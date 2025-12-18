Интервью

Сергей Нарышкин: наша победа — это победа над злом

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в специальном интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову рассказал, как сегодня работает линия связи с западными спецслужбами, назвал главный изъян в логике европейских покровителей Киева и ответил на вопрос, в чем состоит формула победы России

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин © ТАСС

— Сергей Евгеньевич, огромное спасибо, что находите время в своем плотном графике для того, чтобы с нами встречаться. С одной стороны, хочется подвести итоги, с другой — позадавать те вопросы, которые остаются злободневными каждый день. Конечно, сейчас все говорят: "Украина, Украина, Украина, переговоры, переговоры". Кто-то боится, что мы вдруг, не дай бог, опять пойдем на какой-то компромисс, который повредит нашим бойцам, которые сейчас очень неплохо и успешно идут на передовой. Другие ждут мира, чего бы он ни стоил. А вот как вы думаете, устойчивое украинское урегулирование может быть достигнуто сейчас, когда и [Владимир] Зеленский с его окружением, и Европа, которая всячески его поддерживает, по сути, занимают такую позицию, которая не предусматривает устойчивый долгосрочный мир? Возможен ли он?

— Мы видим, что последние недели и киевский режим, и его европейские покровители вопреки здравому смыслу пытаются откреститься от тех, на мой взгляд, добротных, справедливых компромиссов, предложенных в так называемом мирном плане [президента США Дональда] Трампа. В контактах с представителями вашингтонской администрации они пытаются представить этот план как очередную попытку навязать Киеву такие соглашения, которые якобы являются уступкой в пользу России. Они преследуют цель всеми правдами и неправдами — не мытьем, так катаньем — не допустить заключения мирного соглашения и вновь, как это было в одиозные времена [бывшего президента США Джо] Байдена, заставить Вашингтон платить за украинский конфликт, финансировать, по сути, войну.

Но в их расчетах, конечно, есть один большой изъян. Этот изъян находится на поле боя. Хорошо видим, что Российская армия постоянно наступает, еженедельно освобождает несколько населенных пунктов, в том числе и городов. Украинская армия несет огромные потери и в живой силе, и в технике. Часть военнослужащих Украины деморализована, набирает силу такое явление, как дезертирство. То есть настанет тот день, когда Вооруженные силы Украины потеряют способность организованно вести оборону и вынуждены будут сдаться. И тогда уже никто не сможет помешать мирному урегулированию украинского конфликта.

— Как вы представляете будущее Украины?

— Мне представляется, что в долгосрочной перспективе Украина вернется на путь нормального цивилизационного развития. Но для этого народу Украины нужно найти в себе силы и волю избавиться от неонацистской заразы и понять, что самая эффективная гарантия обеспечения безопасности для Украины — это возвращение к добрососедским отношениям с Россией. Если это будет сделано, то, повторяю, Украина вернется к нормальной жизни. Россияне этого очень и очень хотят.

— А как вы думаете, а может быть, даже знаете, а не думаете. В администрациях явное расхождение: между американской администрацией и Брюсселем, Еврокомиссией, отдельными государствами, входящими в Евросоюз, существует такое неприкрытое противодействие трамповскому плану мирного урегулирования. А как спецслужбы? Можно себе представить, что британские спецслужбы, например, не находят общего языка с американскими в этот момент, или там все по-другому?

— Знаете, все-таки применительно к урегулированию украинского конфликта правильнее говорить не о подходах спецслужб, хотя они, конечно, активно участвуют в этом процессе. Справедливее и профессиональнее говорить о политике государств: с одной стороны, Соединенных Штатов Америки, а с другой стороны, государств Евросоюза, Великобритании — по отношению к украинскому конфликту. Здесь-то мы как раз и можем найти различия.

Конфликт начался все-таки давно, как минимум в феврале 2014 года. Но если говорить о событиях после начала специальной военной операции, то мы хорошо помним, как в конце 2022 года и в 2023 году четко прослеживалась единая позиция западных стран. В Вашингтоне, а особенно в европейских столицах, как мантру, произносили три слова о "стратегическом поражении России". Я сказал, особенно в Европе, потому что там, казалось бы, ни одно выступление более-менее известного политика не обходилось без этих заклинаний. У них даже, по-моему, слезы радости на глазах выступали, когда они эти заклинания произносили.

