Генсек ОДКБ: в мире усиливается борьба за территорию и воду

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью ТАСС рассказал об итогах своей деятельности на посту, росте вызовов и угроз в зоне ответственности организации, конфликтах за территории и воду, а также дал прогноз относительно председательства РФ в ОДКБ в 2026 году

— Имангали Нургалиевич, 31 декабря истекает срок ваших полномочий на посту генерального секретаря ОДКБ. Какие главные достижения вы могли бы выделить за время нахождения на этой должности? И какие вопросы, на ваш взгляд, еще требуют тщательной проработки со стороны организации?

— В период моего председательства международная обстановка деградировала, становилась все менее управляемой и требовала от организации постоянной адаптации, повышения эффективности традиционных методов обеспечения коллективной безопасности, а также поиска новых средств повышения стабильности в зоне ответственности ОДКБ.

В этот трехлетний период нам удалось сохранить конструктивное взаимодействие с международными организациями. Традиционно высокий уровень сотрудничества у нас с ООН. Из всего спектра вопросов выделяется наша работа по развитию миротворческого потенциала ОДКБ и его встраиванию в деятельность ООН по поддержанию мира. Успешно развивался наш диалог с СНГ и ШОС. В частности, интересам трех организаций отвечает реализация инициативы по созданию "пояса безопасности" вокруг Афганистана. В сентябре этого года была принята дорожная карта по развитию сотрудничества между ОДКБ, ШОС и СНГ.

Ключевым вектором работы ОДКБ оставалось развитие военного сотрудничества и повышение боеготовности Коллективных сил ОДКБ. На регулярной основе нами проводились учения — "Взаимодействие", "Поиск", "Эшелон", "Рубеж", "Нерушимое братство", "Барьер", где с учетом новейшего боевого опыта отрабатывались отдельные аспекты подготовки войск.

В этот период кардинально увеличился потенциал Коллективных сил. Была усилена авиационная группа ОДКБ, а численность личного состава возросла почти в два раза. Повышенное внимание уделялось государствами — членами организации военному образованию.

В практической части очень хорошие результаты давали наши операции постоянного действия в сферах борьбы с терроризмом, наркотрафиком и нелегальной миграцией. Растущую эффективность демонстрирует антинаркотическая операция "Канал". Только в 2025 году было изъято больше 8 тонн наркотических и психотропных веществ. Росли и показатели операции "Нелегал". К примеру, в 2024 году было пресечено более 130 тыс. нарушений миграционного законодательства. Специальные подразделения государств — членов ОДКБ проводили регулярные учения "Кобальт" и "Скала", направленные соответственно на ликвидацию незаконных вооруженных формирований и на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Мы последовательно наращивали нашу работу в информационно-аналитической сфере. Созданы новые информационно-аналитические ресурсы ОДКБ: журнал "Многополярная аналитика", информационно-аналитическое издание "Союзники. ОДКБ", Telegram-канал "ЭМИТА". В 2025 году в честь 80-летия Победы Секретариат провел научную конференцию о вкладе наших народов в ее достижение, была издана энциклопедия "Великая Отечественная война 1941–1945 годов". Подготовлен ежегодный концептуальный аналитический доклад "Большое Евразийское партнерство: общая ответственность за безопасное будущее".

Среди главных достижений ОДКБ за последние три года следует выделить совершенствование системы кризисного реагирования и утверждение Целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы. В 2025 году главным акцентом в работе организации стало обеспечение безопасности в киберсфере.

Более подробно результаты работы организации за последние три года представлены в отчете, который размещен на информационных ресурсах ОДКБ.

Перед ОДКБ стоит много задач. На мой взгляд, в числе ключевых — повышение эффективности организации и ее адаптационного потенциала с учетом угроз гибридного спектра, используя все возможности союза. И здесь я хочу подчеркнуть, что ОДКБ последовательно реализует стратегию укрепления коллективной безопасности, сочетая оперативную готовность с дипломатическими и аналитическими инструментами, и впредь будет придерживаться такого подхода.

— С 1 января 2026 года председательство в организации переходит к России. Какие у вас ожидания в этой связи?

— Россия принимает председательство в организации в весьма сложное время. Российской Федерации придется действовать в условиях геополитической конфронтации и структурной перестройки системы международных отношений. Ситуация в зоне ответственности ОДКБ и в граничащих с ней регионах оставалась стабильно напряженной, и это необходимо учитывать. С другой стороны, то, как Москвой сформулированы приоритеты председательства, свидетельствует о преемственности политических и дипломатических практик организации, прозрачности действий и ответственности.

Задел предыдущих председателей — Кыргызстана, Казахстана, Беларуси — создал хороший фундамент, несмотря на серьезнейшие военно-политические события в зоне ответственности организации и внешнего давления на нее. Этот задел обеспечил запас прочности, уверен, Россия использует его на благо союзников в полной мере и существенно продвинется на пути формирования "общего пространства безопасности" в Евразии.

— Какие основные угрозы безопасности для стран ОДКБ вы считаете наиболее актуальными сегодня?

