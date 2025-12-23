Интервью

Банк ДОМ.РФ: запас по нормативу достаточности капитала позволяет расширять кредитование

В 2025 году Банк ДОМ.РФ усилил блок корпоративно-инвестиционного бизнеса — его возглавил старший вице-президент банка Александр Аксаков. Для банка диверсификация на рынке крупного корпоративного кредитования — это новый этап качественного роста портфеля. О том, какие ориентиры стоят пред блоком CIB в 2026 году, как изменилась ситуация на рынке корпоративного кредитования и на какие банковские продукты растет спрос у крупного бизнеса, рассказал в интервью Александр Аксаков

— В этом году в банке ДОМ.РФ был сформирован отдельный блок "Корпоративно-инвестиционный бизнес", который вы возглавили. Основной целью этой трансформации было обозначено расширение списка отраслей экономики, с которыми работает банк. К финалу года как вы оцениваете динамику движения к этой цели? Удается ли достигать намеченных показателей?

— Исторически банк ДОМ.РФ всегда был опорным финансовым институтом для участников строительной сферы, для реализации жилищных программ. Банк продолжает наращивать объем проектного финансирования жилищного строительства и ипотечный портфель, входя в топ-3 банков на рынке проектного финансирования и топ-4 на рынке ипотечного кредитования. Безусловно, наши основные бизнес-направления связаны с развитием жилищной сферы. Но при этом активы банка значительно выросли за последние несколько лет, поэтому стало целесообразно диверсифицировать портфель и развиваться в сторону кредитования других отраслей экономики. Это нужно и с точки зрения риск-менеджмента, и как возможность зарабатывать дополнительный доход на капитал. Это тем более важно сейчас, когда наша головная компания ДОМ.РФ провела IPO, — уверен, что развитие нового направления бизнеса поможет наращивать акционерную стоимость.

Портфель нестроительных проектов банка начал формироваться совсем недавно и сейчас составляет более 300 млрд рублей. В следующем году мы планируем увеличить этот кредитный портфель до более 500 млрд рублей. Рассматриваем в качестве заемщиков компании с высоким кредитным рейтингом из разных отраслей экономики: торговля, промышленность, энергетика, индустрия IT и т.д.

Мы расширили линейку корпоративно-инвестиционных продуктов и сегодня, помимо кредитования, депозитов, также предлагаем облигации, свопы, в том числе валютные и процентные.

— Как влияет ситуация с макронадбавками ЦБ для крупных кредитов на рынок корпоративного кредитования?

— Надбавки к коэффициентам риска для крупных кредитов значительно влияют на нормативную достаточность капитала. У ряда банков уже высокая концентрация на крупных заемщиках, они не могут далее наращивать объем кредитования. Поэтому компании сегодня обращают внимание на другие банки, которые имеют запас по нормативам. У банка ДОМ.РФ нормативы по таким заемщикам еще свободны, мы можем кредитовать крупные корпорации, которые другие банки не могут финансировать. Это хорошая возможность зайти на этот рынок и занять перспективные ниши.

— Сейчас в работе с крупным корпоративным бизнесом набирает обороты тенденция привлечения финансирования через синдикат банков. Поддерживаете ли вы этот тренд и почему он так востребован?

— С учетом мер ЦБ рынок синдикатов в России получит новый виток развития. Если раньше монокредитор мог профинансировать компанию на 100 или 200 млрд рублей, то сейчас есть определенные регуляторные ограничения. Банк России стимулирует финансовые организации снижать риски и распределять долг равномерно по банковскому сектору, предоставляя финансирование в виде синдицированных кредитов. Поэтому многие клиенты, которые ранее могли привлечь 100 млрд рублей у одного банка, сейчас собирают синдикат из пяти-шести банков.

Кроме того, синдикаты традиционно позволяют кредитовать очень крупные проекты, которые в одиночку не может профинансировать ни один банк. Сейчас на рынке структурируется ряд крупных синдикатов, общая сумма финансирования по некоторым превышает 1 трлн рублей. Мы сейчас также рассматриваем участие в нескольких крупных сделках в формате синдиката.

— Как представлено инвестиционное направление в корпоративном бизнесе банка?

— Мы начали активно развивать структурное финансирование. Речь идет о продуктах, которые дают возможность инвесторам получить доход, привязанный к стоимости недвижимости без физической покупки квадратных метров. Мы выпустили облигации, доходность по которым ориентирована на индекс цен первичного рынка жилья Москвы. Индекс цен готовит ДОМ.РФ, он рассчитывается в режиме реального времени на основании заключенных договоров долевого участия. Инвестор получает доход в соответствии с движением этого индекса.

Первый такой выпуск мы реализовали в этом году, он был в полном объеме выкуплен одной из страховых компаний, которая переупаковала его в страховой продукт. В следующем году мы планируем выпустить таких бумаг на сумму около 15 млрд рублей, видим, что спрос есть. Такие продукты интересны и розничным инвесторам.

Есть продукты, связанные с формированием паевых фондов. В этом году мы реализовали пилотный ЗПИФ, куда частично передали кредит на жилищное строительство. Суть его в том, что пайщик получает доходность по проектному финансированию наравне с банком. 100% этого ЗПИФ на 1 млрд рублей уже распродано. Сейчас мы обсуждаем запуск нового паевого фонда — уже на 1,5 млрд.

Планируем расширить линейку продуктов в сфере недвижимости, в процессе проработки — ЗПИФ с акционерной доходностью. Запрос у рынка есть. Это будет продукт только для квалифицированных инвесторов — пай на долю в строительных компаниях.

— Будете ли продолжать развивать инвестиционное направление финансирования проектов ГЧП?

— Да, безусловно. Банк ДОМ.РФ — один из лидеров на рынке финансирования проектов государственно-частного партнерства. Здесь наши банковские инструменты часто работают в связке с льготным инфраструктурным финансированием, которое обеспечивает за счет выпуска инфраоблигаций дочерняя компания ДОМ.РФ — СОПФ.ДОМ.РФ. Суммарный портфель одобренных лимитов инфраструктурного финансирования от СОПФ и банка ДОМ.РФ сегодня превышает 300 млрд рублей.

Беседовала Вера Сайгина