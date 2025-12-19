Интервью

Первый американец в списке санкций ЕС: узнав о них, рассмеялся. Россия теперь мой дом

Экс-морпех и экс-полицейский Джон Марк Дуган в интервью ТАСС рассказал о том, за что его внесли в санкционный список Евросоюза

Евгений Кузнецов

Джон Марк Дуган служил в Корпусе морской пехоты США и полиции округа Палм-Бич штата Флорида. В 2009 году основал сайт, на котором можно было размещать информацию о фактах коррупции и превышении полномочий сотрудниками полиции. В 2015 году Дуган разместил на сайте аудиозапись разговора детектива округа Палм-Бич, который, предположительно, свидетельствовал о фактах преследования шерифом округа своих политических оппонентов. ФБР подозревало Джона Дугана в незаконном перехвате аудиозаписи, а также в якобы публикации данных 12 тыс. сотрудников ведомства. По словам Дугана, обвинения были лишь предлогом, чтобы прекратить его антикоррупционную деятельность.

В 2016 году после обысков ФБР в его доме Дуган решил покинуть США. Он пересек границу с Канадой на арендованном самолете, а из Торонто долетел до Стамбула. Оттуда прибыл в Россию, где получил политическое убежище. После переезда он неоднократно бывал в Донбассе, где освещал ход боевых действий.

В августе 2025 года сообщил, что указом президента РФ Владимира Путина награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В декабре 2025 года Евросоюз включил Дугана в антироссийский санкционный список. Его обвинили в поддержке "информационных операций Кремля в интернете". О причинах решения Брюсселя Дуган рассказал в интервью ТАСС.

— Почему ЕС включил вас в антироссийский санкционный список?

— Я получил в России политическое убежище из-за того, что я разоблачал коррупцию в США. Теперь меня внесли в санкционный список ЕС — за разоблачение коррупции на Украине. Речь идет не о мелком воровстве, а о миллиардах долларов, украденных у налогоплательщиков США и Европы. Европейские лидеры не могут смириться с этими расследованиями. Это разрушает все, к чему они стремились. Их цель — держать Украину в состоянии войны, чтобы дальше воровать миллиарды долларов.

— Кто фигурировал в ваших расследованиях?

— В последнее время я рассказывал о различных коррупционных аферах на Украине, в том числе связанных с секретарем Совбеза Украины Рустемом Умеровым. Он был министром обороны Украины. Нам известно, что он украл миллионы долларов. На эти средства он приобрел большое число объектов недвижимости в США. Лично я обнаружил четыре или пять. После меня собственное расследование начало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), к делу также подключилось Федеральное бюро расследований США. Так что Умерова ждут серьезные проблемы.

Говорить правду об этой войне крайне болезненно для Евросоюза. Они поставили на кон все в этой войне. Они разрушили свою экономику. Они лишили средств к существованию граждан стран ЕС. Взгляните на экономику Германии — почти вся ее промышленность перенесена в Китай. Почему? Из-за их глупой политики. Из-за их коррумпированности. Из-за их денежных махинаций. Они не могут позволить, чтобы кто-то говорил правду об украденных средствах налогоплательщиков.

— Как вы отреагировали на введение санкций?

— Когда я услышал об этом, я просто рассмеялся. Потому что Россия теперь мой дом. Я знаю, что сообщалось о наличии у меня двойного гражданства, американского и российского. Но Соединенные Штаты аннулировали мой паспорт. Я считаю себя только российским гражданином. Россия — мой дом, я не буду выезжать за пределы России и умру в России как российский гражданин, испытывающий гордость за свою страну.

Если санкции против меня и возымели какой-то эффект, то они показали, насколько слаба позиция Европы, насколько лживы европейские политики и что они никому не позволяют поставить под сомнение свои мотивы и планы. Они не позволяют никому сообщать о том, что там происходит на самом деле.

— Как бы вы ответили на обвинения со стороны ЕС?

— Они обвиняют меня в участии в "информационных операциях Кремля с целью повлиять на выборы, дискредитировать политических деятелей и манипулировать общественным мнением в западных странах". Я признаю, что все это правда. Удивительно, на что способна правда. Когда, с одной стороны, они промывают людям мозги, а с другой — становятся известны их коррупционные аферы, да, это влияет на выборы. Ведь люди не хотят голосовать за преступников, ворующих их деньги.

Да, это дискредитирует политиков, потому что они используют одну и ту же ложь, а те, кто говорит правду, их дискредитируют. Да, я "манипулировал" общественным мнением в западных странах. Раньше они могли слышать только точку зрения Запада, потому что это была единственная известная им версия. Им промывали мозги западные медиа. А теперь они знают, что такие люди, как Рустем Умеров, и эти европейские политики обирали их до нитки. И, конечно же, по этим темам будет вестись общественное обсуждение.