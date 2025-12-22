Интервью

Замглавы Росприроднадзора: космоснимки меняют философию надзора

В России тысячи недропользователей — компаний, которые добывают полезные ископаемые: от песка и гравия до золота, алмазов и редких металлов. С 2025 года снимки из космоса стали официальным инструментом контроля за их деятельностью. Заместитель руководителя Росприроднадзора Светлана Жулина в интервью ТАСС рассказала, какие нарушения теперь видно с орбиты и как это может изменить ситуацию "на земле"

Александра Шалимова

— Контроль за недропользователями из космоса звучит почти как "всевидящее око". Что это означает для недропользователей?

— Космические снимки в нашем случае — основной инструмент для раннего предупреждения нарушений природоохранного законодательства. Росприроднадзор, геологический надзор двигаются в тренде развития общих методов, подходов и тенденций реформы контрольно-надзорной деятельности, где главным принципом является рискориентированный подход.

Сейчас в перечень объектов федерального геологического надзора включены более 25 тыс. объектов, и только 7,4% из них отнесены к категории чрезвычайного и высокого риска. Это значит, что мы только в этих случаях проводим плановые проверки и контролируем соответствие осуществляемой деятельности непосредственно на месторождении и взаимодействуем с контролируемым лицом.

Во всех остальных случаях контрольно-надзорная деятельность направлена сегодня на мониторинг безопасности и на профилактическую работу.

Бизнес мы в первую очередь консультируем и помогаем определить критические точки.

Космоснимки же — это совершенно иной подход к надзору, где главная цель — избежать нанесения вреда окружающей среде, а не рассчитать размер уже причиненного вреда и выписать штраф за нарушение природоохранного законодательства.

Таким образом, снимки меняют саму философию надзора: мы минимизируем нагрузку на добросовестный бизнес и защищаем в первую очередь людей, которые живут на территориях, в непосредственной близости от добычных предприятий.

— Зачем понадобилось подключать к надзору космос?

— Сейчас есть информационные системы Ростехнадзора, Роснедр, Росприроднадзора, но все эти информационные системы показывают, каким объект должен быть. Нам не хватало инструмента, который позволял бы увидеть, что происходит на участке прямо сейчас, увидеть его в текущей ситуации. И мы поняли, что для этого можно использовать дистанционные снимки.

Так, мы начали работать с Роскосмосом, брать у них снимки и дешифровывать их.

— А как происходит эта дешифровка снимка?

— Инспектор работает без взаимодействия с контролируемым лицом. На снимок, который видит у себя на экране, он выносит координаты, в которых недропользователь имеет право работать на основании лицензии, сопоставляет данные снимка с проектными решениями и фиксирует, как работает предприятие: соблюдаются ли технологии и границы, установленные лицензиями и техническими проектами на разработку месторождения.

Если работы проводятся за пределами лицензионного участка, то это уже нарушение — самовольное пользование.

Добычные работы на участках недр, которые предоставлены для геологического изучения недр, — это тоже самовольная добыча.

С 2022 года по октябрь 2025 года Росприроднадзор провел более 54 тыс. рискориентированных контрольных и профилактических мероприятий, что позволило предупредить около 41 тыс. нарушений. С применением данных дистанционного зондирования Земли было выявлено более 85% нарушений на 15,5 тыс. участках недр.

Благодаря дешифровке космоснимков мы видим, где не соблюдаются требования технических проектов на разработку месторождений, где не выполняются обязательства недропользователя по ликвидации горных выработок и рекультивации нарушенных земель.

— А есть ли уже первые результаты использования космоснимков для выявления нарушений?

— В этом году мы оценивали, как компании соблюдают требования законодательства об обращении с отходами недропользования пятого класса опасности, а также платят за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов, планируемых к использованию.

Запланирован мониторинг по отношению к 1 243 участкам недр, по которым компании представили отчетность об использовании более 5,2 млрд куб. м отходов недропользования пятого класса опасности.

В результате мониторинга 644 участков недр, заявивших об использовании более 4,9 млрд куб. м отходов недропользования, нарушения зафиксированы на 547 участках. То есть это порядка 85%.

С использованием данных дистанционного зондирования Земли мы выявили 1 200 нарушений требований проектной документации и обязательных требований закона "О недрах". Речь идет о несоответствии фактического местоположения горных выработок и отвалов отходов недропользования, неиспользовании вскрышных и вмещающих пород по целевому назначению, несанкционированном размещении отходов, а также необеспечении платы за негативное воздействие на окружающую среду.

