшиеся без попечения родителей. Сейчас в эфире идет девятый сезон, в нем 50 конкурсантов из России, Абхазии, Беларуси и Грузии удивляют и восхищают своим талантом звездных членов жюри — Игоря Крутого, Диану Арбенину, Стаса Ярушина и Алсу — и зрителей НТВ.

Это "ВИА Суперстар!", спин-офф другого нашего музыкального шоу — "Суперстар!", с которого начался 2025 год. Сейчас в эфире идет второй сезон "ВИА", где музыкальные группы, которые собирали стадионы в 80–90-х и нулевых, но затем неожиданно пропали, вернулись на большую сцену, чтобы доказать, что они — суперстары! В ноябре мы показали сразу три развлекательных проекта, на которые мы также делаем ставку. Это четвертый сезон инновационного "Шоу Аватар" с цифровыми сказочными героями, второй сезон совместно с "ВК Видео" юмористического шоу "Звезды" и новый вокальный проект "Браво! Бис!", который собирает на одной сцене вокалистов, ярко заявивших о себе в других шоу: они вернулись, чтобы вновь заявить о себе на всю страну.

Конечно, это лайфстайл-проекты, благодаря которым НТВ на протяжении 16 лет лидирует в дневном слоте выходных дней в молодой аудитории — средняя доля составила 9,1%. Также НТВ занимает уверенное первое место 14 лет подряд в аудитории 25–54: доля канала — 10,9%. Кстати, этот телевизионный сезон для нас особенный: многие наши проекты отмечают юбилеи. Так, автомобильные программы "Первая передача" и "Главная дорога" отпраздновали 15-летие и 20-летие соответственно. В ноябре 10 лет исполнилось "Живой еде", "НашПотребНадзору" и "Квартирнику НТВ у Маргулиса", к юбилею мы показали специальный праздничный выпуск "Квартирника", который перенесся на большую сцену и впервые прошел в формате стадионного шоу на "Live Арене" 13 ноября. Отдельно хочу остановиться на еще одном хите НТВ — программе "Следствие вели…" с Леонидом Каневским, которая в январе 2026 года отметит 20-летие. В мае "Квартирному вопросу" исполнится 25. Но на этом праздники в 2026-м не закончатся: через год юбилеи будут отмечать "Секрет на миллион" и "Однажды…".

И безусловно, мы делаем ставку на наши сериалы! Мы рады, что у нас сформировалась линейка успешных франшиз, запуская которые, мы можем быть уверены в результатах. Конечно, новые сезоны наших хитов мы покажем в этом телевизионном сезоне: продолжения "Стражника", "Лихача" и "Душегубов" зрители уже могли увидеть в эфире НТВ, совсем скоро состоятся премьеры "Акушера", "Скорой помощи", "Балабола", "Шефа" и, конечно, "Первого отдела" и "Невского". Крепкая линейка франшиз позволяет нам экспериментировать с новыми сериалами и создавать имиджевые проекты. Например, сейчас в эфире НТВ идет детектив "Васька" от создателей "Невского" и "Первого отдела" — он, мы уверены, также станет хитом канала. Отдельно я бы выделил историческую картину "Константинополь", наш совместный с "Иви" проект, детектив "Ночной", в основу которого частично легла история ангарского маньяка Михаила Попкова, "Трудно быть богом" — первый сериал НТВ в жанре научной фантастики.

— Кстати о франшизах, их у вас в библиотеке 27 — ни у кого столько нет. Результат впечатляющий! Как вы выбираете истории, которые становятся долгожителями и удерживают внимание аудитории на протяжении долгих лет?

— Действительно, цифра впечатляющая! Мы уже говорили об одной визитной карточке НТВ — новостях. Но сегодня НТВ — не только новости, это еще и развлекательный контент. А наши сериалы по праву можно назвать еще одной визитной карточкой НТВ.

Когда мы выбираем истории, нам важно, чтобы в ней был герой. Неважно — в погонах он, медицинском халате или байкерской косухе, важна его история, чувства и то, за что он борется. Поэтому наши франшизы, будь то "Первый отдел", "Невский", "Скорая помощь" или "Балабол", на протяжении стольких лет остаются популярными. Подкреплю цифрами: средняя доля франшиз в 2025 году выросла на 32% относительно 2024 года и составила 16,6% в 18+.

"Невский" лидирует на протяжении всех лет показа, став лучшим сериалом в 2022 (с рейтингом 7,2% и долей 22,5% в 18+ по России 0+) и 2024 годах (с рейтингом 6,3% и долей 20,3% в 18+ по России 0+). Другой наш хит — "Первый отдел" — побил все рекорды, став лучшим сериалом последних четырех лет в аудитории 18+ с рейтингом 7,6% (доля 24,1%) на всем российском телевидении.

Конечно, мы следим за тем, что нравится нашей аудитории и что она хотела бы видеть в эфирной сетке НТВ. Порой мы принимаем решение возродить проект из-за уважения к нашим зрителям, которые ждут продолжения той или иной истории. Например, сериал "Чужой район", первые три сезона мы показали в 2012–2014 годах. Прошло 10 лет, и мы поняли: зритель вырос, изменился, изменился мир и изменились герои сериала. Мы подумали: "А почему бы не показать, как живет "Чужой район" в 2024–2025 годах, когда мир сильно шагнул вперед?" И пошли на этот эксперимент, вернув тех же героев и дав истории второе дыхание.

