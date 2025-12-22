Интервью

Сергей Гармаш: Гена стал терпимее и стал больше верить в чудо

Вторая часть фильма "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко — самой кассовой картины за всю историю отечественного проката — выходит в прокат 1 января 2026 года. В преддверии события исполнитель одной из главных ролей Сергей Гармаш пообщался с ТАСС. Артист рассказал, как изменился его персонаж и какие темы затронуты во второй части фильма

Полина Богомолова

— Сергей Леонидович, 1 января 2026 года в прокат выходит семейный блокбастер "Чебурашка 2", который все так долго ждали. Согласно информации в открытых источниках, зритель увидит, в том числе, как взрослеет Чебурашка. Какова, на ваш взгляд, основная тема второй части суперхита?

— Вы и ответили на вопрос, так как это и есть основная тема. Я сейчас попробую ответить от имени персонажа. Уже прошло три года, как мы познакомили наших зрителей с Чебурашкой. Естественно, он подрастает. А как подрастают дети? Они больше говорят, больше шалят, больше задают вопросов: почему, кто это, как это и так далее. Ровно это же создает какие-то иногда веселые, иногда грустные, иногда сложные проблемы. Вот это и происходит у нас в истории.

— В чем главный посыл этой истории для сегодняшних взрослых, которые приходят в кино со своими детьми?

— Не возьмусь сказать, в чем же главный посыл, но, наверное, один из главных заключается в том, как же это все-таки важно прилагать свои усилия к воспитанию. Даже когда тяжело, необходимо стараться, прилагать усилия и воспитывать детей.

— Сергей Леонидович, по вашему мнению, фильм "Чебурашка", как первая, так и вторая часть, которую мы очень ждем, способствует продвижению традиционных ценностей?

— Безусловно. "Чебурашка" — это наша история, которая прожила огромное количество лет. И ее продолжают смотреть дети, продолжают петь эту знаменитую песню.

— Как вам работалось над ролью Гены во второй части, сравнивая с первой? В чем отличие? И как изменился ваш персонаж?

— Так же, как и на первой, — с огромным удовольствием. Всегда протестую в интервью против каких-то неконкретных вещей, но вам скажу: компания "Yellow, Black and White" (российская студия, занимающаяся производством телепрограмм, сериалов и кинофильмов — прим. ТАСС), продюсеры и телеканал "Россия", которые задумывали проект, относились к нам чрезвычайно хорошо. Мы снимали фильм с нормой выработки советских времен. Сейчас очень многие скучают по такому. Мы снимали много, подробно, тщательно и не спеша.

— Как изменился все-таки Гена во второй части?

— Сюжет рассказывать не буду, но, скажем так, мне кажется, что я не стал хуже, я сейчас говорю как Гена, не как Гармаш. Я стал терпимее и стал больше верить в чудо, чем до этого.

— В картине, как мы раньше с вами уже сказали, поднимается тема взросления, а нашлось ли во второй части фильма место и теме любви?

— Вы знаете, недавно я смотрел интервью своего художественного руководителя и учителя, режиссера, у которого я работал, Никиты Сергеевича Михалкова. Он сказал, что вообще вся драматургия сводится к любви. Так вот, либо мы ищем любовь, либо пытаемся ее удержать, либо наслаждаемся ей. Без любви не может быть ни спектакля, ни кино, поэтому безусловно.

— И перед тем, как картина выйдет в прокат, какие у вас есть пожелания к зрителю?

— Хочу сказать нашему зрителю, что я, Елена Алексеевна Яковлева, Полина Максимова, Сережа Лавыгин и, конечно же, Чебурашка, мы в таком напряжении живем все эти предпремьерные дни, переживаем. Приходите в хорошем настроении, и уйдете с этой примеры с еще более хорошим.