По нашим данным, в 2024 году компании предоставили недостоверную информацию об использовании более 3,8 млрд куб. м вскрышных и вмещающих пород, а также не заплатили за негативное размещение более 342 млн т отходов недропользования. В результате государство недополучило более 496 млн рублей базовой платы. К декабрю недропользователи уже погасили задолженность в размере 114,3 млн рублей.

— А за чем еще следите?

— Кроме того, с использованием данных дистанционного зондирования Земли в этом году мы контролируем соблюдение требований по ликвидации и консервации при добыче полезных ископаемых на 1 577 лицензий, срок действия которых истекает в 2025 году.

За 11 месяцев 2025 года проведенный с использованием космоснимков анализ ситуации на 1 173 участках недр показал, что только на 18 из них выполнены требования, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, сохранность зданий и сооружений. Это всего 1,5%!

"Спящими" оказались 310 лицензий — порядка 26,5%: в границах их участков недр отсутствуют признаки ведения горных работ. Сроки действия 334 лицензий (примерно 28%) были продлены. При этом на 511 лицензионных участках (44%) лицензии аннулированы из-за невыполненных обязательств по ликвидации горных выработок и рекультивации. Мы продолжим мониторинг безопасности в 2026 году.

— А найдя из космоса нарушителя, инспектор Росприроднадзора сразу выезжает на проверку?

— У нас всего 178 инспекторов осуществляют надзор в отношении более чем 25 тыс. участков недр. Отправить инспектора на каждый участок невозможно, да и не нужно. Мы исходим из презумпции добросовестности недропользователей.

Если на космоснимках видны признаки нарушений, мы направляем предприятию предостережение. По итогам мониторинга за 11 месяцев этого мы вынесли более 700 таких предостережений.

Недропользователь может объяснить несоответствия и обосновать их. Но если реакции нет и действия, которые, по нашему мнению, являются признаками нарушений, продолжаются, ситуация меняется. К тем, кто отчаянно не хочет соблюдать требования закона, мы приходим адресно.

Стремимся сегодня к тому, чтобы с использованием всего массива данных тратить государственные бюджетные деньги только на наиболее опасные участки. И быть там, где необходимо принимать уже строгие меры.

— Насколько часто приходится применять такие меры? Можно ли говорить, о том, что сильно выросло число внеплановых проверок?

— У нас есть четыре индикатора риска нарушений обязательных требований, которые базируются на данных дистанционного зондирования. Если мы выявляем такие индикаторы — это уже основание для обращения в прокуратуру за согласованием выездной внеплановой проверки.

В ходе такой проверки мы выезжаем на участок недр и все перепроверяем.

В этом году мы провели 77 таких проверок. Их эффективность высока. В 100% случаев подтвердилось, что недропользователь не выполняет необходимые работы по ликвидации сооружений и выработок на месторождениях твердых полезных ископаемых, в 95% — что на участке отсутствуют сооружения и оборудование, необходимые по проектной документации, почти в 90% подтвержден факт проведения компаниями работ по добыче ископаемых в границах участка, предоставленного только для геологического изучения, в 89% не проводятся работы по ликвидации буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами.

— А как именно инспектор проводит проверку?

— Надо понимать, что площадь участков недр может достигать и 100 кв. км, то есть инспектор не в состоянии все обойти и все увидеть. Для этих целей мы используем фото- и аэросъемку.

В этом году мы закупили 28 новых летательных аппаратов БПЛА "Геоскан", которые позволяют также измерять площади, фиксировать высотные отметки, сделать трехмерную модель участка и проводимых на нем работ. Он может летать на расстояния 50–100 км, и практически весь большой лицензионный участок сегодня уже можно обследовать в один полет.

— Такой объем цифровых данных сложно анализировать вручную. Планируете ли вы автоматизировать эти процессы?

— Безусловно, нам необходимо внедрять искусственный интеллект. Так мы сможем оперативно и с максимальным охватом анализировать имеющийся массив данных не в ручном, а в автоматическом режиме.

Уже сегодня мы видим возможность формирования в автоматическом режиме предостережений по признакам невыполнения обязательных требований по ликвидации горных выработок и их приведение в безопасное состояние. Пока мы еще в начале пути, но мы это сделаем обязательно в течение 2026 года.

Кроме того, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поставила задачу провести в 2026 году профилактические визиты в отношении "юниорных" компаний на 3 184 участках недр с применением искусственного интеллекта.