Прошло время, и с возвращением Трампа в Белый дом в США стали понимать, что продолжение военного конфликта неминуемо приведет к поражению Украины. Поэтому американская администрация стала искать компромиссные решения, и такие решения были найдены, которые изложены, повторяю, в так называемом мирном плане Трампа. Изменений в европейских столицах не произошло. Они просто не могут свернуть с избранного пути, а уж если говорить о Великобритании, то Лондон, наверное, один из самых твердых сторонников конфронтации с Россией и продолжения этой войны.

Ну а по тем разведданным, которые мы получаем, в европейских столицах не публично, но в своих правительствах просто кричат о том, что война на Украине должна быть продолжена, чего бы это ни стоило. Они во главу угла ставят теперь уже не "стратегическое поражение", потому что на самом деле понимают, что оно недостижимо, а нанесение максимального ущерба России. Это вожделенная мечта нынешней генерации европейских политиков. К сожалению, но это так.

— [Премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан заявил на прошлой неделе о том, что, по его данным, Европа готовится начать войну с Россией где-то в 2029, максимум в 2030 году. Об этом, на его взгляд, свидетельствует очень сильная милитаризация Европы. А по вашим данным, действительно сильная идет милитаризация стран, входящих в Евросоюз?

— Да, это публичные данные, и они этого не скрывают. Это проявляется не только в заявлениях, но и в конкретных решениях, и в бюджетах, которые принимаются, и в тех финансовых ресурсах, которые европейские страны, особенно некоторые из них, сейчас все больше и больше тратят на милитаризацию. Это действительно так.

— А дальше, как ружье на стене, если уж потратили такое огромное количество денег на вооружение, должно стрельнуть?

— Это опасная ситуация. Развернутая сейчас информационная кампания призвана оправдать враждебную антироссийскую политику. Они очень сильно погрязли в этом. Свое политическое будущее поставили именно на эту карту. И теперь они просто не могут сказать, что допустили ошибку, что давайте вернемся к нормальным взаимоотношениям с Россией, потому что их спросят: "А зачем мы потратили такое огромное количество денег на эту "черную дыру", которая называется Украина? И зачем мы понесли такие огромные экономические потери, примкнув к этой санкционной антироссийской политике?" Если они так скажут, население, избиратели их моментально вышвырнут с политической арены, а они хотят там оставаться еще долго. Поэтому они заложились на это и свою политическую судьбу связали именно с такой политикой.

— Ставки сделаны, ставок больше нет?

— Именно так.

— Знаете, я недавно вспоминал, в 2003 году, если я не ошибаюсь, когда я работал в кремлевском пуле, мы сопровождали Владимира Владимировича Путина во время его визита в Великобританию. И тогда Тони Блэр пригласил его спуститься глубоко в подземелье, чтобы показать ему штаб Cobra ("Кобра"). Cobra, я так понимаю, — это такое соединение спецслужб, межведомственное даже, которое имеет подземный центр управления. И тогда сам Блэр сказал, что это свидетельствует о нашей невероятной близости, которой никогда еще не было в истории наших отношений. А как вы считаете, где прошла точка расхождения? Это был все-таки Крым или раньше?

— Я думаю, что пораньше.

— Или Мюнхенская речь?

— Да, Мюнхенская речь, потом 8 августа 2008 года, государственный переворот на Украине, Крым, 2 июня 2014 года — когда и бомбардировкам, и артиллерийским обстрелам подверглись Донецк, Луганск и другие населенные пункты. Начало специальной военной операции. Все по нарастающей.

— Сохраняются ли сейчас с британцами какие-то контакты по линии спецслужб или нет?

— Да, сохраняются. У нас все-таки наши официальные представители работают в Лондоне. Представители MI6 трудятся в Москве.

— Официально?

— Официально, да. А несколько дней назад, скажу вам, что у меня был довольно продолжительный телефонный разговор с недавно назначенной директором MI6 Блейз Метревели.

— И такие контакты есть и с другими спецслужбами других европейских государств?