— Для начала нужно отметить, что спектр вызовов и угроз в зоне ответственности ОДКБ за последнее время значительно расширился. Здесь следует указать на угрозы транснационального терроризма, религиозного экстремизма, конфликтов за ресурсы. Причем в качестве ресурсов выступает и территория, и такой ценный ресурс, как вода. Последнее вызывает особую тревогу в связи с деградирующей ситуацией с водными ресурсами в Центральной Азии. Это узел сложнейших проблем, требующих повышенного внимания национальных правительств стран региона. Специфическое измерение в зоне ответственности организации принимает проблема информационной безопасности. Отсутствие регулирования в этой сфере создает риски масштабных манипуляций общественным сознаниям со стороны внешних акторов в собственных геополитических интересах. В отдельных регионах безопасности ОДКБ продолжают сохраняться угрозы, связанные с наркотрафиком, незаконным оборотом оружия, нелегальной миграцией, вербовкой в террористические организации, ухудшением эпидемиологической обстановки и прочим. Выделить какую-то одну угрозу в качестве самой актуальной весьма затруднительно, так как для каждого из трех регионов коллективной безопасности ОДКБ характерна своя комбинация актуальных угроз. Но в качестве общей можно обозначить риск военно-политической дестабилизации, которая тем не менее может осуществляться с помощью разного инструментария. При этом важно отметить, что организация предпринимает системные усилия для нейтрализации обозначенных вызовов и угроз, действуя на коллективной основе. Так, в этом году начала функционировать уже упомянутая мной Целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы — в программу включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ.

— Насколько готовы силы ОДКБ к реагированию на современные гибридные угрозы, включая кибератаки и дезинформацию?

— Противодействием гибридным угрозам в Секретариате занимается профильное управление. Легко убедиться в том, что результаты его работы весьма высоки, оценив уровень и масштабы вовлеченности его сотрудников в различные форматы экспертного взаимодействия. Далее — организация проводит специальные учения, направленные на борьбу с гибридными угрозами, — "Кобальт", "Барьер", "Скала", "Поиск" — и реализует операции постоянного действия "Прокси", Канал", "Наемник", "Нелегал". Как раз операция "Прокси" направлена на противодействие вызовам и угрозам в информационной сфере. Кроме того, в текущем году благодаря усилиям кыргызской стороны нам удалось организовать и провести международную конференцию по кибербезопасности на Иссык-Куле и провели там первые в нашей практике киберучения. Мы рассчитываем на то, что эта конференция станет ежегодной. А с дезинформацией и фейками эффективно борются наши аналитики и специалисты по работе со СМИ и связям с общественностью. Согласно решению СКБ ОДКБ, принятому на осенней сессии, в составе Секретариата будет создано информационно-аналитическое управление. Соответственно, и штат сотрудников, работающих на этом направлении, расширится. Мы уверены, что это в перспективе усилит наши позиции в реагировании на информационные атаки в адрес организации.

— Есть ли вероятность, что другие страны захотят присоединиться к ОДКБ? Поступали ли соответствующие сигналы от партнеров?

— Нет, таких сигналов пока не поступало. Евразия переживает сейчас очень непростые времена с точки зрения безопасности. Потенциальные партнеры пристально наблюдают за организацией и тем, как она реагирует на различные кризисы, гибридные атаки на саму организацию. Важным фактором здесь выступает СВО России на Украине. Так что по итогам специальной военной операции ситуация может существенно измениться. При этом, рассуждая о партнерстве с ОДКБ, нужно говорить не только о потенциальных новых участниках союза, но и о партнерах в лице международных организаций. Здесь нужно отметить наращивание связей и углубление сотрудничества. Как я уже упоминал, осенью текущего года генеральными секретарями СНГ, ШОС и ОДКБ была подписана дорожная карта по развитию сотрудничества. Речь о том, что и другие форматы взаимодействия, не предполагающие непосредственно включение новых членов в состав союза, не менее перспективные — они, в свою очередь, расширяют возможности ОДКБ и ее влияние.

— В июле ряд СМИ сообщали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может рассмотреть выход из ОДКБ в феврале 2026 года. Армения также не платила взнос за 2024 год. По вашим данным, действительно ли может состояться выход республики из организации, в том числе по причине неуплаты взноса по итогам 2025 года?

— Как известно, Республика Армения поставила на паузу работу в организации, что отражает сложившуюся на данный момент позицию политического руководства Армении в отношении ОДКБ. Это решение независимого и суверенного государства, влиять на которое не может ни одно другое государство или организация. Вместе с тем Армения была и остается нашим союзником. Мы надеемся, что Армения в обозримой перспективе вернется к полноценному участию в ОДКБ. Для этого есть все условия и предпосылки: мы исходим из того, что народ Армении заинтересован в создании общего пространства безопасности в Евразии. Более того, в ноябре МИД Армении сделал заявление, что вопрос о выходе республики из состава ОДКБ не стоит.

— Нет ли в планах проводить учения ОДКБ в Балтийском регионе? Как вы оцениваете угрозу возникновения конфликта на Балтике? Готова ли ОДКБ к подобному сценарию?

— Аналитики Секретариата отслеживают ситуацию в Балтийском регионе. Конечно, определенные опасения имеются. Однако мы рассчитываем на благоразумие политического руководства блока НАТО, учитывая то, что любой инцидент на Балтике может спровоцировать серьезный международный военно-политический кризис. Что касается учений, нами запланированы учения на территории Республики Беларусь, а именно — "Нерушимое братство" и "Барьер" в 2026 году и специальная операция постоянного действия "Кобальт" в 2027 году.

— Как в ОДКБ расценивают новую стратегию национальной безопасности США?

— Время от времени государства пересматривают свои документы стратегического планирования и корректируют их с учетом изменяющейся международной обстановки. Это касается и США. Более того, нужно принять во внимание усилия Вашингтона по разрешению конфликта на Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах. Все это дает основания полагать, что США на текущем этапе так или иначе учитывают интересы других государств. А это само по себе является позитивным сигналом.