Еще один яркий пример — сериал про Мухтара! На мой взгляд, эта история — не просто сериал, это ДНК НТВ. В прошлом году сериалу исполнилось 20 лет. К этой дате мы вернули сериал в сетку, но не в том качестве, в котором показывали в нулевых, а в улучшенном. При помощи искусственного интеллекта мы провели ремастеринг всех серий — это около тысячи часов эфирного времени: эпизоды, снятые в 2000-х и 2010-х годах в DV- и SD-разрешениях в формате 4:3, мы показывали в HD-качестве в формате 16:9. Мы улучшили не только изображение, но и звук — он стал более качественным. А после объявили о съемках нового сезона этого сериала, где главным героем по-прежнему будет собака по кличке Мухтар — шефство над ним, его хозяином и еще двумя оперативниками возьмет Артем Колосов, с которого и начиналась эта история. Мы знаем, что зрители любят этот сериал, и новый сезон этого проекта — наш подарок, который выйдет в эфир совсем скоро.

Люди смотрят наши сериалы, им важно не просто узнать, чем закончится тот или иной сезон, а что чувствуют и через что проходят герои Колесникова, Жаркова, Васильева, Панфилова, Куценко, Юшкевича… продолжать можно долго. То, что наши сериалы не просто смотрят, а любят, — большая награда для нас. Это говорит о том, что мы все делаем правильно.

— "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Плевако", "ГДР", "Константинополь", "Трудно быть богом", "Золотое дно", "Подслушано в Рыбинске" — все это совместные проекты НТВ, созданные в копродакшене с онлайн-кинотеатрами. Очевидно, вы не боитесь экспериментировать с формой и темами, с каждым годом становясь все более мультиплатформенными. Какие цели вы ставите перед собой, запуская такие масштабные проекты?

— Совместные с онлайн-кинотеатрами проекты — имиджевая история, которая укрепляет бренд. К тому же мы стараемся идти в ногу со временем, мы понимаем, что зритель смотрит контент во всех средах, и сегодня телевидение — гораздо больше, чем черный ящик, который висит на стене. Телевидение везде — на компьютере, в телефоне, в телевизоре, конечно. И мы хотим быть во всех средах — наш контент присутствует во всех онлайн-кинотеатрах страны. Поэтому совместные проекты для нас — не эксперимент, а шаг вперед. Запуская такие проекты, мы остаемся актуальными, мы идем в ногу со временем и охватываем все среды. Наш новый телевизионный сезон будет наполнен в том числе сериалами, созданными в партнерстве с онлайн-кинотеатрами: это "Константинополь", "Жар", "Тоннель", "Подслушано в Рыбинске", "Айда!" и "Трудно быть богом".

— И все эти программы и сериалы помимо эфирного телеканала транслируете и на своих тематических телеканалах?

— Во многом да. Сейчас библиотека НТВ насчитывает более 50 тыс. эфирных часов оригинального контента. На данный момент мы оперируем пятью тематическими каналами: "НТВ Хит", "НТВ Сериал", "НТВ Стиль" и "НТВ Право", "Неизвестная Россия". И, раскрою тайну, скоро мы запустим еще два тематических телеканала — "Следствие вели" и "Своя игра", — проекты, у которых огромное количество фанатов от 18 лет до 80 лет. И я вас уверяю, что это не преувеличение.

— За последние 10 лет НТВ расширил свое присутствие на рынке полного метра. Чем обусловлен такой интерес к большому кино и планируете ли вы расширять киновселенную НТВ?

— Да, действительно, в последние несколько лет мы уделяем все больше внимания большому кино. За последние два года мы выступили партнерами или соинвесторами восьми полнометражных картин: это "Летучий корабль", "Руки Вверх!", "Федя. Народный футболист", "Роднина" и другие. Отдельно хочу выделить картину "В списках не значился", снятую по повести великого русского писателя Бориса Васильева. В 80-е годы в стране не было театров, где не шла бы постановка "В списках не значился". Картина действительно показала отличный результат, и мы рады, что она стала лучшей по сборам среди всех российских военных фильмов последних лет. Мы уверены, что она займет достойное место в пантеоне великих фильмов о войне и будет востребована многие годы. Сейчас мы находимся в подготовительном периоде экранизации другого великого произведения Бориса Васильева — военной драмы "Аты-баты, шли солдаты", которая выйдет в широкий прокат 9 мая 2027 года.

Наша цель — не просто развлекать, но и поднимать важные социальные и человеческие темы через качественное кино. Для нас это очень важно, и мы готовы в такое кино инвестировать и укреплять присутствие НТВ в полнометражном кино.

— Как за 10 лет изменилось телевидение и вы вместе с ним?

— Как я уже сказал, сегодня телевидение везде. Раньше под телевидением подразумевался телевизор и все крутилось вокруг него, сейчас — нет. Сейчас мир человека — в смартфоне, а телевидение стало частью огромного медиапространства, состоящего из цифрового эфира, онлайна, социальных сетей, онлайн-кинотеатров. Изменилась форма подачи — все стало качественнее, инновационнее, интерактивнее, ярче и богаче с точки зрения картинки.

Если говорить конкретно про НТВ, то раньше НТВ был "мужским" телеканалом, сейчас так сказать уже нельзя. Сейчас НТВ — гендерно сбалансированный канал, одновременно интересный и мужчинам, и женщинам. Изменился и имидж канала. Среди аудитории, особенно молодой, прослеживается такой месседж: когда ты говоришь "НТВ", то вместо "скандалы, интриги, расследования" слышишь: "Значит, вы знаете, кто скрывается под маской?"

Я, как и любой человек, расту и развиваюсь. И, конечно, меняюсь, как в целом и весь мир. Через призму опыта могу сказать, что самыми важными якорями успеха для руководителя должны быть сотрудники — команда, которую нужно не только слушать, но и слышать. И если рядом с тобой команда единомышленников, то любые изменения, любые новшества тебе не страшны.