— Эти контакты были, есть, сохраняются и развиваются, поскольку взаимодействие между разведывательными службами разных стран в последнее, наверное, десятилетие стало уже существенным элементом системы международных отношений. И эта работа, функционирование так называемых партнерских каналов между службами, свидетельствует о том, что эти каналы могут очень эффективно использоваться не только в решении задач, стоящих перед разведывательными органами своих стран, но и иных, скажем так, не классических для разведки вопросов.

Мы поддерживаем партнерские отношения с более чем 60 специальными службами почти на всех континентах — Северная, Южная Америка, Африка, Евразия. Вот вчера я проводил неформальную встречу в форме приема — это наше традиционное мероприятие по случаю приближающейся 105-й годовщины создания отечественной внешней разведки и наступающего Нового года. Во встрече, прошедшей в очень доброй, хорошей и неформальной обстановке, приняли участие представители 44 специальных служб. Повторюсь, со всех названных мной континентов. Наверное, читателей больше интересует, как были представлены Европа и Северная Америка. Во встрече участвовали и коллеги из Центрального разведывательного управления, и официальные представители разведывательных служб Франции, Италии, Великобритании, Швейцарии.

На следующей неделе, конечно, состоится отдельная встреча с нашими братьями — с представителями специальных разведывательных и контрразведывательных служб стран СНГ. Так что работаем, работаем.

— По вашему мнению, насколько сейчас сплочены и эффективны разведсообщества Запада?

— Что касается степени сплоченности разведсообщества Запада, я не стал бы ее преувеличивать. Единство Запада в целом и его разведсообщества в частности — это химера. Она зиждется не на общности коренных интересов народов этих стран, а на мании величия и собственной исключительности их элит, грезящих о сдерживании России и нанесении нам стратегического поражения.

— Говоря о ваших европейских коллегах, можно ли сказать, что у них осталось здравого ума и здравого смысла гораздо больше, чем у политиков их же стран?

— Я думаю, что все-таки, конечно, подходы спецслужб совпадают в целом с политикой их государств. Но в условиях, когда даже дипломатические отношения исключены в силу ситуации, партнерский канал является практически единственным звеном взаимодействия между государствами. Он действует с разными странами, с разными спецслужбами, в разном объеме, в зависимости от уровня межгосударственных отношений, в зависимости от задач, которые стоят перед каждой специальной службой.

— Если русофобия и дальше будет превалирующим фактором во внешней политике европейских стран, до чего это их может довести?

— Конечно, как мне представляется, уже сейчас видно, что нынешняя политика ЕС и Великобритании приводит к частичной деградации, в данном случае самого Европейского союза. Деградации и политической, и социальной. На мой взгляд, Европейский союз как-то так отстал от общей тенденции и динамики в мировой политике, в мировых отношениях. Он остался где-то чуть-чуть позади, а ведущие мировые игроки, в том числе и Соединенные Штаты Америки, идут в ногу со временем.

И в этой связи, конечно, учитывая деградацию и экономическую, и политическую Евросоюза, о чем я только что сказал, весь европейский проект теряет свою привлекательность. И европейский проект, и сама европейская интеграция. Я бы так оценил влияние русофобии на нынешнее положение и нынешний международный авторитет Европейского союза. Он падает. И с Европейским союзом все меньше и меньше считаются. Ну а вышедшая несколько дней назад Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки об этом говорит очень и очень убедительно.

— Как, на ваш взгляд, ее можно назвать: больше пророссийской или она проамериканская?

— Она, конечно, проамериканская, и она очень рациональная. Безусловно, в ее основе лежит учет национальных интересов Соединенных Штатов Америки. Прослеживаются явные тенденции изоляционизма, которые не скрывал и Трамп, и вице-президент [США Джей Ди] Вэнс. Поэтому еще раз подчеркну, что она нацелена на рациональное отношение к внешним связям, к внешней политике Соединенных Штатов Америки в интересах населения этой страны.

— Лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов отмечал, что сведения о России и Москве изъяты из учебников географии в его стране. По его словам, это является общей тенденцией для государств Евросоюза. Как вы считаете, какими рисками грозит эта ситуация? Чем в целом может обернуться для мировой безопасности кампания европейских стран по искажению фактов и фальсификации истории?

— Вымарывание данных о России из болгарских учебников географии лишь еще одно свидетельство курса правящей евроэлиты на демонизацию нашей страны. В рамках европейской пропагандистской политики Москва выставляется "многовековым источником угроз миру и процветанию европейских народов". Переписывается история Второй мировой войны. Табуируется признание главенствующей роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Все чаще звучит тезис о равной ответственности советского руководства и гитлеровского режима за развязывание войны.

