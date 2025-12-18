Интервью

Заслуженный учитель РФ Шидловский: цифровизация кому-то помогла, а кого-то опустила на дно

Игорь Шидловский — заслуженный учитель России, географ, путешественник, гид, лауреат Премии Русского географического общества. В интервью ТАСС он рассказал, почему ИИ никогда не заменит учителя, куда стоит поехать на январских выходных, где можно увидеть северное сияние и какие минусы есть в ЕГЭ

Виктория Васильева, Габриэла Чалабова

Игорь Шидловский © Личный архив Игоря Шидловского

​​​​​​— У вас вышла книга "100 вопросов по географии России", на какие вопросы вы сами узнали ответы, только написав ее?

— Идея этой книги родилась у президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Она связана с ежегодной просветительской акцией "Географический диктант". Суть книги — помочь через вопросы не только проверить свои знания, но и узнать нашу Россию.

Когда я придумывал вопросы, я прежде всего исходил из того, что сам знаю, что мне интересно и что, мне кажется, будет интересно тем людям, которые попробуют на них ответить. И хотя я рассказывал о том, что знаю, все равно подмечал много интересного. Например, что у гусей на острове Врангеля есть свой "пастух" — полярная сова, которая охраняет кладки яиц на острове от желающих ими полакомиться полярных песцов. Еще много интересного я открыл для себя про уникальные термокарстовые озера в Сибири, особенно в свете последних открытий ученых.

— Можете подробнее рассказать про эти озера, что с ними не так?

— 60% территории России — это зона многолетней мерзлоты, где, даже несмотря на летние температуры под +30 градусов, все равно она остается, но поверхностный слой оттаивает. Соответственно, в результате оттаивания образуются небольшие блюдца, которые мы называем термокарстовыми озерами. С ними связано много интересного в плане того, как они влияют на нашу жизнь.

Многолетняя мерзлота — это очень глубокий мир с точки зрения того, что там находится: остатки растений, животных, которые жили там раньше, спрятаны разные вирусы, болезни и прочее. Там же, соответственно, в результате перегнивания остатков образуется тот же самый метан — газ, который влияет на парниковый эффект.

— А можете сказать, как они в последнее время на нас влияют?

— Когда ученые изучили отложения, которые есть на дне этих озер, то, сложив статистику по разным территориям той же самой России, ученые установили, что 30% выбросов парниковых газов как раз образуются при таянии вечной мерзлоты, в том числе при образовании термокарстовых озер. А парниковые газы, в свою очередь, влияют на потепление климата.

— Какой вопрос по географии чаще всего ставит учеников в тупик?

— Это вопрос "почему". Так сложилось, что многие ученики привыкли при выполнении домашнего задания или работы в классе стараться запомнить определение, выучить правило или запомнить расположение географического объекта на карте. Конечно, это важно, но запомнить все невозможно и, в общем-то, не нужно. Нужно понимать общие географические закономерности и с помощью их применения находить ответы на вопросы. В этом отношении я не до конца согласен с ЕГЭ, хотя в нем есть, безусловно, рациональные зерна. К сожалению, ЕГЭ больше заставляет работать мозг ребенка в одном направлении, то есть просто запомнить [информацию].

— Вы педагог с большим стажем, скажите, как изменился подход в обучении нынешних учеников? Стало ли сейчас сложнее увлечь ребенка географией? Если да, то как вы справляетесь и что посоветуете другим педагогам и родителям?

— Я абсолютно убежден: всему научить ребенка в школе невозможно и не нужно, как бы странно это ни звучало. Задача школы, учителя, родителя заключается в создании условий для развития мировоззрения и в самостоятельном поиске учеником ответов на важные вопросы. Взрослый поможет, подскажет, но он за человека маршрут не пройдет, на вершину не поднимется. Урок, учебник, сайт в интернете — это инструменты в познании мира. А учитель — проводник.

Если рассматривать процесс образования с этой точки зрения, то принципиальных изменений в подходе в обучении нет. К традиционным инструментам добавились современные — и это замечательно. По поводу увлечения учеников географией могу сказать так: прежде всего увлеченным должен быть взрослый — родитель или учитель. Тогда эта увлеченность сможет передаться ученику.

— Как педагог с огромным опытом, пожалуйста, подтвердите или развенчайте миф о различиях в поколениях: зумеры, миллениалы, возможно, бумеры?

— Конечно, время, в которое родился человек и растет, оказывает на него влияние. Ситуация в стране и мире, социальные условия отражаются не только на темпе и уровне жизни, но и в сознании человека, его характере. В этом плане выделение групп под условными названиями "зумеры", "миллениалы", "бумеры" вполне объяснимо. Так же, как и вполне объяснимо традиционное разделение всех на "отцы" и "дети". Но, во-первых, между ними нет и не может быть четких границ. А во-вторых, человек развивается не только "внешними" условиями — родившись, он уже, если так можно сказать, сформирован.

Мне очень нравится наше русское слово "образование" — оно произошло от слова "образ". Задача школы — помочь создать условия для раскрытия этого образа. Еще одно мудрое слово в русском языке — "воспитание". Именно оно вместе с работой учителя-предметника и родителей помогает развитию ученика. А к какому поколению он относится — это на втором, если не на пятом плане.

— Можно ли выделить тренд, что у каждого поколения школьников свои интересы? Или в целом статистика примерно одинаковая?

— Тренд любого поколения складывается из тренда каждого человека, а он, в свою очередь, определяется естественным желанием каждого из нас быть счастливым, успешным, жить в комфорте. Вопрос только в том, что в зависимости от времени, когда живет человек, эти понятия немного корректируются, но сам тренд вечен. Понятия любви, чести, дружбы и патриотизма — неизменны.

— Как повлияла цифровизация на обучение детей, стали ли они лучше учиться?

