Николай Великдань

Депутаты думы Ставропольского края провели заключительное в 2025 году заседание. В 2026 году работа депутатов седьмого созыва будет завершена — осенью в регионе пройдут выборы парламентариев нового созыва. Председатель думы Ставрополья Николай Великдань в интервью ТАСС рассказал об итогах работы парламента в 2025 году и о том, как продолжится реализация наказов избирателей края после завершения работы депутатов действующего созыва.

— Николай Тимофеевич, 2025 год подходит к концу, прошло завершающее заседание. Каким был этот год с точки зрения работы парламента региона?

— Год для думы Ставропольского края был сложный, но успешный и плодотворный. Мы начали его с проведения Дней Ставропольского края в Совете Федерации. Мы показали, чем богат регион, какие инвестиционные проекты здесь реализуются, как организована поддержка участников специальной военной операции, как реализуются наказы избирателей.

В этом году мы провели 10 заседаний, на которых приняли 126 законов Ставропольского края. Изначально в программу законопроектной работы включали 44 проекта закона, в итоге рассмотрели и приняли в три раза больше. Это говорит о том, что правительство региона, отраслевые министерства, социальные ведомства, даже силовые структуры Ставропольского края активно выходят со своими законодательными инициативами. Мы это поддерживаем и приветствуем.

— Какие рассмотренные законопроекты считаете ключевыми?

— Главный закон, который мы приняли, — закон о бюджете на 2026 год. Это наша жизнь, жизнь избирателей Ставропольского края. Бюджет сбалансированный, социально направленный — 64% расходов направляются на социальные вопросы. Конечно, мы не забыли и про промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, все эти вопросы остаются на контроле.

Среди других законов, принятых в этом году, могу выделить один из недавних — закон об ужесточении ответственности за приставание к гражданам с целью гадания или попрошайничества. Теперь такие действия квалифицируются как правонарушение. думаю, что в перспективе нескольких лет случаев обмана и мошенничества на улицах станет в разы меньше.

Актуальные и действенные законы — установление ежемесячных выплат полицейским, сотрудникам Росгвардии и УФСИН. Также на первом плане всегда вопросы поддержки бойцов специальной военной операции и их семей. С 2022 года мы регулярно вносим изменения, расширяем поддержку. Каждый месяц, каждый квартал поступают различные запросы от ребят, от их семей. Важно, чтобы они чувствовали помощь, были уверены, что они не оставлены, что за их семьями и детьми присматривают.

В 2025 году мы учредили звание "Заслуженный работник образования Ставропольского края", и первые две такие награды были недавно вручены губернатором края Владимиром Владимировым. Также были введены административные штрафы за нарушение требований к благоустройству, усилена ответственность за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных и многое другое.

— 2025 год в России стал Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Чем он стал знаменателен для парламента Ставрополья?

— У каждого депутата есть свой избирательный округ, есть партии, которые представлены в думе Ставропольского края. Каждый депутат в своих территориях обязательно участвует в формировании гуманитарных конвоев, направляемых в зону специальной военной операции. Стремление поддержать бойцов сплотило все Ставрополье. Депутаты, государственные и муниципальные служащие, предприниматели, аграрии, волонтеры, молодежь – все объединились ради нашей победы. Мы продолжим эту работу и будем этим вопросом заниматься.

Если говорить в целом о парламенте, то наше внимание было сфокусировано на законодательном обеспечении мер поддержки участников СВО и их родных. Думой вносились изменения в краевой закон "О дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей".

Важным событием стало и присвоение Железноводску почетного звания "Город военно-исторического наследия". Мы поддержали традицию увековечивания памятных мест Ставрополья, исторических дат и событий, связанных с нашим краем, особое место в которых занимает Битва за Кавказ. Ранее почетные звания были присвоены населенным пунктам Степновского, Нефтекумского и Курского округов, а также городам Пятигорску, Кисловодску, Ессентукам и Невинномысску.

— После выборов 2021 года на Ставрополье создали реестр наказов избирателей, поступавших в адрес всех партий, участвовавших в кампании. Как ведется работа по исполнению этих наказов и продолжится ли она после завершения работы депутатов седьмого созыва?