Для международной безопасности такая кампания — плохое предзнаменование. Евросоюз и Великобритания пытаются использовать фальсифицированную историю для обоснования конфронтационного курса против России. Ради достижения своих целей европейцы готовы принести в жертву инструменты поддержания региональной и глобальной стабильности. Выхолащивается роль ООН. Повышается градус антироссийской риторики в ОБСЕ.

В таких условиях для России возрастает значимость борьбы с пересмотром истории Второй мировой войны, итоги которой заложили основы нынешнего мироустройства. В противодействии попыткам уравнять агрессора и освободителя нашими союзниками могут выступить отдельные здравомыслящие силы в Евросоюзе, многие государства постсоветского пространства, большинство стран глобального Юга.

— Снова Европы коснемся, но той ее части, которая остается островком здравого смысла, — Сербии. Помогла ли Сербии информация, которую СВР предоставила ей по части того, что западные спецслужбы готовят "майдан" в Белграде? Помогло ли это президенту [Сербии Александару] Вучичу исправить ситуацию? И вообще, грозит ли ей по-прежнему такая ситуация, о которой вы ее предупреждали?

— Да, действительно, Служба внешней разведки России передала нашим коллегам соответствующие полученные нами разведданные, и президент Сербии Александар Вучич публично поблагодарил российскую сторону за предоставление этой информации. Более того, он прокомментировал ее, сказав, что эти данные, во всяком случае, помогли снять острую фазу кризиса.

В настоящее время кризис, мне кажется, все-таки не отступил до конца, но уровень противостояния стал существенно ниже. Ситуация успокоилась. Просто люди устали, люди хотят жить, спокойно работать, учиться, воспитывать детей и так далее.

Но при этом Запад не отказался от своих планов. Сейчас акцент смещен на оказание давления на политическое руководство Сербии. Запад очень интенсивно, энергично предлагает политическому руководству Сербии сделать так называемый цивилизационный выбор. Имеется в виду отказаться от дружеских, а лучше вообще от каких-либо взаимоотношений с Россией, порвать с ней исторические и братские связи, и это якобы откроет путь Сербии в "счастливый" Евросоюз.

Конечно, выбор за сербским народом, за политическим руководством. Мы не вмешиваемся, мы будем уважать любой выбор. Но, кажется, в данной ситуации, как мы уже с вами это обсудили, сам Евросоюз находится в состоянии медленной деградации. Трещин внутри Евросоюза становится все больше и больше. И он все меньше и меньше способен привлекать к себе новые страны.

Но тем не менее, повторяю, выбор за народом, за политическим руководством. И я рассчитываю, что руководство страны сделает выбор, исходя из долгосрочных, стратегических интересов сербского народа, братского нам народа, а не только лишь руководствуясь посулами и ложью западников.

— Сергей Евгеньевич, разрешите, задам вам такой вопрос: сегодня практически повсеместно все профессиональные сообщества говорят о том, что "нам не хватает специалистов, не хватает кадров" и так далее. А как разведка? Она остается привлекательной профессией для молодежи? Есть ли у нас нехватка кадров? Или с этим проблем не было никогда?

— У нас довольно высокие критерии отбора кандидатов для работы в Службе внешней разведки. Они всегда были высокие, но мы планку не снижаем, а может быть, даже только повышаем. И в таких условиях нам удается пополнять кадры разведки новыми, молодыми, талантливыми сотрудниками, умными, подготовленными, интеллектуально развитыми, с хорошим образованием и имеющими страстное желание служить Отечеству.

— Аура патриотизма и романтики остается и привлекает?

— Она продолжает работать. Коллеги рассказывали, что сложно было в 90-е годы, но этот период уже пройден, давно пройден.

— Заключительный вопрос. Мы точно знаем, что мы победим, но какова формула победы от Сергея Нарышкина?

— Язык формул лаконичен. В моей версии формула победы могла бы выглядеть примерно так: наша победа — это победа добра над злом, права над бесправием, это победа света русского мира над тьмой европейского неонацизма. Коротко.

— Спасибо огромное, Сергей Евгеньевич!