— На учебу влияют два фактора: желание человека и наличие возможности реализации этого желания. Цифровизация — это удобный инструмент, который помогает и учителю, и ученику в познании мира. Поэтому важно и учителю, и ученику, и его родителям научиться этим пользоваться.

Цифровизация, безусловно, повлияла на современного человека, но как — это строго индивидуально: кому-то помогла, а кого-то, к сожалению, на дно опустила. Ведь возможности быстрого поиска информации для одних — большая помощь в познании, а для других — источник развития лени.

— Как вы считаете, действительно ли ИИ в будущем заместит большую часть профессий, привычную сегодня?

— Да, ИИ окажет влияние на профессиональные устремления человека. Многие работы, которые связаны с расшифровкой и первичным анализом цифрового материала, ИИ выполнит гораздо более качественно и быстро. Поэтому часть профессий ИИ в скором времени действительно заменит или уже начал заменять. Но есть профессии, где успех зависит не от скорости, а от индивидуального "человеческого" подхода.

Например, учителя ИИ не сможет заменить, ведь ребенок в классе — это не статистическая единица, которой нужно сообщить определенную информацию, а личность. К каждой личности должен быть индивидуальный подход, и на каждом уроке, в разное время — свой. ИИ не сможет заменить актера, художника, те профессии, где очень важна душа, свой личный взгляд и свое отношение.

— Какие бы вы выделили профессии будущего? На что посоветовали бы ориентироваться сегодня школьникам, чтобы быть успешными в будущем?

— Во-первых, успешность человека в жизни зависит от его уровня общей образованности, мировоззрения. Во-вторых, надо ориентироваться не столько на профессии, сколько на современные инструменты, которые востребованы в любой профессии. Цифровизация, в том числе и ИИ, безусловно, помогает человеку справиться с огромным объемом информации. Этими инструментами надо уметь пользоваться любому человеку.

Третье условие — это амбиции человека: желание добиться результата, состояться в жизни и вера в свои силы. И только на четвертом месте — профессия. Конечно, наиболее востребованные профессии сегодня связаны с робототехникой, ИИ, цифровизацией. Но еще раз повторю: успешность — это комплексный подход.

— Как вы считаете, какие реформы в системе среднего образования стоило бы осуществить? И почему?

— Одной из проблем сегодняшнего школьного образования, как мне кажется, является отсутствие интеграции учебных дисциплин. Ребенка каждый день "разрывают": физика, химия, география, история, биология, литература. Знания не системны и разрозненны, что мешает и в изучении отдельных дисциплин, и в понимании взаимосвязей современного мира.

Мы должны уйти от той цифровизации образования, которая связана с оцениванием работы школы по количеству сданных ЕГЭ или по количеству победителей олимпиад. Это неправильно, потому что в каком-то классе может быть больше лириков, соответственно, там не будет победителей олимпиад по математике, физике или химии. Там дети, которые пишут стихи, музыку, но по всем остальным предметам у них будут тройки, а мы оцениваем среднестатистически.

Еще одно направление в реформах образования, я считаю, должно быть в изменении роли и места географии в учебном процессе. Она может и должна быть предметом, который объединяет другие области знания, и эти изменения должны коснуться и сетки часов, и тематического планирования, и отношения к географии не как к "второстепенному" предмету, а как к основополагающему.

— Вы были призером всероссийского конкурса "Лучший гид России". Скоро россиян ждут долгие новогодние каникулы, куда бы вы посоветовали отправиться по России и почему именно в эти места?

— Если вы любите общение с природой, то я бы посоветовал поехать на поиски северного сияния — это могут быть горы Хибины на Кольском полуострове. Также можно отправиться в Мурманск или популярную в последнее время Териберку. Еще один маршрут можно выстроить в Архангельск, где и красотой северного города можно полюбоваться, и сияние увидеть, и побывать в мире деревянного зодчества в музее Малые Корелы, и заглянуть на родину Михаила Ломоносова. Если говорить не про новогодние каникулы, а про февраль, то очень советую увидеть зимний Байкал.

Еще зимой можно побывать в многочисленных музеях, посетить выставки [в разных городах]: Ярославль, Ростов Великий, Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург. Зимой меньше посетителей в музеях, и есть прекрасный шанс все рассмотреть спокойно и сосредоточенно.

— По вашей оценке, как наша планета изменится через 10, 50, 100 лет? Как на это повлияет глобальное потепление?

— Изменение — это суть жизни. Все и всегда меняется: меняемся мы с возрастом, меняется погода и климат, облик Земли. Но есть изменения, которые происходят по воле самой природы, а есть — которые провоцирует или подталкивает человек.

Парниковый эффект, вызванный увеличением выбросов в атмосферу парниковых газов, вызывает потепление климата, из-за которого подтаивают антарктические льды, тают и исчезают острова в Северном Ледовитом океане. Поэтому мы сегодня говорим не только о географических открытиях, но и о закрытиях: изменяется береговая линия материков за счет наступления океанских вод, подтаивает вечная мерзлота. Это влияет не только на дополнительный выброс парниковых газов, но и на открытые возможности для микробов, которые были спрятаны в ледяной толще Земли.

Еще могут произойти изменения, связанные с озером Байкал, которое образовалось в трещине земной коры. Но что самое парадоксальное, это трещина живая — берега озера медленно друг от друга отходят, трещина увеличивается каждый год примерно на 1,5 см. Вроде мелочь, но если мы это умножим на 50, на 100 лет, то цифры [получатся] солидные. По одной из версий, может образоваться седьмой материк, и трещина может пройти через всю Евразию: Камчатка, Сахалин, часть Якутии могут отделиться, образуя седьмой материк. Но будет это в любом случае нескоро. Так что учебники географии переписывать пока рано.