— Тогда мы приняли решение и наделили каждого депутата полномочиями по контролю исполнения порядка 10 наказов. Выбрали самые острые и востребованные вопросы. В перечень в общей сложности вошли 470 парламентских инициатив. На сегодняшний день уже исполнено 324 наказа, около 70% от всего количества. Общая сумма финансирования составила практически 13 млрд рублей. В том числе это и бюджетные деньги, и внебюджетное финансирование. У нас есть депутаты, которые представляют бизнес, они тоже участвовали в реализации этих наказов.

Депутатские обязанности мы исполняем до сентября 2026 года, мы не останавливаемся в этой работе. Думаю, что в целом удастся выполнить к этому сроку порядка 94–95% инициатив. В числе оставшихся — наказы, которые требуют достаточно серьезного финансирования, долгого срока для исполнения. Они перейдут депутатам восьмого созыва, которые возьмут их на вооружение и продолжат исполнение. Самое главное — люди получат ответы на свои наказы, которые озвучивали.

Наиболее острыми остаются инициативы, связанные с водоснабжением и водоотведением. Из всех они требуют больше всего финансовых затрат. Здесь тоже, помимо финансов, нужны дополнительные решения. Во-первых, требуется сформировать единую техническую программу, обоснованную с инженерной точки зрения. Во-вторых, в ряде случаев разобраться в ситуации с передачей сетей в собственность муниципального образования. Но ни один вопрос не снимается с контроля.

— Важный аспект работы думы Ставрополья — межпарламентское сотрудничество. Как дума региона взаимодействует с законодательными собраниями других субъектов?

— Межпарламентское сотрудничество — это возможность более представительного продвижения инициатив, которые актуальны для многих регионов. Например, в Северо-Кавказском федеральном округе 7 регионов, а в Южно-Российской парламентской ассоциации нас уже 13. Мы выносим на обсуждение значимые вопросы, затрагивающие практически все аспекты жизни людей, территорий. В этом году мы дважды представляли наши инициативы на конференции Южно-Российской парламентской ассоциации — в Анапе и Волгограде. Участвовали и в конференции Северо-Кавказской парламентской ассоциации, которая прошла в Карачаево-Черкесии.

Также мы заключаем соглашения о межпарламентском сотрудничестве с другими регионами. Для нас это серьезное и значимое сотрудничество, мы обмениваемся мнениями с территориями, берем на вооружение лучшие практики. В этом году дума Ставропольского края заключила соглашение о межпарламентском сотрудничестве с курултаем Республики Башкортостан. В декабре подписали соглашение о сотрудничестве между думой Ставропольского края и Народным советом Донецкой Народной Республики.

— Какие планы и задачи ставит перед собой дума Ставропольского края на 2026 год?

— В действующем созыве мы отметили 30-летие думы Ставропольского края, вносили изменения в законы о депутатах, о статусе, о губернаторе, о думе края, разрабатывали новые уставы, корректировали действующее законодательство и принимали новое. Проделана большая работа, но большие планы и на 2026 год.

Скорее всего, уже в январе 2026 года нам предстоит работа с внесением изменений в бюджет 2026 года. Это регулярная работа с бюджетом, в случае необходимости мы к ней готовы. На повестке остаются и другие важные вопросы — для жителей региона актуален вопрос регулирования использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Здесь важно найти баланс между правом одних людей на использование индивидуального электротранспорта и безопасностью других.

— Ежегодно в России проходит акция "Елка желаний", участвуют ли в ней депутаты думы Ставропольского края?

— Ежегодно депутаты участвуют в этой акции, в том числе и я. Мы с удовольствием исполняем детские мечты, поддерживаем акцию и в этом году. Она позволяет подарить чудо тем, кто в нем нуждается больше всех, дети продолжают верить в новогоднюю сказку. Особенно важно поддержать тех, кто сегодня ждет возвращения родных со специальной военной операции, кому сейчас трудно. Поэтому всех приглашаю присоединиться!

Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! В этом году было много ярких событий, открытий, достижений. Было и немало испытаний, но мы со всем справились. Самое главное — здоровья, благополучия и мира. Все, что задумано у каждого человека, — оно обязательно сбудется!