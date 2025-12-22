Интервью

Гладков: все соцобязательства перед жителями Белгородской области выполнят

О ситуации в приграничье, состоянии регионального бюджета, развитии сферы АПК и инвестициях в интервью ТАСС рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков © Арина Антонова/ ТАСС

— Как на сегодняшний день можно охарактеризовать обстановку на границе Белгородской области? Насколько сейчас в Грайворонском и других округах вы можете рекомендовать вкладываться в восстановление поврежденных участков и домов, инвестировать в бизнес?

— Ситуация остается крайне напряженной и требует постоянного внимания. К сожалению, в Грайворонском округе за последнее время обстановка резко ухудшилась из-за высокой активности вражеских БПЛА. Но мы принимаем необходимые решения на оперативном штабе области совместно с силовыми структурами и усиливаем защиту жителей на тех участках, где становится сложнее.

Восстановление поврежденной инфраструктуры и домов ведется постоянно, с начала СВО на восстановление поврежденного из-за атак ВСУ жилья было направлено почти 4 млрд рублей из внебюджетных источников. Повреждено более 51 тыс. домовладений, из них почти 19 тыс. частных домов и порядка 32 тыс. квартир в многоквартирных домах. Восстановлено почти 46 тыс. домовладений, из них более 15 тыс. — частные дома и почти 31 тыс. квартир в МКД.

Что касается инвестиций, областной уровень охватывает проекты с объемом инвестиций более 100 млн рублей и реализуется в рамках регионального инвестиционного стандарта. В инвестиционный портфель региона в 2025 году включено 158 проектов с общим объемом инвестиций более 500 млрд рублей, с инвесторами работают 22 инвестиционных муниципальных уполномоченных, этот институт сформирован в каждом муниципальном образовании.

В 2026 году во всех муниципалитетах планируется сформировать земельный банк, не менее пяти площадок, под проекты на каждую из ключевых отраслей экономики муниципалитета, а также разработать карту нагрузок на инженерные сети. Дополнительно главы муниципалитетов совместно с инвестиционными уполномоченными подготовят не менее пяти приоритетных проектов, представляющих интерес для муниципальных властей. В результате будут сформированы реестры проектов для оказания мер поддержки со стороны областного уровня управления.

Еще одно направление - внедрение электронной системы сопровождения инвестиционных проектов. Планируется создать единую электронную систему, через которую будет обеспечен доступ инвестора к истории проекта, понятный порядок действий и прозрачность процедур. В рамках системы единого цифрового окна будет обеспечена прозрачность всех проектов без ограничения по объему инвестиций.

— Регион получает резервные генераторы. Хватает ли этого количества, чтобы закрыть потребности в электроэнергии для всех населенных пунктов?

— Благодаря правительству РФ, МЧС, Росрезерву, народному фронту и коллегам из других регионов, наш общий объем резервной генерации составляет более 4 тыс. единиц мощностью 203,7 МВт. Более 436 единиц было закуплено регионом. Кроме того, в октябре 2025 года правительство РФ выделило нам более 2,3 млрд рублей из резервного фонда для приобретения 596 генераторов, из них 256 уже поступили в муниципалитеты. Позже из федерального бюджета мы получили еще 1,3 млрд рублей на приобретение 69 мобильных тепловых установок, из них 30 единиц общей мощностью 21,8 МВт уже прибыли на территорию региона и расставлены на 29 объектах Белгорода и одном объекте Белгородского округа, в частности, в ПВР, на объектах здравоохранения и соцобъектах.

Поставка оставшихся 39 единиц общей мощностью 51,5 МВт ожидается до конца года. Весь сформированный резерв в настоящий момент не используется, а подготовлен на случай возникновения нештатных ситуаций.

Также мы создаем пункты обогрева для жителей, они жизненно необходимы в условиях постоянных вражеских атак на гражданскую инфраструктуру. Такие точки организуем рядом с соцучреждениями и пунктами временного размещения, а также развертываем мобильные комплексы. Их будет достаточно во всех муниципалитетах, которые могут столкнуться с трудностями и остаться на какое-то время без электричества и тепла.

— Белгородская область всегда была аграрным регионом. За годы СВО это направление сильно пострадало. Не думали ли вы диверсифицировать экономику субъекта, привлечь новые отрасли и экономики?

— Агропромышленный комплекс был и остается нашей гордостью и основой в работе, в 2025 году наши аграрии собрали на 800 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур больше, чем в 2024-м, намолочено свыше 3100 тыс. тонн с урожайностью 56,9 центнеров с гектара, что на 17,3 центнеров с гектара больше прошлого года. Но диверсификация экономики - это уже реальность. Мы активно развиваем перерабатывающую промышленность, строим индустриальные парки для привлечения среднего и малого бизнеса в IT-сфере, производстве стройматериалов и импортозамещения.

Планируем совместно со Сбером и дальше развивать сотрудничество. Мы хотим, чтобы у нас с каждым годом становилось больше молодых и успешных специалистов в сфере IT, которые крайне важны и для развития нашего АПК и ряда других сфер.

— Каким будет бюджет региона в 2026 году – насколько сложным, завязанным на помощь Москвы

— Доходная часть бюджета в 2026 году составит 160,3 млрд рублей, расходная - 173,8 млрд рублей, более половины заложенных на 2026 год средств пойдет на выполнение социальных обязательств: поддержку семей участников СВО и льготных категорий семей, развитие сферы здравоохранения, образования, культуры и многих других ключевых направлений, в том числе национальную экономику.

Мы продолжим опираться на поддержку федерального центра, что является логичным в условиях выполнения особых задач, поставленных нашим президентом. При этом наша ключевая цель - создать новые точки роста региональной экономики, чтобы в перспективе увеличивать собственную доходную базу. Все социальные обязательства перед жителями непременно будут выполнены в полном объеме, расходы на важнейшие программы будут сохранены.

— Дайте ваш прогноз – как быстро после окончания военных действий может восстановиться экономика региона, вернуться бизнес, как быстро начнется рост налоговой базы?

— Мы стараемся делать так, чтобы восстановление экономики региона не останавливалось в рамках существующих антикризисных мер. Этот процесс значительно ускорится после завершения специальной военной операции. Я думаю, что наш пострадавший бизнес вернется к прежним темпам работы - мы создаем для этого всевозможные условия: постоянно работаем над развитием инфраструктуры в наших городских и сельских территориях, в том числе и при реализации национальных проектов. Рост налоговой базы начнется одновременно с возвращением к привычному ритму жизни тех предприятий и жителей приграничных муниципалитетов, которые сейчас находятся близко к государственной границе и ежедневно подвергаются массированным вражеским обстрелам.